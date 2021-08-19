Тренировка всухую и в воде: Александр Красных поделился секретами мастерства

Сегодня во Дворце водных видов спорта прошел мастер-класс серебряного призера Олимпийских игр в Токио Александра Красных. В тренировке приняли участие 147 юных пловцов спортивной школы РСШОР по водным видам спорта «Акватика» и Поволжской государственной академии физической культуры спорта и туризма.



Александр провел для детей сухую разминку и 40-минутную тренировку в воде, где рассказал о секретах правильного старта, разворота и показал несколько упражнений, которые применяет сам.