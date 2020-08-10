На неугодного детского тренера «Батыра» подняли «давление»

«На следующий день после суда подхожу в отдел кадров, а мне сразу же дают приказ, там кляуза»

В законную силу вступило решение Московского районного суда Казани по нашумевшему делу Артура Серазетдинова — молодого тренера по дзюдо татарстанской школы олимпийского резерва «Батыр». В мае этого года педагог был уволен из спортшколы по статье, что повлекло огромный скандал. На его защиту тогда встали несколько десятков родителей и воспитанников. Обвиняя директора «Батыра» Ленара Манапова в коррупции, они сняли видеоролик-обращение к президенту Владимиру Путину, быстро распространившийся в Сети.

С другой стороны на Артура Серазетдинова посыпались обвинения в рукоприкладстве по отношению к подопечным прямо на тренировках и недостаточной педагогической компетентности, некоторые коллеги и часть родителей юных спортсменов решительно заявляли о том, что увольнение тренера — единственно правильное решение. Итоговое заседание состоялось 26 июня: суд признал незаконным вынесенное администрацией учреждения дисциплинарное взыскание и последовавшее затем увольнение, Артур Серазетдинов вернулся к работе.

Однако, как выяснило «Реальное время», проблемы во взаимоотношении руководства «Батыра» и части трудового коллектива остались. По словам Артура Серазетдинова, Ленар Манапов продолжает выдвигать к нему необоснованные обвинения, причем, опираясь на документы, уже признанные судом необоснованными и незаконными.

— Я пришел на работу 27 июня, на следующий день после суда, подхожу в отдел кадров, а мне сразу же дают приказ, там кляуза — на меня опять написано заявление. Эта бумага была написана одним из тренеров 29 мая, и она уже была [предъявлена] в суде. Я ему объясняю, что эта бумага уже была в суде, и мы ее обжаловали, мне говорят: «Нет, мы ничего не знаем, подпиши уведомление, что получил, и в течение двух рабочих дней пиши объяснительную». То есть, давление снова началось, — рассказал тренер.

Суд признал незаконным вынесенное администрацией учреждения дисциплинарное взыскание и последовавшее затем увольнение. Фото Ирины Плотниковой

Руководитель «Батыра», по словам Артура Серазетдинова, также пытался отказать ему в предоставлении законного очередного оплачиваемого отпуска, но через отдел кадров ему все-таки удалось оформить все документы. До 11 августа тренер находится в официальном отпуске, тем не менее уже начал готовить своих подопечных к новому сезону, проводя открытые тренировки в городском парке.

«Антиреклама «Батыру» прошла уже выше крыши»

Официально вторая сторона конфликта с прессой на протяжении всей истории общаться отказывалась. На этот раз в приемной директора на звонок корреспондента «Реального времени» ответили, но сообщили, что Ленара Манапова на рабочем месте уже нет, и общаться со СМИ он будет готов не раньше понедельника (корреспондент звонил в пятницу — прим.ред.). После извещения о готовящемся к выходу материале, с редакцией связался заместитель директора «Батыра» Альберт Валиуллов, по словам которого Манапов в настоящий момент находится на больничном. Тем не менее, специалист согласился озвучить позицию руководства спортшколы, подчеркнув, что, с их стороны, конфликт исчерпан, и претензий к молодому тренеру больше никто не имеет, однако сам Серазетдинов забывать о нем не спешит.

— На сегодняшний день к Артуру нет никаких претензий. 29 июня он вышел на работу, написал заявление на отпуск где-то до середины августа. Я встречался с ним, встречался с родительским комитетом в лице Натальи Новиковой. С Артуром я встретился по поводу того, какие группы он оставляет на следующий год, потому что мы планируем, что он остается, работает, — пояснил наш собеседник.

Специалист рассказал, что Артура Серазетдинова он знал еще 7-летним мальчиком, совсем начинающим спортсменом, и с 1988-го года работает в «Батыре», и может судить о неоднозначной ситуации. Сложность накалившейся обстановки он объясняет во многом эмоциональностью молодого тренера. Имеет место быть его конфликт с большой частью коллектива спортшколы и казанскими тренерами отделения дзюдо, притом, как считает Валиуллов, обе стороны конфликта повели себя некрасиво: «Я знаю, что со многими тренерами — не только в «Батыре», но и по Казани — он очень сильно поругался. Я и его не осуждаю, с одной стороны, потому что он защищался как мог: тот поливает грязью, потом этот. Но ситуация такая есть. Я верю и Артуру, и тренерам».

Имеет место быть его конфликт с большой частью коллектива спортшколы и казанскими тренерами отделения дзюдо, притом, как считает Валиуллов, обе стороны конфликта повели себя некрасиво. Фото vk.com

Уже после решения суда директор «Батыра» намеревался подать апеляцию, но, после собрания с администрацией решено было продолжить работу в старом режиме, «зарыв» топор войны. Тем не менее, часть родительского комитета, активно защищавшая Артура Серазетдинова с самого начала конфликта, продолжает писать письма и заявления с требованием уволить директора спортшколы. На встречу, организованную администрацией, чтобы уладить вопрос, пришли родители юных спортсменов, но не сам тренер. В личной беседе молодой педагог, по словам Альберта Валиуллова, продолжает настаивать на том, что «пойдет до конца».

