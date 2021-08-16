Последствия Лиги конференций: «Рубин» теряет первые очки в чемпионате

Казанцы вышли физически просевшими и отдали Самаре игру на своем поле

Заметно вымотанными как физически, так и психологически вышли вчера на поле игроки «Рубина». Три тайма в Лиге конференций и драматичный финал, похоже, не могли не оставить следа на состоянии подопечных Слуцкого. В матче с «Крыльями Советов» фаворитов в казанцах разглядеть было сложно: также много брака, как и у пожаловавших аутсайдеров, не меньше ударов «по воробьям» и провалы в обороне. Так, один из лидеров таблицы и отдал первые очки главным неудачникам старта сезона. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги матча 4-го тура РПЛ в Казани. На какие эксперименты пошли в тренерском штабе «Рубина», почему вновь вышел Костюков, а не Игнатьев и что с физикой «Рубина» — подробности в материале.

Эксперименты Слуцкого. В «Рубине» опробовали модель построения при потере Хвичи — пока не очень

Злополучный поединок с польским «Ракувом» подтвердил, что у «Рубина» при Слуцком пока не всегда получается быстро перестраиваться с одной игровой модели на другую.

Травма интрернет-хулигана Джордже Деспотовича, выбывшего на несколько недель, уже стала судьбоносной в еврокубках. Матч с поляками показал, как «Рубин» начинает буксовать против массированной обороны в отсутствие центрального нападающего. А Хвича Кварацхелия, генерирующий много опасности на своем фланге, оказался бесполезен без поддержки чистого форварда.

Сказался на вариативности в атаке и внезапный уход из команды Дениса Макарова, смещавшего акценты с Кварацхелии на себя, что окончательно перетянуло эпицентр игры казанцев на левый фланг.

Хвича Кварацхелия, генерирующий много опасности на своем фланге, оказался бесполезен без поддержки чистого форварда. Фото rubin-kazan.ru

Что придумали тренеры к игре с аутсайдером Премьер-лиги? Оставили, наконец, Кварацхелию в запасе и предложили ту модель построения, которая по идее должна быть, если грузинский полузащитник команду покинет. На левом фланге вышел Сеад Хакшабанович. Солтмурад Бакаев при этом ушел на правый фланг полузащиты, а Дарко Йевтича в центре поля заменил Олег Шатов. Правда, уже на 40-й минуте Дарко занял свое законное место, а Олег покинул поле, вновь ничего не показав.

По первому тайму Сеад не особо выделялся и привычных для этого фланга скоростей не развивал. Самарцы наглухо закрыли свою правую бровку, ожидая Кварацхелию, так что черногорец стал заложником «славы» своего конкурента. А во втором тайме Слуцкому хватило десяти минут, чтобы понять: пока это так не работает. Кварацхелия вышел уже на 55-й минуте, показал пару своих фирменных дриблингов и на этом все.

Скрипя сердцем. Слуцкий до последнего пытался вытянуть форварда из Костюкова, но все же выпустил Игнатьева

А вот впереди на позиции центрфорварда вновь вышел Михаил Костюков — универсал, отыгравший в прошлом сезоне где только возможно: и в опорной зоне (в памятном победном поединке с «Зенитом»), когда просто закошмарил пару нападения питерцев Дзюба-Азмун, и на привычных местах в полузащиты. И вот теперь ему приходится играть на острие атаки.

Самое любопытное, что в обойме у Леонида Слуцкого имеется номинальный нападающий — Иван Игнатьев, получавший свои шансы сполна. Дорогостоящий молодой форвард за полтора года пребывания в составе «Рубина» в официальных матчах так ни разу с игры не отметился. На его счету пара забитых пенальти и множество упущенных моментов.

Тренеры «Рубина», похоже, готовы выпускать даже серьезно намучившегося за три тайма с «Ракувом» Костюкова, но не форварда. Фото rubin-kazan.ru

Терпение у болельщиков и журналистов закончилось быстрее, чем у Слуцкого, который давал ему шанс из матча в матч. Лишь в нынешнем сезоне Иван сел на лавку особенно плотно. Тренеры «Рубина», похоже, готовы выпускать даже серьезно намучившегося за три тайма с «Ракувом» Костюкова, но не форварда.

«Костюков, а не Игнатьев вышел потому что мы понимали, что придется много вести верховых единоборств и цепляться за мячи спиной. Костюков в этих компонентах сильнее, чем Иван Игнатьев», — объяснял после игры с поляками Слуцкий.

Вчера же Михаил неплохо вошел в игру, в первом тайме едва не выскочил один на один с голкипером «Крыльев», принял мяч на линии штрафной, но слишком далеко отпустил мяч — недостаток опыта впереди. Очевидно, что именно опыта и свежести не хватило Михаилу, чтобы создать что-то большее.

Иван Игнатьев на поле все же появился — впервые в этом сезоне, и есть подозрения, что Слуцкий до последнего надеялся, что Костюков «выстрелит». Не сработало. Как впрочем, и выход Игнатьева. Иван однажды отдал пас на Хвичу у штрафной и еще разок попытался продавить оборону самарцев в борьбе за мяч. Быть может, при большем игровом времени и выгорело бы.

Свой ответный гол в исполнении Хвана Ин Бома казанцы вымучили с помощью стандарта, и это показатель. Фото vk.com/fckssamara

«Рубин» подвела физика. Три тайма с «Ракувом» сделали свое дело

О том, что казанцам придется непросто в этом матче, даже несмотря на приезд аутсайдера, было очевидно еще в четверг, когда матч «Рубина» с «Ракувом» затянулся на три добрых часа. Заметно вымотанные физически и, как подсказывало чутье, еще психологически казанские футболисты вчера смотрелись очень тяжело.

Поначалу казанцы вроде взяли мяч под свой контроль со старта встречи и даже обостряли. Самым опасным моментом стала попытка Ильи Самошникова забить со второго этажа — мяч опустился рядом со штангой с внешней стороны ворот.

Однако вскоре обороты казанцы сбавили, а моменты у ворот «Рубина» были даже опаснее. Один только Антон Зиньковский в составе «Крыльев Советов» выглядел острее, чем вся атакующая линия «Рубина», вместе взятая по первому тайму. Он же создал гол для Ивана Сергеева во втором тайме, выведя его один на один всего лишь единственным, но каким виртуозным касанием пяточкой.

Свой ответный гол в исполнении Хвана Ин Бома казанцы вымучили с помощью стандарта, и это показатель: с игры «Рубин» так и не смог взломать оборону «крылышек», пытаясь бить из-за пределов штрафной и отправляя мяч «по воробьям».

Но еще больший показатель — это повсеместный брак при передачах. Если такое скакание мяча от игроков в исполнении самарских футболистов понять можно — еще пару месцев назад они ирали за первенство в ФНЛ, надо привыкать. То такой брак в исполнении «Рубина» ничем больше, кроме как усталостью, не объяснить. В такие моменты хочется думать: хорошо, что Лига конференций позади. Слуцкий пока не отработал игру на два фронта, и уже после первого раунда в еврокубках команда поплыла.

Так или иначе казанцы теряют свои первые очки на своем поле. Потери в составе и игра на два фронта сказали свое слово.

Эрик Добролюбов