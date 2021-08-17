Казанские паркинги: где клочок бетона под машину продают по цене элитного жилья
Обзор «Реального времени» стоимости машино-мест в татарстанской столице
По уровню автомобилизации Казань давно обогнала многие российские миллионники — 301 автомобиль на 1000 жителей, по последним данным «Автостата». Соответственно, спрос на парковочные места в городе тоже постоянно растет и подогревает цены. Так, стоимость квадратного метра в отдельных паркингах сравнялась с ценой «квадрата» жилья в дорогих новостройках. По отдельным лотам покупка машино-места будет сопоставима с приобретением однокомнатной квартиры. Где в Казани самые дорогие и доступные парковочные места — подробнее в обзоре «Реального времени».
Где в городе самые дорогие паркинги
Самое дорогое в Казани машино-место оказалось на ул. Федосеевской, 54, его предлагают купить за 3 млн рублей. Это небольшое парковочное место площадью 21,1 кв. м. Второе место в рейтинге занял паркинг на ул. Волкова, 13 за 2,4 млн рублей, но, учитывая его площадь — 72 кв. м, по факту здесь можно уместить 3-4 машины. На третьей позиции — парковочное место в ЖК «Савин Хаус» (стилобат) площадью 15,6 кв. м по цене 1,75 млн рублей.
Если ранжировать по стоимости квадратного метра, лидируют те же Федосеевская за 142 тыс. руб./кв. м и парковка в «Савин Хаусе» — 112 тыс. руб./кв. м, а на третьем месте — паркинг в ЖК «Арт Сити» за 111 тыс. руб./кв. м (площадь 13,5 кв. м за 1,5 млн руб.).
|№
|Адрес
|Район
|Здание
|Площадь, кв.м
|Цена, руб.
|Цена за 1 кв.м
|Описание
|Парковка
|1
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 54
|Н
|15,0
|500 000
|33 333
|Продается машино-место вблизи ЖК Современник, ЖК Свобода, ЖК Савин House. Рядом Ривьера, Леруа Мерлен, Дворец водных видов спорта. Круглосуточный доступ, охрана, шлагбаум на пульте, видеонаблюдение. Этаж 6, номер 338. Площадь 15 кв.м, 1 фото
|Многоуровневая
|2
|Республика Татарстан, Казань, улица Баки Урманче, 6
|П
|14,6
|330 000
|22 603
|Продаю нежилое помещение (машино-место), общей площадью 14,6 кв.м в подземной парковке ЖК Солнечный город по адресу: ул.Баки Урманче,д.6. Круглосуточная охрана,видеонаблюдение 24 часа,уборка помещения,имеется отопление на парковке,вентиляция, не течет, помещение сухое. С документами все в порядке,я собственник. Заезд как со стилобата, так и с Баки Урманче, при выезде с паркинга вы можете как попасть на ул. Баки Урманче, так и продолжить движение по магистрали 100 ТАССР, 5 фото
|Подземная
|3
|Республика Татарстан, Казань, Азино-2 мкр, Царицынский бугор ЖК
|С
|14,5
|450 000
|31 034
|Продаем парковочное место в 2-уровневой парковке по адресу ул. Ноксинский спуск, д.4
Помещение сухое на -1 этаже, отапливаемое, охрана, видеонаблюдение, система пожаротушения.
Въезд-выезд с пульта управления.
Лот 104697, 4 фото
|Многоуровневая
|4
|Республика Татарстан, Казань, Минская улица, 61
|С
|13,0
|250 000
|19 231
|Продам машино-место в крытом паркинге: г. Казань, ул. Минская д.61
Нижний уровень
Закрытая территория, въезд через шлагбаум
Удобное место для вашего автомобиля, 4 фото
|Крытая
|5
|Республика Татарстан, Казань, Большая Красная улица, 63
|В
|15,6
|265 000
|16 987
|ТОРГ Машино-место в престижном районе, на охраняемом небольшом паркинге под жилым домом, въезд в автоматические ворота. Собственность. ТОРГ, 1 фото
|Подземная
|6
|Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 10
|В
|15,6
|300 000
|19 231
|Продается отличное сухое машино-место в центре Казани, 15,6 м2 около станции метро Суконная Слобода!
Теплая подземная парковка по адресу ул. Нурсултана Назарбаева, 10
Охрана, автоматические ворота открываются с пульта.
1 взрослый собственник, все документы
Показ в удобное время!
Номер объекта: #1/592096/10756, 5 фото
|Крытая
|7
|Республика Татарстан, Казань, улица Баки Урманче, 8
|П
|16,8
|300 000
|17 857
|Продается парковочное место в ЖК "Солнечный город"
Адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баки Урманче, д. 8
Основные характеристики по объекту:
- Площадь: 16,8 кв.м;
- Арендная ставка за кв.м 17 857 руб.
- Парковочное место располагается в подземном паркинге, 3 фото
|Подземная
|8
|Республика Татарстан, Казань, улица Баки Урманче, 8
|П
|17,7
|300 000
|16 949
|СОБСТВЕННИК!!!Продается парковочное место в ЖК "Солнечный город"
Адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баки Урманче, д. 8
Основные характеристики по объекту:
- Площадь: 17,7 кв.м;
- Арендная ставка за кв.м 16 950 руб.
- Парковочное место располагается в подземном паркинге, 3 фото
|Подземная
|9
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139а, к.1
|С
|15,0
|320 000
|21 333
|Продается машино-место на подземной парковке по улице Проспект Победы, 139а, к.2 и 139а, к.1 ( ЖК Победа )
Второй дом
Общая площадь 15 м2
Парковочное место рядом с лифтом
Идеально подходит под блок секции 1-16
Отдельный заезд с автоматическими воротами с пульта
На лифте можно подняться прям с парковки до своего этажа
Право собственности на руках, документы готовы к продаже.
Подземный этаж -1
Документы на руках!
Бесплатное юридическое сопровождение сделки, показ в любое время, звоните прямо сейчас!
Есть разные места
Цена 320 000, 3 фото
|Подземная
|10
|Республика Татарстан, Казань, Экопарк Дубрава мкр, улица Абубекира Терегулова
|П
|14,0
|366 000
|26 143
|Продам машино-место на -2 этаже по адресу ЖК Дубрава, Терегулова,6б, площадью 14 кв. м.
Видеонаблюдение, круглосуточная охрана.
Рядом ул. Дубравная, Габишева
, 1 фото
|Подземная
|11
|Республика Татарстан, Казань, Экопарк Дубрава мкр, улица Абубекира Терегулова, 20А
|П
|13,9
|411 200
|29 583
|Арт. 36462228 ЖК Экопарк Дубрава, в продаже машино-места в теплом подземном паркинге по адресу г.Казань ул. Терегулова 20А
Площадь парковочных мест: от 12кв.м до 20 кв.м.
Так же имеются парковочные места в домах:
Дубравная д.28а, Дубравная 28Б, Терегулова 6Б, Терегулова 8Б, 1 фото
|Подземная
|12
|Республика Татарстан, Казань, Азино-2 мкр, Царицынский Бугор ЖК
|С
|14,3
|420 000
|29 371
|Предлагаем Вашему вниманию парковочное место в закрытом паркинге.
ЖК Царицынский Бугор по адресу ул. Ноксинский спуск 4 корп. 2.
Удобные подъездные пути.
Охрана, автоматические ворота открываются с пульта.
1 взрослый собственник, все документы
Показ в удобное время!
Номер объекта: #1/631413/10756, 3 фото
|Подземная
|13
|Республика Татарстан, Казань, Горки-3 мкр, улица Дубравная, 28А
|П
|13,5
|428 000
|31 704
|Арт. 36462736 ЖК ЭкоПарк Дубрава, в продаже машино-места в теплом подземном паркинге по адресу г.Казань ул. Дубравная 28а
Площадь парковочных мест: от 12 кв.м до 57 кв.м.
Этаж: -2
Так же имеются парковочные места в домах:
Дубравная 28А, Терегулова 20А, Терегулова 6Б, Терегулова 8Б, 1 фото
|Подземная
|14
|Республика Татарстан, Казань, улица Ноксинский Спуск, 4к2
|С
|15,3
|450 000
|29 412
|Арт. 43963770 Внимание!!! Продаются 2 машино-места в подземном паркинге на 2-м подземном этаже, ЖК Царицынский бугор. Построен в 2019 году.
=Автоматические ворота, видео наблюдение, охрана. Отличное месторасположение, имеется освещение, вентиляция.
=Один взрослый собственник, быстрая сделка. Чистая продажа.
=У нас доступен новый вид платежа:рассрочка на 2 года, беспроцентная , с 50% предоплатой.
Успейте купить по выгодному предложению.
=Рядом улицы: Фучика, Проспект Победы, Минская, Ломжинская,Чишмяле, 5 фото
|Подземная
|15
|Республика Татарстан, Казань, Сибирский тракт, 13
|С
|10,0
|450 000
|45 000
|Продаются места в подземном паркинге в ЖК Дружба, между ост Пионерская и Попова.
Сухие, освещаемые, отапливаемые помещения, въезд с торцов дома и со двора. Грузовой и пассажирский лифты спускаются в зону парковки.
Круглосуточная охрана. Ваша машина будет в технической сохранности и полной безопасности!
Номер объекта: #1/540906/10756, 2 фото
|Подземная
|16
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 54
|Н
|15,0
|480 000
|32 000
|Продается машино-место 15 кв.м на 3 этаже многоуровневой парковки. Адрес: РТ,г.Казань,ул.Сибгат Хакима,54, машино-место номер 167, 4 фото
|Многоуровневая
|17
|Республика Татарстан, Казань, улица Ноксинский Спуск, 4к1
|С
|15,0
|480 000
|32 000
|Советский район. Продаётся машино-место в 2-х уровневом теплом подземном паркинге под жилым домом по адресу: Ноксинский спуск, дом 4 к1.
машино-место находится на верхнем этаже. Дом сдан, право собственности зарегистрировано. Круглосуточная охрана.
Рядом метро проспект победы, Ул Юлиуса Фучика, Чишмяле, 1 фото
|Подземная
|18
|Республика Татарстан, Казань, улица Академика Лаврентьева, 11А
|Н
|Авто Сарай
|14,0
|540 000
|38 571
|Парковочное место 15 м2, на 2-м этаже крытой, многоуровневой парковки по адресу: Ак. Лаврентьева д. 11А.
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Успейте купить Ваше парковочное место на пятом этаже крытой, многоуровневой парковки.
.
Для Вас предусмотрена охрана, подконтрольный въезд по магнитным пропускам, видео наблюдение, лифт, санузел, авто мойка, автосервис, 3 фото
|Многоуровневая
|19
|Республика Татарстан, Казань, улица Азата Аббасова, 12
|С
|13,0
|550 000
|42 308
|Арт. 48976994 Продается Машино-место 227 (13 м2), расположенное на первом этаже в подземной парковке по адресу ул. Азата Аббасова д.12 ЖК Весна.
Тёплый подземный паркинг с видеонаблюдением.
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ОТ КОНСУЛЬТАЦИИ ДО РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ.
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1 собственник, все документы готовы
Рядом: Факрята Табеева ЖК Весна 2 ЖК Светлая долина, 5 фото
|Подземная
|20
|Республика Татарстан, Казань, улица Четаева, 56
|Н
|24,0
|590 000
|24 583
|Арт. 15626517 Продаю машино-место (Парковка, парковочное место, подземная парковка) на подземном паркинге находящееся по адресу :
Республика Татарстан , г . Казань , Ново-Савиновский район , ул. Четаева , 56
Ворота автоматические , открываются с пульта .
Места достаточно для удобной высадке из машины .
Парковка охраняемая .
Документы готовы .
Принимаю в оплату ваше жильё .
Рядом улицы : Чистопольская , Сибгата Хакима , Мусина , Абсалямова , Ямашева , Меридианная .
Примем в оплату Ваше жилье. Рассмотрим варианты обмена, 5 фото
|Подземная
|21
|Республика Татарстан, Казань, улица Зур Урам, 1Кк3
|С
|28,5
|600 000
|21 053
|Арт. 49387578 Продается машино-место в подземной парковке по адресу Зур Урам 1к корпус 3 (ЖК МЧС ).
Общая площадь 28 кв.м.
Отдельный заезд с автоматическими воротами с пульта
На лифте можно подняться прям с парковки до своего этажа
Рядом: ТК Мега, ТЦ Южный, Мегастрой, Castorama.
Рядом улицы : Губкина Альберта Камалеева Проспект Победы Сибирский тракт
Поможем оформить ипотеку и использование мат. капитала на выгодных условиях , являемся ключевыми партнерами ведущих банков. гарантируем юридическую чистоту сделки купли-продажи.
Покажем в удобное для Вас время, 3 фото
|Подземная
|22
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 66В
|П
|50,0
|600 000
|12 000
|Продается машино-место на подземной парковке по улице Зорге 66 В в ЖК Олимп ( Зорге 66В )
Общая площадь 53м2 - на две машины
Парковочное места рядом с лифтом
Место 2045
Отдельный заезд с автоматическими воротами с пульта
На лифте можно подняться прям с парковки до своего этажа
Право собственности на руках, документы готовы к продаже.
Подземный этаж -2
Документы на руках!
Бесплатное юридическое сопровождение сделки, показ в любое время, звоните прямо сейчас!
Цена 600 000, 3 фото
|Подземная
|23
|Республика Татарстан, Казань, Лево-Булачная улица, 16
|В
|17,9
|790 000
|44 134
|Продаю машино-место, в Центре, Левобулачная 16а, (рядом с Пирамидой), 17,8 кв.м. В подземном паркинге. Удобный заезд в любое время года, охраняемая, 4 фото
|Подземная
|24
|Республика Татарстан, Казань, улица Павлюхина, 110В
|П
|14,6
|800 000
|54 795
|Продается машино-место площадью 14,6 кв.м. В подземном паркинге дома повышенной комфортности Жилого комплекса "Золотая подкова". Дом сдан в 2015 году.
Благоустроенная круглосуточно-охраняемая территория с видеонаблюдением, детскими игровыми площадками.
Удобное месторасположение, рядом с центром города.
Рядом торговый центр.
В шаговой доступности магазины, детский сад, остановка общественного транспорта, улицы Роторная, Ипподромная, Спартаковская, Халева, Оренбургский тракт, Даурская.
Чистая продажа, 2 фото
|Подземная
|25
|Республика Татарстан, Казань, улица Разведчика Ахмерова, 7
|С
|13,3
|860 000
|64 662
|Продается парковочное место, общей площадью 13.3 кв.м, в подземном паркинге по адресу: Казань, улица Разведчика Ахмерова, дом 7.
Место расположено рядом с выходом во двор.
Полное юридическое сопровождение за наш счет.
Взрослый собственник, без обременений. Отвечу на все интересующие вас вопросы, Казань г, Советский, улица Разведчика Ахмерова 7, м. Суконная слобода, продается машино-место (подземный паркинг), общ. пл. 13.3 кв.м, 4 фото
|Подземная
|26
|Республика Татарстан, Казань, улица Николая Столбова, 1/3
|В
|14,0
|890 000
|63 571
|Продам 5 машино-мест в паркинге в ЖК Винсент, дом сдан, активно делаются ремонты. Места удобно расположены, все рядом. Есть в блоке на 3 места и на 2 места. Готовы сдать в аренду для удобства. Возможна не большая рассрочка, 3 фото
|Подземная
|27
|Республика Татарстан, Казань, улица Достоевского, 1
|В
|17,0
|900 000
|52 941
|Продам машино-место в ЖК Дом на Достоевского 1. Охраняемый, отапливаемый, 1 фото
|Подземная
|28
|Республика Татарстан, Казань, Чистопольская улица, 88/2
|Н
|15,0
|1 150 000
|76 667
|Продается парковочное место 645. Площадь 15 кв.м. в новом ЖК Столичный.
Удобный заезд на парковку, места находятся на - 1 этаже, рядом с лестницей и лифтом. Можно в аренду.
Дом сдан, места в собственности, без обременений.
Успейте купить по лучшей цене!
Номер объекта: #1/633739/10756, 4 фото
|Подземная
|29
|Республика Татарстан, Казань, улица Разведчика Ахмерова, 7
|С
|14,0
|1 200 000
|85 714
|Продается машино-место-парковка в ЖК Арт Сити по сладкой цене!
машино-место в подземном паркинге от собственника
общ. пл. 14 кв.м по адресу: улица Разведчика Ахмерова, 7
Идеально подходит для домов находящиеся по адресу:
ул. Разведчика Ахмерова дом 9, дом 5
ул. Юнуса Ахметзянова дом 8, дом 10
ул. Николая Ершова дом 62Д (к 2, к1); дом 62В (к1, к2); дом 66В
Казань город, Советский район, улица Николая Ершова, Казань г, Советский, улица Разведчика Ахмерова 7, общ. пл. 14 кв.м, 1/1 этаж, 4 фото
|Подземная
|30
|Республика Татарстан, Казань, улица Николая Ершова, 66В
|С
|13,5
|1 500 000
|111 111
|Продаем парковки в новостройке ЖК "Арт Сити" Ершова 66в.
Парковка в наличии пока идет реклама! ЦЕНА АКТУАЛЬНАЯ!
ОДИН ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В КАЗАНИ ОТ ОЧЕНЬ НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА, 20 ЛЕТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
Иногородним обеспечу встречу и ТРАНСФЕР до объекта, ОРГАНИЗУЮ ЭКСКУРСИЮ
, Казань г, Советский, улица Николая Ершова 66В, продается машино-место (подземный паркинг), общ. пл. 13.5 кв.м, цоколь/10 этаж, 2 фото
|Подземная
|31
|Республика Татарстан, Казань, 38-й кв-л
|Н
|15,6
|1 750 000
|112 540
|Продаем два машино-места в паркинге (стилобат) ЖК Савин Хаус.
Места в собственности, без обременений!
Места расположены рядом. Удобный заезд.
Площадь мест -15.55 и 13.25 кв.м.
В паркинге ведётся видеонаблюдение.
Лифт до парковки.
Также продаем квартиру 88 кв. м
Лот 131128, 5 фото
|Крытая
|32
|Республика Татарстан, Казань, улица Волкова, 13
|В
|72,0
|2 424 000
|33 667
|Арт. 44369174 Продаю парковочное место в двухуровневой подземной парковке по адресу ул. Волкова, д.13. Парковка совмещенная (24,8+18,1+29,1), отапливаемая и просторная, можно спуститься со своего этажа на лифте и по лестнице. Въезд через шлагбаум, видеонаблюдение. Развитая инфраструктура, рядом все социальные объекты, огромный выбор мест для отдыха: от парков до театров. Возможна ипотека, чистая продажа, принимаем в оплату ваше жилье. Рядом улицы Ульянова-Ленина, Щепкина, Айвазовского, Чехова, Лесгафта, 7 фото
|Подземная
|33
|Республика Татарстан, Казань, Федосеевская улица, 54
|В
|21,1
|3 000 000
|142 180
|Арт. 47038100 Продается паркинг в самом центре Казани. Улица Федосеевская , закрытый двор.
Рядом улицы: Большая Красная, Япеева, Карла Маркса, Дзержинского.
Возможна ипотека! 3 фото
|Подземная
|34
|Республика Татарстан, Казань, Волочаевская улица, 6
|С
|11,6
|250 000
|21 552
|Объект 72581 машино-место на подземном, отапливаемом паркинге!Продается машино-место на подземном отапливаемом паркинге в Советском районе г. Казани по адресу ул. Волочаевская д.6.Площадь 11,6 кв.м.
Преимущества:
охраняемая парковка
отапливаемое помещение
отличное местоположение
открытие шлагбаума на территорию и ворот на паркинг осуществляется с помощью пульта
круглосуточное видеонаблюдение
Рядом располагаются улицы: Гвардейская Аделя Кутуя Спортивная Курская Шуртыгина Патриса Лумумбы
Все документы готовы к сделке!
Оперативный показ!, 13 фото
|Подземная
|35
|Республика Татарстан, Казань, Волочаевская улица, 4
|С
|12,9
|250 000
|19 380
|Объект 72573 машино-место на подземном, отапливаемом паркинге!Продается машино-место на подземном отапливаемом паркинге в Советском районе г. Казани по адресу ул. Волочаевская д.4.Площадь 12.9 кв.м.
Преимущества:
охраняемая парковка
отапливаемое помещение
отличное местоположение
открытие шлагбаума на территорию и ворот на паркинг осуществляется с помощью пульта
круглосуточное видеонаблюдение
Рядом располагаются улицы: Гвардейская Аделя Кутуя Спортивная Курская Шуртыгина Патриса Лумумбы
Все документы готовы к сделке!
Оперативный показ!, 12 фото
|Подземная
|36
|Республика Татарстан, Казань, Волочаевская улица, 6
|С
|13,2
|250 000
|18 939
|Объект 72583 машино-место на подземном, отапливаемом паркинге!Продается машино-место на подземном отапливаемом паркинге в Советском районе г. Казани по адресу ул. Волочаевская д.6.Площадь 13.2 кв.м.
Преимущества:
охраняемая парковка
отапливаемое помещение
отличное местоположение
открытие шлагбаума на территорию и ворот на паркинг осуществляется с помощью пульта
круглосуточное видеонаблюдение
Рядом располагаются улицы: Гвардейская Аделя Кутуя Спортивная Курская Шуртыгина Патриса Лумумбы
Все документы готовы к сделке!
Оперативный показ!, 10 фото
|Подземная
|37
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139а,к.2
|С
|11,5
|250 000
|21 739
|Объект 70290 Хорошее место расположение!Продам парковочные места в подземном паркинге ЖК Победа.Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, лифт, автоматические ворота.
Площади 11.5 квм
Площади 13.3 квмВозможность приобрести три места рядом, 23 фото
|Подземная
|38
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 46В
|П
|17,0
|250 000
|14 706
|Казань г, Приволжский, проспект Победы 46В, общ. пл. 17 кв.м, 2/7 этаж, Продаются места в паркинге в жк Флагман, рядом с метро Проспект Победы, есть возможность выкупить весь этаж 40 машино мест для автосалона. Есть два лифта, видеонаблюдение. Созданы все условия для комфортного содержания Вашего автомобиля.
