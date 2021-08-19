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Тренировка всухую и в воде: Александр Красных поделился секретами мастерства

20:00, 19.08.2021
Тренировка всухую и в воде: Александр Красных поделился секретами мастерства
Фото: minsport.tatarstan.ru

Сегодня во Дворце водных видов спорта прошел мастер-класс серебряного призера Олимпийских игр в Токио Александра Красных. В тренировке приняли участие 147 юных пловцов спортивной школы РСШОР по водным видам спорта «Акватика» и Поволжской государственной академии физической культуры спорта и туризма.

Александр провел для детей сухую разминку и 40-минутную тренировку в воде, где рассказал о секретах правильного старта, разворота и показал несколько упражнений, которые применяет сам.

Видео: Камиль Исмаилов
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