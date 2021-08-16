Наказали за подковерную борьбу: министр спорта России разжаловал казанского тренера

Приказом Олега Матыцина дзюдоист Артур Серазетдинов лишен звания мастера спорта России по дзюдо

Тренер казанской ДЮСШ олимпийского резерва проиграл борьбу за полученный шесть лет назад титул мастера спорта страны. В Татарстане получили приказ из Москвы о лишении 31-летнего Артура Серазетдинова чемпионского звания. Приказ подписан министром спорта РФ Олегом Матыциным и в нем указано — в документах на представление Серазетдинова к титулу выявлены недостоверные сведения. «Реальному времени» удалось ознакомиться с текстом приказа.

Мастер спорта по подделке документов?



Приказ Матыцина подписан 4 августа. В Казани его получили на прошлой неделе и уже довели до разжалованного из мастеров спорта тренера. На сайте республиканской школы олимпийского резерва «Батыр» правки в достижения тренера Артура Серазетдинова внести пока не успели. Зато удалили ссылку на титул на стенде с фотографиями тренеров в здании школы.

Директор учреждения Руслан Гарифуллин в разговоре с «Реальным временем» подтвердил получение приказа главы Минспорта страны. «Бурной реакции не было. Сейчас лето — все дети в лагерях, в сентябре соберу тренеров, обсудим эту ситуацию», — сообщил он.

Сам Артур Серазетдинов вчера отказался комментировать скандальный результат прокурорских проверок. «Мне не о чем с вами разговаривать», — заявил он журналисту «Реального времени». Заметим, что два месяца назад он настаивал на чистоте своей спортивной биографии и возмущался наличием сомневающихся и клеветников.

Приводим текст приказа Матыцина:

«Лишить Серазетдинова Артура Рафаэльевича, 26 сентября 1989 года рождения, спортивного звания «мастер спорта России» по виду спорта «дзюдо», присвоенного приказом Министерства спорта РФ от 30 сентября 2015 года №140.



Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра спорта РФ О.Х. Байсултанова».



Также в документе приведена ссылка на то, что основанием для такого решения послужила правовая норма о «выявлении недостоверных сведений в документах для присвоения спортивного звания» (п. «а» ст. 64 Положения о Единой всероссийской спортивной квалификации) и заявление Минспорта Марий Эл от 20 апреля 2021 года.

Тут стоит напомнить, что именно спортчиновники соседней республики в свое время пособили казанцу Серазетдинову с получением звания.



Проверяющим удалось получить официальную копию с оригинального протокола тех «победных» для казанца соревнования в Черкесске. Фото sport09.ru

Уголовное дело пока не возбуждено

В свое время уволенный из спортшколы тренер Артур Серазетдинов не без поддержки части воспитанников и прокуратуры через суд добился восстановления на работе. Более того, именно после восстановления ему начали выплачивать положенные по закону надбавки за титул «мастер спорта». Однако еще в ходе первичных проверок силовикам стало известно — в надлежащем получении этого титула сомневается даже бывший тренер дзюдоиста.

В 2015-м региональное министерство молодежной политики спорта и туризма Марий Эл и местная Федерация дзюдо направили представление по Серазетдинову в Минспорта России и приложили документы, подтверждающие — этот казанец победил в категории «Мужчины в весе до 90 кг» на Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти мастера спорта СССР Атабиева в Черкесске (Карачаево-Черкессия) в ноябре 2014 года. Якобы в тот период казанец служил в одной из воинских частей в Марий Эл, поэтому и выступал за другой регион.



Главные сомнения коллег Серазетдинова были связаны с весовой категорией — в весе на 90 кг Серазетдинов в Татарстане никогда не боролся, только до 60 кг.

Проверяющим удалось получить официальную копию с оригинального протокола тех «победных» для казанца соревнования в Черкесске. Согласно ей, в весе до 90 кг лучшим стал Адлан Эскерханов из Чечни, а Серазетдинов даже не участвовал. Что косвенно подтверждает и его отсутствие на размещенных в Сети снимках тех соревнований. Не нашлось таких фотографий и в личном архиве «мастера».

Прокуроры довели результаты своих проверок до чиновников, и из министерств спорта Татарстана и Марий Эл в Москву ушли документы на лишение казанского тренера звания. Их рассмотрение в столице растянулось почти на три месяца и закончилось приказом от 4 августа.



Прокуратура Московского района Казани инициировала новую проверку по Серазетдинову. Фото yandex.ru

В Минспорта Татарстана комментировать результаты проверок отказались. Источники «Реального времени» говорят — ранее подобные скандалы случались и в других видах спорта, но не получали такой огласки.

Тем временем прокуратура Московского района Казани инициировала новую проверку по Серазетдинову — в части законности тех самых бюджетных выплат за звание. Как утверждают источники «Реального времени», в этой истории можно усмотреть состав трех преступлений — подделка документов, служебный подлог и мошенничество. Впрочем, процессуальное решение пока не принято.

Часть прокурорских материалов уже направлены силовикам Марий Эл, поскольку именно из Йошкар-Олы в свое время направлялись те самые недостоверные сведения. В теории, вопросы могут появиться и к чиновникам соседнего региона, которые либо по халатности проглядели «липу», либо сознательно закрыли на нее глаза.

При большом желании и серьезной работе стать настоящим мастером спорта можно и в 31 год, говорят коллеги Серазетдинова.

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории.