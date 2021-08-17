«Потеряли последние крохи»: в Татарстане обсудили проблемы «погорельцев» Finiko

Общественная палата РТ может обратиться в Госдуму с просьбой усилить контроль за финансовыми пирамидами

«Может, обращение в Госдуму напрямую отправить? Сколько народ мучается, ну нельзя так издеваться: взял на 30 дней — и пошли огромные-огромные проценты… У Доронина так и собственный самолет был, и 4 млрд рублей денег у него высчитывают», — призывал к активному законодательному противодействию «черным кредиторам» и организаторам финансовых пирамид заместитель председателя Общественной палаты РТ Рафил Нугуманов. Трудность борьбы с ними в том, что большинство жертв пирамид остаются финансово безграмотными в попытках приумножить личные сбережения, и на этой ниве нелегальные финансовые организация плодятся каждый день. Уголовные дела пока единичны: силовики только начали их раскручивать, пользуясь юридическим прецедентом по делу Finiko.

«Черные кредиторы» и нелегальные пирамиды: как обрезать им корни



Общественная палата Татарстана намерена поставить заслон недобросовестным участникам финансового рынка, которые привлекают деньги граждан под грабительские проценты или вовлекают в финансовые пирамиды, доводя до разорения. Сегодня здесь впервые провели расширенное заседание по проблеме, которая так или иначе ударила по доходам татарстанских семей. «Недобросовестные участники финансового рынка. Старые проблемы. Новые вызовы», — в такой обтекаемой формулировке обсуждали эксперты небывалую активность организаторов финансовых пирамид и «черных кредиторов», которые оккупировали Татарстан.

Правда, конкретных данных о масштабах проникновения нелегальных финансовых структур в Татарстан не приводилось. Представители правоохранительных органов раскрывают информацию только по факту возбуждения уголовных дел, а их пока единицы, и они не отражают реальной картины с новыми способами финансового мошенничества.

Как сообщил следователь контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики контрольно-методического управления ГСУ МВД по РТ Алмаз Сайфутдинов, в Татарстане от действий мошенников официально пострадало около 4 тысяч человек. В производстве МВД по РТ в этом году находятся четыре уголовных дела по созданию финансовых пирамид, включая дело организаторов криптопирамиды «Финико», но назвать сумму ущерба он затруднился. Вице-президент Академии наук РТ Вадим Хоменко добавил, что в прошлом году было 16 дел.

Финансовая неграмотность доведет до разорения

Тем не менее основная тенденция роста числа мошенничеств на финансовом рынке налицо, а их расцвет связан с финансовой неграмотностью граждан, считают участники заседания. Перед началом дискуссии руководитель комиссии ОП РТ по правовым вопросам Андрей Королев привел ужасающий пример из жизни одной матери-одиночки, которую сейчас вытаскивают из финансовой кабалы.

История пугающая: в связи с тяжелым финансовым положением в пандемию она взяла 300 тысяч рублей в кредит, оставив телефон на сайте некой финансовой организации. Допустила просрочку в 10 дней. «Обычный банк, может быть, и не заметил бы, но по ее договору за один день просрочки сумма платежа переходит на следующий месяц. Тело долга не гасится, и получается 2% в день, или 6 тысяч в день. Договор на 10 листах. В итоге через полгода на нее выходит кредитор и требует 1,8 млн рублей долга», — рассказал он.

По словам спикера, после вмешательства ОП РТ суд избавил ее от выплаты 1,8 млн долга, расторг договор, постановил вернуть женщине 300 тысяч и 89 тысяч рублей просрочки, но при этом в день натекает неустойка 12 тысяч. По его словам, на время работы горячей линии при ОП подобных обращений от пострадавших поступает очень много. За первую неделю за помощью обратилось около 100 татарстанцев. Среди них есть и те, кто вступил в финансовые пирамиды, отдав последнее. Многие из них вложили от 1 до 3 млн рублей, но при этом не знают, какой доход им должны выплатить.

