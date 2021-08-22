Цитаты недели: Минниханов — об ответственности за трагедию в гимназии №175, Шойгу — о гибели человечества
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Об ответственности за трагедию в гимназии №175
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе традиционного августовского совещания с работниками образования затронул тему стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек. По его мнению, родители стрелка Ильназа Галявиева тоже несут ответственность за произошедшее — наряду с властями. Чтобы не допустить подобного, глава Татарстана призвал к более тесной работе школы с родителями, хотя сейчас это достаточно трудная задача. Минниханов заодно огласил решение о выделении 570 млн рублей на физическую охрану школ первой и второй категории.
Об отмене лимита на легионеров в российском футболе
Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит, который предписывает вносить не более восьми легионеров в заявку каждого клуба на сезон. Однако недавно Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам РПЛ проект реформ отечественного футбола, в одном из пунктов которого говорится об отмене лимита на легионеров. Против этого высказались многие футбольные деятели, в том числе бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров. Он заявил, что полная отмена лимита без всяких санкций — «это будет караул».
О «красавчиках»
Так советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов ответил на комментарий одного из пользователей к посту в Instagram о том, считает ли чиновник «красавчиками» представителей движения «Талибан» (организация запрещена в России). Позже Шахидов объяснил свое отношение к террористам: «Если талибы докажут, что они антисалафиты и что они против ваххаббитов-экстремистов, то их тоже поддержу, потому это наш путь».
О беспокойстве из-за снижения темпов вакцинации
Минздрав Татарстана крайне обеспокоен снижением темпов вакцинации от коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. По его словам, население успокоилось и чуть было не решило, что COVID-19 кончился, однако это не так.
О цирке с конями
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представителей России не приглашали к участию в международном саммите «Крымской платформы», который пройдет 23 августа в Киеве, хотя ранее он публично приглашал россиян на мероприятие. Его слова прокомментировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов и назвал ситуацию «цирком с конями».
О шагах человечества к собственной погибели
Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью журналу «Вокруг света» выразил мнение, что человечество из-за безудержного стремления к потреблению идет к собственной погибели. В пример глава ведомства привел своего дедушку, который был охотником. По словам Шойгу, на охоте он добывал всегда столько мяса, сколько мог съесть.
О наказании за отсутствие должного контроля посещаемости обучающихся
Рустам Минниханов в ходе совещания работников образования отметил, что для системы среднего профессионального образования важным остается вопрос дисциплины. Однако в рамках мониторинга деятельности были установлены случаи непосещения обучающимися занятий или систематического их пропуска по неуважительным причинам. За это уже наказали нескольких руководителей увольнением, и, по словам главы Татарстана, продолжат это делать.
Об ответственных за развал Советского Союза
30 лет назад, в августе 1991 года, группа представителей высшего советского руководства попыталась захватить власть в СССР, отстранила президента Михаила Горбачева и ввела режим ЧП, был сформирован новый правящий орган — Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). По словам Горбачева, именно члены ГКЧП, организаторы августовского путча и подписанты Беловежских соглашений виновны в развале СССР. По его словам, «авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов».
О «жопе мира»
Так подписал фото, на котором изображен указатель на город Петровск-Забайкальский, министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. Позже он назвал город потрясающим местом с красивой природой и тысячелетней историей: «Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины Второй, действительно полные, как вы выразились, ягодицы, и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль».
О безответственной политике навязывания чужих ценностей
Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу впервые прокомментировал ситуацию в Афганистане, где власть захватили боевики «Талибана»*. Он заявил, что считает контрпродуктивным навязывание этой стране непривычных для нее форм государственного правления и общественной жизни. Сейчас, по словам Путина, Россия и ее партнеры должны объединить усилия для поддержки афганского народа, нормализации ситуации в Афганистане с целью налаживания добрососедских отношений с республикой.
*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.
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