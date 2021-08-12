В парке Горького показали масштабные сказки

Режиссер бурятский, актеры казанские, сказки — поволжские

Фото: Максим Платонов

Три дня, 11, 12 и 13 августа на зеленой лужайке парка имени Горького проходит премьера спектакля «О чем поют деревья», основанная на сказках народов Поволжья. Какая история оказалась у постановщиков наиболее экспериментальной и насколько само место повлияло на постановку, выяснило «Реальное время».

Четыре дома у реки

Постановка по заказу казанской мэрии приурочена к Году родных языков и народного единства в Татарстане. Режиссер спектакля — Сойжин Жамбалова. С ней одна из инициаторов проекта, Гузель Сагитова знакома по постановке в татарском ТЮЗе, где она была директором, а Жамбалова поставила спектакль «Сказки Хикмета», основанный на двух текстах турецкого автора. На этот раз материала оказалось в четыре раза больше — это удмуртская сказа «Красавица береза», чувашская «Юман-батыр», мордовская «Дуболго Пичай» и марийская «Волшебный меч». Подобрала их завлит Кариевского Лейсан Фаизова.

И разыгрывали их уже не в пространстве бывшего кинотеатра «Победа», а на открытом воздухе парка имени Горького. Показы будут еще и сегодня, и завтра, в 18.30. Возрастной ценз 16+, впрочем, кроме достаточно суровой мордовской сказки да обнаженных по пояс мужчин в начале, ничто на такое ограничение не указывает (хотя и кажется, что сейчас начнется какой-нибудь отрывок из фильма «Небесные жены луговых мари»). Хореография, за которую отвечает Мария Сиукаева, кстати, очень выиграет в пространстве, и выглядит очень естественно, хотя порой актеры и выстраивают живые картины, смотрится это по-настоящему, эмоционально.

На большей части лужайки расставлены четыре дома — в них хранится реквизит, также они символизируют четыре народа

Детей в первый день было много, на прогонах они даже забегали за ограждения. А вот на показе уже никто не пересекает красных лент. Но за ними царит жизнь — кто-то устраивает пикник, кто-то гуляет, кто-то катается на самокате.

А на большей части лужайки расставлены четыре дома — в них хранится реквизит, также они символизируют четыре народа. Мимо дома течет зеркальная река и по ней плывет лодка на колесиках. Других декораций нет. Когда становится темно, включают немного света. Зрители сидят тут же, некоторые почти рядом с парковкой.

Напоминает рок-концерт — во всяком случае, с технической точки зрения возникают вопросы к звуку. Актеры играют с микрофонными гарнитурами, при этом играют громко, колонки немножко надрываются. Возможно, корреспондент не там сидел. Но порой было несколько больно ушам. Впрочем, организаторы указывали, что для них это первый опыт уличного спектакля, хочется верить, что сегодня все будет ближе к идеалу.

К тому же в спектакле многое построено на песнях. Благодаря одной из актрис, студентке консерватории Софии Озджан и заведующей кафедры татарской музыки и этномузыкологии Лилии Сарваровой, они звучат очень эффектно в исполнении труппы. Актеры, кстати, разнообразные. Музыку к постановке писал брат Жамбаловой Дахалэ, она и сама музыкант, даже работала хормейстером, неудивительно, что именно музыкальная часть звучит очень воодушевленно. К примеру, об удмуртской Павел Александров, известный электронный исполнитель Shoner Paul, говорит, что это песня из его родной деревни, и что ребята поют ее правильно. Когда запевают мордовскую, из публики подключаются девушки из группы Zakaria, споря, о чем она — про то, как береза во поле стояла или, все-таки, репа на лугу росла?



Своеобразная версия «Золотой рыбки», которую здесь заменила береза, завершается образом горящей двери

Четыре сказки, три свадьбы, одна жадность

Действие начинается с удмуртской сказки, причем актеры еще и поясняют некоторые особенные мифологии обрядом каждого народа, потому что именно на этом зачастую строится действо. Своеобразная версия «Золотой рыбки», которую здесь заменила береза, завершается образом горящей двери. Это единственная невеселая история, о том, к чему приводит жадность.

После начинается самая веселая часть спектакля. В чувашскую «Юман-батыр» вставили плясовой лейтмотив, джазовую интермедию, а все действо рассказывается с точки зрения Змея-Горыныча, как полагается, трехглавого (раньше был 12-главый, но в сказках героя обтрепали). Сказка о двух братьях. Один обманом добился крыла царевны-лебедь, а второй, Юман, спас от неволи красавицу Угу. Финальная разборка проходит с пистолетами и цитатами из «Крестного отца». Актеров так переполняют эмоции, что микрофоны немного трещат.

Играют, кстати, актеры многообразные, а отбирали их по кастингу. Да, много кариевских: Алсу Шакирова, Булат Гатауллин, Ильназ Хабибуллин, Рамиль Вафин. Есть атнинская актриса Лейсан Каюмова. Студентка ГИТИСа и победитель всероссийского конкурса «Лига ораторов» Лилия Закирова. Или, к примеру, москвич Артур Амиров, который живет в Москве, а нам известен по шоу «Голос.Дети». Или Александра Краева, игравшая в спектакле «Пещера» в центре имени Мейерхольда.

Оказывается, с помощью пара можно человека вернуть с того света

Наступает черед самой грустной сказки, «Дуболго Пичай», о сироте, которую невзлюбили жены старших братьев, да так, что чуть со свету не сжили. Это, пожалуй, наиболее обрядовая часть спектакля, потому что она посвящена банным традициям у мордвы: оказывается, с помощью пара можно человека вернуть с того света. В этом месте в парке темнеет, от чего спектакль резко становится лучше.

Завершает двухчасовой вечер уже в изрядно похолодевшем парке сказка «Волшебный меч»: «Это то было так давно, что даже самые старые люди не помнят когда: или триста лет назад, или пятьсот, или, может быть, целую тысячу. На берегах спокойной и могучей лесной реки Ветлуги жили марийцы. Они сеяли хлеб, ловили рыбу, ходили на охоту». А потом Юанай влюбился на празднике в Юкчи, которую ему пришлось спасти от злого Турни.

Несмотря на то, что фольклор недружен с аппаратурой и городской средой, «Деревья» смогли вырасти до саженцев. Возможно, масштаб им несколько вредит, но сама возможность посмотреть спектакль под открытым небом на материале народов, которые нам невероятно близки, перевешивают недочеты. Впрочем, все сказки, рассказанные в парке, доступны — прочитайте их детям, чтобы они знали, что мы все — одна большая семья.



1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов