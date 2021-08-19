Бизнес-аккаунт дня: челнинские мастера деревообработки

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 132-я

Дерево в интерьере — универсальный, не теряющий актуальности материал. Его применяют и в классике, и в современных стилях дизайна. Декораторы и строители ценят натуральную древесину не только за красоту текстуры, но и за прочность и долговечность. В 2011 году несколько мастеров деревообработки из Набережных Челнов объединились в компанию по изготовлению различных деталей интерьера и мебели из натуральных пород дерева — Palloti. Бизнес-аккаунт этой компании в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Красиво, прочно, долговечно

Производство декоративных и отделочных панелей, различных конструкций из дерева Palloti в Набережных Челнах открылось 10 лет назад. Каждая деталь для паркета, фасадной отделки или декоративного убранства комнаты проходит через специальную термическую обработку, что обеспечивает особую прочность и долгий срок службы. А разнообразный ассортимент товарной продукции, которую изготавливают челнинские мастера, позволяет реализовать любую дизайнерскую идею. Так, имитация балки создаст в гостиной или на кухне кантри-стиль, а панель из реек на стене или для зонирования комнаты — актуальный сегодня стиль лофт. Помимо декоративной функции, оформление стены деревянными рейками или панелями, говорят производители, поможет добиться эффекта шумоизоляции.

Сегодня изделиями от Palloti оформлены кафе и рестораны, офисные помещения не только в Татарстане, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны. Причем умельцы этой производственной компании изготавливают и сами монтируют всевозможные конструкции.

Сегодня аналитический разбор аккаунта провела команда казанского digital агентства Yield’s Trail. Эксперты, работающие в нем, специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



В Био профиля — больше информации

Ник профиля — бренд компании, что соответствует правилам оформления шапки профиля. На аватарке также в соответствии с правилами использован и логотип. Но он скучный и не выполняет основной функции — зацепить пользователя. Поэтому советуем рассмотреть другие варианты.

В имени профиля рекомендуем указать «Паркет|Стеновые панели» — это нужно для привлечения трафика. Слово «баффели», указанное в имени профиля, — низкочастотный запрос, оно, можно сказать, относится больше к профессионалам, поэтому нет смысла размещать его в имени. Имя профиля ограничено 29 символами, поэтому стоит выбирать более высокочастотные слова, соответствующие профилю. Термин «баффели» лучше всего использовать в хештегах.

Био профиля стоит сделать более информативным и аккуратно оформить. Сейчас в описании профиля небольшой хаос. Поясните аудитории, что значит «индивидуально» и что именно «для России»? Возможно, так зашифрована полезная информация, но лучше ее переформулировать. У пользователей соцсети при просмотре вашей шапки возникает немало вопросов: есть ли доставка; какой срок гарантии; есть ли специальные решения для дизайнеров; есть ли шоурум, если есть, то какое время его работы; как осуществляется расчет с клиентами... В описании указан адрес, но не понятно, что там находится — производство или же магазин.

Как видим, вопросов много, но в био нужно вывести самую важную информацию. Ограничение в описании профиля 150 символов. Дополнительную информацию можно дать в постах и на сайте. Информация, которая должна быть в био, про доставку, контактную информацию размещена во всех постах, но ей там не место.

В профиле указана ссылка на сайт, который в данный момент находится на реконструкции. Пока сайт нерабочий, рекомендуем использовать сервис Taplinc. С его помощью можно будет дать посетителям дополнительную информацию и оформлять онлайн-заказы.

Визуальному наполнению добавить информативности

Обложки хайлайтс рекомендуем поменять, для них среди ваших изделий есть более интересные фактуры. В «Разное» в основном мебель, и этот раздел стоит переименовать для понимания аудитории. Если есть отзывы, то было бы хорошо вывести их в актуальное. Дополните актуальное видео и фото с производства. Поясните подписчикам и случайным посетителям вашего аккаунта, как можно сделать у вас заказ.

Оформление ленты впечатляет фотографиями хорошего качества. Но тут хочется визуальному наполнению добавить информативности. На фото размещается информация, дублирующая текст к посту, но на фото она не читается. Если нужно вынести информацию на фото, стоит использовать цветные плашки.

В ленте размещены в основном продающие посты, подача материала однотипная, во всех постах дублируется информация, которая обычно размещается в описании профиля — контакты и возможность доставки. Советуем сделать посты с продающим описанием, а не просто технические характеристики.

Низкая вовлеченность аудитории профиля говорит о том, что нужно дополнить продающие посты полезными материалами. Расскажите, например, о выполненных проектах, почему выбрали панель 3D, а не гладкую панель, какую проблему помогли решить, сделайте сравнение материалов или порекомендуйте способы ухода за вашими изделиями. Также можно показать производство.

Проверяйте посты перед публикацией на орфографические и пунктуационные ошибки. Для этого существуют абсолютно бесплатные специальные сервисы. Посты публикуются с непонятной регулярностью, бывают перерывы в неделю, а затем публикация сразу 3-х постов в день. Рекомендуем сделать контент-план, на основе которого регулярно будут выходить посты. Планирование позволит заранее продумать и текстовое наполнение. К каждому посту нужно будет готовить уникальный текст, подбирать нужные хештеги, которые не будут дублироваться из поста в пост.

Увеличить охват помогут интересные сторис и ролики в reels

Поработайте над сторис, сделайте их информативными, интересными, вовлекающими. Сторис с фото и без дополнительного контента — пустая трата времени для специалиста, который ведет ваш аккаунт в «Инстаграм». Например, не понятно с какой целью размещено в сторис это фото:

Увеличить охват аудитории хорошо помогает новый формат соцсети — reels.



Мы уже говорили о низкой вовлеченности аудитории. Исправить это поможет проверка подписчиков на наличие массфолловеров, ботов и неактивной аудитории. От них нужно постепенно избавиться, но удалять не более 50 в день.