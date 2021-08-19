Сумасшедшая битва Уфы и Магнитки, поплывшие вратари и все еще плохой «Ак Барс»: Кубок чемпионов 2021 стартовал

Итоги первого дня казанского межсезонного турнира

Два разных по наполнению и голевому исчислению поединка прошли накануне в стартовый день Taneco Кубок чемпионов 2021. Уфа и Магнитка выдали мощнейший матч с проверкой молодежи у одних и уже вполне зрелым хоккеем у других. А вот «Ак Барс», катастрофически проводящий нынешнее межсезонье только закрепил впечатление в противостоянии со СКА. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги первого дня казанского предсезонного турнира. Что происходит с Метсолой и Бобковым, когда ждать финнов Уфы и когда новички «Ак Барса» начнут приносить пользу? Подробности — в материале.

Пятнадцать шайб за первый день турнира. Канадская площадка уже делает свое дело?

Десять шайб набросали друг другу «Салават Юлаев» и «Металлург» в матче-открытии турнира, и это значительно выше того, что обычно показывают команды летом. Хотя уфимцы уже забрасывали четыре на своем домашнем Кубке Республики Башкортостан, а «Магнитка» столько же накидывала в ворота «Ак Барса» на Мемориале Ромазана. Но такого открытого и богатого на голы матча в этой предсезонке еще не было.

Во втором поединке «Ак Барса» и СКА сумасшедшую голевую феерию не поддержали, хотя моментов для взятия ворот было предостаточно, а столкновений хватило на оставшийся турнир.

Смеем предположить, что новые канадские размеры льда на «Татнефть Арене» уже делают свое дело. Это то, о чем заявляли Квартальнов и Валиуллин в июле,. Качественно «Ак Барсу» еще стоит проделать огромную работу, ведь даже сама новая площадка на домашней арене вынуждает их двигаться и думать быстрее.



Не в самом оптимальном составе вошел в казанский турнир «Салават Юлаев». Фото vk.com/hcsalavat

Финнов «Салавата» в Казани можно не ждать. Шмелев готов брать лидерство?

Не в самом оптимальном составе вошел в казанский турнир «Салават Юлаев». Помимо Ларсена и Амирова, не играет пока Виктор Тихонов и финны Гранлунд с Манниненом.

На этом фоне тренерский штаб уфимцев постарался поискать других лидеров, а остальные пустоты заполнили молодыми хоккеистами ближайшего резерва. И судя по тому, что сказал Ламса после игры, появление финнов на этом турнире под большим вопросом.

Мы очень хотим, чтоб финны сыграли уже на этой неделе, но мы и понимаем все риски, и до турнира остается совсем немного. Будем смотреть по ситуации, — сообщил Ламса



Что же касается новых лидеров, то похоже таковой в Уфе намечается. Сергей Шмелев, судя по всему, обжился и окончательно влился в систему хоккея «Салавата Юлаева». Больше того — именно он и Александр Кадейкин генерировали наибольшую энергию на льду и обостряли у ворот Василия Кошечкина. Можно говорить, что все дело в отсутствии финнов на льду (один лишь Хартикайнен отдувался за всех), но судя по тому, как они выглядят этим летом, легионеры в этой команде пока далеко не лидеры.

Интересно посмотреть на Шмелева и Кадейкина по ходу официального чемпионата — сегодня эта связка выглядит очень обнадеживающе.

Не вкатился в сезон (пусть и не официальный) и другой финн — голкипер Юха Метсола. Фото vk.com/hcsalavat

Метсолу штормит

Не вкатился в сезон (пусть и не официальный) и другой финн — голкипер Юха Метсола. У него 6 пропущенных только за первый день Кубка чемпионов.

Юха довольно странно сыграл в эпизоде с первым голом: он зачем-то выскочил из ворот, когда Егор Яковлев. Только посмотрите, как виртуозно и даже не по хоккейному Егор перебросил финского голкипера Уфы.

В моменте с другим голом Брендана Лайпсика он дал завезти шайбу в ворота через «домик». Да и в принципе шесть пропущенных шайб — это тревожный звонок для тренера вратарей Уфы. Метсола, похоже, пока так и не вышел из летнего отпускного режима. На домашнем Кубке РБ он пропустил 7 за два матча, здесь — еще 6 за один поединок. Что будет дальше?

«Да, конечно, пропускать шесть голов — ситуация неприятная. Это является следствием индивидуальных ошибок. Но с другой стороны, можно отметить позитив в том, что мы забросили четыре шайбы такой команде, как «Металлург», — однако был оптимистичен наставник «Салавата» Томи Ламса.

Бобков тоже плох — очередной матч с «его» голами

Продолжил чудить уже в Казани и голкипер «Ак Барса» Игорь Бобков. Как минимум вторая и третья шайбы очутились в воротах казанцев не без его участия.

Сначала Бобков не среагировал на отскоки после дальнего броска, открыл ближний угол своих ворот, но даже когда у Линдена Вейа добивание не вышло, а получился корявый «ковырок» в открытые ворота, Игорь все-равно умудрился пустить эту шайбу под собой.

В эпизоде с третьей, решающей шайбой он просто никак не отреагировал на дальний бросок Фальковского. И есть все подозрения, что после возвращения в строй Тимура Билялова, новопреобретенный голкипер может сесть на лавку даже не вторым, а третьим вратарем, уступив статус бэкапа Артуру Ахтямову. Если Игорь не найдет внутренний баланс и не успокоится.

Продолжил чудить уже в Казани и голкипер «Ак Барса» Игорь Бобков. Фото vk.com/ska

«Игра Бобкова? Вратарь должен держать команду в тонусе. Есть определенные моменты. Может, через матчи придет?» — рассуждал после игры Квартальнов.

Может быть, сезон рассудит. Но лето показывает, что генеральный менеджер «Ак Барса» (и нынешний и прежний) похоже, просчитались с этим приобретением. Бобков не вызывал доверия и до своего перехода в казанский клуб, а мотивы, которые предлагает Марат Валиуллин, указывая на то, что тот играл в финале Кубка Гагарина выглядят странными. Оценивать вратаря по его участию в знаковых поединках — новаторство от казанской селекционной службы.

Голы у «Ак Барса» даются по-прежнему тяжело, а новички все так же бесполезны

Продолжением тенденции на малое количество заброшенных шайб отметился первый матч «Ак Барса» и на домашнем турнире. Всего одну шайбу, да и то довольно шальную.

Благодаря сумасшедшей фартовости Артема Галимова, отскокам от щитков и коньков хоккеистов соперника забросили казанцы за почти три периода вчерашнего матча. Еще одна залетела от игрока соперника за пять минут до конца основного времени.

Самый частый эпитет, которым описывали вчерашний матч казанские болельщики и журналисты — мучительная. Но чаще всего можно было услышать мнение, что игры у «Ак Барса» просто нет.

Кагарлицкий с Тарасовым по-прежнему катают динамовскую вату. Фото vk.com/ska

Во вчерашнем поединке никак себя не показали легионеры казанцев. Уил и Линдхольм были заметны лишь только в моменты выхода на лед — практической пользы иностранцы не принесли никакой. Вот и Кагарлицкий с Тарасовым по-прежнему катают динамовскую вату.

Основная польза в казанской команде сегодня исходит от старой доброй гвардии молодежи — Артема Галимова и Дмитрия Воронкова. Эти парни все так же готовы биться до вылетающих зубов (Галимова с очередным протезом) и драк с гренадерами (Воронков не побоялся идти на 95-килограмового Тимкина). Но далеко на голодных парнях не уедешь, им необходима подмога, а новички этого предложить не готовы.