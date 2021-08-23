«Ак Барс» преобразился за одну неделю в Казани, а «Салават» обнадеживает даже с последнего места

Итоги второго Кубка чемпионов в Казани — 2021

До старта Кубка чемпионов «Ак Барс» выглядел откровенно плохо, и, если бы по итогам домашнего турнира казанцы заняли последнее место, вряд ли бы кто-то удивился. Но, как в красивых мотивационных фильмах «Диснея», команда Квартальнова начинала с безнадежного поражения, а к концу турнира взяла главный его трофей, обыграв обидчиков в финале. С другой стороны, есть симпатичный «Салават», игравший без лидеров. Уфа вроде и заняла последнюю позицию, но оставила приятное впечатление благодаря своей играющей молодежи. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги второго TANECO Кубка чемпионов.

Удивит ли «Ак Барс» в новом сезоне? Есть предпосылки

До начала регулярного чемпионата Континентальной лиги осталось чуть больше недели, и уже видно, что «Ак Барс» пытается играть по-новому: на лидирующих позициях новички клуба и молодые игроки, также появляется больше креатива в игре, чего особенно не хватало в прошлом сезоне.

После провала на Кубке Ромазана в Магнитогорске на казанскую команду посыпался шквал критики, особенно на главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Тот в свою очередь заверял, что «немного по-другому стали работать на тренировках», и смена тренировочного процесса, судя по всему, пошла на пользу. Домашний турнир прошел по накатанной: безнадежное поражение от СКА, дальше победа с «Салаватом» даже при ряде проблем, в конечном итоге — уверенная разгромная победа в финале над тем же СКА.

После финальной встречи Квартальнов подвел итоги турнира.

— Турнир завершился на хорошей ноте. Здорово, что не пропустили в финале, Игорь Бобков держал нас в игре, не пропустил. Получился хороший счет, хорошая игра. В какой форме находятся игроки? Еще 10 дней до чемпионата, форму можно растерять, пропить (смеется). Есть, над чем работать. Нас еще ждет одна выставочная игра с Нижнекамском. У нас еще есть много вопросов, которые надо закрыть. Состав в голове есть, но зависит от состояния ребят. За короткое время нам надо понять, кто будет готов, — сказал Дмитрий Квартальнов.

Игроки стали ответственнее относиться к голевым моментам, а также удалось наладить игру в обороне. К слову, на Кубке чемпионов голкипер «Ак Барса» Игорь Бобков, отстоявший в финале на первый «сухарь». При этом вратарь прибавлял в течение всего турнира. Начинал с безнадежного матча со СКА, пропустив пару «своих» шайб. Уже с «Металлургом» он выглядел увереннее, а к финалу с Питером и вовсе отстоял на ноль и заслуженно получил MVP «Ак Барса» в финальной встрече.

Интересный факт в том, что Игорь начинал межсезонье в шлеме своей бывшей команды, но к окончанию домашнего турнира исправился и сделал очень эффектный шлем в цветах «Ак Барса» и с гербом республики. Кто знает, может, это поспособствовало появившемуся фарту?

Очевидно, что этом сезоне на первый план будут выходить именно молодые хоккеисты «Ак Барса». Дмитрий Воронков, Артем Галимов и Илья Сафонов все больше прибавляют, и, кажется, именно они станут главной атакующей силой клуба в ближайшие годы. Это на фоне все больше уходящего в тень Зарипова.



Легионеры «Ак Барса» раскрылись. Что будет в сезоне?



Перед началом TANECO Кубок чемпионов у «Ак Барса» была куча игровых проблем. Отсутствие реализации, голевых моментов и неубедительная игра вратарской линии... И это только основной перечень. Однако к финалу домашнего турнира мы увидели очертания совершенно другой команды. В первую очередь легионеры начали показывать ту игру, которую от них ждут. В финальном матче со СКА именно трое иностранцев отметились результативными действиями.

Шведский центральный нападающий Пер Линдхольм показал, что может быть отличным снайпером еще на первой стадии предсезонки, во время турне по Татарстану.

Что касается американского защитника Стивена Кампфера, то многие считают его подписание самым удачным в этом межсезонье для «Ак Барса». На Кубке чемпионов американец отметился 6 (3+3) очками в четырех встречах, а для 32-летнего игрока обороны — это сумасшедшей показатель. Можно долго смотреть на невероятное мастерство этого хоккеиста. Тому, как он обращается с шайбой, может позавидовать даже опытнейший игрок «Ак Барса» Данис Зарипов. И его признание как самого ценного игрока турнира — тому подтверждение.