Звоните!, 2 фото
|Многоуровневая
|39
|Республика Татарстан, Казань, улица Баки Урманче, 8
|П
|16,4
|290 000
|17 683
|Объект 52143 На подземном паркинге! Продается , удобное паковочное место. Просторное 16 кв. метра. На территории паркинга круглосуточная охрана! Звоните, договоримся посмотреть! 2 фото
|Подземная
|40
|Республика Татарстан, Казань, улица Зинина, 9/23
|В
|18,0
|250 000
|13 889
|Продаю парковочное место площадью 18,1 м2, расположенное в подземном охраняемом паркинге по адресу
Вахитовский район Ул. Зинина 9/23.
машино-место расположено на -2 этаже на возвышенности ( сухое место).
Место Без обременений, без долгов, более 5 лет в собственности.
Осмотр возможен в любой день недели, на все интересующие вопросы звоните с 8-20 часов, 2 фото
|Подземная
|41
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139к1
|С
|14,0
|349 000
|24 929
|Подземный паркинг в жк Победа , удобное расположение, 1 фото
|Подземная
|42
|Республика Татарстан, Казань, Победа ЖК
|С
|13,3
|Comp: НДС не включен 315 000
|23 684
|Продается машино-место "СЕМЕЙНОЕ" (П+П) в подземном паркинге в ЖК Победа. Плюсы своего парковочного места:
1) Защита. От снега, грязи и осадков всего, что негативно сказывается не только на внешнем виде вашего автомобиля, но и на работе внутренних систем
2) Безопасность От снега, грязи и осадков всего, что негативно сказывается не только на внешнем виде вашего автомобиля, но и на работе внутренних систем
3) Удобство. Никаких долгих поисков места в заставленном дворе и чистки автомобиля от снега зимой. Не придется прогревать автомобиль, в паркинге всегда плюсовая температура!
4) Выгода. Не переплачивайте за аренду. Приобретайте машино-место в собственность на выгодных условиях от застройщика. При возможности вы сможете сдавать его в аренду и получать доход.
Действуют специальные условия покупки
- Рассрочка
- Ипотека
- Скидки за 100% оплату
Специальные цены на:
* Семейная парковка
* Парковка+кладовка
УСПЕЙ ВЫБРАТЬ УДОБНОЕ ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО!, 9 фото
|Подземная
|43
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139к2
|С
|14,0
|320 000
|22 857
|Есть два места рядом. Цена за одно, 3 фото
|Подземная
|44
|Республика Татарстан, Казань, улица Баки Урманче, 6
|П
|14,0
|300 000
|21 429
|Продаю нежилое помещение (машино-место), общей площадью 14,6 кв.м. в подземной парковке ЖК Солнечный город по адресу:ул.Баки Урманче,д.6. Круглосуточная охрана,видеонаблюдение 24 часа,уборка помещения,имеется отопление на парковке,вентиляция, не течет, помещение сухое. С документами все в порядке,я собственник. Выезд на ул. Баки Урманче прямой, в т.ч. к порезду 100 ТАССР. Если есть желание поучаствовать в продаже, готов, при продаже через посредника, оплатить комиссионные в размере 20000 руб., 1 фото
|Подземная
|45
|Республика Татарстан, Казань, улица Рауиса Гареева, 108
|П
|14,0
|315 000
|22 500
|Автостоянка в многоуровневом паркинге с охраной и виденаблюдением, 2 фото
|Многоуровневая
|46
|Республика Татарстан, Казань, Ягодинская улица, 25
|К
|18,0
|330 000
|18 333
|Продаю машино-место площадью 18 кв.м. на первом этаже многоэтажного дома.
Круглосуточная охрана, ведётся видео-наблюдение.
Удобный выезд на крупные автомагистрали города - улицы Большая Крыловка, Вахитова, Краснококшайская, 3 фото
|Крытая
|47
|Республика Татарстан, Казань, улица Баки Урманче
|П
|18,0
|380 000
|21 111
|Объект 35071 Хорошее местоПродается: Парковочное место в жилом доме по ул.Баки Урманче, д.8. Дом введен в эксплуатацию в 2009 году. Очень удобные подъездные пути. Для продажи готовы все документы!, 1 фото
|Подземная
|48
|Республика Татарстан, Казань, улица Четаева, 42А
|Н
|20,0
|350 000
|17 500
|Номер лота: 2971160, Продается парковочное место на подземной автостоянке по адресу Четаева 42 а, площадью 20 кв. м. Документы готовы, 2 фото
|Подземная
|49
|Республика Татарстан, Казань, улица Карбышева, 50
|С
|14,0
|350 000
|25 000
|Продаётся парковочное место на верхнем уровне подземного паркинга ЖК "Комсомолец" , Карбышева 50.
Предусмотрен спуск в подземный паркинг на лифте.
Удобный заезд-выезд.
Круглосуточная охрана, автоматические ворота и камеры видеонаблюдения.
На первом этаже паркинга, место номер 104. Очень удобное, 1 фото
|Подземная
|50
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139а,к.2
|С
|13,3
|370 000
|27 820
|Объект 70280 Хорошее место расположения! Продам парковочные места в подземном паркинге ЖК Победа.Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, лифт, автоматические ворота.
0
Площади 11.5 кв.м
Площади 13.3 кв.м.Возможность приобрести три места рядом, 24 фото
|Подземная
|51
|Республика Татарстан, Казань, Экопарк Дубрава мкр, улица Абубекира Терегулова, 20А
|П
|13,0
|350 000
|26 923
|Арт. 47485688 ЖК ЭкоПарк Дубрава, в продаже машино-места в теплом подземном паркинге по с видео-наблюдением, круглосуточной охраной, доступ при помощи магнитного ключа, лифт. Машино-места по адресу г.Казань ул. Терегулова 20А
Площадь парковочных мест: от 12кв.м до 35 кв.м.
Так же имеются парковочные места в домах:
Дубравная д.28А , Терегулова 6А , 6Б , Терегулова 8Б, 4 фото
|Подземная
|52
|Республика Татарстан, Казань, улица Гарифа Ахунова, 2
|П
|13,9
|390 000
|28 058
|Парковочное место 106
Этаж: 1 /10
|Подземная
|53
|Республика Татарстан, Казань, Победа ЖК
|С
|13,3
|368 000
|27 669
|Продается машино-место в подземном паркинге в ЖК Победа.
Плюсы своего парковочного места:
1) Защита. От снега, грязи и осадков всего, что негативно сказывается не только на внешнем виде вашего автомобиля, но и на работе внутренних систем
2) Безопасность От снега, грязи и осадков всего, что негативно сказывается не только на внешнем виде вашего автомобиля, но и на работе внутренних систем
3) Удобство. Никаких долгих поисков места в заставленном дворе и чистки автомобиля от снега зимой. Не придется прогревать автомобиль, в паркинге всегда плюсовая температура!
4) Выгода. Не переплачивайте за аренду. Приобретайте машино-место в собственность на выгодных условиях от застройщика. При возможности вы сможете сдавать его в аренду и получать доход.
Действуют специальные условия покупки
- Рассрочка
- Ипотека
- Скидки за 100% оплату
Специальные цены на:
* Семейная парковка
* Парковка+кладовка
УСПЕЙ ВЫБРАТЬ УДОБНОЕ ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО!, 10 фото
|Подземная
|54
|Республика Татарстан, Казань, улица Гастелло, 7
|С
|ЖК Московский дом
|14,8
|389 000
|26 284
|Продается машино-место в ЖК "Московский дом", расположенный по улице Гастелло, 7.
- 2-х уровневый отапливаемый подземный паркинг, место находится на -2 этаже.
- Выход в паркинг через подъезд, из лифта.
- Паркинг отапливаемый и хорошо вентилируемый.
- Удобное место, легко парковаться.
- Хорошее освещение.
- Площадь - 14,8 кв.м.
- Заезд в паркинг за домом, на охраняемой территории.
- Приемлемая цена.
Переходи на новый уровень комфорта:
- Зимой машина в тепле, летом - в прохладе.
- В дождь Вы и Ваши дети не промочите ноги.
- Удобно сразу в лифт заносить тяжелые сумки.
- Не надо каждый вечер искать свободное местечко и переживать за сохранность автомобиля.
Неплохая инвестиция, т.к. дефицит парковочных мест в центре растет.
Один взрослый собственник, вся сумма в договоре! Звоните, полное юридическое сопровождение!, 4 фото
|Подземная
|55
|Республика Татарстан, Казань, улица Четаева, 42А
|Н
|ЖК эталон
|17,1
|380 000
|22 222
|Продаю 8 парковочных мест от инвестора в ЖК Эталон!!!
Каждое место предназгачено для размещения одного автомобиля в закрытой многоуровневой парковке по улице Четаева 42а (ЖК Эталон).
2 места на цокольном этаже 16,8кв.м и 16,7кв.м- каждое по 370.000.
4 места на 4 этаже 17.1кв.м- 370.000
2 места на 3 этаже 23.1кв.м- 400.000; 25.7кв.м- 400.000
На цокольном этаже открывается с пульта.
На 3-4 этаже открываются с телефона. Документы готовы к продаже, 7 фото
|Многоуровневая
|56
|Республика Татарстан, Казань, улица Карбышева, 50
|С
|13,0
|350 000
|26 923
|сухое место 2 этажа, 1 фото
|Подземная
|57
|Республика Татарстан, Казань, улица Зинина, 9/23
|В
|18,0
|370 000
|20 556
|В центре города по адресу ул.Зинина ,9/23 продаётся машино-место на подземном паркинге, площадь 18 кв.м. Паркинг отапливается. Без долгов ,без обременений, 8 фото
|Подземная
|58
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 66В
|П
|22,0
|420 000
|19 091
|Объект 35073 Продается: машино-место на подземной парковке ЖК Олимп, по ул. Рихарда Зорге 66 В. Комплекс построен в 2017 году: общая площадь 22 кв.м бетонные полы/перекрытия, общая вентиляция и свет на территории. Для продажи готовы все документы!!!, 2 фото
|Подземная
|59
|Республика Татарстан, Казань, улица Баки Урманче, 6
|П
|14,6
|400 000
|27 397
|Объект 67505 Парковка в ЖК Солнечный город!Парковка в ЖК Солнечный город общей площадью 14,6 кв.м.Успейте приобрести!, 2 фото
|Подземная
|60
|Республика Татарстан, Казань, улица Достоевского, 66/17
|В
|18,2
|400 000
|21 978
|Арт. 46692755 Продаём 2 машино-места
По адресу ул.Достоевского, д.66/17
+ парковочные места находятся на -1 этаже 10-этажного жилого дома
+ 2 места находятся рядом
+ 1 место 16,7 кв.м, 2-е место - 18,2кв.м.
+ подойдёт как для жителей дома, так и для близлежащих домов, так как в этом районе затруднительно припарковать машину
+ территория охраняется, парковка не затапливается
+ на парковке есть мойка
+ на въезде есть шлагбаум
+ стоит видеонаблюдение
+ паркинг сухой, комфортный по температуре
+ парковку можно сдавать в аренду до 5000 в месяц
Безопасность сделки обеспечена стандартами работы Гильдии риэлторов Республики Татарстан.
+ ПРИМЕМ в оплату вторичное жилье
+ ПОМОЖЕМ оформить ипотеку по самой выгодной ставке в ЛЮБОМ банке от 4,5%
+ ЗНАЕМ все скидки по ипотеке от банков партнеров
+ Юридическое сопровождение любой сделки
+ ПРОВЕРЯЕМ все объекты на юридическую чистоту
+ от КОНСУЛЬТАЦИИ до ВЫХОДА на СДЕЛКУ
+ деятельность компании ЗАСТРАХОВАНА, 5 фото
|Подземная
|61
|Республика Татарстан, Казань, Мамадышский тракт, 4
|С
|13,7
|400 000
|29 112
|Парковочное место 210
Этаж: 5 /10
|Многоуровневая
|62
|Республика Татарстан, Казань, улица Зинина, 9/23
|В
|18,1
|430 000
|23 757
|Продается:
В подземном паркинге по ул. Зинина, дом 9/23, парковочное место 18,1 кв.м.
Очень удобно расположено на верхнем уровне, рядом с выездом, 1 фото
|Подземная
|63
|Республика Татарстан, Казань, Волочаевская улица, 4
|С
|15,2
|400 000
|26 316
|Продаю парковочное место на отапливаемом подземном паркинге расположенном в подвальном этаже жилого дома по адресу Волочаевская 4. Удобный заезд, доступ в парковку на лифте, 1 фото
|Подземная
|64
|Республика Татарстан, Казань, Сибирский тракт, 13
|С
|26,0
|440 000
|16 923
|Вашему вниманию представляю парковочное место по улице : Сибирский тракт 13, 2 уровневый паркинг, место 215 , -2 этаж расположение непосредственно у лифта , возможность поставить 2 авто или джип любого размера , подъезд и выезд с двух сторон сквозной, паркинг всегда убирается , тепло зимой ,летом прохладно .
Удобный выезд.
звоните ,покажем в удобное время, 5 фото
|Подземная
|65
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 50А
|Н
|15,0
|400 000
|26 667
|Продаю машино-места площадью 15 кв.м в охраняемом многоуровневом паркинге в ЖК Современник. Позаботьтесь о своих автомобилях, продлите им срок службы. Удобное расположение, крытый паркинг Сибгата Хакима, 2 фото
|Многоуровневая
|66
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139к1
|С
|14,0
|450 000
|32 143
|Объект 73819 Подземный паркинг в ЖК Победа!!!Продается удобное парковочное место в ЖК "ПОБЕДА"Минус 1 этаж второго подъезда. Спускается лифт.
Отличное расположение, около входа в подьезд.
Удобный заезд и выезд!
Без обременений. Полная сумма в договоре.
Звони! Оперативный показ и выход на сделку!, 2 фото
|Подземная
|67
|Республика Татарстан, Казань, улица Зур Урам, 1К
|С
|11,7
|480 000
|41 026
|Номер лота: 3765637, продаем машино-место в подземном паркинге по адресу ул. Зур урам д. 1к ЖК МЧС.
площадь места 11,7 м.
Лифт ходит до подземного паркинга. Дома сданы.
Рядом улицы Губкина, Ершова, Проспект Победы, Камалеева, 2 фото
|Подземная
|68
|Республика Татарстан, Казань, улица Хусаина Мавлютова, 17Ек1
|П
|12,0
|450 000
|37 500
|Объект 35077 Своя парковка в подземном паркинге!!!Продается: Охраняемое машинноместо в подземном паркинге в ЖК Три Богатыря в сданном доме (под домом Мавлютова д.17Е корп1)
Год постройки 2019г, отличное расположение, рядом располагаются улицы Парина, Сыртланова, Проспект Победы.
Имеется видеонаблюдение. общая площадь 12,30 кв.м высота заезда в подземный паркинг около 400 см бетонные полы/перекрытия, кирпичные стены общая вентиляция открытие заезда в паркинг на пульте управления свет, видеонаблюдение и охрана на территории Очень удобные подъездные пути. Площадь 12,30м.кв, можно хранить велосипеды в том числе, отапливаемое.
Зарегистрировано в рег.палате. Для продажи готовы все документы!, 5 фото
|Подземная
|69
|Республика Татарстан, Казань, улица Достоевского, 66/17
|В
|18,0
|480 000
|26 667
|Объект 35042 машино-место в жилом доме.Машино-место в подземной парковке г. Казань, ул. Достоевского, д. 66/17 Продается место на подземной парковке, нижний уровень. Лучшее место, выбрано на стадии строительства. Заезд со стороны Зинина. Охраняемая парковка, заезд по пропускам через шлагбаум, видеонаблюдение. Размер 3х6 м. Отапливаемая парковка, уборка по графику еженедельно. На территории парковки автомойка, автосервис и шиномонтаж. Документы готовы, один собственник, 4 фото
|Подземная
|70
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 66
|П
|36,0
|499 000
|13 861
|Объект 33629 Продается: машино-место 19,2 кв.м. на подземной парковке ЖК Олимп, по ул. Рихарда Зорге 66 В, со своей кладовкой 17 кв.м.!!! с надежной железной дверью. Комплекс построен в 2017 году: общая площадь 36.2 кв.м(с учетом кладовки), бетонные полы/перекрытия, общая вентиляция и свет на территории! Для продажи готовы все документы!!!! Ждем Ваших звонков!!!, 3 фото
|Подземная
|71
|Республика Татарстан, Казань, Минская улица, 37
|С
|37,0
|450 000
|12 162
|Продаю машино-место,в подземной парковке расположенной ,на территории нового 10-ти этажного жилого дома. Двор закрыт,шлагбаум,заезд в парковку с улицы,ворота автоматические.Удобное расположение места.
|Подземная
|72
|Республика Татарстан, Казань, улица Николая Ершова
|С
|13,3
|450 000
|33 962
|Парковочное место 206
Общая площадь: 13.25 м²
|Многоуровневая
|73
|Республика Татарстан, Казань, улица Академика Глушко, 22г
|С
|19,0
|499 000
|26 263
|АН Продается машино-место в подземном паркинге по адресу: Академика Глушко 22Г. Место просторное - площадь 19 кв м. Отличное решение с местом для парковки!
Успей приобрести, пока другие не купили, 5 фото
|Подземная
|74
|Республика Татарстан, Казань, улица Академика Лаврентьева, 11А
|Н
|17,1
|480 000
|28 070
|Продается парковочное место в многоуровневом паркинге на 2 этаже по адресу Академика Лаврентьева 11а. Круглосуточная охрана, 7 фото
|Многоуровневая
|75
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 58
|Н
|12,0
|450 000
|37 500
|Продаю 2 парковочных места на 3 этаже многоуровневого паркинга ЮИТ по адресу Сибгата Хакима 58. Места расположены рядом, в удобном месте.
Паркинг отапливаемый, оборудованный системами видеонаблюдения и пожаротушения. На въезде охранник.
Цена за 1 место, 3 фото
|Многоуровневая
|76
|Республика Татарстан, Казань, Даурская улица, 24А
|С
|16,0
|500 000
|31 250
|Объект 46651 Охраняемое машино-место в подземном паркингеПродается: Охраняемое машино-место в подземном паркинге в доме 24А по ул.Даурская
Год постройки 2009г, отличное местоположение, отапливаемое. Хорошая площадь 16 кв.м, в том числе можно хранить велосипеды.
общая площадь 16 кв.м
высота заезда в подземный паркинг около 400 см
бетонные полы/перекрытия, кирпичные стены
общая вентиляция
открытие заезда в паркинг на пульте управления
свет, видеонаблюдение и охрана на территории
Рядом располагаются улицы Оренбургский тракт, Карбышева, Роторная.
Для продажи готовы все документы!, 5 фото
|Подземная
|77
|Республика Татарстан, Казань, улица Зур Урам, 1К
|С
|17,0
|500 000
|29 412
|Продается парковочное машино-место 16 кв. м. в подземном паркинге по ул. Зур Урам Д.1к. Парковочное место N211, секция А.
Продается по договору уступки права собственности. Срок сдачи 2 квартал 2021 года.
На 528 квартир всего 250 подземных парковочных мест и большая часть уже выкуплены, 2 фото
|Подземная
|78
|Республика Татарстан, Казань, улица Зинина, 17/66
|В
|17,0
|500 000
|29 412
|Продаю подземное место, удобное, таких мало! Рядом с автосервисом на втором этаже, место 20, 2 фото
|Подземная
|79
|Республика Татарстан, Казань, улица Ноксинский Спуск, 4к1
|С
|15,0
|500 000
|33 333
|Продаю парковочное место в подземном паркинге, минус второй этаж, номер 181. Дом сдан в 2019 г. Удобное расположение. Отдельный въезд на парковку
Собственник, 3 фото
|Подземная
|80
|Республика Татарстан, Казань, улица Достоевского
|В
|20,0
|550 000
|27 500
|Объект 35043 Подземная парковка в жилом доме с коммерцией.Машино-место в подземной парковке г. Казань, ул. Достоевского, д. 66/17 Продается место на подземной парковке, нижний уровень. Лучшее место, выбрано на стадии строительства. Заезд со стороны Зинина. Охраняемая парковка, заезд по пропускам через шлагбаум, видеонаблюдение.
Размер 3х6 м. Отапливаемая парковка, уборка по графику еженедельно. На территории парковки автомойка, автосервис и шиномонтаж.
Документы готовы, один собственник, 6 фото
|Подземная
|81
|Республика Татарстан, Казань, улица Галиаскара Камала, 53
|В
|30,6
|580 000
|18 954
|Объект 71187 НЕ ЖДИ! Звони! УЙДЕТ быстро!!!Продается удобное парковочное место 30,6 кв.м по адресу ул. Г. Камала, д.53
- заезд с двух сторон, все ворота на пульте;
- отопление, зимой плюсовая температура;
- автоматическая система пожаротушения;
- все освещение на датчиках движения;
- выложена брусчатка с уклоном, зимой будет уходить вода от снега с авто;
- есть место для установки стеллажей;
- высота 2,7м;
- при желании можно парковать 2 автомобиля средних размеров, 7 фото
|Подземная
|82
|Республика Татарстан, Казань, улица Вишневского, 11
|В
|14,0
|570 000
|40 714
|Объект 64822 Отличное месторасположение.Мы нашли решение для Вашей машины!!!
Подземная парковка.
Адрес: Вахитовский р-он, ул. Вишневского 11.
общая площадь: 14 кв.
Теплый, освещенный. Заезд через автоматические ворота.
Въезд на территорию через ворота, которые открываются с пульта.
Нажатием кнопки лифт отвезет вас на подземную парковку.
|Подземная
|83
|Республика Татарстан, Казань, улица Вишневского, 3
|В
|12,0
|590 000
|49 167
|Продаётся парковочное место в самом оживлённом и востребованном месте города Казани. Парковка находится на первом уровне в удобном месте , удобно заезжать и выезжать. Право собственности зарегистрировано. Паркинг действующий, форма управления ТСЖ - что позволяет ухаживать и следить за хозяйством. Прекрасный вариант для людей работающих и живущих рядом с Корстоном, 5 фото
|Подземная
|84
|Республика Татарстан, Казань, Сибирский тракт, 13
|С
|ЖК ДРУЖБА
|23,4
|550 000
|23 504
|Продаю парковочное место в подземном паркинге Сибирский тракт, 13, ЖК "Дружба". Предусмотрен спуск в подземный паркинг на лифте. Удобный заезд-выезд. Круглосуточная охрана, автоматические ворота и камеры видеонаблюдения. Парковочное место на две машин, 2 фото
|Подземная
|85
|Республика Татарстан, Казань, улица Габдуллы Кариева, 3
|С
|20,4
|550 000
|26 961
|Парковочное место 205
Этаж: 1 /2
|Многоуровневая
|86
|Республика Татарстан, Казань, улица Ноксинский Спуск, 4к1
|С
|20,0
|550 000
|27 500
|Продаю машино-место в г.Казани, на ул.Ноксинский спуск 4к1. Очень чисто, сухо, зимой тепло. Покажу в любое время, 13 фото
|Подземная
|87
|Республика Татарстан, Казань, улица Зур Урам, 1К
|С
|17,0
|560 000
|32 941
|Продается парковочное машино-место 16,3 кв. м. в подземном паркинге по ул. ЗУР УРАМ Д.1к. Парковочное место N89.
