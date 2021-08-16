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Наказали за подковерную борьбу: министр спорта России разжаловал казанского тренера

00:00, 16.08.2021 3

Приказом Олега Матыцина дзюдоист Артур Серазетдинов лишен звания мастера спорта России по дзюдо

Наказали за подковерную борьбу: министр спорта России разжаловал казанского тренера
Фото: vk.com

Тренер казанской ДЮСШ олимпийского резерва проиграл борьбу за полученный шесть лет назад титул мастера спорта страны. В Татарстане получили приказ из Москвы о лишении 31-летнего Артура Серазетдинова чемпионского звания. Приказ подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным и в нем указано — в документах на представление Серазетдинова к титулу выявлены недостоверные сведения. «Реальному времени» удалось ознакомиться с текстом приказа.

Мастер спорта по подделке документов?

Приказ Матыцина подписан 4 августа. В Казани его получили на прошлой неделе и уже довели до разжалованного из мастеров спорта тренера. На сайте республиканской школы олимпийского резерва «Батыр» правки в достижения тренера Артура Серазетдинова внести пока не успели. Зато удалили ссылку на титул на стенде с фотографиями тренеров в здании школы.

Директор учреждения Руслан Гарифуллин в разговоре с «Реальным временем» подтвердил получение приказа главы Минспорта страны. «Бурной реакции не было. Сейчас лето — все дети в лагерях, в сентябре соберу тренеров, обсудим эту ситуацию», — сообщил он.

Сам Артур Серазетдинов вчера отказался комментировать скандальный результат прокурорских проверок. «Мне не о чем с вами разговаривать», — заявил он журналисту «Реального времени». Заметим, что два месяца назад он настаивал на чистоте своей спортивной биографии и возмущался наличием сомневающихся и клеветников.

Приводим текст приказа Матыцина:

«Лишить Серазетдинова Артура Рафаэльевича, 26 сентября 1989 года рождения, спортивного звания «мастер спорта России» по виду спорта «дзюдо», присвоенного приказом Министерства спорта РФ от 30 сентября 2015 года №140.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра спорта РФ О.Х. Байсултанова».

Также в документе приведена ссылка на то, что основанием для такого решения послужила правовая норма о «выявлении недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного звания» (п. «а» ст. 64 Положения о Единой всероссийской спортивной квалификации) и заявление Минспорта Марий Эл от 20 апреля 2021 года.

Тут стоит напомнить, что именно спортчиновники соседней республики в свое время пособили казанцу Серазетдинову с получением звания.

Проверяющим удалось получить официальную копию с оригинального протокола тех «победных» для казанца соревнования в Черкесске. Фото sport09.ru

Уголовное дело пока не возбуждено

В свое время уволенный из спортшколы тренер Артур Серазетдинов не без поддержки части воспитанников и прокуратуры через суд добился восстановления на работе. Более того, именно после восстановления ему начали выплачивать положенные по закону надбавки за титул «мастер спорта». Однако еще в ходе первичных проверок силовикам стало известно — в надлежащем получении этого титула сомневается даже бывший тренер дзюдоиста.

В 2015-м региональное министерство молодежной политики спорта и туризма Марий Эл и местная Федерация дзюдо направили представление по Серазетдинову в Минспорта России и приложили документы, подтверждающие — этот казанец победил в категории «Мужчины в весе до 90 кг» на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти мастера спорта СССР Атабиева в Черкесске (Карачаево-Черкессия) в ноябре 2014 года. Якобы в тот период казанец служил в одной из воинских частей в Марий Эл, поэтому и выступал за другой регион.

Главные сомнения коллег Серазетдинова были связаны с весовой категорией — в весе на 90 кг Серазетдинов в Татарстане никогда не боролся, только до 60 кг.

Проверяющим удалось получить официальную копию с оригинального протокола тех «победных» для казанца соревнования в Черкесске. Согласно ей, в весе до 90 кг лучшим стал Адлан Эскерханов из Чечни, а Серазетдинов даже не участвовал. Что косвенно подтверждает и его отсутствие на размещенных в Сети снимках тех соревнований. Не нашлось таких фотографий и в личном архиве «мастера».

Прокуроры довели результаты своих проверок до чиновников, и из министерств спорта Татарстана и Марий Эл в Москву ушли документы на лишение казанского тренера звания. Их рассмотрение в столице растянулось почти на три месяца и закончилось приказом от 4 августа.

Прокуратура Московского района Казани инициировала новую проверку по Серазетдинову. Фото yandex.ru

В Минспорта Татарстана комментировать результаты проверок отказались. Источники «Реального времени» говорят — ранее подобные скандалы случались и в других видах спорта, но не получали такой огласки.

Тем временем прокуратура Московского района Казани инициировала новую проверку по Серазетдинову — в части законности тех самых бюджетных выплат за звание. Как утверждают источники «Реального времени», в этой истории можно усмотреть состав трех преступлений — подделка документов, служебный подлог и мошенничество. Впрочем, процессуальное решение пока не принято.

Часть прокурорских материалов уже направлены силовикам Марий Эл, поскольку именно из Йошкар-Олы в свое время направлялись те самые недостоверные сведения. В теории, вопросы могут появиться и к чиновникам соседнего региона, которые либо по халатности проглядели «липу», либо сознательно закрыли на нее глаза.

При большом желании и серьезной работе стать настоящим мастером спорта можно и в 31 год, говорят коллеги Серазетдинова.

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории.

Ирина Плотникова
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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 00:30
    Незаконное использование спортивного звания, вообще-то, уже состав преступления, если не ошибаюсь.
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  • Анонимно 07:46
    А сколько таких лжемастеров у нас ещё есть?
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  • Анонимно 08:08
    И ведь главное подобные проверки не проводят до того как они начинают тренировать детей...чему они могут научить?
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