Уил тоже постепенно вкатывается в сезон, прибавляя с каждым матчем. В частности, в финале Кубка чемпионов против питерской команды Джордан сделал блестящую передачу на пятак, после которой Кириллу Панюкову нужно было только попасть по пустым воротам.

— Стивен Кэмпфер быстрее влился. Джордан Уил никогда не играл в России, Европе, поэтому чуть попозже адаптируется. А кто-то, может, никогда не перевернется в эту сторону, не выйдет на тот уровень. Разные люди бывают. Он уже вливается, — оценивал своих новых легионеров после матча Дмитрий Квартальнов.

К слову, у «Ак Барса» есть еще два вакантных места для легионеров. Закрыв эти позиции, состав казанской команды на бумаге будет выглядеть одним из самых мощных в лиге.



Это удачный турнир для «Салавата», даже несмотря на результат

Последний поединок на казанском турнире Томи Лямся решил провести под лозунгом «долой финнов — даешь молодежь».

Довольно ожидаемо в воротах не оказалось Юхи Метсолы, который совсем расклеился в «Зеленом дерби», пропустив пять (одиннадцать в двух матчах). Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд продолжают восстанавливаться, ну а Тему Хартикайнену дали передохнуть, поскольку он отыграл два турнира подряд без перерывов, а впереди длинный отрезок официального сезона — до ноябрьского перерыва.

Очевидно, что после поражения от «Ак Барса» Томи Лямся махнул рукой на результат на Кубке чемпионов 2021 и решил, «гулять так гулять», окончательно дав возможность отыграть свои минуты и получить опыт для молодых хоккеистов.

Во второе звено поднялся Владислав Лукин, заменивший там Николая Кулемина. Именно Лукин заработает буллит для своей команды, убегая на рандеву с Олкинуора. Другой вопрос, почему не реализовали? Пустозеров, Башкиров и Кузьмин вновь образовали третью тройку нападения, а компанию им составил Кирилл Цулыгин и «толпаровец» Сергей Варлов. Данил Башкиров «закопает» в концовке шайбу: у него уже были ассистентские очки, без шайбы уезжать было бы несправедливо.

— Если в целом смотреть, то для нас удачно эта неделя прошла, потому что такие турниры для нас — это в первую очередь платформа для информации. Особенно важно было посмотреть на таких игроков, как Шмелев и Санников. Но самый положительный момент, что мы отыграли без травм, — подводил итог турнира Томи Лямся.

Очевидно, этот турнир уже стал для «Салавата» удачным в любом случае. Да, нужного результата не получили, но именно в Казани ближайший резерв получил такой опыт игр, какой не получил бы нигде. Огромное игровое время против игроков команд высочайшего уровня, стыки с тяжеловесными «дядьками», через которые придется пройти каждому во взрослом хоккее, и первые набранные очки. Уверенности парням это точно придаст, а уж на рядовые матчи предстоящего сезона они точно будут выходить с другой «психологией».

«Магнитка» ожиданий не оправдала

«Металлург» ехал в Казань в статусе главного фаворита Кубка чемпионов 2021. Магнитогорская команда выглядела самой сбалансированной и наименее сырой в сравнении с проблемными «Ак Барсом» и СКА и растерявшим своих лидеров «Салаватом».

Однако после стартовой победы в фееричном матче против Уфы (6:4) команда Ильи Воробьева наткнулась на разозленных хозяев турнира и отхватила пять шайб, а потом и минимально уступила СКА, потеряв шансы на право сыграть в финале.

Вчера «Магнитка» выиграла, что называется, на классе. Исполнители в составе у Воробьева значительно мастеровитее тех, кем Лямся закрывал дыры в составе, и тотальное доминирование «Металлурга» во втором периоде и в целом превосходство во времени в атаке.

Но интересен другой факт. В пяти последних матчах в предсезонке «Металлург» одержал лишь две победы. Обе — над «Салаватом Юлаевым», составленном наполовину из резервистов. На послематчевой пресс-конференции Илья Воробьев не особо многословно «раскидывал» вопросы журналистов об этом общими фразами а-ля «у нас еще есть время, такое бывает».

Что ж, посмотрим по сезону, как «Магнитка» со своим крепким составом приведет дела в порядок к старту сезона в сентябре.