Продается по договору уступки права собственности. Срок сдачи 2 квартал 2021 года.
На 528 квартир всего 250 подземных парковочных мест и большая часть уже выкуплены.
Став обладателем собственного машино-места на подземной парковке, вы точно:
cможете позволить себе подольше насладиться утренним кофе или позавтракать со своей семьей;
минуете непогоду, просто спустившись по лифту на парковку;
каждое зимнее утро не будете очищать машину от снега и наледи;
избавите себя от ежедневного вечернего квеста в поисках свободного места;
сэкономите время и деньги на автомойке, пряча машину от городской пыли в безопасном закрытом паркинге.
Наслаждайтесь лишь положительными качествами наличия автомобиля!
Небольшой торг уместен!
Звоните!, 3 фото
|Подземная
|88
|Республика Татарстан, Казань, улица Хусаина Мавлютова, 42
|П
|18,0
|550 000
|30 556
|машино-место удобное и сухое место на первом этаже
|Подземная
|89
|Республика Татарстан, Казань, улица Ноксинский Спуск, 4к2
|С
|Фучика
|15,0
|550 000
|36 667
|Продается машино-место 68 на верхнем (-1) двухуровнем паркинге. Место большей плащади и расположено очень удобно.
|Подземная
|90
|Республика Татарстан, Казань, МЧС ЖК
|С
|30,0
|550 000
|18 333
|Срочно. Продам машинное место на две машины, между домами Зур Урам 1 к /3 и Зур Урам 1 к, самое большое парковочное место, возможно для большой машины либо на две, 8 фото
|Подземная
|91
|Республика Татарстан, Казань, Меридианная улица, 3
|Н
|18,0
|620 000
|34 444
|Вашему вниманию предлагается Прекрасное Стояночное место. Прямо возле выхода с Парковки который расположен во дворе. Место с двух сторон огорожено бетонными столбами, что в свою очередь не создаёт стеснённых условии при посадке в Автомобиль. Позади Вашего будущего места расположен вентиляционный короб, выхлопные газы при прогреве Вашего Автомобиля напрямую уходят на улицу, и не будоражат Вас и окружающих своими ароматами. Один взрослый Собственник. Без обременении. Полная сумма в ДКП. Оперативный выход на сделку. Реальному покупателю торг уместен.
|Подземная
|92
|Республика Татарстан, Казань, Яратам ЖК
|С
|13,0
|600 000
|46 154
|Продам парковочное место на подземном паркинге в строящемся ЖК "Яратам" надежного застройщика СМУ-88. Место на 1 машину площадью 13,25м2 на -1 этаже. Дома сдаются в 2023 (1 очередь). ЖК имеет удачное расположение, во дворе детский сад. В наличии несколько парковочных мест, можно выбрать, 6 фото
|Подземная
|93
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 54
|Н
|15,0
|690 000
|46 000
|Машино место на ПЕРВОМ ЭТАЖЕ.
Вблизи ЖК "СОВРЕМЕННИК", ЖК "СВОБОДА", ЖК "SAVIN HOUSE". Рядом: Ривьера, Леруа Мерлен, Дворец водных видов спорта. Круглосуточный доступ, охрана, шлагбаум на пульте, видеонаблюдение.
В продаже два машино-места: 27 и 41, 8 фото
|Многоуровневая
|94
|Республика Татарстан, Казань, улица Ноксинский Спуск, 4к1
|С
|15,0
|650 000
|43 333
|Продается парковочное место, Первый ярус. Верхний этаж (очень удобный и сухой). Заезд хороший. Удобное месторасположение парковочного места.Документы оформлены в собственность. Реальному покупателю торг, 3 фото
|Подземная
|95
|Республика Татарстан, Казань, улица Калинина, 32
|В
|15,0
|Comp: НДС не включен 650 000
|43 333
|Продаю машино-место на подземном паркинге в элитном доме, на ул. Калинина д.32 г. Казань, Вахитовский район
Общая площадь места 15 кв.м.
Чистый, тёплый паркинг, прекрасное освещение, полы бетон. Ворота открываются с пульта. В собственности.
В силу особенностей расположения парковочного места, возможно использование как закрытое место хранения.
Удобная транспортная развязка, центр города, в шаговой доступности общественный транспорт, метро " Суконная Слобода , спортивные, развлекательные и торговые комплексы, школы, садики, магазины. Находится рядом с улицами Вишневского, Назарбаева, Ершова, Достоевского, Павлюхина, Петербургская, 6 фото
|Подземная
|96
|Республика Татарстан, Казань, улица Сары Садыковой, 4А
|В
|14,0
|700 000
|50 000
|Продаётся два полноценных машино-места в подземном паркинге, расположены в новом доме Вахитовского района.
Имеется видеонаблюдение. общая площадь 14 кв.м ( одного машино-места) высота заезда в подземный паркинг около 4м. бетонные полы/перекрытия, кирпичные стены общая вентиляция открытие ворот в паркинг на пультуправление ,
свет (датчики движения), так же имеется лифт . Очень удобные подъездные пути с ул.Татарстан.
Ближайшие улицы: Пушкина, Татарстан, Тукая, Нариманова, Булак.
Для продажи готовы все документы! Цена указана за одно машино-место, 5 фото
|Подземная
|97
|Республика Татарстан, Казань, улица Гоголя, 10
|В
|23,0
|790 000
|34 348
|Арт. 28786333 Этот объект Вы можете посмотреть уже СЕГОДНЯ ONLINE.
Продается паркинг в самом центре Казани. Улица Гоголя дом 10, закрытый двор.
Антикризисная цена!
не откладывайте на завтра, то что может подорожать уже сегодня!!!
наши места оборудованы парковочными барьерами.
Ипотека!
Рядом улицы: Маяковского Карла Маркса Горького Бутлерова.
Показ в любое удобное для Вас время, 7 фото
|Подземная
|98
|Республика Татарстан, Казань, улица Четаева, 5а
|Н
|25,0
|750 000
|30 000
|Парковка в жилом доме не цоколь первый этаж.
Район улиц Чистопольская, Ямашева, Чуйкова, Адоратского, Амирхана, Сибгата Хакима, Меридианная.
Паркинг всегда сухой!!!
|Подземная
|99
|Республика Татарстан, Казань, Чистопольская улица, 20/12
|Н
|23,0
|750 000
|32 609
|машино-место в подземной парковки. Все условия, круглосуточная охрана, автоматические ворота, пульт. Торг возможен.
|Подземная
|100
|Республика Татарстан, Казань, улица Николая Столбова, 1/3
|В
|13,3
|800 000
|60 150
|Объект 67442 Парковка подземная в центре города!** Продается подземная парковка в ЖК Vincent!* Удобное расположение, оптимальная отдаленность от въезда, выезда и входа в подъезд.
* Имеется отопление, вентиляция, электричество. Система "умные ворота".
Звоните сейчас!, 2 фото
|Подземная
|101
|Республика Татарстан, Казань, улица Достоевского, 8
|В
|14,0
|800 000
|57 143
|Продается машино-место на подземной парковке площадью 14 кв м.
- удобное машино-место для парковки;
- автоматические ворота
|Подземная
|102
|Республика Татарстан, Казань, улица Николая Ершова, 62Г
|С
|12,6
|899 000
|71 349
|Объект 66520 Парковка Арт сити.Пpoдaется мaшинoмecто в ЖК АРТ CИТИ ул. Николая Ершoва, д. 62Г.
Паpкoвкa пoдзeмная теплая, ежeнeдeльная влaжнaя убоpкa. Pаботaет оxрaнa, видеo-наблюдeние 24/7, хoрошaя принудитeльная вeнтиляция, oсвещeниe.
Удобное расположение к выходу на улицу, 3 фото
|Подземная
|103
|Республика Татарстан, Казань, улица Николая Столбова, 1/3
|В
|13,3
|850 000
|63 910
|Объект 67439 Подземная парковка в центре города!** Продается одно машино-место в подземном паркинге ЖК Vincent!* Удобное расположение, оптимальная отдаленность от въезда, выезда и входа в подъезд.
* Имеется отопление, вентиляция, электричество. Система "умные ворота".
Звоните сейчас!, 3 фото
|Подземная
|104
|Республика Татарстан, Казань, улица Достоевского, 1
|В
|Дом на Достоевского
|13,0
|899 000
|69 154
|Машино-места на двухуровневой подземной парковке жилого малоквартирного дома. Автоматические ворота, видеонаблюдение.
Есть закрытые бытовые кладовки.
Собственность, документы готовы.
Центр города, Ульянова-Ленина, Муштари, Айвазовского, Курашова, Некрасова, Щапова, Волкова, 8 фото
|Подземная
|105
|Республика Татарстан, Казань, улица Николая Ершова, 62Г
|С
|13,0
|890 000
|68 462
|машино-место в многоквартирном доме по ул. Николая Ершова 62г, 1 фото
|Подземная
|106
|Республика Татарстан, Казань, Чистопольская улица, 16/15
|Н
|36,1
|999 000
|27 673
|Продается:
просторный подземный паркинг на 2 автомобиля - 36,1 кв.м. в Ново-Савиновском районе, ул.Чисопольская,16/15,в шаге ходьбы от Набережной Казанки. машино-место находится рядом с входом.Проводится ежедневная уборка. Охрана.
Рядом с домом, на Абсалямова,13, продаю отличную 3- ку -128 кв.м на 7 этаже. Дом кирпичный.
Звоните! 1 собственник. Быстрая сделка!, 3 фото
|Подземная
|107
|Республика Татарстан, Казань, улица Разведчика Ахмерова, 7
|С
|15,0
|990 000
|66 000
|Продается машино-место Ахмерова д7
|Подземная
|108
|Республика Татарстан, Казань, улица Разведчика Ахмерова, 7
|С
|14,0
|990 000
|70 714
|Продается Парковочное место в подземном паркинге на Ахмерова д 7, 1 фото
|Подземная
|109
|Республика Татарстан, Казань, улица Разведчика Ахмерова, 7
|С
|АРТ СИТИ
|13,0
|950 000
|73 077
|Продается подземное парковочное место в жилом комплексе Арт Сити, сданный дом по ул. Разведчика Ахмерова, д.7.
машино-место (подземный паркинг), общая площадь 13,3 кв.м, цоколь/1 этаж.
Один собственник. Без обременений, 3 фото
|Подземная
|110
|Республика Татарстан, Казань, улица Чернышевского, 33
|В
|Эгоист
|17,2
|1 100 000
|63 953
|ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА НА УЛ.ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 33.
Продаются 3 парковочных места, площадью 14.4 кв.м, 14,7 кв.м и 17,2 кв.м, расположенные в подземном паркинге по адресу Казань, ул. Чернышевского 33. Все парковочные места имеют удобный заезд. Подземный паркинг оснащен пунктом охраны. В непосредственной близости находится центральный ж/д вокзал, ЦУМ, Кремль, прогулочная улица Баумана.
Продаются 3 места, все вместе за 1.1млн рублей. Торг возможен на месте, однако рекомендуем заметить, что цена УЖЕ ниже рыночной!
14.7кв.м. кадастровый номер 16:50:011811:167 , машино-место А-46.
14.4кв.м. кадастровый номер 16:50:011811:194 , машино-место А-45.
Эти два места при желании можно совместить и использовать как одно место.
17.2кв.м. кадастровый номер 16:50:011811:168 , машино-место А-54.
Собственники, 6 фото
|Подземная
|111
|Республика Татарстан, Казань, улица Кави Наджми, 22/25
|В
|14,0
|1 100 000
|78 571
|Продаётся машино-место , по адресу ул. Кави Наджми, 22а
|Подземная
|112
|Республика Татарстан, Казань, Комсомольская улица, 2
|К
|14,0
|1 270 000
|90 714
|Объект 68482 Отличное машино-место в элитном доме!!!Продается машино-место в ЖК "5 звезд".
Площадь -14 кв.м.
Месторсположение очень удобное, угловое на 1 этаже!!!
Помещение находится под круглосуточной охраной, отапливается, содержится в чистоте!!!
Внимание!!! Можно выкупить соседнее машино-место по этой же цене, таким образом у вас получиться семейное парковочное место!!!!, 3 фото
|Подземная
|113
|Республика Татарстан, Казань, улица Рауиса Гареева, 108
|П
|14,0
|150 000
|10 714
|Продажа парковочных мест на многоуровневом паркинге напрямую от собственника в рассрочку без переплат
Паркинг располагается по адресу Рауиса Гареева 108, удобный заезд, видеонаблюдение, уборка, охрана, лифт, пропускная система.
Стоимость машино-мест от 150 000р
Предоставляется рассрочка сроком до двух лет без переплат, подробности по телефону.
Всегда рады ответить на Ваши вопросы, 1 фото
|Многоуровневая
|114
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 66В
|П
|11,2
|200 000
|17 857
|Продается машино-место 11,2 кв.м. на минус первом этаже подземного паркинга Зорге 66в, 1 фото
|Подземная
|115
|Республика Татарстан, Казань, улица Баки Урманче, 6
|П
|14,6
|280 000
|19 178
|Продается машино-место 5 площадью 14,6 кв.м на подземном паркинге в ЖК "Солнечный город" между домами 6 и 8 на ул. Баки Урманче. Удобный въезд/выезд со стороны БКК (ул. Баки Урманче) - не нужно тратить время на выезд со двора. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, отопление, не течет. Также есть возможность купить соседнее машино-место 6 за аналогичную сумму. Собственник
|Подземная
|116
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 66В
|П
|14,5
|290 000
|20 000
|Продается машино-место в подземной парковке 14,5м2. На первом уровне жилого дома "Олимп" по ул.Р.Зорге 66В. Удобное местоположение. Метро "Проспект Победы" в шаговой доступности - 5 минут. Развитая инфраструктура, торговые центры, транспортная развязка. Въезд на парковку через автоматические ворота, открываются пультом дистанционного управления. Парковка оснащена электричеством, освещением, противопожарной системой безопасности. Хорошее предложение для проживающих в доме по ул.Р.Зорге66В, спуск на лифте непосредственно на парковку, 3 фото
|Подземная
|117
|Республика Татарстан, Казань, Горки-3 мкр, улица Дубравная, 14А
|П
|15,0
|299 000
|19 933
|Парковочное место в подземном тёплом паркинге. Удобное расположение.
Скидка жителям/собственникам ЖК Гринландия и соседних домов.
Продажа от собственника. Готов дать рассрочку.
Рассмотрю адекватный вариант обмена, 6 фото
|Подземная
|118
|Республика Татарстан, Казань, Ягодинская улица, 25
|К
|18,0
|300 000
|16 667
|Срочная продажа!
- Продаю хорошее машино-место площадью 18 кв.м. на первом этаже многоэтажного дома. Место N7.
- Круглосуточная охрана, ведётся видеонаблюдение.
- Удобный выезд на крупные автомагистрали города - улицы Большая Крыловка, Вахитова, Краснококшайская.
- машино-место сухое.
- Находится далеко от въезда - зимой машина будет теплой.
- Стена ограничивает количество соседей.
- Воздуховода с холодным воздухом над машино-местом нет.
- Вентиляция, пожарная сигнализация.
Поторопитесь - в октябре, перед зимним сезоном, цена вырастет на 20 процентов!, 3 фото
|Подземная
|119
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139а,к.3
|С
|14,0
|325 000
|23 214
|Продам парковочные места по адресу Проспект Победы д.139 А к3, парковка ЖК Победа. На лифте можно подняться с парковки до своего этажа. На выбор несколько вариантов.
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение.
Звоните,, 1 фото
|Подземная
|120
|Республика Татарстан, Казань, улица Рауиса Гареева, 108
|П
|14,0
|309 000
|22 071
|машино-место между 8 и 9 этажом,ближе к восьмому.Рядом с лифтом, 1 фото
|Многоуровневая
|121
|Республика Татарстан, Казань, улица Баки Урманче, 8
|П
|18,0
|335 000
|18 611
|Парковочное место номер 1, на подземной парковке между домами Б.Урманче 6 и 8. Первое место от охраны, соседей нет. Заезд удобный с проспекта Победы, по двору ездить не нужно!!! машино-место оформлено в собственность. Без долгов и обременений!!! Возможен торг на месте!!!)
|Подземная
|122
|Республика Татарстан, Казань
|В
|18,0
|300 000
|16 667
|Продаю хорошее машино-место площадью 18 кв.м. на первом этаже многоэтажного дома по адресу ул. Ягодинская, 25. Парковка отапливается. Круглосуточная охрана, ведётся видео-наблюдение.
Удобный выезд на крупные автомагистрали города - улицы Большая Крыловка, Вахитова, Краснококшайская. Парковка сухая.
машино-место находится далеко от въезда - зимой машина будет теплой, 3 фото
|Подземная
|123
|Республика Татарстан, Казань, улица Зур Урам, 1К
|С
|14,0
|320 000
|22 857
|Продам парковочное место 14 кв.м в ЖК МЧС 1, 1 фото
|Подземная
|124
|Республика Татарстан, Казань, Горки-3 мкр, улица Дубравная, 11А
|П
|14,0
|325 000
|23 214
|Продается машино-место на подземной парковке по адресу Дубравная 11А в новом жилом комплексе "Соло". Автоматические ворота.
- Парковка отапливаемая, сухая, чистая.
- Право собственности зарегистрировано. Документы готовы.
Отличное предложение для жителей комплекса и ближайших домов.
|Подземная
|125
|Республика Татарстан, Казань, улица Зинина, 9/23
|В
|17,4
|300 000
|17 241
|Парковочные места по адресу Зинина 9/23
#19 - 17,40 кв.м.
свидетельство о регистрации на руках, собственник. Без торга, 2 фото
|Подземная
|126
|Республика Татарстан, Казань, улица Зур Урам, 1Кк2
|С
|12,5
|300 000
|24 000
|Продам парковочное место на стилобате 5-го дома ЖК МЧС.
|Крытая
|127
|Республика Татарстан, Казань, Победа ЖК
|С
|ЖК Победа
|14,0
|380 000
|27 143
|Продам машино-места на подземной парковке по улице Пр. Победы 139А корп 3 ( ЖК Победа )
Парковочное место площадью 13,7 кв.м. Возможен бартер, обмен на движимое и недвижимое имущество в РТ. Возможен наличный или безналичный расчет. В собственности.
|Подземная
|128
|Республика Татарстан, Казань, улица Сабира Ахтямова, 1к2
|С
|Мой ритм
|13,0
|390 000
|30 000
|ДДУ, срок сдачи сентябрь 2022 год. Продажа по переуступки.
|Многоуровневая
|129
|Республика Татарстан, Казань, Азино-2 мкр
|С
|13,0
|360 000
|27 692
|Парковочное место на подземной парковке у дома номер 37 по улице Минская, 1 фото
|Подземная
|130
|Республика Татарстан, Казань, улица Баки Урманче, 8
|П
|17,6
|350 000
|19 886
|Продаю нежилые помещения (машино-место), общей площадью 17,6 кв.м -350 т.р и 21,7 кв.м-400.р в подземной парковке ЖК Солнечный город по адресу:ул.Баки Урманче,д.8,недалёко от выезда.Выход с парковки возможен в подъезд.Круглосуточная охрана,видеонаблюдение 24 часа,уборка помещения,имеется отопление на парковке,вентиляция.С документами все в порядке,я собственник.Данные места не заливает,как остальные места на этой парковке.Торг.Продажа в связи с переездом в другой город,покупали место за 650т.р, 1 фото
|Подземная
|131
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139к3
|С
|14,0
|350 000
|25 000
|Продаётся машино-место #1037 на -1 этаже в ЖК Победа. Место сухое, 1 фото
|Подземная
|132
|Республика Татарстан, Казань, Весна ЖК
|С
|ЖК Весна
|13,0
|388 000
|29 846
|Продаётся машино-место в подземной парковке ЖК Весна (ул. Азаза Абрамова, 10).
Место расположено в середине паркинга (Сектор Б), удобный доступ для жителей из любого подъезда данного дома.
Подходит для габаритных машин, расположение в столба.
Видеонаблюдение / автоматические ворота с пультом управления, 5 фото
|Подземная
|133
|Республика Татарстан, Казань, Горки-3 мкр, улица Дубравная, 14А
|П
|14,0
|359 000
|25 643
|машино-место дубравная 14а места 61,62,63,64, 1 фото
|Подземная
|134
|Республика Татарстан, Казань, Калуга мкр, улица Центральная, 39
|В
|14,0
|350 000
|25 000
|продаю машино-место в подземной парковке по адресу: Центральная, 39
|Подземная
|135
|Республика Татарстан, Казань, улица Ноксинский Спуск, 4к1
|С
|15,0
|400 000
|26 667
|15 КвМ новая парковка. Удобный заезд. Хорошо освещена, система пожаротушения, 2 фото
|Подземная
|136
|Республика Татарстан, Казань, улица Вишневского, 3
|В
|14,0
|400 000
|28 571
|Продается машинное место в подземной парковке в доме на улице Вишневского,3 г.Казань в центре города,окончательная цена по телефону, 5 фото
|Подземная
|137
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139к1
|С
|ЖК "Победа"
|14,0
|420 000
|30 000
|Продаю машино-место в паркинге ЖК "Победа", в 1 корпусе, рядом с 1-4 подъездом (бс 17-20), на -1 этаже, на схеме номер 109 (порядковый 382). Зарегистрирована в рег.палате, сделка в любой день, 2 фото
|Подземная
|138
|Республика Татарстан, Казань, улица Чернышевского, 33
|В
|ЖК Эгоист
|14,7
|490 000
|33 333
|Предлагаю к продаже машино-место в подземном паркинге ЖК Эгоист по адресу Казань, ул. Чернышевского, 33:
14,7 кв.м - кадастровый номер 16:50:011811:251, номер на поэтажном плане 1119 (машино-место А-25), 5 фото
|Подземная
|139
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 54
|Н
|15,0
|470 000
|31 333
|Продаю отличное большое парковочное место в многоуровневом паркинге рядом с ЖК Savin house, ЖК Современник и ЖК Столичный, Ривьерой, Леруа Мерлен, Дворцом водных видов спорта. Место на 3 этаже, не возле оконных блоков (на авто не будет попадать снег и дождь) . Круглосуточный въезд, шлагбаум на пульте, видеонаблюдение, охрана, 1 фото
|Многоуровневая
|140
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139а,к.1
|С
|14,0
|450 000
|32 143
|Продаю теплое парковочное место -1 этаж (место 131) с круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Место рядом с выездом, вы не будете стоять в пробке на выезд утром. Отлично, как для пользования так и для инвестиции, так как цены очень быстро растут. Зарегистрировано в регпалате, 2 фото
|Подземная
|141
|Республика Татарстан, Казань, улица Ноксинский Спуск, 4,к.1
|С
|Царицинский бугор
|15,0
|490 000
|32 667
|Продаётся паркинг на удобную парковку. Удобный заезд. Заезд с пульта. Круглосуточная Охрана и видеонаблюдение. БЕЗ ТОРГА, 4 фото
|Подземная
|142
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139а,к.1
|С
|14,0
|480 000
|34 286
|Продам машино место на многоуровневом паркинге, варианты, есть 2 места рядом (смежные). Возможен обмен по предложению, авто, участок, стройматериалы, спецтехника и прочее, отличный вариант для семьи с 2 машинами. TORG.
|Подземная
|143
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 58
|Н
|ЖК Современник
|12,0
|470 000
|39 167
|ПРОДАЕТСЯ ! ПРОДАЕТСЯ ! ПРОДАЕТСЯ !