— Я говорю: «Артур, я все понимаю. Но вы спорите и ссоритесь с директором, а получается — «Батыр», «Батыр», «Батыр», понимаешь ты это?». Вот ваше последнее заявление о том, чтобы поменять директора — решение, менять его или нет, принимает не родительский комитет твоей группы, а министр спорта. Он: «Нет, мы так хотим, мы пойдем до конца». Я говорю — давай лучше худой мир, и будем спокойно работать. Антиреклама «Батыру» прошла уже выше крыши. Мы с ним спокойно поговорили, он — да-да, я согласен. Договорились, что он приходит ко мне с родительским комитетом, но мама от родительского комитета пришла, а он не пришел. Больше я его пока еще не видел, — заключил Альберт Валиуллов.

Ситуация в «Батыре» находится на особом контроле первого замминистра спорта РТ Халила Шайхутдинова

По запросу «Реального времени» затянувшийся конфликт согласились прокомментировать в Министерстве спорта Татарстана, в непосредственном подчинении которого находится школа олимпийского резерва «Батыр». Как сообщила пресс-секретарь ведомства Гульназ Тухватшина, на данный момент ситуация находится на особом контроле первого заместителя министра спорта РТ Халила Шайхутдинова.

«5 августа состоялось совещание первого заместителя министра спорта РТ Шайхутдинова Х.Х. с участием заместителя директора ГАУ РСШОР «Батыр» Валиуллова А. Д. и директора ГАУ РСШОР «Батыр» Манапова Л. Р., который в данный момент находится на больничном. В рамках совещания было дано указание на необходимость неукоснительного соблюдения трудового законодательства», — подчеркнули в Минспорта РТ.

Гульназ Тухватшина также подчеркнула, что после выхода на работу с больничного директор спортшколы «Батыр» организует встречу с представителями родительского комитета «в целях рассмотрения вопросов».

«Главный приоритет при ведении диалога отдается созданию благоприятного микроклимата и полного взаимопонимания между администрацией школы, тренерским составом, занимающимися детьми и их родителями», — заключили в ведомстве Владимира Леонова.

История конфликта: мольбы к Путину, взаимные обвинения и два фронта родительского комитета «Батыра»

Впервые о разногласиях в казанском Центре дзюдо широкой общественности стало известно 24 мая, когда в Сети появился видеоролик с обращением воспитанников «Батыра» и их родителей к Путину. Они просили обратить внимание на «произвол» со стороны директора спортшколы Ленара Манапова. На видео больше 20 человек, от лица которых председатель родительского комитета старшей группы спортшколы Гульназ Фазлыева заявляет: руководитель незаконно уволил тренера Артура Серазетдинова и оставил «не у дел» 60 его юных учеников. Родители утверждают, что причиной увольнения стала личная неприязнь Манапова к своему подчиненному.

Сам тренер тогда рассказывал «Реальному времени» о том, что пришел работать в «Батыр» в 2015 году и за это время успел подготовить уже нескольких чемпионов ПФО и республики по дзюдо, членов сборных Татарстана и Поволжья, стремился как можно чаще вывозить детей на соревнования и старты. Директор спортшколы Ленар Манапов, по его словам, не всегда приветствовал рвение молодого специалиста, тогда тренеру приходилось прыгать через голову и просить о финансировании республиканскую Федерацию дзюдо. Это не нравилось Манапову, что в конечном итоге вылилось в увольнение Серазетдинова, который, по словам тренера, «подговорил» часть родителей и коллег написать жалобы против него.

На видео больше 20 человек, от лица которых председатель родительского комитета старшей группы спортшколы Гульназ Фазлыева заявляет: руководитель незаконно уволил тренера Артура Серазетдинова. Скриншот видео

Как тогда выяснилось, молодого тренера уволили 14 мая по 81-й статье ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). Руководство «Батыра» тогда от комментариев отказалось, небольшое официальное заявление опубликовали лишь в Минспорта РТ, заняв позицию руководства и сообщив, что тренер был уволен после нескольких взысканий по поводу нарушений трудовой дисциплины и жалоб ряда родителей.

21 апреля молодой тренер Артур Серазетдинов подал иск о признании незаконным своего увольнения. Заседания проходили в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса, но в ходе них с прессой активно соглашались общаться «группы поддержки» обеих сторон. Часть родителей воспитанников молодого тренера обвиняла его чуть ли не в жестоком обращении с детьми на тренировках, приводя в пример случаи рукоприкладства и нецензурной брани в адрес подопечных после неудачных выступлений на сборах. К ним присоединились и некоторые коллеги Серазетдинова, обвинив его в переманивании перспективных ребят в свои группы.

Другая часть родителей, как раз авторы того самого обращения к Путину, была ошарашена такими заявлениями. Они заверяли корреспондента «Реального времени» в том, что Артур Серазетдинов — профессионал своего дела, который каждый год показывает результаты своих воспитанников, при этом очень хорошо ладит с детьми, а «нападки» на него коллег — всего лишь зависть к успехам более молодого специалиста.

Ольга Голыжбина