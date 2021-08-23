Бизнес-аккаунт дня: казанский магазин дизайнерских обоев

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 134-я

Несмотря на тренд — покраску стен в дизайнерском оформлении помещения, спрос на обои тем не менее не спадает. Они проще в использовании, у обоев богатая палитра и принты. Есть у этого материала для покрытия стен и свои модные тенденции. Разнообразный ассортимент обоев жителям предлагает казанский специализированный магазин. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Обои — только в модных тенденциях

Сегодня при оформлении интерьера дизайнеры советуют не заклеивать обоями всю комнату, а сделать акцент с их помощью на одной или вовсе на одном из ее участков, например, за телевизором или за диваном. Для гостиной можно выбрать яркие обои с рисунком или без, а для спальной — пастельные. Кстати, шелкография и золотые будуарные вензеля — ушли в прошлое, а им на смену пришли растительные рисунки, цветная геометрия, имитация натуральных материалов, абстракция и многое другое.

Выбрать то, что подойдет интерьеру покупателя, посетителям салона Art Centre поможет его дизайнер. А выбрать в магазине есть из чего. В его ассортименте — сотни обоев от отечественных и иностранных производителей — флизелиновые, виниловые, тканевые и традиционные бумажные, а принты и фактура — в современных модных тенденциях. Благодаря такому большому выбору, посетители смогут найти покрытие для стен в каждой из комнат дома или офиса. Как говорят владельцы магазина, их обои позволят «быстро и с меньшими затратами вдохнуть новую жизнь в интерьер».

Сегодня страницу казанского магазина обоев и люстр рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентство Fragency. Свои рекомендации по развитию и продвижению профиля в соцсети Instagram дает таргетолог и спикер курса Fragency Pro Ильнур Шарафеев.

Сократить название и структурировать рубрики Highlights

Что мы имеем, если кратко оценить профиль? Есть свои плюсы и минусы:

В ленте аккаунта ежедневный постинг, в Stories выходит порядка 4-5 публикаций в день.

Есть Highlights, IGTV, репосты и отметки.

Есть попытки вывести постоянные рубрики.

Нет единого дизайна, используются сильно устаревшие форматы заголовков на изображениях.

Несмотря активность самого профиля, качество контента оставляет желать лучшего. Давайте разберем все подробнее.

Описание профиля. Первое, на что можно обратить внимание — это длинное многосоставное название профиля.

Судя по всему, это неосновной аккаунт бренда, и такое название, скорее всего, связано с тем, что нужно разделить аккаунты по направлениям, а также охватить как можно больше ключевых слов. Однако для восприятия выглядит довольно сложно, пользователи могут не понять и не запомнить название, а на ранжирование повлияет не сильно. Лучше сократить название и часть информации убрать в пункт «Имя» в описании профиля, оно также будет отображаться в поиске.

Повторение ключевых слов в описании также не сильно влияет на ранжирование. Лучше добавить туда больше полезной информации, так как это первый раздел, где пользователь ищет информацию.

Логотипа нет. Ссылка на таплинк не работает, и поэтому её можно изменить прямой ссылкой на WhatsApp. Номер также недоступен, возможно, временно или просто мы так попали. Все это рекомендуется исправить.

Теперь Highlights. Здесь не хватает логики и единого стиля. Кажется, что в раздел добавляют все подряд, названия часто не вмещаются в количество символов. Рекомендуем задать единый стиль и оформить Highlights более структурно, чтобы пользователь легко мог найти то, что ему нужно. Сейчас, вероятнее всего, просматривать раздел будут лишь лояльные подписчики или очень настойчивые люди.

Пример из аккаунта @art_deco_corp. Не обязательно использовать сложный дизайн, можно сделать показательные обложки, чтобы пользователь понимал, что там сможет найти.

Instagram — визуальная соцсеть и длинные тексты ни к чему

Лента. В мозаике есть заголовки, которыми попытались отразить рубрики, но выглядит это сильно устаревшим.

Такие шаблоны использовались всеми аккаунтами в 2013—2014 годах. Также важно сохранять читаемость этих заголовков. На данный момент они сливаются с фонами, и из самой мозаики сложно понять, что там написано.

Для красивой мозаики не обязательно делать сложный дизайн. Например, в аккаунте @hoff_russia используется простой текст с уместным шрифтом для обозначения интересных рубрик и приятные простые фотографии.

Также, чтобы разграничить и разделить посты, для показа текстуры обоев рекомендуется подбирать разные ракурсы, дополнять кадр какими-то деталями.

Если переходить к самим публикациям, в первую очередь хочется поменять тексты. Часто в аккаунте они не делятся на абзацы, а их объемы отпугивают. Такие посты ни к чему. Нужно понимать, что Instagram — это визуальная социальная сеть, никто не будет читать длинные и неоформленные тексты.

Важно избегать контента, который подписчик может загуглить — будет лучше, если публикаций будет меньше, они будут короче, но уникальнее.

Рекламная кампания и конкурсы помогут привлечь реальных подписчиков

Продвижение. С подписчиками и вовлеченностью у аккаунта предстоит много работы. Несмотря на то, что подписчиков, казалось бы, много, но 95% из них — «неживые» аккаунты или боты. Так как у каждой публикации всего по 3-4 лайка (вероятнее всего, от менеджеров магазина), а видео собирает не больше 70 просмотров, можно сделать вывод, что в реальных подписчиках примерно 140 человек, а не 8,5 тысячи.

То есть вся работа и постинг уходят в никуда. Поэтому в первую очередь стоит удалить всех неживых подписчиков из аккаунта. Важно! Именно подписчиков. Это позволит повысить ER (индекс вовлеченности) страницы, тем самым улучшить ранжирование аккаунта в ленте у живых пользователей. То есть ваши публикации будут выше. Чем выше, тем больше внимания.

Далее стоит запустить рекламную кампанию. Для начала просто промо-продвижение самых интересных публикаций в ленте. Это позволит привлечь новых подписчиков и увеличить вовлеченность аудитории.

Также можно провести конкурс, где вы разыграете ваш продукт или сертификат, чтобы привлечь в аккаунт реально заинтересованных людей.

Стоит попробовать сократить частоту публикаций. Можно перейти всего к двум-трем в неделю. Это повысит шанс того, что посты успеют увидеть, лайкнуть и еще как-то на них отреагировать до того, как выйдет новый пост. Соответственно, вы снова сможете увеличить ER.

Удачи!