машино-место в ЖК Современник по адресу ул.С. Хакима 58.
Многоуровневый паркинг
машино-место расположено на 4 этаже
Охрана, видеонаблюдение, 1 фото
|Многоуровневая
|144
|Республика Татарстан, Казань, улица Зур Урам, 1К
|С
|16,0
|530 000
|33 125
|Продаётся машино-место на подземном паркинге площадью 16 кв.м
|Подземная
|145
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 66В
|П
|ЖК "Олимп"
|36,0
|520 000
|14 444
|Продается парковочное место в подземной парковке ЖК "Олимп" по адресу ул.Зорге 66в. Площадь 19,5 кв.м. Парковочное место на минус втором этаже.
За парковкой большая кладовка 17кв.м, который можно использовать как складское помещение. Можно установить рольставни и будет полноценный гараж. Продажа 520000р.
Удобный въезд и выезд. Находится рядом с лифтом.
Так же продается парковочное место на -1ом этаже площадью 22кв.м. стоимость -450 тыс.руб.Парковка охраняемая, теплая, светлая и чистая. Собственник.
Документы готовы к продаже. Рядом находиться станция метро Проспект Победы, Дубравная, 1 фото
|Подземная
|146
|Республика Татарстан, Казань, Арт Сити ЖК
|С
|13,0
|500 000
|38 462
|машино-место в подземном тёплом паркинге под Ершова 62г. Номер места 131. Место крайнее из трёх, не по середине. Рядом с выходом к подъезду 8. Удобные заезд и выезд. Охрана, видеонаблюдение, 2 фото
|Подземная
|147
|Республика Татарстан, Казань, улица Ноксинский Спуск, 4к2
|С
|14,0
|550 000
|39 286
|Продается парковочное место 68 в подземном паркинге (-1 этаж). Место очень находится расположено. Заезжать можно наискосок, машин меньше. Верхний этаж, Сухой и хорошо проветривается. удобный заезд и выезд. Можно приобрести электронный ключ. Охрана круглосуточная. Торг реальному покупателю, 1 фото
|Подземная
|148
|Республика Татарстан, Казань, Большая Красная улица, 63
|В
|18,0
|550 000
|30 556
|Продаю место в подземном паркинге по ул. Б.Красная, д. 63, площадь места 18 кв.м.
Есть возможность поставить стеллаж для складирования колес. Двор закрытый, заезд с ул.Б.Красная, заезд на паркинг через автоматические ворота. Парковочное место самое удобное для заезда/выезда, 1 фото
|Подземная
|149
|Республика Татарстан, Казань, улица Достоевского, 40
|В
|16,9
|590 000
|34 911
|Продаю отличное машино-место под жилым домом в самом центре Казани, около кинотеатра "МИР", 3 фото
|Подземная
|150
|Республика Татарстан, Казань, Волочаевская улица, 4
|С
|15,2
|550 000
|36 184
|Продам машино-место площадью 15,2 кв.м на отапливаемом подземном паркинге по адресу Волочаевская 4, 1 фото
|Подземная
|151
|Республика Татарстан, Казань, улица Амирхана Еники, 17б
|В
|17,0
|550 000
|32 353
|машино-место на подземном паркинге в ЖК Лагуна на ул. Амирхана Еники, д.17Б.
17 кв.м, с удобный заездом, в собственности.
Рассмотрим любую форму оплаты.
|Подземная
|152
|Республика Татарстан, Казань, улица Чернышевского, 33
|В
|17,2
|550 000
|31 977
|Продам 4 парковочных места площадью 14,4 кв.м, 14,7кв.м и 17,2 ( 2 шт) кв.м, расположенных в подземном паркинге по адресу Казань, Чернышевского 33. Все парковочные места имеют удобный заезд. Подземный паркинг оснащен пунктом охраны. В непосредственной близости находится центральный ж/д вокзал, ЦУМ, Кремль.
При покупке всех 4 мест предоставлю скидку!
Собственники, 3 фото
|Подземная
|153
|Республика Татарстан, Казань, Горки-3 мкр, улица Дубравная, 1/104к2
|П
|14,0
|600 000
|42 857
|Продам одно из лучших машино-мест 79 на Дубравной, 1/104 (многоуровневый паркинг закрытого типа в ЖК Зорге-Дубравная).
Общая площадь 14,1 кв.м, 1 этаж (НЕ ПОДВАЛ, не затапливает). Продажа по цене покупки (документы есть)
Удобный подъезд к месту и выезд, хорошие постоянные соседи справа и слева (не заезжают за пределы своего парковочного места, не арендаторы), место слева ограждено столбом (постоянный доступ к водительскому месту), не посередине, охрана на этаже, видеонаблюдение, хорошее освещение.
Стоянка оснащена приточно-вытяжной вентиляцией с системой дымоудаления с механическим побуждением, системой водяного пожаротушенияя и пожарно-охранной сигнализации. Чистовая отделка помещений паркинга с устройством бетонных полов с упрочненным верхним слоем и автоматических выездных ворот (пропускная система доступа по звонку/брелку), 2 фото
|Многоуровневая
|154
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 54
|Н
|15,0
|600 000
|40 000
|Продаю парковочное место в многоуровневом паркинге.Рядом с ЖК Savin house,ЖКСовременник,Леруа Мерлен,место на 1 этаже.Круглосуточный въезд,шлагбаум на пульте,видеонаблюдение,охрана, 2 фото
|Многоуровневая
|155
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 58
|Н
|15,0
|600 000
|40 000
|машино-место ул. Сибгата Хакима,58, тсж Современник, в цокольном непродуваемом этаже, въезд со двора, видеонаблюдение, охрана, удобный подъезд к машино-месту. Есть место для шкафчика складирования колёс. Все документы готовы. Собственник.Торг, 2 фото
|Многоуровневая
|156
|Республика Татарстан, Казань, Казансу ЖК
|К
|21,0
|600 000
|28 571
|ЖК Казансу, удобное расположение между 3, 4 и 5 под. Выезд рядом. Площадь 21 кв.м. один собственник, 1 фото
|Подземная
|157
|Республика Татарстан, Казань, Проточная улица, 6
|К
|18,0
|700 000
|38 889
|Продаю машино-место на ул. Проточная 6 в одноуровневой подземной парковке. Охраны нет, но дверь можно открыть только специальным ключом. Дома рядом сданы. Место удобно расположено,3 фото
|Подземная
|158
|Республика Татарстан, Казань, улица Ульянова-Ленина, 23
|В
|47,0
|770 000
|16 383
|Продаю машино-место на 2 автомобиля в подвале многоквартирного дома.Удобный заезд.
Право собственности оформлено.
|Подземная
|159
|Республика Татарстан, Казань, улица Пушкина, 52
|В
|18,0
|750 000
|41 667
|Продается охраняемое машино-место 18 кв.м. в Бизнес-центре "Пушкинский". Стоимость объекта 750 тыс.руб. Торг возможен.
|Подземная
|160
|Республика Татарстан, Казань, улица Космонавтов, 6а
|С
|14,0
|850 000
|60 714
|ПРОДАЮ парковочное место в доме 6 по адресу Н.Ершова.
ЖК АРТ СИТИ. Удобное расположение
850 тыс.руб, 1 фото
|Подземная
|161
|Республика Татарстан, Казань, улица Щапова, 14/31
|В
|11,3
|990 000
|87 611
|Продаётся машино-место #35 (угловое, крайнее) в подземном паркинге в закрытом дворе жилого дома по адресу г.Казань, ул.Щапова, д.14/31 (Вахитовский район, центр города)
В паркинге имеется автоматическое освещение, вентиляция и система пожаротушения, открывание ворот с пульта. В зимнее время температура не опускается ниже +15 градусов. Во дворе дома установлены камеры видеонаблюдения
Собственник, 8 фото
|Подземная
|162
|Республика Татарстан, Казань, Чистопольская улица, 16/15
|Н
|30,0
|990 000
|33 000
|Срочно продаётся удобное широкое машино-место, 1 фото
|Подземная
|163
|Республика Татарстан, Казань, улица Достоевского, 1
|В
|15,0
|1 000 000
|66 667
|Продаю машино-место в историческом центре Казани - ЖК Достоевский. Этаж 2ой. 15м2. Расположение очень удобное около лифта.
Право собственности зарегистрировано, 5 фото
|Подземная
|164
|Республика Татарстан, Казань, Петербургская улица, 65а
|В
|15,0
|1 000 000
|66 667
|Продаю 2 машино-места в ЖК ART HOUSE.
Находятся на верхнем этаже, очень близко к лифту. 2 места расположены рядом, в одной секции, что даёт возможность объединения и установки подъемных ворот на парковке.
Цена указана за одно место. При покупке двух машино-мест разумный торг, 1 фото
|Подземная
|165
|Республика Татарстан, Казань, Столичный ЖК
|Н
|22,0
|1 050 000
|47 727
|машино-место 22 кв.м во втором доме ЖК Столичный. Место расположено у стены. Площадь и местоположение машино-места позволяет установить роллетный шкаф для хранения. При малых габаритах автомобилей место может быть использовано под 2 машины. Неотапливаемый паркинг, 2 фото
|Подземная
|166
|Республика Татарстан, Казань, улица Кави Наджми, 22а
|В
|15,0
|1 100 000
|73 333
|Продаётся машино-место в паркинге по ул. Кави Наджми 22а. Круглосуточная охрана
|Подземная
|167
|Республика Татарстан, Казань, улица Щапова, 13а
|В
|17,0
|1 100 000
|64 706
|В жилом доме, внизу, В углу с металлическим шкафом для хранения колёс, 1 фото
|Подземная
|168
|Республика Татарстан, Казань, Октябрьский городок тер., Art City ЖК
|С
|Ахмерова, 7
|14,0
|1 150 000
|82 143
|Продам подземный паркинг на Разведчика Ахмерова 7:
площадь 14 кв.м. место недалеко от лестницы (недалеко выход к 14-15 подьездам).
теплая, освещение, автоматические ворота с эл.ключом (въезд/выезд), круглосуточная охрана и видеонаблюдение (24/7), система пожаротушения, вентиляция.
Реальная продажа (разумный торг) .
Преимущество: не проходное место (тупик), рядом выход на лестницу к подьездам, 2 фото
|Подземная
|169
|Республика Татарстан, Казань, улица Вишневского, 22
|В
|24,0
|1 200 000
|50 000
|Продам машино-место по КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ!!!, 1 фото
|Подземная
|170
|Республика Татарстан, Казань, улица Разведчика Ахмерова, 7
|С
|13,3
|1 375 000
|103 383
|Номер на фото 2191. Ближе к подъездам: 8, 9, 10, 11
Если не смогу ответить вам - перезвоню!, 1 фото
|Подземная
|171
|Республика Татарстан, Казань, улица Бехтерева, 9А
|В
|18,0
|1 500 000
|83 333
|Одно из самых больших и максимально комфортное машино-место на подземной парковке дома. Продажа от собственника. Все вопросы по телефону, 4 фото
|Подземная
|172
|Республика Татарстан, Казань, Чистопольская улица, 36
|Н
|Магеллан
|25,0
|1 600 000
|64 000
|Подземный паркинг, 1 фото
|Подземная
|173
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 139к1
|С
|13,7
|370 000
|27 007
|Продаю два парковочных места в ЖК Победа (д.139а к.1), каждое по 13,7 кв.м, 1 фото
|Подземная
|174
|Республика Татарстан, Казань, улица Зинина, 9/23
|В
|17,5
|410 000
|23 429
|Продается машино-место 17,5 кв.м. по адресу г.Казань, ул.Зинина, 9/23.
Без долгов и обременений, 4 фото
|Подземная
|175
|Республика Татарстан, Казань, улица Калинина, 63
|В
|13,9
|900 000
|64 748
|Продается машино-место в ЖК "Архитектор", удачное расположение - напротив единственного места заезда-выезда, 3 фото
|Подземная
|176
|Республика Татарстан, Казань, улица Карбышева, 50
|С
|14,0
|350 000
|25 000
|Продаётся парковочное место на верхнем уровне подземного паркинга ЖК "Комсомолец" , Карбышева 50.
Предусмотрен спуск в подземный паркинг на лифте.
Удобный заезд-выезд. Круглосуточная охрана, автоматические ворота и камеры видеонаблюдения.
На первом этаже паркинга, место номер 104. Очень удобное, 1 фото
|Многоуровневая
|177
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 54
|Н
|15,0
|550 000
|36 667
|Удобное парковочное место в шаговой доступности!
Продается два парковочных места, 145 и 146.
550т.р. за каждое машино-место.
Удобные угловые места, рядом с выездом-заездом, лестницей.
Этаж 3.
Круглосуточный въезд, шлагбаум на пульте, видеонаблюдение, охрана.
Рядом: Savin house Современник Столичный Ривьера Леруа Мерлен Дворец водных видов спорта
Успейте забронировать по самой лучшей цене!
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на Л/А, 7 фото
|Многоуровневая
|178
|Республика Татарстан, Казань, улица Касаткина, 25
|В
|19,0
|820 000
|43 158
|Предлагаем Вашему вниманию собственное машино-место в подземном теплом паркинге по улице Касаткина дом 25
машино-место 19 м2, удобное расположение.
|Подземная
|179
|Республика Татарстан, Казань, Меридианная улица, 6
|Н
|23,2
|760 000
|32 759
|В продаже машино-место по адресу: г. Казань, ул. Меридианная д. 6.
23,2 кв. м в подземном паркинге
Просторное место расположено у стены.
Удобный заезд!
Площадь и местоположение машино-места позволяет установить шкаф для хранения ( колеса, велосипеды )
Въезд на территорию через шлагбаум, охрана, видеонаблюдение, 9 фото
|Подземная
|180
|Республика Татарстан, Казань, улица Сибгата Хакима, 50
|Н
|14,0
|450 000
|32 143
|Объект 53379 Продаю отличное машино-место на 4 этаже многоуровневого, охраняемого паркинга. Расположенного по адресу: Центр Ново-Савиновского района ул. Сибгата Хакима, д. 50А
(ЖК Современник - ЮИТ Дом). машино-место - 14 кв.м, удобный заезд и выезд, без столбов. Имеется видео-наблюдение, 4 фото
|Многоуровневая
|181
|Республика Татарстан, Казань, улица Азата Аббасова
|С
|13,0
|510 000
|39 231
|Продаётся машино-место в одном из самых перспективных и новых жилых комплексов города Казани Советского района ЖК Весна! Парковочное место в подземном паркинге, общей площадью 13,25 м2, находится по адресу ул. Азата Аббасова, д.10. *Отличная транспортная доступность.Подземный паркинг оборудован системой видеонаблюдения,автоматическими воротами,доступ в паркингу доступен как через ворота так и через лифт.В летнее время прохладно,зимой паркинг отапливается,отпадает нужда в прогреве и чистке автомобиля.Документы к продаже готовы. . Номер в базе: 6287074, 6 фото
|Подземная
|182
|Республика Татарстан, Казань, улица Габдуллы Кариева
|С
|13,1
|550 000
|41 985
|Продается парковочное место в ЖК "Дом на Аделя Кутуя"
13,1 кв.м площадь парковки.
Есть возможность купить 2 парковочных места, площадь одинаковая. При покупке 2х мест возможен торг.
Всвязи с постоянной проблемой "где оставить машину???" после томного рабочего дня, есть решение купить парковочное место и забыть об этом.
Отдельный заезд на парковку, только индивидуальный ключ. Доступ только собственников и их гостей.
Документы к продаже готовы. Звоните в любое время!!! . Номер в базе: 6182440, 7 фото
|Подземная
Самые бюджетные машино-места в Казани не превышают стоимости четверти миллиона рублей. Наиболее дешевое место — на подземной стоянке в 14 кв.м по улице Рауиса Гареева, 108, его реализуют за 150 тыс. рублей. За 200 тыс. рублей можно купить место площадью 11,2 кв.м в подземном паркинге на Зорге, 66в. На третьем месте — несколько машино-мест по 250 тыс. рублей каждое. Например, по этой цене можно купить 18 кв.м в подземном паркинге на Зинина, 9/23.
Оценивая предложения в паркингах жилых комплексов, которые были построены за последние 10-15 лет, генеральный директор АН «Мегалит» Адель Хасбиулин отметил, что цена зависит от статуса и локации ЖК, уровня благосостояния жильцов, качества постройки подземной стоянки, удобств (наличие лифта, ширина машино-места) и количества машино-мест в продаже:
Как сообщил «Реальному времени» директор АН «Флэт» Руслан Хабибрахманов, рост цен на машино-места есть там, где негде ставить машину:
— Например, ЖК «ХХI век» или ЖК «Магеллан». В последнем цена на старте была порядка 500 тыс. рублей, а через несколько лет стала больше миллиона. Чаще машино-места берут к концу строительства, нежели одновременно с квартирой.
Адель Хасбиулин сообщил, что, когда покупаешь на этапе строительства, можешь выбрать лучшее расположение: ближе к лифту, лестнице, к входу, удобство заезда-выезда, покупая вместе с квартирой, можно получить некий комплимент от застройщика.
Также эксперт отметил, что бывают ситуации, когда застройщик, не продав парковочные места, сдает их жильцам в аренду:
— Такой вариант тоже «взрывает» продажи, порой застройщики предоставляют беспроцентную рассрочку на покупку машино-мест, такие варианты покупки привлекают покупателей, которые платят за аренду машино-мест в текущее время.
В целом по районам города средняя цена за квадратный метр парковки колеблется от 44 642 руб./кв.м в Вахитовском районе до 23 339 руб./кв.м в Приволжском районе. Так, в Ново-Савиновском — 39 122 руб./кв.м, в Кировском — 38 635 руб./кв.м, в Советском районе — 36 499 руб./кв.м.
|Район города
|Средняя цена на машино-место, руб./кв.м
|Средняя цена на гараж, руб./кв.м
|Вахитовский
|44 642
|22 387
|Кировский
|38 635
|15 575
|Ново-Савиновский
|39 122
|19 350
|Приволжский
|23 339
|17 045
|Советский
|36 499
|21 193
|Авиастроительный
|-
|13 801
|Московский
|-
|23 814
Гараж по цене однушки
Самым дорогим гаражом в Казани оказался кирпичный бокс на улице 2-й Заречной, 29 за 5,65 млн рублей, общей площадью в 100 «квадратов». При этом в объявлении он позиционируется как готовый бизнес с офисным и жилым помещением. Есть душевая, смотровая яма, газ, вода. Однако это далеко не самый большой гараж. Второе место занимает помещение в гаражном кооперативе «Сокол-92» в 340 кв.м за 5,2 млн рублей. В тройку самых дорогих боксов также входит гараж на Лаврентьева за 1,7 млн рублей за 28 кв.м.
Однако по цене за «квадрат» некоторые гаражи обходятся дешевле машино-мест в паркингах. Так, самый дорогой «квадрат» оказался у бокса на Лаврентьева — 60,7 тыс. рублей, следом — гараж на Заречной — 56,5 тыс. руб за кв.м. На третьем месте — гараж на ул. Большой Красной, 22а за 56,3 тыс.руб./кв.м (24 «квадрата» общей стоимостью 1,35 млн руб.).
Самый дешевый гараж отдают за 60 тыс. рублей общей площадью 20 кв.м на ул. Голубятникова, 22. Следом по возрастанию цены идет бокс на Оренбургском тракте, 211 за 90 тыс. руб. На третьей строчке — гараж в ГСК «Щит» в Военном городке-2 продают за 95 тыс. рублей, общей площадью 18 кв.м.
Рейтинг районов Казани по убыванию средней стоимости квадратного метра гаражей выглядит следующим образом: Московский (23 814 руб./кв.м), Вахитовский (22 387 руб./кв.м), Советский (21 193 руб./кв.м), Ново-Савиновский (19 350 руб./кв.м), Приволжский (17 045 руб./кв.м), Кировский (15 575 руб./кв.м), Авиастроительный (13 801 руб./кв.м).
|№
|Тип
|Адрес
|Район
|Здание
|Площадь, кв.м.
|Цена, руб.
|Цена за 1 кв.м.
|Описание
|Парковка
|1
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Гарифьянова, 38г
|П
|Клаксон
|18,0
|510 000
|28 333
|Продам гараж. ГСК Клаксон, 4 фото
|Многоуровневая
|2
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4а
|С
|Нефтяник
|20,0
|450 000
|22 500
|Капитальный гараж с участком земли. 2 этаж в 3-этажном кооперативе. Есть подсобка и погреб. Разумный торг уместен. Кооператив
|Многоуровневая
|3
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Родины, 2
|С
|ГСК "Энтузиаст"
|18,0
|300 000
|16 667
|Продается капитальный КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ,находящийся в ГСК "Энтузиаст" по улице Родина, д.2 ( гаражный бокс 2-26), не требуется очистка от снега. Гараж сухой, многоуровневый, 4-х этажный гараж, удобный въезд. Круглосуточный доступ, на въезде охрана.
