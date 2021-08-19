Покорить Урал за сто дней

Уфимец первым в мире прошел по всем вершинам Уральского хребта

Фото: Олег Чегодаев

Олег Чегодаев прошел пешком через все Уральские горы с юга на север. Поход занял у него 109 дней, за это время мужчина преодолел 3 189 километров. Стартовал Олег 1 мая в самой южной точке Урала, недалеко от деревни Беляевка. А завершил маршрут 17 августа на самой северной уральской вершине — Константиновом камне. Подробнее о том, что сподвигло уфимца пройти это сложное испытание и чем ему запомнился путь, — в материале «Реального времени».

Урал — дорога через всю страну

За походом Олега в течение всего маршрута можно было следить в его аккаунтах в социальных сетях. Ежедневно путешественник не только писал отчеты, но и размещал фотографии и видео уральских красот, которыми любовались тысячи подписчиков. Идея пройти весь Урал посещала Олега Чегодаева неоднократно:

— Занимаюсь продвижением туризма на Урале более 15 лет, это была давняя мечта, давняя идея. Если посмотреть на карту, можно увидеть, что Урал — это вытянутые горы на 2500—3000 километров, как дорога по сути через всю страну. Меня это всегда волновало, и вот я решил попробовать.

По словам путешественника, самым сложным было решиться на такой поход. После старта мыслей о том, чтобы сдаться, уже не было, а цель была всегда — это покорение горных вершин — одну за другой, с юга на север.

На пути к Карамурунтау

— Сомнения были перед стартом, за неделю, за две. Конечно, психологически было тяжело покинуть семью, покинуть работу, мир и уйти больше чем на три месяца в такой маршрут. Когда вышел, уже некогда было сомневаться, — делится Олег с нашим изданием.

Апогей туристической карьеры

Изначально уфимец рассчитывал, что поход займет четыре месяца, плюс-минус две недели. Однако управиться удалось за три с половиной месяца. Большую часть пути Олегу пришлось преодолеть в одиночку, но, по его словам, это не стало большой проблемой.

— Мне проще ходить одному, я интроверт, в целом проблем нет, я не первый год хожу один, у меня много одиночных маршрутов, поэтому особых проблем не было. Моя супруга была со мной всегда на связи, у меня есть спутниковый трекер, можно переписываться, писать эсэмэски друг другу, поэтому одиночества я не чувствовал. Но это самый длинный маршрут, который приходилось преодолеть. Апогей моей туристической карьеры.

Маршрут был изначально детально продуман. Олег разделил его на 18 этапов, в начале каждого он получал запас продуктов, вещей, снаряжение. Супруга Олега отправляла все необходимое по почте, либо через друзей, с которыми путешественник пересекался на турбазах. Так что вес рюкзака не превышал 30 килограммов. Сам же Олег после финиша своего маршрута уверен, что похудел, однако до весов пока не добрался.

Река Чусовая

Назвать с ходу топ-5 самых красивых встреченных на пути мест путешественник затруднился.

— Это как выбрать любимого ребенка, — смеется Олег. — Пять любимых детей из ста. Это крайний юг Урала, хребет Карамурунтау, река Чусовая, гора Мунин-Тумп, район горы Тельпосиз и пусть будет южная часть Полярного Урала, в районе горы Пайер.

В течение всего перехода по Уралу, по словам Олега, никаких чрезвычайных ситуаций не происходило. Опытный турист был готов ко всему. «Даже если где-то что-то шло не совсем по плану, у меня было достаточно времени, опыта, снаряжения, чтобы все поправить. Не могу вспомнить, чтобы было что-то критическое, в таких маршрутах не должно быть такого».

— Сто дней, пока я шел, думал, что буду чувствовать себя героем, когда закончу. Последние девять дней и особенно в последний день просто дошел до конца, не почувствовал себя героем. Главное не цель, а путь, — признался мужчина.

Теперь в планах Олега систематизировать весь собранный материал, написать книгу и смонтировать фильм о своем походе. Обработка, по словам Олега, займет год-полтора. Но она не помешает следующим грандиозным походам, маршруты которых он пока держит в секрете.

Опытный турист был готов ко всему

Как продвинуть туризм на Урале

Одна из целей уфимца — повысить популярность Уральских гор как туристического направления. По мнению Олега Чегодаева, здесь есть над чем работать, используя все разнообразие природных зон.

— Уральские — одни из самых разнообразных гор в стране. В каждом районе свои проблемы, свои моменты.

Север Урала, по мнению Олега, больше подходит для любителей экстремального туризма, а юг — для массового отдыха:

— Если говорить про Южный Урал, то это самые гостеприимные, самые безопасные горы страны. Они не особо интересны продвинутым туристам. Они интересны в первую очередь, на мой взгляд, людям не сильно подготовленным, начинающим туристам, пенсионерам, людям с детьми. Всем этим категориям граждан нужна не дикость, а удобство пользования горами. У нас этого не хватает. У нас каждый подход к горе — это десять километров грязи, колеи. Нет никаких указателей, машину поставить некуда. Просто нужно создать элементарную какую-то базовую инфраструктуру, и тогда количество людей, которые будут приезжать на Южный Урал, будет во много раз больше.

В 2020 году Олег Чегодаев внес вклад в продвижение города Уфы и установил самый маленький в столице Башкортостана памятник — серебряную скульптуру клеща. Размер композиции вместе с постаментом — полметра, а сам клещ — 5 сантиметров. Позже у клеща появилось имя — Валера. Несмотря на установленные камеры, на серебряного Валеру неоднократно покушались вандалы. А 21 июня, пока Олег покорял Урал, покушение на клеща увенчалось успехом. Однако Валеру не украли, а просто оторвали от постамента и бросили рядом. По словам Олега Чегодаева, в ближайшее время клещ вернется на свое место.

1 / 30 Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев

Олег Чегодаев