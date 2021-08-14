«Если потеряем село — потеряем все: и язык, и традиции, и народ»

На заседании экспертного совета «Волга» искали пути, как остановить отток молодежи из татарстанских сел

Обеспечение продовольственной безопасности остается важнейшей задачей развития агропромышленного комплекса страны. Но без комплексного развития сельских территорий и поддержки всех форм хозяйствования людей на земле не удержать. «Когда-то в Татарстане насчитывалось 14 тысяч фермеров, а сегодня осталось 4,5 тысячи», — жаловался на отток активных работоспособных людей из татарстанских деревень замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на заседании экспертного клуба «Волга». Чтобы спасти село от вымирания, нужны государственные инвестиции в строительство дорог, ремонт школ, а главное — в человеческий капитал.

Остановить бегство из сел

Именно небольшим крестьянским хозяйствам и фермерам пришлось сегодня взять на себя бремя ответственности за развитие отдаленных сельских территорий, но лишь государство способно по-настоящему вдохнуть новую жизнь в угасающие деревни и решить проблему занятости. К такому мнению пришли участники дискуссии «Поддержка села: курс на устойчивое развитие», которая вчера прошла на заседании экспертного клуба «Волга». О том, что спасет нашу малую родину, обсуждали депутаты Госдумы РФ, главы нескольких муниципалитетов и сами предприниматели.



В любом государстве сельское хозяйство считается «кормильцем» страны, его дотируют льготными кредитами, а деревни обустраивают, и от этого никуда не уйти. В масштабе республики аграрная отрасль находится под постоянной опекой республиканских властей, которые выстроили целостную систему поддержки села. Благодаря этому, как заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов, Татарстан остается одним из лидеров в производстве сельскохозяйственной продукции.

Аграрии полностью обеспечивают потребности горожан в хлебе, овощах, мясе и молоке. «Крестьяне готовы производить сельскохозяйственную продукцию в любом объеме», — заверил он.

Ришат Хабипов: «Ставки по кредитам должны обеспечивать доходность сельхозпроизводителю, тогда люди начнут возвращаться в село»

Ставки по кредитам должны обеспечивать доходность аграрию

Но чтобы поддерживать доступные цены на базовые продукты питания, необходимо субсидировать аграрное производство. «Льготных кредитов недостаточно, а кредит по ставке свыше 2% годовых убыточен», — констатирует Хабипов. По его мнению, в этом году из-за аномальной жары государство должно нивелировать предпринимательские риски аграриев, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на продовольствие. «Ставки по кредитам должны обеспечивать доходность сельхозпроизводителю, тогда люди начнут возвращаться в село», — считает он. В селах Татарстана, по данным Минсельхоза, проживает 900 тысяч человек, но людей работоспособного возраста среди них — всего 60 тысяч.

В настоящее время условия проживания сельчан нельзя назвать пригодными для полноценной жизни, отмечали участники заседания. «ФАП есть, а врачей нет. Школы есть, а учителей не хватает. ДК надо ремонтировать, дороги строить», — объяснил причины оттока людей из деревень депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, надо срочно развивать социальную и транспортную инфраструктуру в селах. «В Татарстане есть программа комплексного развития сельских территорий. На нее выделено 34 млрд рублей. Год назад ее запустили. А надо было бы еще 10—15 лет назад, не доводить до аварийного состояния», — заявил он. В этом году в масштабах страны действует федеральная программа развития сельских территорий на 160 млрд рублей, которая призвана улучшить условия проживания сельчан.

Гузель Санжарова: «Как только начинаешь давать рабочие места, погружаешься в остальные заботы сельчан. Хотелось бы, чтобы государство участвовало в них — строило дорогу, ремонтировало здания ДК»

«Люди уезжают из села, потому что нет работы, — включилась в дискуссию социальный предприниматель Гузель Санжарова из уральского села Малый Турш. Когда-то она успешно училась в МГУ, а потом вернулась домой в глухую уральскую деревню. Открыла здесь небольшой бизнес. «Как только начинаешь давать рабочие места, погружаешься в остальные заботы сельчан. Хотелось бы, чтобы государство участвовало в них — строило дорогу, ремонтировало здания ДК», — рассказала она.

Вдохнуть жизнь в малую деревню

«Гузель права — надо создавать условия для жизни, а не только давать работу, отметил мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района Айдар Метшин. Он рассказал, что у всех 13 сельских поселений района есть стратегии социально-экономического развития, которые помогают планировать развитие территории. Источники финансирования программ — самообложение, гранты. «Опыт Гузель показывает, что главное — сохранить и развивать человеческий капитал», — резюмировал Метшин.

Глава Мамадышского района Анатолий Иванов предложил привлекать молодежь не только работой на селе, но и сразу обеспечивать жильем. Сначала он посетовал, что льготная сельская ипотека не доходит до района, оседая в окрестностях Казани. А выход Иванов видит в том, чтобы обживать оставленные пустые дома. «В нашем районе немало крепких, но заброшенных домов. Можно было бы, по договоренности с собственниками, продавать их по 500—600 тысяч рублей», — сказал он.

Айдар Метшин: «Главное — сохранить и развивать человеческий капитал»

В продолжение темы Ильдар Гильмутдинов заявил о необходимости повышения социальной ответственности крупных агрохолдингов на селе. «Иногда «хозяева земли» меня спрашивают: когда, мол, ты обеспечишь нас специалистами — ветеринарами, животноводами… А ты хоть дом для людей построил?», — риторически спросил он. По его мнению, крупные агрохолдинги снимают только урожай и считают собственную прибыль, не заботясь о работниках. Другая проблема — тарифы на электричество. «Стоимость 1 квт/ч для сельхозпроизводителя дороже, чем у промышленности. Это несправедливо, это неправильно, это надо исправлять», — возмутился Гильмутдинов. По его мнению, государству надо либо снижать тариф, либо субсидировать производство.

Ильдар Гильмутдинов: «Стоимость 1 квт/ч для сельхозпроизводителя выше, чем для промышленности. Это несправедливо, это неправильно, это надо исправлять»

Новая программа развития села на 220 млрд рублей — в работе

Завершилась дискуссия на оптимистичной ноте. Несмотря на трудности, государство должно помочь, и люди начнут возвращаться к родным истокам. Надежды на лучшее связаны с тем, что уже в будущем году российские власти намерены выделить значительные средства на поддержку села.

Речь идет о 220 млрд рублей, и 10 августа Владимир Путин заявил, что дал поручение разработать программу. Президент уточнил, что рассматриваются «различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства». «У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут — по 7 млрд ежегодно», — заверил глава государства.