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Лот 74181, 4 фото
|Многоуровневая
|4
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Академика Завойского
|С
|"Завойский"
|17,1
|295 000
|17 251
|Продается кирпичный гараж ГСК "Завойский" по улице Завойского, площадь 17,1 кв.м, первая линия. Есть погреб, смотровая яма, электричество, стеллажи. Гараж сухой, не течет. Дорогу зимой чистят. Круглосуточная охрана. Торг имеется, 4 фото
|Наземная
|5
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 13а,к.1
|С
|ГСК-3
|21,0
|280 000
|13 333
|Продается кирпичный гараж, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 13б, корпус 1 (ГСК "ГСК-3").
Площадь 21 кв.м.
В нормальном состоянии. Крышу обновляли.
Без обременений.
Показ в любое время.
Торг обсуждаем, 3 фото
|Наземная
|6
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Шаляпина
|П
|Ипподром-2
|20,0
|450 000
|22 500
|Продам гараж 20 кв. м в ГСК Ипподром-2.
Гараж кирпичный, круглогодичная охрана и электричество. Гараж в собственности.
Рядом ул. Павлюхина, Ботаническая, Хади Такташ, Спартаковская, Назарбаева, 4 фото
|Наземная
|7
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева
|В
|14,3
|550 000
|38 462
|Продаю машино-место в подземном паркинге по ул. Нурсултана Назарбаева, д.10 к.1. Круглосуточная охрана.
Торг уместен, 2 фото
|Подземная
|8
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Декабристов, 2к3
|М
|Родничок
|18,0
|760 000
|42 222
|Продается гараж 22 кв.м. в ГСК Родничок с погребом.
Подведено электричество в гараже и погребе.
Территория ГСК под охраной, въезд через шлагбаум.
Рядом расположены Татмедиа, станция метро "Козья Слобода", сквер, ЗАГС Чаша, набережная Казанки, полилингвальная школа "Адымнар".
Право собственности зарегистрировано.
Улицы Солдатская, Сибгата Хакима, Чистопольская, Декабристов, 5 фото
|Наземная
|9
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, пос. Алтан
|П
|Автолюбитель-2
|18,0
|125 000
|6 944
|Продам металлический гараж, оборудованный электричеством, освещением, в ГСК Автолюбитель -2, расположенном в Приволжском районе рядом с конечной остановкой трамвая и АЗС ТАИФ. Гараж пригоден как для хранения автомобиля так и в качестве склада вещей. Есть возможность для устройства погреба либо ремонтной ямы.Круглосуточная охрана. Въезд на территорию по пропускам. Земельный участок находится в долгосрочной аренде у ГСК Автолюбитель-2. Сам гараж оформлен в собственность., 6 фото
|Наземная
|10
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Набережная улица, 2
|К
|ГСК "Полёт
|18,0
|140 000
|7 778
|Продаётся гараж в Кировском районе по адресу Набережная ,2 ,ГСК "Полёт ". Хорошее состояние.
Металлические ворота ,смотровая яма,погреб,освещение.
Рядом автобусная остановка, набережная реки Волга.
Улицы Клары Цеткин,Боевая,Большая,Адмиралтейская, Урицкого, 7 фото
|Наземная
|11
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, улица Сафиуллина, 3
|П
|Приволжский-6
|17,0
|180 000
|10 588
|Продаю гараж 17 квм в ГСК Приволжский-6 ул. Сафиуллина, въезд через шлагбаум, первая алея, хорошее месторасположение.
отлично подойдёт под миниавтосервис, 5 фото
|Наземная
|12
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, Савиново жилмассив
|Н
|Заречье
|18,0
|150 000
|8 333
|Продаётся гараж. Земля и гараж в собственности. Въезд в гаражный комплекс,через охрану., 3 фото
|Наземная
|13
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, пос. Борисоглебское, улица Шоссейная, 1
|А
|сокол 92
|30,0
|150 000
|5 000
|Срочно продается кирпичный гараж, площадью 20 кв.м. в Авиастроительном районе (Борисоглебск) по ул. Шоссейной, в ГК Сокол-92. Железобетонная крыша, смотровая яма, электричество. Постоянно чистятся дороги. Охраняемая территория. В собственности гараж, земля не в собственности. 150 тыс. руб. (торг)., 6 фото
|Наземная
|14
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Литвинова
|А
|ГСК "Северный"
|29,0
|200 000
|6 897
|Объект 35044 Гараж.Продается хороший, просторный, кирпичный гараж, ГСК "Северный". Общей площадью 28.6 кв.м. Имеется погреб., 5 фото
|Наземная
|15
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Гагарина
|Н
|ГСК "Дружба"
|18,0
|200 000
|11 111
|Продается гараж 6*3 в ГСК "Дружба".
Сухой, без ямы, свет, охрана.
Строение приватизировано, земля нет. Подскажем, как это сделать быстро.
Звоните!
Возможна рассрочка!
Улицы: Голубятникова, Мусина, Чуйкова,Миля, Амирхана., Казань г, Ново-Савиновский, улица Гагарина , продается Кирпичный гараж, общ. пл. 18 кв.м., 1/1 этаж, 1 фото
|Наземная
|16
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А
|П
|Заря
|17,0
|235 000
|13 824
|Гараж в ГСК"Заря" на 5 эт. Охрана круглосуточная. Удобный заезд, 2 фото
|Многоуровневая
|17
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, тракт Оренбургский, 207
|П
|Луч-Нур
|21,0
|200 000
|9 524
|Продаю гараж, кирпичный. Строился под свои нужды. Установлены полки и дополнительно стеллаж для удобного хранения инструментов, вещей. Пол забетонирован, смотровая яма имеется. Я собственник. Оперативный показ. Документы на право собственности в наличии. Звонить с 6:00 до 20:00.
|Наземная
|18
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, улица Кул Гали, 14Ак1
|П
|отдельно стоящий гараж
|20,0
|275 000
|13 750
|Продаю: отдельно стоящий гараж, площадью 20 кв.м.
Располагается в 2-эт. железобетонном здании 1968 г. постройки, в 4 мин. транспортом от м. Проспект Победы, район Приволжский., 2 фото
|Наземная
|19
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Дементьева, 31
|А
|20,0
|260 000
|13 000
|Объект 66740 Продается хороший гараж с ямой.
Продам утеплённый гараж с ямой в гск Сокол-77
размеры: высота-2.60м
длина-6м
ширина- 3.5м
Покажем для Вас в удобное время. Звоните., 3 фото
|Наземная
|20
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Ветеран КАПО имени С.П. Горбунова СНТ
|А
|гск "Сигнал"
|18,0
|250 000
|13 889
|Объект 35022 Гараж в гск "Сигнал" площадью 18,43 кв.м. Авиастроительный район, ул. Центрально-Мариупольская, Гаражно-строительный кооператив СИГНАЛ. Продается гараж в гск "Сигнал" площадью 18,43 кв.м. Бетонный пол, смотровая яма, погреб. Территория охраняется круглосуточно, в зимнее время - уборка снега. Удобное местоположение. Все документы оформлены. Торг, 4 фото
|Наземная
|21
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Спартаковская улица, 6
|В
|ГСК "Волга"
|21,0
|250 000
|11 905
|Продается гараж в центре города. ул Спартаковская рядом Сувар Плаза
Гараж находится на территории ГСК "Волга", Номер лота: 3719247
|Наземная
|22
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, тракт Оренбургский
|П
|ГСК "НИВА"
|20,0
|250 000
|12 500
|Объект 50400 Кирпичный гараж под склад в Центре Советского р-на. Выгодное предложение!
Продаём капитальный кирпичный гараж в ГСК "НИВА" в самом Центре Приволжского района Казани (рядом улицы Парина, Мавлютова, Камая). Общая площадь 20 м² плюс есть большой сухой погреб, зарегистрирован в собственность строго по закону вместе с землёй под ним. Идеально подойдёт как для круглогодичного хранения автомашины, так и под склад (для нуждающихся в помещении в данном районе). Есть охрана, круглосуточное видеонаблюдение по всему периметру. Один взрослый собственник, весь комплект документов для сделки на руках.
|Наземная
|23
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Годовикова, 11
|А
|Автомобилист 82
|20,0
|280 000
|14 000
|Продам гараж ГСК Автомобилист 82. Кирпичный, не крайний. Потолок плиты перекрытия, пол бетон. смотровая яма,очень глубокий и сухой погреб. Широкая аллея. Охрана круглосуточно. Электричество., 6 фото
|Наземная
|24
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Савиново жилмассив, улица 2-я Кадышевская, 60
|Н
|Клуб "НММ"
|19,0
|299 000
|15 737
|Предлагаем Вам купить отличный гараж 19 кв.м. в Ново-Савиновском районе по ул. Кадышевская 2-ая, рядом Гаврилова. Гараж кирпичный, прямоугольной формы, электричество проведено, крыша-из профнастила, меняли в 2020 году. Территория гаражного кооператива круглосуточно охраняется. Все(гараж и земельный участок) в собственности. Торг уместен, но без фанатизма.
|Наземная
|25
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица 2-я Заречная
|А
|18,0
|250 000
|13 889
|Продается капитальный кирпичный гараж, с ямой в Авиастроительном районе.
торг на месте
|Наземная
|26
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева
|П
|ГСК ГАРАНТ
|17,9
|330 000
|18 436
|Объект 67808
кирпичный гараж в ГСК ГАРАНТ рядом с ул.Габишева
рядом находится жилой комплекс "Изумрудный город"
площадь гаража 17,9 кв.м.
имеется погреб и смотровая яма
вентиляция
охрана
хорошие подъездные пути, 5 фото
|Наземная
|27
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Гагарина
|Н
|ГСК "Дружба"
|16,0
|300 000
|18 750
|Продам гараж в ГСК "Дружба" на ул. Гагарина, бокс 689. На въезде шлагбаум и охранник. Гараж в хорошем состоянии, внутри полки, есть электрический счетчик. Земля под гаражом 19м2 в собственности, гараж 16м2. Кадастровый номер участка 16:50:110203:75
2 взрослых собственника., 5 фото
|Наземная
|28
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Трудящихся, 25
|С
|гск "Дружба"
|24,0
|300 000
|12 500
|Продаю капитальный гараж по ул Трудящихся (Дербышки), гск "Дружба"., 1 фото
|Наземная
|29
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Азино-1 мкр, улица Закиева
|С
|16,0
|370 000
|23 125
|Срочная продажа!
Продаем гараж 16кв.м.,
По локации Закиева, дом 3а
Гараж 14
Сухой, чистый гараж.
Чистая продажа.
Стены - красный кирпич.
На данный момент есть арендатор, он готов остаться с новым собственником. Отличный вариант для инвестиции.
Реальному покупателю торг. Предложение актуально, пока висит объявление.
Помощь в оформлении и подготовке документов, сопровождение. Финансовая и юридическая защита. Гарантия безопасной сделки. ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! . Номер в базе: 6302688., 6 фото
|Подземная
|30
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева
|П
|ГК Вакуумщик
|20,0
|360 000
|18 000
|Продается , Капитальный , Кирпичный , Гараж ГК Вакуумщик . Находится на втором этаже. Такое предложение эксклюзивное так как 20 квадратов. Круглосуточная Охрана. Шлагбаум . Видеонаблюдение. Электричество 220 В. Удобный заезд , въезд по пропускам. Зимой красота - Снег чистить не надо. Земля в Собственности . Строение в собственности . Поблизости Гипермаркет Лента, Автомойка, Жк Изумрудный Город.
Рядом улицы Кул Гали, Завойского, Салиха Батыева.
Ваш автомобиль всегда будет в тепле. . Номер в базе: 5475935., 6 фото
|Многоуровневая
|31
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева, 36
|П
|ГК Вакуумщик
|20,0
|365 000
|18 250
|7709906
В Приволжском районе города Казань по улице
Габишева 26 корпус 1 в гаражном кооперативе
ПГСО Вакуумщик продается гараж.
Общая площадь гаража 20.1 кв.м., расположен
на 2 этаже.
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение,
шлагбаум.
Поблизости Гипермаркет Лента, Автомойка,
Жк Изумрудный Город.
Рядом улицы Кул Гали, Завойского, Салиха
Батыева.
Звоните! Ответим на все интересующие вопросы,
показ в удобное для Вас время., 4 фото
|Многоуровневая
|32
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань
|В
|ГСК Халева-2
|16,1
|350 000
|21 739
|Объект 73650 ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!Продается сухой гараж в ГСК Халева-2 площадью 16.1 кв м.Гараж и земля в собственности. Утеплен со всех сторон. Подннят уровень потолка жб плитами,на сегодняшний день высота 3 метра.Электричество круглый год,есть свой председатель.Очень выгодная цена 21 тыс.за кв м за центр города, 5 фото
|Наземная
|33
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Музыкальная улица, 7А
|К
|25,0
|360 000
|14 400
|ПРОДАЕТЬСЯ киpпичный гараж, в Киpовcком paйoне, 25 кв.м. Еcть хopoший бoльшoй пoгреб для хpaнeния ОВОЩЕЙ. Аккуpатный, чиcтый, oбуcтрoeнный, есть cтeллaжи. Элeктричecтвo пpoвeдeно. Bcя дорoга вдoль оcвeщена, удобныe подьeздныe пути. Мecто cпoкойное. Документы в порядке,земля, гараж в собственности. Рядом улицы Болотникова, Фрунзе, Краснококшайская., 5 фото
|Наземная
|34
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Ахтямова
|П
|Водитель
|18,8
|390 000
|20 745
|Хороший гараж 18,8м2, в ГСК Водитель, кирпичный, рядом с выездом на ул.Ахтямова/Нариманова, номер.26, высота въезда 182см (высота по балке внутри) 2,42м, длина 6,2м, ширина 2,94м2, шлагбаум, видеонаблюдение. Стоимость снижена, срочная продажа от собственника. Звоните., 8 фото
|Наземная
|35
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Хлебозаводская улица
|М
|48,0
|350 000
|7 292
|Возможен обмен на сад, дачу, Зем участок
гараж с боксом на хлебозаводской - сам гараж 18м и к нему примыкает бокс 6*6 м. Их можно объединить. В гараже металлические ворота, в боксе металлическая дверь. Гск охраняемый. Видеонаблюдение. Многие используют под мастерские сервис. Рядом разъезд восстания. Заезд через тэцевскую, хлебозавод. Гараж могу сдать в аренду.
Собственник, 4 фото
|Наземная
|36
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Поперечно-Ноксинская улица
|С
|20,0
|397 372
|19 869
|Продаю гараж кирпичный.почти новый.рядом снт.компрессорный.карьер.сибирский тракт
|Наземная
|37
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Маршрутная улица, 17к1
|К
|Химик-2
|25,0
|390 000
|15 600
|Продается капитальный гараж в ГСК "Химик-2". Бетонные полы, крышу менял три года назад. Есть круглосуточная охрана, хорошие подъездные пути, зимой снег чистят регулярно. Имеется хороший сухой погреб, смотровая яма, полки. Гараж и земля в собственности, документы на руках., 7 фото
|Наземная
|38
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Коротченко, 4
|В
|15,0
|350 000
|23 333
|В самом центре города, за Дворцом Спорта, рядом с ЦУМом по адресу улица Коротченко,4 продаётся кирпичный гараж для лёгкового автомобиля ,размер ворот 1,7 х 2,7 ,длина 5,6 м. Имеется погреб и ящики для хранения. Рядом улицы Ташаяк, Московская,Лево-Булачная, Право-Булачная,Саид-Галеева., 3 фото
|Наземная
|39
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Хади Такташа
|В
|21,0
|400 000
|19 048
|Объект 66032 Гараж в центре города.Продается полноценный кирпичный гараж в центре города со всеми удобными проездными путями. Удобное месторасположение, подойдет под коммерческую недвижимость. Все документы готовы.
|Наземная
|40
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Волкова
|В
|22,2
|400 000
|18 018
|Объект 59071 Гараж в центре Казани!!!Продается гараж в центре города, для парковки авто! Можно использовать под склад!!!
|Наземная
|41
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Шуртыгина, 11А
|С
|19,3
|400 000
|20 725
|Продаётся подземный гараж 19.3 кв.м. Советский район, ул. Шуртыгина 11а. Во дворе дома. Гараж монолитный (перегородки из кирпича). в гараже Свет. Автоматическое освещение. Заезд через шлагбаум и отдельно ворота при въезде в паркинг. Въезд круглый год чистят. Гараж всегда сухой. Рядом ул: Спортивная, Волочаевская, Курская, Гастело
Безопасность сделки обеспечена стандартами работы Гильдии риэлторов Республики Татарстан.
|Подземная
|42
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Родины, 31А
|С
|Заря
|21,0
|430 000
|20 476
|Гараж ГСК Заря, кирпич, одноэтажный, 21 кв.м, есть погреб, рядом с заездом-выездом. Въезд по пропускам, охрана, шлагбаум. Рядом станция метро ГОРКИ. Торг уместен., 4 фото
|Наземная
|43
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Горки-2 мкр
|П
|Ялкын
|21,0
|445 000
|21 190
|Продаётся чистый, сухой капитальный гараж в ГСК "Ялкын" по улице Кул - Гали, 4. Площадь 21 м2 (3,5х6м ), высота 3,3 м.,, стены кирпичные оштукатурены, окрашены, перекрытие железобетонное, установлен натяжной потолок, светодиодные точечные светильники,электричество есть, на полу бетонная стяжка. Имеется смотровая яма, капитальный погреб 2х2,5м с вентиляцией. Установлены два навесных и один внутренний замок. Круглосуточное видеонаблюдение с сохранением записи. Въезд через шлагбаум. В 150 метрах остановка Кул Гали (автобус, троллейбус). В собственности земля и строение, все документы на руках., 8 фото
|Наземная
|44
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Монтажная улица
|Н
|39,4
|450 000
|11 421
|Срочная продажа замечательного, большого гаража на 2 автомобиля!
Гараж расположен в максимально удобном месте гаражного кооператива, удобный подъезд, перед воротами большая площадка для маневрирования, автономное электричество.
Круглосуточное и круглогодичное видео наблюдение, въезд строго по пропускам.
Реальному покупателю торг!
Площадь 39,4 кв.м, имеется смотровая яма и погреб.
Земля находится в собственности, документы к продаже готовы, быстрый выход на сделку!
Звоните! . Номер в базе: 6227437., 9 фото
|Наземная
|45
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Гаврилова
|Н
|36,0
|450 000
|12 500
|Продается кирпичный гараж 6*6 в ГСК "НМН" по ул. Гаврилова/Кадышевская.
Земля в собственности. Есть возможность постройки 2го этажа. Свет, охрана.
Возможна рассрочка!
Улицы: Чуйкова, Адоратского, Ямашева, Воровского., Казань г, Ново-Савиновский, улица Гаврилова , продается Кирпичный гараж, общ. пл. 36 кв.м., 1/1 этаж, 1 фото
|Наземная
|46
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Островского, 1/6
|В
|19,0
|460 000
|24 211
|Объект 49997 Лучшая парковка - это свой гараж в центре!Продается кирпичный гараж. Если Вы переживаете за сохранность своего автомобиля и устали искать парковочное место для него? Тогда это предложение для Вас: кирпичный гараж в самом центре города, сохранит Ваш автомобиль от эвакуаторов, хулиганов и других автомобилистов. Вы вложите свои "кровные" в недвижимость, а не в пол и потолок муниципальной парковки. Гараж и земля в собственности. Закрытый не проходной двор. В 2018 году произведен косметический ремонт гаража., 5 фото
|Наземная
|47
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 12
|В
|Эсперантовский
|16,0
|499 000
|31 188
|Пpедлагаем Bам пpеобреcти гаpаж в ГCK "Эcпeрантoвcкий" пo aдpecу ул.Назаpбaeвa, 12А, pядoм c гипeрмaркeтoм "Бэxетлe".
В 5 минутаx oт ст.мeтpo "Сукoннaя Слoбoдa ".
Электpичеcкий cчeтчик, розетки, кpуглоcутoчная oxрaна., 1 фото
|Многоуровневая
|48
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева, 10Ак2
|П
|Юлдаш
|20,0
|499 000
|24 950
|Продаю гараж в Юлдаш. Площадь более 20 м2, широкие заезды, охрана.
Земля, в собственности!!!
Можно в аренду с правом выкупа., 4 фото
|Наземная
|49
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 168
|С
|13,3
|480 000
|36 226
|Парковочное место 172
Этаж: 5 /8
|Многоуровневая
|50
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Минская улица, 11
|С
|Асхар
|20,0
|490 000
|24 500
|Продается гараж расположенный в гаражном кооперативе Асхар. 20 кв.м. Располагается на 4 этаже.
|Многоуровневая
|51
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева
|В
|ГСК "Эсперантовский"
|16,8
|545 000
|32 440
|Продаю гараж в центре города, по ул.Н.Назарбаева д. 12А, ГСК "Эсперантовский".
Гараж находиться на 4 этаже, общая площадь 16,8кв.м. (2,9Х5,8), есть электричество, удобный заезд. Въезд через шлагбаум, круглосуточная охрана.
Документы готовы.
Звоните! . Номер в базе: 6053006., 5 фото
|Многоуровневая
|52
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Николая Ершова, 27Б
|В
|ГСК "Вахитовец"
|24,0
|549 000
|22 875
|Объект 71088 Выгодное предложение!Предлагаю вашему вниманию гараж в ГСК "Вахитовец" по адресу ул. Н Ершова. Общая площадь помещения 24 2м, имеется смотровая яма, удобные подъездные пути. Вся развернутая информация по телефону.Торг., 3 фото
|Наземная
|53
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Чистопольская улица, 5А
|Н
|Привет
|16,7
|500 000
|29 940
|Выставлен на продажу капитальный благоустроенный кирпичный гараж в ГСК Привет по ул. Чистопольская, 5 а в Ново- Савиновском районе.
Удачное месторасположение гаражного кооператива, учитывая загруженность района. Находится на пересечении улиц Чистопольская, Бондаренко, Черноморская, Ибрагимова. У Вас не будет проблем с парковкой, а также переживаний по поводу сохранности вашего автомобиля.
Удобный заезд и выезд, площадь гаража 16,7 кв.м., отштукатурены стены, имеется вместительный погреб. Гараж и земля под ним в собственности. Один собственник.
Ждем Вас на просмотр в удобное для Вас время., 6 фото
|Наземная
|54
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Танкодром мкр
|С
|21,6
|563 000
|26 065
|Объект 60381 Гараж около станции метро!Продается просторный гараж с погребом для сезонных солений и не только!Лучшее решение как для автомобилистов, так и для хозяйственников.
