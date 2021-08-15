6 вопросов о новых правилах техосмотра автомобилей
С 1 октября 2021 года в России вступают в силу новые правила проведения технического осмотра транспортных средств. «Реальное время» разбирается в нововведениях с помощью юриста Федерации автовладельцев России (ФАР в РТ) Владлена Копвиллема, который новыми правилами откровенно недоволен. Среди основных нововведений — ОСАГО отвязали от ТО, но пройти техосмотр можно будет только на аккредитованных пунктах, изменена периодичность проведения ТО и стоимость техосмотра. На 2 тысячи рублей могут оштрафовать автовладельцев без диагностической карты или с картой, которой нет в единой электронной системе ЕАИСТО.
Зачем все это нужно?Я считаю, что все это абсолютно не нужно. Очередная реформа просто делит рынок денег. До 2011 года за проведение ТО были ответственны подразделения ГИБДД, потом это отдали на откуп страховых компаний, а сейчас опять вернули МВД.
С моей точки зрения, все эти изменения — борьба за большой кусок денег. В России примерно 60 млн машин. Стоимость техосмотра разнится от региона к региону, но для легковых авто ТО в среднем стоит в пределах тысячи рублей. Понятно, новые машины вообще не проходят ТО, а с 4 до 10 лет — с периодичностью раз в два года. Но такси и грузовые автомобили — раз в полгода. Так что если считать усреднено, то получается, что «добыча» за ТО составляет примерно 50 млрд рублей в год. За эти деньги и идет драка. Я не говорю, что эта сумма пойдет в один карман. Но эти 50 млрд отняли у страховых компаний и вернули в структуры, близкие к МВД. Формально проведением ТО занимаются частники, которые получали аккредитацию от МВД, но, вполне возможно, аккредитации оформляют на родственников или близких друзей.
Формально же реформа делается под видом того, что станет лучше и на дороги будут выходить только исправные автомобили. Но на самом деле автомобиль — это очень сложное техническое устройство. Если на ТО посмотрели, что все нормально, это совершенно не значит, что через 5 минут в автомобиле что-то не может сломаться. Техосмотр лишь дает гарантию, что в момент прохождения ТО с автомобилем все было нормально. Именно поэтому ТО — абсолютно ненужная процедура. Понятно, обязательный техосмотр нужно оставить для транспорта, перевозящего большое количество людей, — автобусов, такси. Но в остальных моментах это абсолютно ненужная процедура.
По моему мнению, ТО можно было бы отменить. Потому что когда происходят ДТП, как правило, основное влияние оказывает человеческий фактор — выезд на встречку, красный сигнал светофора. А вот техническая неисправность автомобиля точно не является основной причиной ДТП даже в 0,5 процента случаев (например, ты крутишь руль, а он не крутится).
Что меняется в правилах?Если раньше новая машина могла не проходить ТО до трех лет, то теперь этот срок увеличили до четырех лет. Потом ТО нужно будет проходить в 6, 8 и 10 лет, а после этого возраста — каждый год.
Среди других новшеств: сейчас отвязали прохождение ТО и оформление ОСАГО друг от друга. Отныне они никак не зависят друг от друга. То есть ОСАГО — само по себе, техосмотр — сам по себе.
Не секрет, что раньше многие покупали техосмотр: просто у кого была ближе цепочка — платили меньше, у кого длиннее — платили больше. Сейчас считается, что все якобы будут проходить ТО. Хотя я сильно сомневаюсь в этом. Точно также будут покупать диагностические карты, но все это будет стоить дороже: сейчас больше ответственность у пунктов ТО и экспертов.
Что будет, если вовремя не пройти ТО?Власти обещают сформировать единую базу данных прошедших техосмотр. А наружные камеры и сотрудники ГИБДД будут фиксировать номер машины и проверять, есть ли она в этой базе. Если уже пришел срок техосмотра, а вас нет в базе, придет штраф в 2 000 рублей. То есть под штраф должны подпасть те, кто покупает диагностические карты в интернете или вовсе ездит без них. Понятно, что камер много и человек может собрать огромное количество штрафов, поэтому сделали ограничение — один штраф в день. Грубо говоря, человек может не проходить ТО, но если попал под камеру — штраф в 2 тысячи каждый день.
Насколько усложнилась процедура?После вступления в силу новых правил техосмотр смогут проводить лишь специализированные центры, получившие государственную аккредитацию. Сейчас нужно фиксировать время заезда машины на техосмотр и выезда: эти сведения надо будет размещать в единой информационной автоматизированной системе СТО — ЕАИСТО. На процедуру отводится минимум полчаса. Но как проконтролировать, что происходит с машиной эти 30 минут? Может, она просто стоит в сторонке… Возникает и еще один вопрос: за чей счет ставить камеры для фиксации? Эти расходы центры тоже включат в стоимость техосмотра. Они же не будут это за свой счет делать. Кроме того, аккредитованным центрам надо будет нанимать отдельного человека, который займется внесением данных в ЕАИСТО.
Кроме того, к самим пунктам техосмотра выдвинули очень серьезные требования. Многие пункты не выдержали требования МВД. И получилось, что если раньше по стране у нас было около 5 тысяч пунктов техосмотра, то после новых требований осталось порядка 2 тысяч. Даже если оставшиеся пункты будут работать круглосуточно, они не смогут по всем требованиям пропустить 60 млн машин. Значит, надо снижать требования к пунктам или увеличивать их количество другим способом: возможно, закрывать глаза на какие-то недочеты. Например, на весь Хабаровский край осталось всего 3 пункта ТО. Представьте, что вам ехать 400 км до ближайшего?
Как изменится цена?Естественно, она станет выше. Все пункты должны получать лицензию от ГИБДД о соответствии всем требованиям. Для частника, содержащего пункт техосмотра, чтобы отбить дополнительные затраты, выгодно будет включить расходы в стоимость техобслуживания.
В каждом регионе будет установлена своя стоимость техобслуживания. В Татарстане это точно останется в пределах 1 000 рублей. По Москве ТО будет стоить 720 рублей, в Питере — 880 рублей, в Дагестане — 304 рубля, на Чукотке — 940, на Сахалине — 1 060 рублей. То есть по региону на определенный класс автомобилей цена будет фиксирована, но стоимость разнится от региона к региону. Получается, стоимость прохождения ТО после введения новых требований вырастет в среднем на 10—20 процентов.
Какие есть казусы в новых правилах?Если в автомобиле сломан козырек от солнца, он не пройдет техосмотр. Раньше на это вообще никто не смотрел.
Или, например, если шинам более 10 лет. При этом шины могут быть в хорошем состоянии: человек мог мало ездить.
Кроме того, брызговики (резинки на колесах) должны быть и передними, и задними — четыре в сумме, но в некоторых моделях автомобилей они не предусмотрены или предусмотрены только задние. В таком случае машину развернут и предложат дырявить кузов, чтобы поставить брызговики.
Или если есть трещины на водительском стекле — запрещается эксплуатация. На мой взгляд, это не совсем правильно: трещинка может быть небольшой и не мешать обзору, может быть снизу или сбоку. Часто, когда едешь по трассе, прилетает камешек и образуется трещинка на лобовом стекле. Считается, что в таком случае автомобилист должен менять лобовое стекло, если трещина находится в районе водительского дворника. Иначе он не сможет пройти техосмотр.
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