Заведующий кафедрой экономической безопасности и налогообложения КФУ Айдар Туфетулов привел данные о том, какая часть дохода уходит на уплату кредитов. По его словам, 37% семей отдают 30% дохода, а 67% семей платят более 50%. Тем самым он дал понять, что высокая кредитная нагрузка заставляет татарстанцев обращаться к услугам «черных кредиторов».

Мифы об «автоматической системе генерации прибыли»

Расцвет мошенников объясняется финансовой безграмотностью самих граждан, которые не могут распознать их за маской лжеброкеров. «Они красиво преподносят — автоматическая система генерации прибыли! Вы просто приносите деньги и получаете доход», — описывает их приемы член совета по вопросам кадровой политики при президенте Татарстана Ольга Ажимова.

Вице-президент Академии наук РТ Вадим Хоменко обозначил семь ключевых признаков, которые выдают организатора финансовой пирамиды. В первую очередь у них нет лицензии ЦБ на проведение финансовых операций, и фактически они не имеют доступа к рынку ценных бумаг. А заявленный ими доход в 300% трудно достижимый, потому что на рынке доходность по ценным бумагам не превышает 7% годовых.

— Такая доходность в 300% связана с тем, что вкладчик получает деньги от вновь пришедшего, а фактическая деятельность на рынке не ведется, — отметил он.

При этом сделки не страхуются. По словам Хоменко, многие выставляют себя форекс-брокерами, хотя в действительности на российском рынке «Форекс» работают всего четыре оператора от крупных банков (ВТБ, «Альфа-банк», ПСБ, ФИНАМ). Говоря о криптовалюте, он советует проводить все операции через банковские счета, записывать номера криптокошельков и ни в коем случае не отдавать деньги наличными.

Ольга Ажимова назвала пять основных типажей граждан, склонных вступать в финансовые пирамиды. Но больше всего ее тревожит, что среди них немало молодых людей. Как правило, они берут деньги у родственников и предаются ложным иллюзиям, что можно не работать и жить за счет «крипты». Финансовые мошенники всячески поддерживают эти настроения. По словам Вадима Хоменко, есть случаи, когда закладывают квартиры под будущие сверхдоходы. «Нужна финансовая и правовая грамотность среди населения», — заявил он. С другой стороны, на рынке мало альтернативных финансовых инструментов, которые помогли бы сохранить и приумножить личные сбережения, добавил он.

Как сокращали Росфинмониторинг

Интересно, что усилий правоохранительных органов за контролем финансового рынка оказывается недостаточно, а на фоне ужесточения требований ЦБ нелегальный рынок услуг процветает. Как рассказал прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ильдар Альменев, почти половина штатной численности Росфинмониторинга была сокращена и переведена в региональное отделение ЦБ, но и здесь они попали под сокращение. «Квалифицированные специалисты нужны на местах», — отметил он.

Следователь контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики контрольно-методического управления ГСУ МВД по РТ Алмаз Сайфутдинов сообщил, что в этом году они готовы будут возбуждать дела без заявлений от потерпевших и только по факту сбора средств у граждан. Основанием станет ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»). Прецедент был создан при возбуждении уголовного дела против «Финико». Фигуранты в нем отсутствовали, а дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц, которые с августа 2019 года собирали деньги россиян под видом инвестиций на биржах.

В результате было принято решение о том, что ОП РТ выступит с резолюцией о необходимости защиты интересов при участии в инвестиционных проектах путем просвещения и повышения юридической и финансовой грамотности. С этой целью предлагается создать консультационный орган, специалисты которого будут давать консультации, стоит ли вкладывать личные сбережения в рекламируемые инструменты. Ожидается, что с данной резолюцией палата обратится в Госдуму, пояснил Андрей Королев.

— Нужно больше защищать граждан. Они же не от хорошей жизни пришли и потеряли последние крохи. Мое мнение — государство должно иметь финансовый орган по типу Росфинмониторинга, который разгромили наполовину. Но МВД тоже должно профилактикой заниматься. У Доронина и самолет был, и 4 млрд денег у него высчитывают, мы-то все думали, что этого не будет, а оно есть. Ребята, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — воскликнул Рафил Нугуманов. — Только как донести эту мысль до граждан? — озадачился он.