За 5 минут можно дойти до станции метро.
Быстрая и чистая продажа!
Звоните, договоримся о показе в любое удобное для Вас время!, 2 фото
|н/д
|55
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Серова, 2
|М
|ГСК "Гарант"
|19,0
|569 000
|29 947
|7856072
В Кировском районе города Казань по улице Серова 2 в ГСК "Гарант" продается гараж.
Общая площадь гаража 19 кв.м., металлические ворота.
Гараж в собственности.
Ширина ворот - 2.70 м.
Высота потолка - 2.55 м.
Площадь 3.40 м. на 5.95 м.
В гаражном комплексе круглосуточная охрана, видеонаблюдение, доступ в гаражный комплекс 24/7
Удобное месторасположение,гаражный комплекс находится на уровне земли, удобный заезд.
Поблизости улицы Блюхера, Батыршина, Восход, Фрунзе, Краснококшайская.
|Многоуровневая
|56
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Четаева, 16
|Н
|Юлдаш-2
|18,0
|600 000
|33 333
|Могу сдать в аренду 3500 в месяц.
ул.Четаева 16, ГСК Юлдаш-2 6/6 этажного, расположен в кармане отдельно на 4 гаража. 653 есть окно смотрит на стадион. Видеокамеры, пожарная сигнализация, охрана. в собственности. Рядом в боксах есть автомойка и шиномонтаж., 8 фото
|Многоуровневая
|57
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань
|В
|Пилот
|17,8
|600 000
|33 708
|Продается кирпичный гараж с глубоким погребом для хранения припасов. Общая площадь гаража 17.8 кв м., 6 фото
|Наземная
|58
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Соловецких Юнг, 1
|М
|Мечта
|16,2
|650 000
|40 123
|10944567
В Московском районе города Казань по
улице Соловецких Юнг д.1 в гаражном комплексе "Мечта" продается гараж.
Общая площадь гаража 16,2 кв.м. Расположен на
1 этаже гаражного комплекса.
Гараж в собственности.
Под гаражом имеется погреб, дополнительное место для хранения продуктов и консервации.
В комплексе круглосуточная охрана, видеонаблюдение,
доступ 24/7
Удобное месторасположение, удобный
заезд.
|Многоуровневая
|59
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Декабристов, 112
|М
|ГСК "ЛУЧ"
|22,0
|655 000
|29 773
|9974021
Продаётся гараж в ГСК "ЛУЧ" с индивидуальным въездом с широкими возможностями для манёвра площадью 22 кв.м.
Гараж очень сухой, оштукатурен силовая проводка по всему гаражу, свет, качественные металлические стеллажи, охрана, въезд по через ворота, основной въезд в гаражный комплекс в 20 метрах от улицы Декабристов 112 в любое время года, в шаговой доступности от станций метро Яшьлек.
Гараж может быть использован в качестве надежного, сухого складского помещения. Документы о собственности на руках. Один взрослый собственник.
Звоните, покажем в удобное для вас время!!!, 10 фото
|Наземная
|60
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань
|В
|ГСК "Автомобилист 1"
|27,0
|700 000
|25 926
|Объект 69924 Полноценный гараж для бизнеса Продаю гараж в Советском р-н ул. Олонецкого ГСК "Автомобилист 1"
Общая площадь 26 кВ.м. Есть погреб.
Земля и строение в собственности., 3 фото
|Подземная
|61
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Тверская улица, 9А
|М
|21,0
|760 000
|36 190
|10828832
В Московском районе города Казань по
улице Тверская 9 А в гаражном комплексе продается гараж.
Общая площадь гаража 19 кв.м. Расположен на
2 этаже гаражного комплекса.
Гараж в собственности.
В комплексе круглосуточная охрана, видеонаблюдение,
доступ 24/7
Поблизости улицы Серова, Ленская, Декабристов,
Шамиля Усманова, Восход, Волгоградская.
|Многоуровневая
|62
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Калуга жилмассив
|В
|30,0
|790 000
|26 333
|Продам капитальный гараж 30 кв.м. возле дома по адресу Товарищеская 33.
Гараж имеет полный пакет документов на землю строение, всё в собственности.
Гараж построен из силикатного кирпича , есть небольшая отдельная комната, большой сухой погреб.
Гараж имеет сигнализацию, плюс дополнительно его охраняет отдел полиции 2 Вишневский, к территории которого гараж примыкает.
Благодаря местоположению гараж можно использовать под склад или иное коммерческое помещение
Рядом улицы Вишневского Калинино Амирхана Еники Пугачёвская Рабочей молодёжи Заслонова
Звоните., 4 фото
|Наземная
|63
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Гвардейская улица, 59в
|С
|ГСК Яз
|68,9
|840 000
|12 192
|Объект 35075 Продается: Отличный кирпичный гараж в ГСК Яз по ул. Гвардейская, 59. Гараж построен в 2008 году: общая площадь 68,9 кв.м(с учетом ямы 27.8 и погреба 13.3) высота заезда в гараж - 294 см, бетонные полы/перекрытия, кирпичные стены, общая вентиляция, распашные металлические ворота, свет и охрана на территории! Очень удобные подъездные пути. Идеально подойдет под СТО, столярную мастерскую. Для продажи готовы все документы!!!, 4 фото
|Многоуровневая
|64
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4А
|С
|Нефтяник
|20,0
|985 000
|49 250
|Продается капитальный гараж рядом с Советской площадью. Просторный, сухой. Верхнее помещение обшито финской фанерой (высота 3,30), нижнее помещение забетонировано (высота 2,40). Смотровая яма, бытовка, погреб. Удобно для организации автосервиса, мастерской, под склад. Круглосуточная охрана. Расположение - огонь!, 5 фото
|Наземная
|65
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Павлюхина, 91
|П
|57,0
|1 083 000
|19 000
|Добрый день. Продаю два гаража общей площадью 57 кв метра.
Прошу учесть не только гараж а так же землю в центре города которая оформлена в собственность в надлежашем виде подведено электричество на 15 кВт (380 В) есть возможность увеличить до 30 кВт Гараж находится на ул. Павлюхина недалеко от ТРК Казан молл.
Подробнее расскажу по телефону или при встрече.
Отличное место и решение для бизнеса.
Ещё раз прошу учесть что все в собственности земля, строение. рядом многие гаражи не в собственности. У многих в собственности только строение.
Никакие платежи дополнительные не нужно платить т.е чистка снега членские взносы итд тем самым сокращены расходы на обслуживание.
|Наземная
|66
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Портовая улица, 1104
|В
|37,5
|1 300 000
|34 667
|Гараж в ГСК "Якорь" со своим выходом на Волгу, общей площадью 37,5 кв.м., расположенный на земельном участке 45,3 кв.м.
Идеально под хранение водномоторной техники на прицепах, в длину более 10 метров.
Между рядами гаражей широкий проезд, удобно выворачивать с длиномерным прицепом.
Имеются промышленные стеллажи для хранения вещей. Новая электрика.
В собственности более 5 лет, без обременений. Собственник. Звоните!, 5 фото
|Наземная
|67
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Академика Лаврентьева, 3а
|Н
|Майдан
|28,0
|1 700 000
|60 714
|Продаю гараж на 1 линии, 3 фото
|Наземная
|68
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица 2-я Заречная, 29
|А
|100,0
|5 650 000
|56 500
|В стратегически удобном месте для развязки с большим двором и парком для парковки фур. Продается готовый бизнес. С офисным и жилым помещением. Есть душевая, смотровая яма. 380 вт., газ, вода.., 9 фото
|Наземная
|69
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, улица Голубятникова, 22
|Н
|Лада
|20,0
|60 000
|3 000
|Продаю железный гараж, кооператив Лада, поселок Дружба на квартале.
|Наземная
|70
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, тракт Оренбургский, 211
|П
|нур
|24,1
|90 000
|3 734
|продаю гараж ГСК "НУР ". 1991 год постройки,стены бетонные, одноэтажный, высота 2,96 м .Удобный подъезд, рядом с центральным въездом. Можно под склад, лодку, парковку авто. Электричества нет. Документально оформлен. ТОрг
|Наземная
|71
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Военный городок-2 тер.
|П
|Щит
|18,0
|95 000
|5 278
|Продаю гараж в ГСК,,Щит,, в хорошем состоянии.
|Наземная
|72
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, пос. Имени Орджоникидзе
|А
|23,0
|110 000
|4 783
|Гараж большой, без места, на вывоз
лист металла 3 мм
7м длина, 3,5м ширина, 2,5м высота, площадь 23 м3
в комплекте стойка для подвода электричества
координаты объекта 5551'08.1"N 4904'45.0"E, 3 фото
|Наземная
|73
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Воровского, 15В
|Н
|20,0
|120 000
|6 000
|Продаю гараж на Короленко, первая линия;
рядом автомастерская, азс.
|Наземная
|74
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева, 40Б
|П
|Восток
|19,0
|100 000
|5 263
|Продам гараж. Круглосуточная охрана. Въезд на территорию по пропускам. Земельный участок находится в долгосрочной аренде. Сам гараж оформлен в собственность., 1 фото
|Наземная
|75
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, Изумрудный Город ЖК
|П
|ГСК Восток
|19,0
|105 000
|5 526
|Металлический гараж в ГСК Восток, круглосуточная охрана, вьезд по пропускам. Гараж и земля в собственности (документы на руках). Электричество в самом гараже и в погребе (погреб требуется освободить, восстановить лестницу), 3 фото
|Наземная
|76
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Обнорского
|А
|30,0
|120 000
|4 000
|Продаю кирпичный гараж,крыша из бетонных плит,пол уложен плитами,с смотровой ямой и погребом.Есть возможность приватизации и подведения электричества. Размеры гаража 4,5м*6,1м, находится возле пересечения улиц Обнорского и Тепличнокомбинатской.Подъездные дороги заасфальтированы.Торг уместен, 3 фото
|Наземная
|77
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, Передовая улица, 18
|К
|17,0
|120 000
|7 059
|Продам, в данный момент арендуют, 1 фото
|Наземная
|78
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Литвинова, 418
|А
|20,8
|100 000
|4 808
|Гараж кирпичный , на одну машину . Торг уместен при осмотре . Риэлторам и агентам по недвижимости не звонить, 4 фото
|Наземная
|79
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 50Ак5
|Н
|,, Заречье,,
|19,0
|120 000
|6 316
|Продаю металлический гараж в ГСК ..Заречье,, 19.5 кв.м. Смотровая яма (обработанный и забетонированный металлический короб), бетонированные полы, навесные полки (торг уместен)
|Наземная
|80
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А
|П
|ГСК «Заря»
|18,0
|140 000
|7 778
|Продам гараж в ГСК Заря, по ул. Р. Зорге 31а.
Рядом ст. метро Горки, рынок Родина.
Гараж на 1 этаже 5 этажного комплекса. Площадь 18 м2. Круглосуточная охрана, видео наблюдение, уборка снега, электричество. В собственности земля и гараж. Собственник., 9 фото
|Подземная
|81
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А
|П
|Заря
|15,0
|150 000
|10 000
|Продаю гараж, ГЗК Заря, остановка Родина, площадь 18 кв м, второй этаж, стоимость 150 тыс. руб., кирпичный, с погребом, около рынка родина.
|Подземная
|82
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Химиков
|М
|Энергетик
|18,5
|185 000
|10 000
|Продам кирпичный гараж 101 в ГСК "Энергетик". Площадь согласно выписке из ЕГРН - 18,5 кв. м. Кадастровый номер: 16:50:310404:1477.
Небольшой торг.
Собственник, без обременений.
По всем вопросам звонить по номеру телефона, указанному в объявлении., 2 фото
|Наземная
|83
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Лукина, 48Д
|А
|Сапсан-2004
|21,0
|170 000
|8 095
|Продается капитальный гараж в двухэтажном гаражном комплексе ГСК "Сапсан-2004" , по ул.Лукина 48 д , размером 3.5х6 м. , электричество , охрана , видеонаблюдение , до остановки транспорта 5мин., рядом жилые комплексы Взлетный,Взлетная полоса, Красное Яблоко . Также есть гаражи больших размеров .
Не посредник . Председатель ГСК . Покупка у собственников., 4 фото
|Многоуровневая
|84
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4А
|С
|ГСК Нефтяник
|18,0
|199 999
|11 111
|Капитальный гараж (кирпич-бетон) в 3х-уровневом ГСК Нефтяник (ул. Бари Галеева, 4а) площадью 18м2 с правом собственности на ЗЕМЛЮ. Отличное месторасположение практически в центре города в 5 минутах от остановки Советская площадь. Круглосуточная охрана, сухой - крыша не протекает. Низкие платежи (в настоящее время платим 4-5 т.р./в ГОД ЗА ВСЁ (членские взносы, охрана, коммуналка). 200 000 руб. БЕЗ ТОРГА! От собственника.
|Многоуровневая
|85
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Химиков, 10
|М
|Энергетик
|18,0
|150 000
|8 333
|Кирпичный гараж в ГСК с подвалом, 1 фото
|Наземная
|86
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Бухарская улица
|С
|Автоград
|16,0
|175 000
|10 938
|Продаю капитальный гараж в ГСК "Автоград". Право собственности на гараж и земельный участок под ним 19 кв.м. зарегистрировано. Долгов нет. Подъезд к гаражу крытый. Снег чистить не нужно
|Наземная
|87
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Литвинова, 418
|А
|Северный
|25,0
|170 000
|6 800
|Продаю кирпичный гараж, с погребом и смотровой ямой, подведено электричество., 5 фото Кооператив
|Наземная
|88
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Хлебозаводская улица, 1
|М
|Электрон
|20,0
|170 000
|8 500
|Гараж 19.5 м, со смотровой ямой и погребом, сухой, крыша новая.В собственности. Кооператив
|89
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, Горки-2 мкр
|П
|Приволжский-6
|16,0
|160 000
|10 000
|Гараж. Полностью оформлены земля и сам гараж . Удобное расположение. Продаём срочно. Торг реальному покупателю. Все подробности по телефону. Размеры 5.47/2.9, 3 фото
|Наземная
|90
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А
|П
|Заря
|19,0
|180 000
|9 474
|Продаю гараж ГСК Заря по адресу ул.Рихарда Зорге,31а (остановка метро торговый комплекс Родина) Второй этаж пятиэтажного бокса, площадь 18,9, круглосуточная охрана, один собственник. Без риэлтеров., 3 фото
|Многоуровневая
|91
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А
|П
|ГСК ЗАРЯ
|18,0
|150 000
|8 333
|Продам гараж в ГСК Заря, по ул. Р. Зорге 31а.
Рядом ст. метро Горки, рынок Родина.
Гараж на 2 этаже 5 этажного комплекса. Площадь 17,8 м2. Круглосуточная охрана, видео наблюдение, уборка снега, электричество.
|Многоуровневая
|92
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Портовая улица, 19Ак1
|В
|"Якорь"
|19,4
|175 000
|9 021
|Продам гараж, находится недалеко от речного порта, гараж "якорь " находится под охраной., 2 фото
|Наземная
|93
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А
|П
|Заря
|18,0
|180 000
|10 000
|Продам гараж в ГСК Заря, по ул. Р. Зорге 31а.
Рядом ст. метро Горки, рынок Родина.
Гараж на 3 этаже 5 этажного комплекса. Площадь 18 м2. Круглосуточная охрана, видео наблюдение, уборка снега, электричество. В собственности земля и гараж, один совершеннолетний собственник., 6 фото
|Многоуровневая
|94
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Восстания, 8Ак1
|Н
|22,0
|210 000
|9 545
|Продам гараж в собственности за 230000 рублей. Торг уместен., 1 фото
|Наземная
|95
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Монтажная улица, 15а
|Н
|мотор-5
|20,0
|200 000
|10 000
|Гараж железобетонный, в ГСК "Мотор - 5" , ул. Гагарина, Ново-Савиновский район. Сухой, на крыше ондулин, Большие ворота. Площадь: 20 м²;
Охрана.
Или продам. Торг возможен., 3 фото
|Наземная
|96
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань
|В
|Автоград
|18,0
|230 000
|12 778
|Продаю гараж в гаражном кооперативе, земля тоже в собственности, изнутри гараж обклеен декоративной пластиковой плиткой. Зимой регулярно чистят снег, свободные подъездные пути
|Наземная
|97
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Химическая улица, 16
|М
|Йолдыз
|24,0
|220 000
|9 167
|продам гараж, в собственности, все документы есть, светлый гараж, подключён свет, есть погреб, торг, 7 фото Кооператив
|Наземная
|98
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Восстания, 100к161
|М
|Южный
|19,0
|200 000
|10 526
|Продаётся гараж Гск"Южный в самом начале аллеи около охраны. В гараже имеется свет и погреб. Оформлен в собственность через рег.палату. Документы на руках., 5 фото
|Наземная
|99
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Братьев Касимовых, 47/2
|П
|Приволжский-3
|19,0
|220 000
|11 579
|Продажа. Гараж в ГСК ПРИВОЛЖСКИЙ-3 по улице Братьев Касимовых (ориентировочно рынок родина, котельная горки, Горкинско-Ометьевский лес). Гараж в собственности, земля нет (нет желания и времени бегать оформлять). В самом гараже погреб, яма, освещение, гараж не тёплый, охрана круглый год, уборка снега. Интересующие вопросы по телефону., 3 фото
|Наземная
|100
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Савиново пгт
|Н
|ННМ
|20,0
|220 000
|11 000
|Продаю гараж в гаражном кооперативе ННМ, съезд с улицы Гаврилова. Гараж кирпичный в стяжке для защиты, имеется глубокая смотровая яма, глубокий погреб, проведено электричество, установлен электросчетчик. На въезде в гаражный комплекс имеется шлагбаум, въезд по пропускам, круглосуточная охрана. В зимнее время года, дороги очищают техникой. В собственности., 8 фото Кооператив
|Наземная
|101
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рахимова
|М
|Желатин
|17,4
|200 000
|11 494
|Левченко, гск Желатин, гараж 17, 4 кв.м., погреб со стеллажами,
в гараже так же имеются стеллажи для хранения.
Хорошие подъездные пути и зимой и летом. Асфальт до гаража.
Документы на гараж и землю оформлены в собственность., 1 фото
|Наземная
|102
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Савиново пгт, улица 2-я Кадышевская, 60
|Н
|ГСК "Клуб ННМ"
|19,2
|230 000
|11 979
|Кирпичный гараж, 19, 2. кв.м. Гараж охраняется. Документы на гараж и землю под гаражом оформлены в Росреестре РТ. Цена - 230 000, торг возможен.
|Наземная
|103
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Кировский р-н
|К
|ГСК ХИМИК-2
|23,2
|230 000
|9 914
|Продается гараж в ГСК Химик-2. Рядом улицы Ново-Светлая, Светлая, в Кировском районе. Имеется погреб. До ворот проложили асфальт. Строится 9-этажный жилой дом по улице Маршрутная. Спешите приобрести сейчас за такую цену. Реальным покупателям торг. Если не отвечаю, пишите, я перезвоню., 10 фото
|Наземная
|104
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Кировский р-н
|К
|Бережок
|17,6
|220 000
|12 500
|Продаю кирпичный гараж в ГСК "Бережок",по ул.1мая(Кировский р-он),общ.площадь 17,6кв.м. Имеется свет,погреб,смотровая яма. Крыша не течет,есть винтеляция. Хороший подъездной путь,круглогодичный,зимой снег убирают. Собственник,документы в порядке,без долгов. Цена 220тыс.р,торг уместен,но не большой. Агенствам не обращаться., 5 фото
|Наземная
|105
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Гагарина, 37А
|Н
|Дружба
|19,6
|225 000
|11 480
|Продается капитальный гараж в ГСК "Дружба", г. Казань, ул. Гагарина, д. 37а. Площадь 19.6 кв. м. Имеется погреб, яма. Южная сторона. 225 т. р.
|Наземная
|106
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 13Бк1
|С
|ГСК-3
|24,0
|260 000
|10 833
|Продаю кирпичный гараж в ГСК - 3, 6мХ4м,
Рядом метро Горки, до дороги по ул. Зорге 5метров. Любой транспорт под рукой.
Южная сторона, зимой снег не скапливается.
Смотровая яма, погреб 2Мх2М, полки, электричество, охрана круглосуточно, ворота на ночь закрывают, видеонаблюдение.
Крыша перекрыта Технониколем.
Земля в собственности, всё узаконено, документы на руках., 5 фото
|Наземная
|107
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева, 10Ак2
|П
|Вакуумщик
|16,0
|270 000
|16 875
|Продам подземный гараж, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, шлагбаум, рядом с магазином Атак, Лента и изумрудный город. Собеседник.без торга., 5 фото
|Подземная
|108
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Леонида Черкасова
|А
|Мотор-4
|20,0
|250 000
|12 500
|Продается гараж в Авиастроительном районе, п. Сухая река, ГСК Мотор-4: первая линия, возле поста охраны, 20 кв.м, погреб, смотровая яма. В собственности., 6 фото
|Наземная
|109
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Фатыха Амирхана, 62
|Н
|18,0
|280 000
|15 556
|Продам гараж , за авторынком на Амирхана . Электричество есть ., 2 фото
|Наземная
|110
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А
|П
|Заря
|18,0
|260 000
|14 444
|Продам кирпичный гараж на 3 этаже 5 этажного комплекса в ГСК "Заря", по ул. Р.Зорге, д.31А. Не течёт, теплый, широкий. Охрана, электричество, 6 фото
|Многоуровневая
|111
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Братьев Касимовых, 47
|П
|ГСК МЕЧТА
|22,0
|295 000
|13 409
|Продаю кирпичный гараж. Земля и строение в собственности, все документы в порядке.
