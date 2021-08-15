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6 вопросов о новых правилах техосмотра автомобилей

00:00, 15.08.2021
6 вопросов о новых правилах техосмотра автомобилей
Фото: polisosagoonline.ru

С 1 октября 2021 года в России вступают в силу новые правила проведения технического осмотра транспортных средств. «Реальное время» разбирается в нововведениях с помощью юриста Федерации автовладельцев России (ФАР в РТ) Владлена Копвиллема, который новыми правилами откровенно недоволен. Среди основных нововведений — ОСАГО отвязали от ТО, но пройти техосмотр можно будет только на аккредитованных пунктах, изменена периодичность проведения ТО и стоимость техосмотра. На 2 тысячи рублей могут оштрафовать автовладельцев без диагностической карты или с картой, которой нет в единой электронной системе ЕАИСТО.

  1. Зачем все это нужно?

    Я считаю, что все это абсолютно не нужно. Очередная реформа просто делит рынок денег. До 2011 года за проведение ТО были ответственны подразделения ГИБДД, потом это отдали на откуп страховых компаний, а сейчас опять вернули МВД.

    С моей точки зрения, все эти изменения — борьба за большой кусок денег. В России примерно 60 млн машин. Стоимость техосмотра разнится от региона к региону, но для легковых авто ТО в среднем стоит в пределах тысячи рублей. Понятно, новые машины вообще не проходят ТО, а с 4 до 10 лет — с периодичностью раз в два года. Но такси и грузовые автомобили — раз в полгода. Так что если считать усреднено, то получается, что «добыча» за ТО составляет примерно 50 млрд рублей в год. За эти деньги и идет драка. Я не говорю, что эта сумма пойдет в один карман. Но эти 50 млрд отняли у страховых компаний и вернули в структуры, близкие к МВД. Формально проведением ТО занимаются частники, которые получали аккредитацию от МВД, но, вполне возможно, аккредитации оформляют на родственников или близких друзей.

    Формально же реформа делается под видом того, что станет лучше и на дороги будут выходить только исправные автомобили. Но на самом деле автомобиль — это очень сложное техническое устройство. Если на ТО посмотрели, что все нормально, это совершенно не значит, что через 5 минут в автомобиле что-то не может сломаться. Техосмотр лишь дает гарантию, что в момент прохождения ТО с автомобилем все было нормально. Именно поэтому ТО — абсолютно ненужная процедура. Понятно, обязательный техосмотр нужно оставить для транспорта, перевозящего большое количество людей, — автобусов, такси. Но в остальных моментах это абсолютно ненужная процедура.

    По моему мнению, ТО можно было бы отменить. Потому что когда происходят ДТП, как правило, основное влияние оказывает человеческий фактор — выезд на встречку, красный сигнал светофора. А вот техническая неисправность автомобиля точно не является основной причиной ДТП даже в 0,5 процента случаев (например, ты крутишь руль, а он не крутится).

  2. Что меняется в правилах?

    Если раньше новая машина могла не проходить ТО до трех лет, то теперь этот срок увеличили до четырех лет. Потом ТО нужно будет проходить в 6, 8 и 10 лет, а после этого возраста — каждый год.

    Среди других новшеств: сейчас отвязали прохождение ТО и оформление ОСАГО друг от друга. Отныне они никак не зависят друг от друга. То есть ОСАГО — само по себе, техосмотр — сам по себе.

    Не секрет, что раньше многие покупали техосмотр: просто у кого была ближе цепочка — платили меньше, у кого длиннее — платили больше. Сейчас считается, что все якобы будут проходить ТО. Хотя я сильно сомневаюсь в этом. Точно также будут покупать диагностические карты, но все это будет стоить дороже: сейчас больше ответственность у пунктов ТО и экспертов.

  3. Что будет, если вовремя не пройти ТО?

    Власти обещают сформировать единую базу данных прошедших техосмотр. А наружные камеры и сотрудники ГИБДД будут фиксировать номер машины и проверять, есть ли она в этой базе. Если уже пришел срок техосмотра, а вас нет в базе, придет штраф в 2 000 рублей. То есть под штраф должны подпасть те, кто покупает диагностические карты в интернете или вовсе ездит без них. Понятно, что камер много и человек может собрать огромное количество штрафов, поэтому сделали ограничение — один штраф в день. Грубо говоря, человек может не проходить ТО, но если попал под камеру — штраф в 2 тысячи каждый день.

  4. Насколько усложнилась процедура?

    После вступления в силу новых правил техосмотр смогут проводить лишь специализированные центры, получившие государственную аккредитацию. Сейчас нужно фиксировать время заезда машины на техосмотр и выезда: эти сведения надо будет размещать в единой информационной автоматизированной системе СТО — ЕАИСТО. На процедуру отводится минимум полчаса. Но как проконтролировать, что происходит с машиной эти 30 минут? Может, она просто стоит в сторонке… Возникает и еще один вопрос: за чей счет ставить камеры для фиксации? Эти расходы центры тоже включат в стоимость техосмотра. Они же не будут это за свой счет делать. Кроме того, аккредитованным центрам надо будет нанимать отдельного человека, который займется внесением данных в ЕАИСТО.

    Кроме того, к самим пунктам техосмотра выдвинули очень серьезные требования. Многие пункты не выдержали требования МВД. И получилось, что если раньше по стране у нас было около 5 тысяч пунктов техосмотра, то после новых требований осталось порядка 2 тысяч. Даже если оставшиеся пункты будут работать круглосуточно, они не смогут по всем требованиям пропустить 60 млн машин. Значит, надо снижать требования к пунктам или увеличивать их количество другим способом: возможно, закрывать глаза на какие-то недочеты. Например, на весь Хабаровский край осталось всего 3 пункта ТО. Представьте, что вам ехать 400 км до ближайшего?

  5. Как изменится цена?

    Естественно, она станет выше. Все пункты должны получать лицензию от ГИБДД о соответствии всем требованиям. Для частника, содержащего пункт техосмотра, чтобы отбить дополнительные затраты, выгодно будет включить расходы в стоимость техобслуживания.

    В каждом регионе будет установлена своя стоимость техобслуживания. В Татарстане это точно останется в пределах 1 000 рублей. По Москве ТО будет стоить 720 рублей, в Питере — 880 рублей, в Дагестане — 304 рубля, на Чукотке — 940, на Сахалине — 1 060 рублей. То есть по региону на определенный класс автомобилей цена будет фиксирована, но стоимость разнится от региона к региону. Получается, стоимость прохождения ТО после введения новых требований вырастет в среднем на 10—20 процентов.

  6. Какие есть казусы в новых правилах?

    Если в автомобиле сломан козырек от солнца, он не пройдет техосмотр. Раньше на это вообще никто не смотрел.

    Или, например, если шинам более 10 лет. При этом шины могут быть в хорошем состоянии: человек мог мало ездить.

    Кроме того, брызговики (резинки на колесах) должны быть и передними, и задними — четыре в сумме, но в некоторых моделях автомобилей они не предусмотрены или предусмотрены только задние. В таком случае машину развернут и предложат дырявить кузов, чтобы поставить брызговики.

    Или если есть трещины на водительском стекле — запрещается эксплуатация. На мой взгляд, это не совсем правильно: трещинка может быть небольшой и не мешать обзору, может быть снизу или сбоку. Часто, когда едешь по трассе, прилетает камешек и образуется трещинка на лобовом стекле. Считается, что в таком случае автомобилист должен менять лобовое стекло, если трещина находится в районе водительского дворника. Иначе он не сможет пройти техосмотр.
Кристина Иванова
Авто Татарстан

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