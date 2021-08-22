Цитаты недели: Минниханов — об ответственности за трагедию в гимназии №175, Шойгу — о гибели человечества

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Об ответственности за трагедию в гимназии №175

Это страшное горе для всей нашей страны. Очень тяжелая тема. Вопрос обеспечения безопасности в образовательных организациях — приоритетный. Родители должны быть спокойны, когда их дети находятся на учебе. Мы несем полную ответственность… Но и родители должны нести ответственность за своего ребенка. По большому счету, трагедия, которая случилась, — родители же просто знали об этом, они съехали, и все, и думали, эта тема — а она не закрыта... Родители же виноваты в том, что ни сигнала они не дали. Если бы родители предупредили, можно было бы и обратиться в медицинское учреждение и другие [учреждения]. Он же [Галявиев] недавно получил оружие, официально, законно. Никто же его не тормозил. Поэтому я считаю, что родители несут такую же ответственность вместе с нами за своих детей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе традиционного августовского совещания с работниками образования затронул тему стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек. По его мнению, родители стрелка Ильназа Галявиева тоже несут ответственность за произошедшее — наряду с властями. Чтобы не допустить подобного, глава Татарстана призвал к более тесной работе школы с родителями, хотя сейчас это достаточно трудная задача. Минниханов заодно огласил решение о выделении 570 млн рублей на физическую охрану школ первой и второй категории.



Об отмене лимита на легионеров в российском футболе



Отменили — и привезли всяких черненьких, беленьких, сереньких футболистов, любого цвета, и они будут играть, а наши будут сидеть. Не было бы лимита, да, я бы конкурировал [за место в составе], но при выборе между мной и иностранцем он [тренер] выбирал бы иностранца, потому что он его купил, получил, может, за него какие-то деньги. Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит, который предписывает вносить не более восьми легионеров в заявку каждого клуба на сезон. Однако недавно Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам РПЛ проект реформ отечественного футбола, в одном из пунктов которого говорится об отмене лимита на легионеров. Против этого высказались многие футбольные деятели, в том числе бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров. Он заявил, что полная отмена лимита без всяких санкций — «это будет караул».



О «красавчиках»

Матуридиты-ханафиты всегда красавчики.

Так советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов ответил на комментарий одного из пользователей к посту в Instagram о том, считает ли чиновник «красавчиками» представителей движения «Талибан» (организация запрещена в России). Позже Шахидов объяснил свое отношение к террористам: «Если талибы докажут, что они антисалафиты и что они против ваххаббитов-экстремистов, то их тоже поддержу, потому это наш путь».



О беспокойстве из-за снижения темпов вакцинации

Был у нас всплеск, когда вакцинировались по 18 тысяч человек в день! Это было связано с разными факторами, в том числе с желанием поехать на отдых. Но сейчас темпы сильно упали. Скоро начнется учебный год, а это принесет с собой дополнительные риски. И это абсолютно очевидно: надо предпринимать активные усилия по увеличению количества вакцинированных. Каждый из тех больных коронавирусом, с кем я общался, жалеет, что вовремя не сделал прививку. Они говорят: «Если бы я только знал...» И все называют одни и те же причины: не было времени, ждал другую вакцину… Не ждите, пожалуйста! Вакцинируйтесь!

Минздрав Татарстана крайне обеспокоен снижением темпов вакцинации от коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. По его словам, население успокоилось и чуть было не решило, что COVID-19 кончился, однако это не так.



О цирке с конями



То они приглашают Россию на свою «Крымскую платформу», то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда: цирк с конями.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представителей России не приглашали к участию в международном саммите «Крымской платформы», который пройдет 23 августа в Киеве, хотя ранее он публично приглашал россиян на мероприятие. Его слова прокомментировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов и назвал ситуацию «цирком с конями».



О шагах человечества к собственной погибели

Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению. Ты добыл одного кролика — и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства.

Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью журналу «Вокруг света» выразил мнение, что человечество из-за безудержного стремления к потреблению идет к собственной погибели. В пример глава ведомства привел своего дедушку, который был охотником. По словам Шойгу, на охоте он добывал всегда столько мяса, сколько мог съесть.



О наказании за отсутствие должного контроля посещаемости обучающихся

Вы что, слепые, что ли, не видите? Это же все идет потом к нам, эти дети находятся в воздушном пространстве, не учатся, ничего не делают, мы же из бюджета деньги платим. За непринятие мер по осуществлению должного контроля посещаемости руководители семи организаций привлечены к дисциплинарной ответственности, три руководителя уволены — это Апастовский, Черемшанский и Дрожжановский районы. Будем и дальше серьезно наказывать

Рустам Минниханов в ходе совещания работников образования отметил, что для системы среднего профессионального образования важным остается вопрос дисциплины. Однако в рамках мониторинга деятельности были установлены случаи непосещения обучающимися занятий или систематического их пропуска по неуважительным причинам. За это уже наказали нескольких руководителей увольнением, и, по словам главы Татарстана, продолжат это делать.



Об ответственных за развал Советского Союза

Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии (Борис Ельцин, Леонид Кучма и Станислав Шушкевич, — прим. ред.), заявивших о прекращении существования СССР. Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны.

30 лет назад, в августе 1991 года, группа представителей высшего советского руководства попыталась захватить власть в СССР, отстранила президента Михаила Горбачева и ввела режим ЧП, был сформирован новый правящий орган — Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). По словам Горбачева, именно члены ГКЧП, организаторы августовского путча и подписанты Беловежских соглашений виновны в развале СССР. По его словам, «авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов».



О «жопе мира»

Если есть в мире жопа, то это здесь. Речь исключительно про дороги.

Так подписал фото, на котором изображен указатель на город Петровск-Забайкальский, министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. Позже он назвал город потрясающим местом с красивой природой и тысячелетней историей: «Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины Второй, действительно полные, как вы выразились, ягодицы, и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль».



О безответственной политике навязывания чужих ценностей

Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы. Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни.

Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу впервые прокомментировал ситуацию в Афганистане, где власть захватили боевики «Талибана»*. Он заявил, что считает контрпродуктивным навязывание этой стране непривычных для нее форм государственного правления и общественной жизни. Сейчас, по словам Путина, Россия и ее партнеры должны объединить усилия для поддержки афганского народа, нормализации ситуации в Афганистане с целью налаживания добрососедских отношений с республикой.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.