Гараж находится недалеко от дороги, имеется круглосуточная охрана. В гараже есть яма и погреб. Продаю за ненадобностью. Возможен торг, 8 фото
|Наземная
|112
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 63
|Н
|ГСК МИРАС
|19,6
|290 000
|14 796
|Продаю кирпичный гараж в ГСК МИРАС на 3 этаже. Площадь 19.6 кв.м. Свидетельство о собственности., 1 фото
|Многоуровневая
|113
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Карима Тинчурина
|В
|Спутник
|17,0
|250 000
|14 706
|г Казань, , тер ГСК Спутник (К.Тинчурина), 88, 1 фото
|Наземная
|114
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Шуртыгина, 11А
|С
|19,0
|290 000
|15 263
|Сухой гараж 19 м в подземном паркинге дома Шуртыгина 11а. Отдельный независимый въезд с улицы Курская. Шлагбаум и ворота открываются с пульта ДУ. Автоматический свет, электричество. Собственник, документы готовы к продаже. Звоните, чтобы приехать и посмотреть своими глазами, это бесплатно., 1 фото
|Подземная
|115
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Академика Павлова
|А
|Сокол 77
|20,0
|280 000
|14 000
|Гараж в авиастроительном районе, смотровая яма, глубокий погреб для хранения, большая антрессоль, сделан ремонт, стены отштукатурены, 4 фото
|Наземная
|116
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Портовая улица, 23А
|В
|Якорь
|34,0
|295 000
|8 676
|Продам гараж гск якорь на улице портовая, площадь 34,7кв.м, первая линия от воды!!! Рядом лодочная станция! Идеально для рыбаков, хранения лодки, снегохода и т.д! Песчаный берег, охрана!
Кад/номер 16:50:012306:754
Соственник, ТОРГ !!!!, 3 фото
|Наземная
|117
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица 2-я Туринская
|П
|ГСК "Каучук", гараж № 241
|19,1
|260 000
|13 613
|Кирпичный гараж, внутри полностью отделан вагонкой. Имеется верстак, стеллаж во всю стену, проведен свет, электричество. Гараж находится напротив МКДЦ (18 поликлиники) через дорогу, первая очередь от дороги (адрес, г. Казань, ул. Туринская, 1А) . Продаю срочно без посредников (собственник). Возможен торг.
|Наземная
|118
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Старые Горки мкр
|П
|18,0
|250 000
|13 889
|погреб счетчик света .могу скидывать цену реальному покупателю
|Наземная
|119
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Заря, 30
|С
|вблизи дома Заря 30
|16,9
|300 000
|17 751
|Продается кирпичный гараж в гаражном кооперативе. Въезд на территорию через отгороженные общие ворота.В гараже есть погреб и смотровая яма. Гараж в собственности. Земля в аренде, но можно перенести в собственность. Документы готовы. Чистая сделка. стоимость 300 тыс. Торг., 1 фото
|Наземная
|120
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица 1 Мая, 19Б
|К
|ГСК ХИМИК
|23,0
|320 000
|13 913
|Продается гараж в хорошем состоянии,имеется смотровая яма,погреб,электричество,двери утеплены,стены дополнительно армированы.В собственности,без обременения., 4 фото
|Наземная
|121
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань
|В
|СКИФ
|19,0
|330 000
|17 368
|продается гараж в ГСК Скиф (ул. Аделя Кутуя, Курская, Седова, 21 век). Площадь 18,5 м. Широкий проезд к гаражу, электричество по счетчику, погреб 5,5 м, Зимой проезды чистятся от снега. Круглосуточная охрана, шлагбаум на пульте. Гараж находится в собственности, готов к продаже, ограничений и обременений нет. Собственник., 7 фото
|Наземная
|122
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Абжалилова
|В
|Вахитовец
|21,0
|300 000
|14 286
|Продам гараж. Приспособлен для ремонта автомобилей. Центр города., 1 фото
|Наземная
|123
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Академика Лаврентьева, 1А
|Н
|спутник
|20,0
|320 000
|16 000
|Продаю гараж в гск спутник. Светлый утеплён, не течёт. Пол залит битоном. Планировалось заниматься покраской. Документы в порядке, 4 фото
|Наземная
|124
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева
|П
|Вакумщик
|18,0
|310 000
|17 222
|Продаю кирпичный гараж на ул. Габишева в ГСК Вакуумщик (рядом с магазином Атак, Лента и ЖК Изумрудный город). Гараж находиться на цокольном этаже имеется погреб. Территория круглосуточно охраняется и содержится в чистом виде, свет, въезд по пропускам, управляемый шлагбаум. Зимой очищают подъездные пути. Документы на гараж и землю готовы. Все взносы за 2021 год оплачены., 4 фото
|Подземная
|125
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Енисейская улица, 7
|М
|Восход/20
|21,2
|300 000
|14 151
|Гараж кирпичный ,земля и гараж все в собственности ,Документы готовы .Один взрослый собственник ., 5 фото
|Наземная
|126
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Братьев Касимовых, 47/2
|П
|Приволжский-3
|23,0
|330 000
|14 348
|Продам гараж в ГСК Приволжский-3. Площадь: 23 кв.м. Внутренняя площадь: 17,2 кв.м. Имеется смотровая яма, погреб и мини-погреб, электричество. Гараж сухой. Пол заливной. Гараж и земля оформлены, т.е. в собственности. Круглосуточная охрана (охранник, ворота, шлагбаум, камеры). Зимой чистят дорогу от снега. Мусор вывозится своевременно. Торг уместен. Кадастровый номер: 16:50:160102:550, 5 фото
|Наземная
|127
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Николая Ершова, 27Г
|В
|Вахитовец
|21,7
|300 000
|13 825
|Пола нет. Эстакада есть внутри гаража. Заезд по эстакаде. Кооператив
|Наземная
|128
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Братьев Касимовых, 47/2
|П
|ГСК Приволжский-3
|24,1
|300 000
|12 448
|Гараж кирпичный,площадь 24,1кв м, наружная площадь 27,2 кв м, техпаспорт, регистрация права с 2003 г, земля недооформлена 30 кв м, есть кадастровая выписка о земельном участке ,номер 16:50:160102:28 от 2014г, договор об аренде земли номер 6020 от 2002 г, дорога хорошая , гараж на центральной аллее.
|Наземная
|129
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Кул Гали, 6
|П
|Багратионовец
|15,0
|300 000
|20 000
|Продаю капитальный гараж в ГСК "Багратионовец-2", ул.Кул Гали д.6,(перекресток ул.Кул Гали и ул.Фучика, рядом Эссен). Площадь 15 кв.м, высота потолков 4,5 м. Гаражный кооператив под общей крышей (не нужно убирать снег), круглосуточная охрана, шлагбаум, электричество, высокие ворота. Удобное месторасположение. Право собственности зарегистрировано. Стоимость 300 000руб. Разумный торг уместен, 4 фото
|Крытый
|130
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Чапаева, 30
|А
|Гск Мирас
|16,0
|340 000
|21 250
|Продается гараж,в гаражном комплексе Мирас,на втором этаже.В гараже есть видеонаблюдение, 5 фото
|Многоуровневая
|131
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Курская улица, 10А
|С
|Скиф
|20,0
|340 000
|17 000
|Продаю гараж ГСК Скиф по адрес Курская 10а.
Гараж ПОЛНОСТЬЮ отремонтирован, площадь 20 кв.м., новая электрика, новая кровля, на полу бетонная стяжка, большой погреб со стеллажами, есть кладовка. Удобный заезд в гараж, высокие варота. Круглосуточная охрана, на въезде в комплекс установлен шлагбаум.
Гараж и земля в собственности, все документы готовы. Собственник, 3 фото
|Наземная
|132
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Минская улица, 11
|С
|Асхар
|17,0
|377 000
|22 176
|Гараж площадью 17 кв. м на пятом этаже, новая кровля.
Шлагбаум, круглосуточная охрана ГСК, въезд по пропускам.
Проспект Победы, Фучика,, 3 фото
|Многоуровневая
|133
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Восход, 20
|М
|21,0
|370 000
|17 619
|Гараж теплы и сухой , новая электрика
Имеется яма , крыша без подтеков, 3 фото
|Наземная
|134
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Годовикова, 48
|А
|автомобилист 82
|24,2
|350 000
|14 463
|капитальный гараж в хорошем состоянии в Авиастроительном районе на улице Годовикова 48 а хорошие подъездные пути систематическая уборка и вывоз снега круглосуточная охрана электричество в гараже и на аллее вывоз тбо погреб смотровая яма полы деревянные земля и строения в собственности один собственник ширина гаража 4,5 метра гараж 170
|Наземная
|135
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Туринская улица
|П
|Каучук
|20,4
|365 000
|17 892
|Продам гараж в ГСК "Каучук". Общая площадь 20,4 кв.м. Строение и земля в собственности. В гараже имеется погреб (2 этажа). Проведено электричество. Объект находится под охраной, ведётся видеонаблюдение., 6 фото
|Наземная
|136
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Тушинская улица, 1Б
|П
|ПРИБОРИСТ
|25,0
|350 000
|14 000
|напротив мкдц срочно торг
|Наземная
|137
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Большая Красная улица
|В
|24,0
|370 000
|15 417
|Гараж кирпичный. Во дворе жилого дома. Рядом с Сельхозакадемией и Суворовским училищем
Звонить или Вотсап
|Наземная
|138
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Комарова
|С
|24,0
|350 000
|14 583
|продается гараж,свет проведен, есть погреб
|Наземная
|139
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Аделя Кутуя, 68/1
|С
|Салют
|22,0
|350 000
|15 909
|Продается капитальный гараж на А.Кутуя/Седова, ГСК "САЛЮТ".
Хорошие подъездные пути (асфальт).
Гараж абсолютно сухой, стены оштукатурены, есть погреб (красный кирпич), новые полы, свет, круглосуточная охрана.
Первый этаж двухэтажного комплекса, поэтому в гараже всегда сухо, сверху ничего не течёт, крышу постоянно ремонтировать не надо., 2 фото
|Наземная
|140
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Восстания, 100к4Б
|М
|Южный
|25,0
|350 000
|14 000
|Продаётся гараж в ГСК Южный,площадью 25кв. Имеются все необходимые документы, строение и земля под ним в собственности. Свежий ремонт и электрика.
Собственник, не риэлтор, 8 фото
|Наземная
|141
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, пос. Константиновка
|С
|24,0
|350 000
|14 583
|Гараж кирпичный 24 кв.метра. в гараже есть электричество и свет. Гараж новый., 2 фото
|Наземная
|142
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Кировский р-н
|К
|Бережок
|22,0
|370 000
|16 818
|Гараж 22 м2 с подвалом 22 м2
|Наземная
|143
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Айвазовского, 27
|В
|20,0
|350 000
|17 500
|Продам кирпичный гараж во дворе дома 27 по ул,Айвазовского ,на территории школы Рабочей молодежи.Гараж 18,2 кв.м. с погребом во весь гараж 350 т.р.Земля 20 кв.м. в собственности 350 т.р.
|Наземная
|144
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Циолковского, 41
|А
|18,0
|370 000
|20 556
|Продается гараж в авиастроительном районе (ул.Годовикова) за ЖК Красное яблоко, 3 фото
|Наземная
|145
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Карла Фукса, 4
|В
|17,3
|400 000
|23 121
|Расположен во дворе жилого дома. Требует ремонта. Заедают ворота. Замена крыши, 1 фото
|Наземная
|146
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Кул Гали, 6
|П
|Кирпичные боксы
|15,3
|400 000
|26 144
|Продаю гараж в кооперативе "Багратионовец-2" по улице Кул Гали д.6.
Гараж охраняемый, кирпичный, двухэтажный, много места для хранения вещей, площадь 15,3 кв.м. по полу.
Отличное месторасположение, рядом остановки общественного транспорта, жилые дома.
Цена 400 000р., 4 фото
|Многоуровневая
|147
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Гаврилова, 44а
|Н
|Старт
|18,0
|420 000
|23 333
|Бокс на 4-ом этаже 5-ти этажного ГСК Старт на ул. Гаврилова . 44А. Подсобка 4 кв.м. в подвале. Гараж не угловой с окном. Охрана, пожаротушение, видеонаблюдение.. Возможен кредит или ипотека., 5 фото
|Многоуровневая
|148
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге
|П
|Заря
|18,0
|430 000
|23 889
|Продаю кирпичный гараж 18 кв.м. , со смотровой ямой и погребом. Цена 430000р, 1 фото
|Многоуровневая
|149
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, улица Волкова, 79
|В
|20,0
|400 000
|20 000
|Продаётся гараж в центре города Казани, во дворе дома по ул. Волкова, 79. Подъездные пути с двух сторон. Гараж и земля зарегистрированы в собственности. Подключено электричество по договору с Татэнергосбытом. Цена 400 000 руб. Земельный участок - кадастровый номер 16:50:011110:25. Кадастровый номер гаража 16:50:011110:250, 2 фото
|Наземная
|150
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31Ак1
|С
|ГСК Барс
|28,0
|410 000
|14 643
|Пpодам Гаpaж в ГCK Барс.
площaдь 28кв.м., такой же площадью имеется подвальное посещение.
Стены -кирпич, пoтoлoк и пол плиты, . Имеется видeонаблюдeниe, на данный момент имеется 220в, при возможности можно организовать 3 фазы.
Гарaж и земля офopмлeна в cобствeнноcть. Pядoм с гаражом имеется сервис и авторазбор, а также pынoк "Poдинa", ул. Pиxaрда Зорге, ул. Братьев Касимовых.
|Наземная
|151
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Патриса Лумумбы
|С
|Аэропорт
|20,0
|400 000
|20 000
|Качественный ремонт гаража(проводка, кровля, пол) и погреба. Земля в собственности. Охрана, видеонаблюдение, шлагбаум., 10 фото
|Наземная
|152
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 63
|Н
|Мирас
|22,1
|400 000
|18 141
|Продаю гараж по ул.Адортского63 /Воровского ГСК Мирас, рядом с АВТОРЫНКОМ,за рынком "Привоз", гараж кирпичный, ПЕРВЫЙ этаж в 3-х этажном комплексе, 22 кв.м. Подвал под всем гаражом.Высота подвала 180. Удобное, расположение,в первом ряду; круглосут.охрана, электричество. Торг возможен
|Многоуровневая
|153
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4А
|С
|"НЕФТЯННИК"
|17,0
|400 000
|23 529
|продаю гараж, на первом этаже,имеется смотровая яма, отличный погреб,электричество,вытяжка
|Многоуровневая
|154
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Можайского, 19
|К
|Новая Заря
|27,0
|450 000
|16 667
|Продаю кирпичный капитальный гараж в ГСК "Новая Заря" площадью 27 кв.м за домом Можайского 19. Хорошие подъездные пути, зимой дорога чистится регулярно. Есть хороший, сухой погреб, крыша новая, пол бетонный. Гараж никаких вложений не требует.
Гараж и земля в собственности., 7 фото
|Наземная
|155
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Восход, 5
|М
|30,0
|450 000
|15 000
|Продаю кирпичный 2-х этажный гараж с двумя отдельными входами во дворе дома. Есть смотровая яма и свет, рядом Московский рынок. Гараж и земля в собственности. Торг.
|Наземная
|156
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Юлиуса Фучика, 87А
|П
|КВАРТ
|16,0
|450 000
|28 125
|ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ, в ГСК "КВАРТ", по ул. Ю.Фучика, 87А. 3-й этаж, удобный въезд и выезд. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, гараж сухой, в собственности (документы готовы). Торг уместен!!!, 4 фото
|Многоуровневая
|157
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Ботаническая улица, 23/31к2
|П
|18,3
|490 000
|26 776
|Гараж в центре города, с ямой и погребом, есть электричество, земля и строение в собственности, 3 фото
|Наземная
|158
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Курская улица, 10А
|С
|"СКИФ"
|22,0
|450 000
|20 455
|Продается капитальный гараж на охраняемой территории ГСК. Смотровая яма- есть, погреб - есть, электричество - есть., 1 фото
|Наземная
|159
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Халева, 2
|П
|ГСК Халева 2
|22,0
|490 000
|22 273
|Продаю гараж с смотровой ямой и подвалом ГСК Халева-2 площадью 22,5 кв м, земля и гараж в собственности (два свидетельства о регистрации права). Перед гаражом залита бетонная площадка под одно машино-место. Электрика разведена, свой электрощит, счетчик, оборудована принудительная приточно-вытяжная вентиляция, освещение рабочих зон, есть верстак с полками для инструментов, крепления для велосипедов, площадка для хранения уборочного инвентаря, печка-буржуйка на дровах. В подвале оборудованы стеллажи. Идеальное помещение для небольшого автосервиса, мастерской, склада или ремонта собственного авто. Удобное расположение в центре города, в непосредственной близости с ЖК Сокольники. Торг., 7 фото
|Наземная
|160
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Латышских Стрелков, 14А
|С
|ГАИ-1
|18,0
|490 000
|27 222
|Продается гараж в гаражном кооперативе ГАИ-1, по адресу Латышских Стрелков 14А, бокс 27. В отличном состояние., 4 фото
|Подземная
|161
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 2А
|Н
|Юлдаш-2
|18,0
|470 000
|26 111
|Гараж на 5 этаже в ГСК Юлдаш-2
|Многоуровневая
|162
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Мулланура Вахитова, 10
|К
|17,5
|495 000
|28 286
|Гараж находится на 3 этаже пятиэтажного гаражного комплекса. Срочно. Торг уместен, 1 фото
|Многоуровневая
|163
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Проточная улица, 10к1
|К
|Автодом
|17,0
|450 000
|26 471
|Продается гараж в гаражном комплексе. На 4 этаже. В собственности. Долгов по оплате нет. Сухой, светлый гараж. В гараже установлены полки для хранения.С охраной, под видеонаблюдением.Реальному покупателю возможен ТОРГ.
|Многоуровневая
|164
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Николая Ершова, 27Г
|В
|Вахитовец
|22,2
|500 000
|22 523
|Продаю неспеша гараж в центре площадью 22 кв. метра с подвалом площадью 4 кв. Метра.
РЕМОНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ (купил и заехал)
- Утеплён экструдированным пенополистиролом толщиной 5 см.
- стены пропитаны Гидроизоляцией фирмы пенетрон
- имеется конвектор отопления с дистанционным управлением от телефона (находясь за пределами гаража вы можете выставить необходимую температуру. Автоматика будет поддерживать ее). На телефоне будет отображаться сведения о температуре и влажности воздуха
- Вайфай с роутером (абон. плата в месяц 300 рублей)
- Камера видеонаблюдения с записью звука и датчиками движения с возможностью просмотра через телефон
- свежая стяжка пола бетона марки м300 (с армированием и набором марки водой в течении двух недель)
- в стенах подготовлены 3 отверстия для монтажа вентиляции верхнего и нижнего посещения
- внутренние стены обшиты ОСБ плитами на 9мм
- перед гаражом залита бетонная площадка
- стены вокруг гаража прокрашены фасадной крачкой, 8 фото
|Наземная
|165
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 2А
|Н
|18,3
|530 000
|28 962
|Продается гараж на 6 этаже охраняемого гаражного комплекса. Гараж светлый (с окном, окно заменено на пластиковое). Очень удобный этаж, зимой всегда сухо, на этаж заезжает мало машин. Зимой самый теплый этаж - шестой.
На 1 этаже автомойка и шиномонтаж, заезд через шлагбаум.
За срочность хороший торг., 1 фото
|Многоуровневая
|166
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 206
|С
|Надежда
|18,0
|500 000
|27 778
|ГСК Надежда.Не утеплённый гараж., 3 фото
|Подземная
|167
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Гагарина, 35а
|Н
|отдельно стоящий гараж
|26,0
|520 000
|20 000
|Продаю кирпичный гараж на улице Гагарина во дворе (отдельно стоящий), идеально подходит для склада или мастерской (стены кирпич, потолок ж/б плиты, полы бетонные).Гараж в собственности, земля в аренда(есть возможность оформить в собственность, имеется Постановление ИКМО г.Казани)Торг., 1 фото
|Наземная
|168
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Академика Лаврентьева, 1А
|Н
|Спутник
|22,0
|500 000
|22 727
|Ново-Савиновский район, гаражный кооператив Спутник, кирпичный с погребом, 2 фото
|Наземная
|169
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Космонавтов
|С
|Вперед 2
|33,8
|500 000
|14 793
|Продаю гараж капитальный кирпичный площадью 33,8 квадратных метра на 2 машины, прицеп, гидроцикл и т.д. в ГСК "Вперед" на ул. Космонавтов, 5 минут пешком от магазина "Эрком". В гараже есть большой подвал площадью более 30 метров, который можно использовать как мастерскую или склад. Высота подвала более двух метров. В погреб проведено электричество для освещения. Часть подвала оборудована подиумом и является смотровой ямой гаража. Также в гараже есть большой глубокий погреб шириной во весь гараж. Заезд в гараж широкий, удобный в любое время года. Территория ГСК круглосуточно охраняется, въезд строго по пропускам. Документы готовы для продажи. Торг., 16 фото
|Наземная
|170
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Манго ЖК
|М
|веста
|22,0
|590 000
|26 818
|Продается кирпичный гараж в ГСК "Веста" Строение капитальное с погребом на весь рост и размером гаража,электричество, сигнализация в рабочем сосотоянии.Удобное расположение позволяет добраться в любое время года т.к. кругом жилые дома и асфальт прям до гаража.Рядом улицы Окольная,Бакалейная. Все в собственности и готово для продажи. Причина в ненадобности. Торг по факту., 2 фото
|Наземная
|171
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Ахтямова
|П
|ГСК "Водитель"
|20,7
|550 000
|26 570
|Продам железобетонный гараж в ГК "Водитель" по ул.Ахтямова. На въезде в гаражный кооператив - автоматические ворота. Гараж сухой, есть смотровая яма, электричество, пустой без хлама. Сам гараж расположен на въезде - второй от ворот, удобно чистить снег и выкидывать за ворота. Рядом с гаражом камеры видеонаблюдения и фонари освещения.
Документы все в порядке, гараж и земля в собственности, один взрослый собственник.
Причина продажи - покупка квартиры., 5 фото
|Наземная
|172
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4
|С
|Нефтяник
|26,0
|550 000
|21 154
|Продаю теплый, уютный гараж с удобным въездом в ГСК Нефтяник . Документы готовы, долгов нет.
видеонаблюдение, охрана, есть отдельная комната- мастерская, 2 фото
|Многоуровневая
|173
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Академика Завойского, 3Г
|С
|28,0
|550 000
|19 643
|Гараж на 2 машины. Имеется яма. Охраняемый. По всем вопросам звоните., 4 фото
|Подземная
|174
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Волгоградская улица, 5
|М
|ГСК "Луч"
|22,0
|610 000
|27 727
|Гараж в ГСК "Луч" (ул. Волгоградская, Декабристов, Московский рынок) до метро Яшьлек 200 метров.
Удобный подъезд и заезд к гаражу.
Смотровая яма, погреба, пол бетонный, электричество, новая проводка, огороженная территория, видео наблюдение.
Гараж не затапливает, крыша не течёт, хороший ГСК (взнос всего 3000 в год на налоги по общей земле ГСК)
Собственник.
