Покорить Урал за сто дней
Уфимец первым в мире прошел по всем вершинам Уральского хребта
Олег Чегодаев прошел пешком через все Уральские горы с юга на север. Поход занял у него 109 дней, за это время мужчина преодолел 3 189 километров. Стартовал Олег 1 мая в самой южной точке Урала, недалеко от деревни Беляевка. А завершил маршрут 17 августа на самой северной уральской вершине — Константиновом камне. Подробнее о том, что сподвигло уфимца пройти это сложное испытание и чем ему запомнился путь, — в материале «Реального времени».
Урал — дорога через всю страну
За походом Олега в течение всего маршрута можно было следить в его аккаунтах в социальных сетях. Ежедневно путешественник не только писал отчеты, но и размещал фотографии и видео уральских красот, которыми любовались тысячи подписчиков. Идея пройти весь Урал посещала Олега Чегодаева неоднократно:
— Занимаюсь продвижением туризма на Урале более 15 лет, это была давняя мечта, давняя идея. Если посмотреть на карту, можно увидеть, что Урал — это вытянутые горы на 2500—3000 километров, как дорога по сути через всю страну. Меня это всегда волновало, и вот я решил попробовать.
По словам путешественника, самым сложным было решиться на такой поход. После старта мыслей о том, чтобы сдаться, уже не было, а цель была всегда — это покорение горных вершин — одну за другой, с юга на север.
— Сомнения были перед стартом, за неделю, за две. Конечно, психологически было тяжело покинуть семью, покинуть работу, мир и уйти больше чем на три месяца в такой маршрут. Когда вышел, уже некогда было сомневаться, — делится Олег с нашим изданием.
Апогей туристической карьеры
Изначально уфимец рассчитывал, что поход займет четыре месяца, плюс-минус две недели. Однако управиться удалось за три с половиной месяца. Большую часть пути Олегу пришлось преодолеть в одиночку, но, по его словам, это не стало большой проблемой.
— Мне проще ходить одному, я интроверт, в целом проблем нет, я не первый год хожу один, у меня много одиночных маршрутов, поэтому особых проблем не было. Моя супруга была со мной всегда на связи, у меня есть спутниковый трекер, можно переписываться, писать эсэмэски друг другу, поэтому одиночества я не чувствовал. Но это самый длинный маршрут, который приходилось преодолеть. Апогей моей туристической карьеры.
Маршрут был изначально детально продуман. Олег разделил его на 18 этапов, в начале каждого он получал запас продуктов, вещей, снаряжение. Супруга Олега отправляла все необходимое по почте, либо через друзей, с которыми путешественник пересекался на турбазах. Так что вес рюкзака не превышал 30 килограммов. Сам же Олег после финиша своего маршрута уверен, что похудел, однако до весов пока не добрался.
Назвать с ходу топ-5 самых красивых встреченных на пути мест путешественник затруднился.
— Это как выбрать любимого ребенка, — смеется Олег. — Пять любимых детей из ста. Это крайний юг Урала, хребет Карамурунтау, река Чусовая, гора Мунин-Тумп, район горы Тельпосиз и пусть будет южная часть Полярного Урала, в районе горы Пайер.
В течение всего перехода по Уралу, по словам Олега, никаких чрезвычайных ситуаций не происходило. Опытный турист был готов ко всему. «Даже если где-то что-то шло не совсем по плану, у меня было достаточно времени, опыта, снаряжения, чтобы все поправить. Не могу вспомнить, чтобы было что-то критическое, в таких маршрутах не должно быть такого».
— Сто дней, пока я шел, думал, что буду чувствовать себя героем, когда закончу. Последние девять дней и особенно в последний день просто дошел до конца, не почувствовал себя героем. Главное не цель, а путь, — признался мужчина.
Теперь в планах Олега систематизировать весь собранный материал, написать книгу и смонтировать фильм о своем походе. Обработка, по словам Олега, займет год-полтора. Но она не помешает следующим грандиозным походам, маршруты которых он пока держит в секрете.
Как продвинуть туризм на Урале
Одна из целей уфимца — повысить популярность Уральских гор как туристического направления. По мнению Олега Чегодаева, здесь есть над чем работать, используя все разнообразие природных зон.
— Уральские — одни из самых разнообразных гор в стране. В каждом районе свои проблемы, свои моменты.
Север Урала, по мнению Олега, больше подходит для любителей экстремального туризма, а юг — для массового отдыха:
— Если говорить про Южный Урал, то это самые гостеприимные, самые безопасные горы страны. Они не особо интересны продвинутым туристам. Они интересны в первую очередь, на мой взгляд, людям не сильно подготовленным, начинающим туристам, пенсионерам, людям с детьми. Всем этим категориям граждан нужна не дикость, а удобство пользования горами. У нас этого не хватает. У нас каждый подход к горе — это десять километров грязи, колеи. Нет никаких указателей, машину поставить некуда. Просто нужно создать элементарную какую-то базовую инфраструктуру, и тогда количество людей, которые будут приезжать на Южный Урал, будет во много раз больше.
В 2020 году Олег Чегодаев внес вклад в продвижение города Уфы и установил самый маленький в столице Башкортостана памятник — серебряную скульптуру клеща. Размер композиции вместе с постаментом — полметра, а сам клещ — 5 сантиметров. Позже у клеща появилось имя — Валера. Несмотря на установленные камеры, на серебряного Валеру неоднократно покушались вандалы. А 21 июня, пока Олег покорял Урал, покушение на клеща увенчалось успехом. Однако Валеру не украли, а просто оторвали от постамента и бросили рядом. По словам Олега Чегодаева, в ближайшее время клещ вернется на свое место.
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