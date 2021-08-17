«Бегство из Кабула на постыдных видео означает, что есть люди, которым есть чего бояться»

В Афганистане сменилась власть — чем это может быть опасно или полезно для нашей страны?

Фото: AFP

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» объявила, что захватила Кабул, и теперь Афганистан полностью находится под ее контролем, а гражданская война в стране окончена. России нужен мирный сосед, считают опрошенные «Реальным временем» эксперты, которые указывают, что «Талибан» никогда не выходил в своих действиях за пределы родины.

Время мирное, аэропорт переполнен

Взятием Кабула — столицы Афганистана — в стране завершилось начавшееся в мае наступление талибов*. Пока неконтролируемый новой властью аэропорт остается забитым желающими покинуть страну — в сети даже появилось видео, как несколько отчаявшихся человек, зацепившихся за шасси взлетающего самолета, падают с большой высоты.

У гражданского населения новая власть изымает оружие. Рынки работают спокойно, к тому же официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид настоятельно потребовал от боевиков предотвращать грабежи. При этом в сети появились сообщения об исчезновении нескольких людей, в частности одной местной журналистки.

Кабул был последним городом, который еще в воскресенье находился под контролем правительства. Днем ранее талибы вошли в Мазари-Шариф, а утром 15 августа сдался Джелалабад. Президент Афганистана Ашрафа Гани бежал из страны. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

— Обратите внимание, что все эти столицы административные были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение, — заявил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

При этом Кабулов заявил, что Россия не будет торопиться признавать режим талибов в Афганистане. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил журналистам, что угроз для сотрудников диппредставительства нет, а он планирует встретиться с представителями «Талибана», чтобы обсудить безопасность деятельности представительства.

— Талибы, которые сейчас захватили Кабул, будут подчеркивать мирный характер своего режима. С ними придется налаживать отношения, — заявил «Реальному времени» председатель программы «Религия, общество и безопасность» в московском Центре Карнеги Алексей Малашенко. — Что касается России, я считаю, что мы поступили правильно. То, что российское посольство не было эвакуировано и безопасность сотрудников гарантировалось самими талибами — это хороший показатель. Роль России в каком-то плане выросла. Я думаю, пока что будет спокойно. Талибы, которые захватили Кабул, они заинтересованы в финансовой помощи. Можно ожидать приезда делегации. Ситуация меняется — эта, думаю, сохранится до Нового года.

«Перед Афганистаном открываются перспективы мирного строительства»

— Борьба афганского народа против иностранной оккупации закончилась на данном этапе достаточно серьезной победой, — четко заявляет эксперт по проблемам этнокультурной и религиозной политики, журналист Максим Шевченко. — Перед Афганистаном открываются перспективы мирного строительства. Все инсинуации про талибов как террористов не имеют смысла: вне страны они никаких террористических актов не совершали, а внутри страны в ходе гражданской войны сопротивлялись оккупантам, то есть делали то, что делает любой народ, защищая свою Родину.

Шевченко отмечает, что новые власти сразу заявили: их цель — мирный Афганистан. Сам журналист несколько раз был в этой стране, в частности с покойным Гейдаром Джемалем.

— Тем, кто не творил злодеяния, бояться нечего. Ценность человеческой жизни здесь невероятно велика. Здесь есть понятие кровной мести. Бегство из Кабула, которое мы наблюдали на постыдных видео, означает, что есть люди, которым есть чего бояться за свою деятельность.

«Россия заинтересована в мирном и дружественном Афганистане», — считает Шевченко, а потому считает правильным встречи с партизанами, которые проходили ранее. Мирный Афганистан — это и борьба с наркотрафиком, и выход к Индийскому океану.

— Россия может инвестировать в Талибан, который и есть Афганистан сейчас, — говорит журналист, — Эта победа показывает, что народ опирается не на умозрительные концепции, а на традицию, по которой он жил столетиям. Как во время Великой Отечественной войны советский народ стал опираться на традиции русские, татарские, афганцы опираются на традиции пуштунов, белуджи, таждиков и ислам. Я поздравляю афганский народ с этой победой. Это страна воинов и храбрецов. Для афганцев ценны — кодекс родовой чести, ислам и Афганистан. В победе все это соединилось. Не надо демонизировать «Талибан». Они необычные люди.



«Мировых лидеров волнует не строй, а стабильность в стране»

Доцент кафедры регионоведения и исламоведения института востоковедения и международных отношений КФУ Азат Ахунов считает, что прогнозы в отношении Афганистана строить легко, ведь история здесь повторяется по спирали:

— Мы видим, как Афганистан возвращается к традиционному состоянию, в котором он находился на протяжении многих веков и которое непросто изменить. Успешное продвижение талибов было бы невозможно без поддержки населения. Афганистан разделен на множество этнических группировок, племен, хотя пуштуны, из которых в основном и состоит «Талибан», там и преобладают. Население молчаливо их поддержало, за исключением Северного альянса, где узбеки и таджики всегда были против пуштунов. Основное же население проголосовало за «Талибан».

В Афганистане, Пакистане, Иране революции или военная смена всегда связаны с деятельностью религиозных лидеров, напоминает Ахунов, поскольку для этих стран, мулла или имам — это авторитет, выполняющий роль местной администрации.

— Деятели ислама всегда заявляли о том, что они борются за справедливость, равноправие. И «Талибан» провозглашает то же самое: что все равны перед законом, что не должно быть резкого неравенства. Простым людям нравятся эти лозунги, благодаря им стали популярны и запрещенные в России «Братья мусульмане». В Кабуле уже заявили, что вновь будут действовать законы шариата, что женщины будут ограничены в правах, в рамках местного понимания ислама в правах.

С другой стороны, отмечает Ахунов, лидеры «Талибана» говорят, что готовы развивать страну с привлечением иностранных специалистов, а также бороться с производством тяжелых наркотиков. Это то, что от них ждет мировое сообщество, которое дает стране самой решить свои проблемы, указывает эксперт:

— Афганистан пробовали европеизировать, сделать его светским государством. И решили, что лучше оставить все как есть. Но надо законсервировать страну, чтобы их деятельность не выплескивалась за границу. Россия такую позицию исповедует. Россия наблюдает. Тот факт, что, в отличие от других, мы не эвакуировали граждан, говорит сам за себя. Опыт предыдущих лет показал, что пуштуны не выходят за пределы своих территорий, они не готовы воевать на открытом пространстве, это больше воины в горной, пересеченной местности. Крупномасштабные бои они вести не способны. Думаю, конфликт будет длиться, борьба за власть будет продолжаться, но на территории Афганистана. А мировых лидеров волнует не строй, а стабильность в стране — а это может быть и авторитарный режим. Если в Афганистане не будет стабильности, Европу ждет огромная волна беженцев.

*Талибы — боевики запрещенной в России террористической организации.