Незначительный торг уместен., 5 фото
|Наземная
|175
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Соловецких Юнг, 1
|М
|Мечта
|18,0
|600 000
|33 333
|Сухой и чистый гараж на 1 место. Счетчики поменяны. 1й этаж., 1 фото
|Многоуровневая
|176
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Патриса Лумумбы
|С
|Электрон 2
|18,0
|650 000
|36 111
|Капитальный гараж, с погребом(смотровая яма), пол из асфальта, 2 фото
|Наземная
|177
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 41
|П
|17,5
|700 000
|40 000
|Гараж 17,4 кв.м (4 м Х 6,5 м), кирпичный. Площадь земельного участка в собственности 36 кв.м. Находится в центре города по адресу г.Казань, ул. Эсперанто, 41.
Сухой, теплый, асфальтированный подъезд. Свидетельства на Землю и гараж оформлены.
Удобная транспортная развязка, хорошие подъездные пути.
Полное юридическое сопровождение сделки, ипотека возможна., 4 фото
|Наземная
|178
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Меридианная улица, 6
|Н
|23,7
|700 000
|29 536
|Гараж - машино-место 23.7 м2 (3.3х6.8, высота 3 м) в подземной отапливаемой парковке жилого дома. Стены парковки кирпичные, пол бетонный. Собственник 1.
|Подземная
|179
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Габдуллы Кариева, 3
|С
|ГК Престиж
|21,0
|750 000
|35 714
|Продаю гараж 20,5кв/м на 4 этаже в ГК "Престиж" на Г. Кариева 3, мкр 21 век. Круглосуточная Охрана +шлагбаум, зимой достаточно тепло. На территории ГК имеется шиномонтаж, автомойка, автосервис., 2 фото
|Многоуровневая
|180
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица 1-я Зеленая, 1
|П
|Архитектор II
|25,0
|750 000
|30 000
|капитальный гараж, личная собственность, размер 6.2 х 4.0 высота внутри 2,5. погреб, индив.электричество, дорога асфальтирована, выезд на ул.Зеленая.Торг.
|Наземная
|181
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Академика Сахарова, 19А
|С
|РАДАР-2
|21,0
|800 000
|38 095
|Продается охраняемый гараж .Размеры (заезд ширина 2.5м) 2.9м х 6м ул. Сахарова 19а . ГСК Радар-2 21м2. Свет , кронштейны под полки ,смотровая яма , погреб 1.5м х 2.25м x 1,9м. Собственник . Реальному покупателю Торг., 1 фото
|Наземная
|182
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Декабристов, 2к2
|М
|Родничок
|22,0
|850 000
|38 636
|Погреб (величина такая же как гараж 22 кв. метра) фото прилагается
Электричество исправное (свет и розетка наверху и свет внизу в погребе)
ГСК Родничок. Охраняемая территория, есть шлагбаум, своя бухгалтерия.
Рядом находится издательство Татмедиа, ЗАГС Казан (Чаша), Набережная, напротив полилингвальная школа Адымнар.
Станция метро Козья слобода в 250 метрах
Зарегистрированы права собственности на земельный участок. Я собственник., 3 фото
|Наземная
|183
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 2А
|Н
|ГСК Юлдаш 2
|27,0
|990 000
|36 667
|Продаётся гараж в ГСК Юлдаш на два автомобиля. Площадью 27кв. Находится на третьем этаже кооператива, на въезде шлагбаум с охранником. Сам гараж с электрическими воротами на брелке.
Чистый, светлый гараж со свежим ремонтом и электрикой, 9 фото
|Многоуровневая
|184
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Восстания, 41
|М
|27,0
|950 000
|35 185
|Продаются 2 теплых соседних гаража с центральным отоплением (24 и 27 м2) во дворе д. 41 ул. Восстания. Земля в собственности, имеются договоры на электро- и теплоснабжение. Автоматические ворота, смотровые ямы, погреб. Подходят для складских и производственных нужд. 950 т. руб. каждый., 2 фото
|Наземная
|185
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Космонавтов, 61А
|С
|ПОЛЕТ
|60,0
|980 000
|16 333
|Продаем ГАРАЖ, ГСК "ПОЛЕТ", 60 кв.м., по соседству с ЖК "ЗВЕЗДНЫЙ", в собственности. Гараж утепленный,вмещаются две машины, имеется: смотровая яма, цокольный этаж (состоит из 3-х комнат). По желанию можно построить 2 этаж. Идеальное место под автосервис и для своего личного пользования. Через дорогу автовокзал "Восточный". Хорошая инфраструктура. ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ.., 18 фото
|Наземная
|186
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Нестеровский Овраг, 50
|В
|ГСК "Радар-2"
|52,0
|980 000
|18 846
|Продается гараж общая площадь 52 кв.м. находящий по адресу РТ, Казань, улица Нестеровский Овраг 50, ГСК "Радар-2" с ремонтом, под охраной, видео наблюдение на каждом этаже и по периметру!!! Свидетельство о праве собственности зарегистрировано.
Общая площадь 52 кв.м. состоит из двух гаражей, 11 фото
|Многоуровневая
|187
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Гвардейская улица, 54А
|С
|27,0
|1 000 000
|37 037
|Продам гараж на два автомобиля. Дорого. Многоэтажный гаражный комплекс. Гвардейская 54а. 2 этаж. Бокс 11. С окном, вид на улицу Гвардейскую. Удобный въезд в бокс за счет примыкающего холла.
|Многоуровневая
|188
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Большая Красная улица, 22а
|В
|отдельно стоящий гараж
|24,0
|1 350 000
|56 250
|кирпичный гараж во дворе дома. земля в собственности.
|Наземная
|189
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Можайского, 16
|К
|новая заря
|80,0
|1 400 000
|17 500
|Продаю из блоков капитальный гараж в ГСК "Новая Заря" за домом Можайского 19. Хорошие подъездные пути, зимой дорога чистится регулярно., 1 фото
|Наземная
|190
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, тракт Оренбургский, 21
|П
|Идель
|23,7
|350 000
|14 768
|Продается кирпичный гараж в ГСК Идель есть охрана, свет подъездные пути зимой чистят. В гараже есть два погреба в два кольца., 4 фото
|Наземная
|191
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4А
|С
|Нефтяник
|32,9
|780 000
|23 708
|Продам двухкомнатный гараж (32.9 м²) в ГСК "Нефтяник".
Гараж находится рядом с Советской площадью, ЖК Грин Сити, ЖК Скайлайн, ЖК Арт Сити.
Территория гаражей под видеонаблюдением, охраняемая, въезд по пропускам.
Обшитые стены, качественное освещение. Перебоев с электричеством нет.
Основное помещение 17.2 м², дополнительное под хранение вещей - 11.8 м². Высота потолков - 2.5 м², 5 фото
|Подземная
|192
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Нестеровский Овраг, 50
|В
|ГСК "Радар-2"
|18,7
|1 000 000
|53 476
|Продается гараж в многоэтажном подземном гаражном кооперативе рядом с новостройками (ГСК "Радар-2").
Кооператив охраняется, свет в гараже есть, без отопления.
Торг
|Подземная
|193
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица 3-я Кленовая
|С
|ГСК Киндерка - 2
|25,2
|185 000
|7 341
|Арт. 48713098 Продается гараж в Дербышках, ГСК Киндерка - 2. Гараж в хорошем состоянии. Есть погреб и смотровая яма, свет проведен. Крыша перекрыта. Удобные подъездные пути.
Рядом улицы: Халезова Липатова Мира Правды
Торг, 4 фото
|Наземная
|194
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань
|В
|ГСК Заря
|18,2
|200 000
|10 989
|Продаётся хороший кирпичный гараж 18,2 м2 в отличном месте
ГСК Заря по адресу ул Р.Зорге 31а!
Имеется погреб и смотровая яма.
Удобное расположение - недалеко новые ЖК Родина и Новые Горки, метро Горки, отличные подъездные пути.
1 собственник, без обременений
Номер объекта: #1/610389/10756, 3 фото
|Подземная
|195
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева
|С
|ГСК Нефтяник
|20,0
|350 000
|17 500
|Компания "Недвижимость и Закон" предлагает лучшие условия для покупки гаража площадью 20 кв.м. расположенного в ГСК Нефтяник в Советском районе г. Казань по ул. Галеева.
Гаражное место сухое, чистое. Защищено навесом от снега и дождя.
Удобный заезд. Подъездные пути асфальтированы.
Электричество круглосуточное, есть смотровая яма.
Рядом остановка Советская площадь.
|Подземная
|196
|Гараж, Кирпичный, отдельностоящий
|Республика Татарстан, Казань, улица Масгута Латыпова
|В
|20,0
|500 000
|25 000
|Продаётся гараж в Вахитовском районе г. Казани ул. Масгута Латыпова д. 62. Гараж кирпичный со смотровой ямой ,также имеется приличный погреб ,всё в собственности.
Номер объекта: #1/544478/133, 7 фото
|Наземная
|197
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань
|В
|ГСК "Восток"
|20,0
|170 000
|8 500
|Продаю гараж в ГСК Восток. Гараж металлический 20 кв.метров. Под всем гаражом погреб, перекрытия бетонные. Строение и земельный участок в собственности. Членские взносы 6 т.р. в год. Круглосуточная охрана, заезд через шлагбаум., 6 фото
|Наземная
|198
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Портовая улица
|В
|гск "Якорь"
|22,0
|250 000
|11 364
|Продаю гараж гск "Якорь" рядом с новым ЖК "Живи на Портовой". 22 кв.м. Есть свет, смотровая яма и погреб. Земля в собственности., 6 фото
|Наземная
|199
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Юлиуса Фучика
|П
|ГСК "Юлдаш"
|19,3
|360 000
|18 653
|Арт. 49537967 Гаражный бокс с погребом в поисках своего владельца с автомобилем!
Адрес: г. Казань, ул. Фучика
ГСК "Юлдаш"
Характеристики объекта:
Площадь гаража: 19,3 кв.м
Высота гаража: 2,97 м.
Погреб: 8 кв.м
Электричество +
Фундамент: бетонно-ленточный
Ворота: металлические
Гаражный комплекс находится под круглосуточной охраной.
Заезд и выезд производится через пульт управление.
Приобретая эту недвижимость, Вы получите не только надежное и комфортное хранилище для Вашего коня, но и складское помещение для хранения автозапчастей и прочего имущества.
удобный асфальтированный подъезд со стороны улицы.
Можно сдавать в аренду.
|Наземная
|200
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 161
|С
|ГСК Элемте-1
|23,3
|350 000
|15 021
|Продается гараж из кирпича площадью 23,3 кв.м в ГСК Элемте-1 в Советском районе Казани. Удобное расположение ГСК за магазинами Мегастрой и Агава с выездом на проспект Победы (на южную трассу). Гараж в хорошем состоянии, пол деревянный, есть электричество, погреб, ворота металлические. Высота потолка 2,5 метра. Отличные подъездные пути, круглосуточная охрана. Дорога зимой чистится. Гараж и земельный участок в собственности, документы готовы., 2 фото
|Наземная
|201
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Хлебозаводская улица
|М
|19,7
|400 000
|20 305
|Арт. 49077559 Продается гараж на земельном участке площадью 22 кв.м.
Площадь гаража 19,7 кв.м. Ворота утепленные, гараж утепленный, отапливаемый, есть стеллажи. Охранная сигнализация пультовая вневедомственная. Стены, потолок и пол армированные, гараж специально для стоянки автомобиля. ГСК оборудовано видеонаблюдением, огорожен.
Близлежащие улицы Тэцевская Васильченко Восстания Кулахметова, 2 фото
|Наземная
|202
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Бондаренко, 1
|Н
|ГСК "Авангард"
|17,0
|480 000
|28 235
|Продается гараж в ГСК "Авангард" на 5 этаже.
Удобные подъездные пути. Круглосуточная охрана. Сухой, теплый (с отоплением), отдельно сделана гидро- и теплоизоляция. Есть пожарная сигнализация и охранная сигнализация., 4 фото
|Многоуровневая
|203
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 206
|С
|18,0
|500 000
|27 778
|Гаражный бокс не утеплённый, 4 фото
|Многоуровневая
|204
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Хлебозаводская улица
|М
|24,4
|650 000
|26 639
|Арт. 49078226 Продается гараж на участке 29 кв.м.
Площадь гаража 24,4 кв.м. Ворота утепленные , внутренние рольставни утепленные (из полипропилена). Гараж утепленный, отделанный деревом, отапливаемый, есть стеллажи, видеонаблюдение внутреннее и наружное. Охранная сигнализация пультовая вневедомственная. Стены, потолок и пол армированные, гараж специально для стоянки автомобиля. ГСК оборудовано видеонаблюдением, огороженный.
Близлежащие улицы Тэцевская Васильченко Восстания Кулахметова, 2 фото
|Наземная
|205
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Юлиуса Фучика, 59
|П
|Приборист-2
|38,0
|690 000
|18 158
| Двойной гараж в ГСК Приборист-2 на 3 этаже по адресу г. Казань, ул. Фучика 59.
Рядом станции метро: Дубравная и проспект Победы. Возможно переоборудование под два гаража, вставлена готовая металлическая рама под вторые ворота. Гараж построен в 2002 году. Единственный собственник, общая площадь 38,50 кв.м , бетонные полы, общая вентиляция, усиленная электропроводка. Гараж чистый, сухой, кирпичные побеленные стены, по стенам удобные металлические стеллажи, распашные металлические ворота, свет и круглосуточная охрана с видеонаблюдением на въезде и на территории.
Въезд по электронным карточкам через шлагбаум.
Полный порядок в гаражах и на территории. Очень удобные подъездные пути. Для продажи готовы все документы, включая землю. торг на месте, 1 фото
|Многоуровневая
|206
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Соловецких Юнг, 1к1
|М
|МЕЧТА
|18,5
|650 000
|35 135
|Продаю кирпичный гараж в ГСК Мечта в 3-х этажном гаражном комплексе
3 этаж. На этаж отдельный заезд.
Имеется круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Гараж: отдельный бокс c воротами, c электричеством и отоплением.
Вентиляция, система пожаротушения
В шаговой доступности улицы Серова, Блюхера, Ленская, Тверская и станция метро Яшьлек., 6 фото
|Многоуровневая
|207
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Айвазовского, 28
|В
|архитектор
|25,0
|310 000
|12 400
|Продаю гараж в кооперативе архитектор. С местом для авто и подсобным помещением. Торг уместен, 7 фото
|Подземная
|208
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Юлиуса Фучика, 88А
|С
|Парковка ЖК Вербный
|18,0
|390 000
|21 667
|"Продаю охраняемый гаражный бокс 18 кв.м. на многоуровневой парковке ЖК Вербный около ТЦ Франт на ул. Юлиуса Фучика, д.88А. Круглосуточная охрана - контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде, видеокамеры.
Право собственности зарегистрировано в регпалате, единственный собственник, документы готовы, долгов нет.
Чистая продажа от единственного собственника."
|Многоуровневая
|209
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Горки-3 мкр
|П
|ГСК "Дубрава"
|17,2
|420 000
|24 419
|Продам подземный гараж(бокс) в гаражном кооперативе "Дубрава". Свет, яма, погреб, центральные автоматические ворота, собственник, без обременений., 5 фото
|Подземная
|210
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, Азино-2 мкр
|С
|АСХАР
|18,0
|420 000
|23 333
|Продаю гаражный бокс в ГСК Асхар на 3 этаже с окном 18 кв.м., 1 фото
|Многоуровневая
|211
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Гаврилова, 44а
|Н
|Старт
|18,0
|Comp: НДС не включен 425 000
|23 611
|Практичный и вместительный гараж, второй этаж, стеллаж стол в подарок. Окно, система пожаротушения. Дополнительно: холодное кладовое помещение в подвале 2Х2 с недавно обновленной проводкой, удобно хранить соления., 14 фото
|Многоуровневая
|212
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Кул Гали, 6
|П
|Баргатионовец-2
|16,0
|450 000
|28 125
|Продаю гараж в ГСК "Багратионовец-2 (ул.Кул Гали / Фучика). Площадь 16 кв.м. Круглосуточная охрана, автоматический шлагбаум, свет, электричество, высокие ворота. ГСК находится под общей крышей (не нужно убирать снег). Комплекс одноэтажный. Строение и земельный участок(!) в собственности., 2 фото
|Крытый
|213
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Нестеровский Овраг, 50
|В
|Радар-2
|19,0
|450 000
|23 684
|Продается бокс в гаражном кооперативе "Радар-2" площадью 19м2.
На въезде стоит шлагбаум, кооператив под охраной.
Бокс находится на -1 этаже от въезда, окно выходит на улицу., 6 фото
|Многоуровневая
|214
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 12А
|В
|Эсперантовский
|17,0
|550 000
|32 353
|Продам гаражный бокс на 4 этаже 4-хэтажного ГСК "Эсперантовский". Охрана. Электричество. Реальному покупателю торг. В собственности более 6 лет. Собственник. В 10 минутах пешком м.Суконная слобода, Бэхетле, Макдоналдс. Крыша не течет. Ежеквартальная оплата - 2100 рублей. Продажа в связи с ипотекой. Цена нижней планке рынка., 4 фото
|Многоуровневая
|215
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Хусаина Мавлютова, 48Б
|П
|Волга
|20,0
|570 000
|28 500
|Продаю гаражный бокс 506 2 этаж (верхний), тупиковая сторона.
Пол керамогранит, стена силикатный кирпич, освещение по периметру бокса, розетки, счётчик, полки.
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, пропускной режим через шлагбаум. Без долгов и обременений. Собственник.
Торг при осмотре., 5 фото
|Многоуровневая
|216
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Гаврилова, 44а
|Н
|ГСК Старт
|26,0
|650 000
|25 000
|Продаю гараж 4,5 *6 м2 в пяти этажном гаражном кооперативе ГСК "Старт". Гараж находится на 4 этаже.
Удобная планировка на две легковые машины.
Документы оформлены., 1 фото
|Многоуровневая
|217
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, пос. Борисоглебское, улица Шоссейная
|А
|Сокол-92
|340,0
|5 200 000
|15 294
|Продаётся помещение в гаражном кооперативе ГСК Сокол-92
Помещение и земля в собственности
Размеры 12*14м. в 2этажа
Общая площадь 340кв.м.
Электричество 380/220Вт.(15кВт)
Удобные подъездные пути
Высота первого этажа 4.5м.
Размеры ворот 3.2/4 выс./шир. сквозные.
До трассы М7 10 мин. езды, до авторынка 13мин.
Утепленный первый этаж.
На втором этаже подъемный электротельфер на 500кг.
Также на втором, две утеплённые комнаты, одна под офис, во второй душевая кабина, водонагреватель, стиральная машина, газовый котел для обогревания всего помещения газгольдером.
Возможность пробурить скважину под воду и сделать канализацию.
Хорошие дороги из крошки асфальта, всегда сухо и чисто.
Круглосуточная охрана. Зимой постоянно чистят дороги.
Один собственник. Все документы на руках., 30 фото
|Наземная
|218
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А
|П
|ГСК "Заря"
|18,0
|400 000
|22 222
|Продам гараж в 5 этажном гаражном комплексе ГСК "Заря" рядом с Торговым комплексом "Родина" по ул.Зорге, д.31а. Гараж находится на 5-ом этаже (наземный этаж, все остальные этажи ниже), сразу при въезде. Не требуется очистка от снега. Гараж сухой. Охрана, въезд по пропускам, видеонаблюдение.
Личные вещи будут вывезены. Риелторов просьба не беспокоить.
На данный момент гараж сдается в аренду за 3500 месяц., 8 фото
|Многоуровневая
|219
|Гараж металл.
|Республика Татарстан, Казань, улица Павлюхина, 106А
|П
|ГСК Салют
|18,0
|200 000
|11 111
|Предлагаем Вам приобрести гараж. ГСК Салют. Гараж металлический. В собственности. Земля под гаражом тоже в собственности. Удобное месторасположение. Широкие подъездные пути. Отличные вариант для использования под склад!, 3 фото
|Наземная
|220
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Соловецких Юнг, 1
|М
|18,0
|850 000
|47 222
|Продаю машино-место площадью 18.6 кв.м.
Имеется круглосуточная охрана.
В шаговой доступности улицы Серова, Блюхера, Энергетиков, Соловецких Юнг, Ленская, Тверская и станция метро Яшьлек.
Пожарная сигнализация имеется.
Гараж находится на 3 этаже.
Торг уместен., 4 фото
|Многоуровневая
|221
|Гараж
|Республика Татарстан, Казань, улица Чапаева
|А
|Мирас
|18,0
|225 000
|12 500
|Продаётся машино-место в гаражном комплексе ГСК МИРАС 18 кв.м.стоимость 225 тыс руб. Охраняемая, температура, свет, пожаротушение есть. Торг уместен реальному покупателю., 1 фото
|Многоуровневая
По словам Аделя Хасбиулина, стоимость гаражей зависит от локации, материалов постройки, его площади и высоты, наличия охраны, ширины аллеи и юридической грамотности оформленных документов на строение и земельный участок.
Эксперт указал, что гараж по сравнению с парковкой по своим удобствам, как правило, проигрывает машино-месту: «От него обычно надо идти большее расстояние до квартиры, а кто-то даже на транспорте ездит».
Гаражи приобретают обычно те, кто использует его дополнительно для хранения вещей, инструментов, ремонта и обслуживания личного автомобиля. Некоторые строители, отделочники, инженеры используют гаражи как склад часто используемых товаров, невостребованных остатков со стройплощадки, запасных частей, инструмента, а рядом с городскими рынками предприниматели используют их в качестве складских помещений. Для кого-то покупка гаража — это открытие бизнеса, недорогое помещение используют для таких сфер, как ремонт, тюнинг авто, небольшое производство (от металлообработки до изготовления стеклопакетов) и тому подобного.
— К тому же сейчас тренд, что квартиры в площади уменьшаются: «евродвушки», «евротрешки» — и площадь для хранения вещей становится востребованной, — отмечают эксперты.
Руслан Хабибрахманов считает, что гаражи, старые ГСК постепенно уходят в прошлое:
При этом эксперт также заметил, что там, где хорошая локация, боксы рассматривают под коммерцию: делают автосервисы, автомойки, небольшие магазины. Также часто обращаются к ним в спальных районах (например, ул. Чуйкова, Ямашева), где есть проблема с парковкой машин:
— Люди до сих пор ставят машины в гаражных кооперативах. Это безопасней, и там можно хранить зимнюю резину и многое другое.
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