Казанские паркинги: где клочок бетона под машину продают по цене элитного жилья

№ Тип Адрес Район Здание Площадь, кв.м. Цена, руб. Цена за 1 кв.м. Описание Парковка

1 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Гарифьянова, 38г П Клаксон 18,0 510 000 28 333 Продам гараж. ГСК Клаксон, 4 фото Многоуровневая

2 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4а С Нефтяник 20,0 450 000 22 500 Капитальный гараж с участком земли. 2 этаж в 3-этажном кооперативе. Есть подсобка и погреб. Разумный торг уместен. Кооператив Многоуровневая

3 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Родины, 2 С ГСК "Энтузиаст" 18,0 300 000 16 667 Продается капитальный КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ,находящийся в ГСК "Энтузиаст" по улице Родина, д.2 ( гаражный бокс 2-26), не требуется очистка от снега. Гараж сухой, многоуровневый, 4-х этажный гараж, удобный въезд. Круглосуточный доступ, на въезде охрана.

Уважаемый покупатель, с покупки этого гаража от нашей компании ОН "Перспектива24-Казань" Вы получаете :

1. Профессиональное юридическое сопровождение сделки!

2. Подготовка полного пакета документов с обеих сторон. Экономьте свое время!

3. Профессиональную помощь в оформлении ипотеки со сниженной ставкой от банков партнеров , одобрение 95% заявок, без первоначального взноса.

4. Профессиональную помощь в оформлении ипотеки иностранным гражданам!

5. На данный объект предоставляется максимальная скидка для покупателей по ипотеке Сбербанк.

6. Мы являемся официальными партнерами более 20 банков .

7. Показ объекта в любое удобное время, звоните.



Лот 74181, 4 фото Многоуровневая

4 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Академика Завойского С "Завойский" 17,1 295 000 17 251 Продается кирпичный гараж ГСК "Завойский" по улице Завойского, площадь 17,1 кв.м, первая линия. Есть погреб, смотровая яма, электричество, стеллажи. Гараж сухой, не течет. Дорогу зимой чистят. Круглосуточная охрана. Торг имеется, 4 фото Наземная

5 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 13а,к.1 С ГСК-3 21,0 280 000 13 333 Продается кирпичный гараж, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 13б, корпус 1 (ГСК "ГСК-3").

Площадь 21 кв.м.

В нормальном состоянии. Крышу обновляли.

Без обременений.

Показ в любое время.

Торг обсуждаем, 3 фото Наземная

6 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Шаляпина П Ипподром-2 20,0 450 000 22 500 Продам гараж 20 кв. м в ГСК Ипподром-2.



Гараж кирпичный, круглогодичная охрана и электричество. Гараж в собственности.



Рядом ул. Павлюхина, Ботаническая, Хади Такташ, Спартаковская, Назарбаева, 4 фото Наземная

7 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева В

14,3 550 000 38 462 Продаю машино-место в подземном паркинге по ул. Нурсултана Назарбаева, д.10 к.1. Круглосуточная охрана.

Торг уместен, 2 фото Подземная

8 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Декабристов, 2к3 М Родничок 18,0 760 000 42 222 Продается гараж 22 кв.м. в ГСК Родничок с погребом.



Подведено электричество в гараже и погребе.

Территория ГСК под охраной, въезд через шлагбаум.

Рядом расположены Татмедиа, станция метро "Козья Слобода", сквер, ЗАГС Чаша, набережная Казанки, полилингвальная школа "Адымнар".

Право собственности зарегистрировано.

Улицы Солдатская, Сибгата Хакима, Чистопольская, Декабристов, 5 фото Наземная

9 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, пос. Алтан П Автолюбитель-2 18,0 125 000 6 944 Продам металлический гараж, оборудованный электричеством, освещением, в ГСК Автолюбитель -2, расположенном в Приволжском районе рядом с конечной остановкой трамвая и АЗС ТАИФ. Гараж пригоден как для хранения автомобиля так и в качестве склада вещей. Есть возможность для устройства погреба либо ремонтной ямы.Круглосуточная охрана. Въезд на территорию по пропускам. Земельный участок находится в долгосрочной аренде у ГСК Автолюбитель-2. Сам гараж оформлен в собственность., 6 фото Наземная

10 Гараж Республика Татарстан, Казань, Набережная улица, 2 К ГСК "Полёт 18,0 140 000 7 778 Продаётся гараж в Кировском районе по адресу Набережная ,2 ,ГСК "Полёт ". Хорошее состояние.

Металлические ворота ,смотровая яма,погреб,освещение.

Рядом автобусная остановка, набережная реки Волга.

Улицы Клары Цеткин,Боевая,Большая,Адмиралтейская, Урицкого, 7 фото Наземная

11 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, улица Сафиуллина, 3 П Приволжский-6 17,0 180 000 10 588 Продаю гараж 17 квм в ГСК Приволжский-6 ул. Сафиуллина, въезд через шлагбаум, первая алея, хорошее месторасположение.

отлично подойдёт под миниавтосервис, 5 фото Наземная

12 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, Савиново жилмассив Н Заречье 18,0 150 000 8 333 Продаётся гараж. Земля и гараж в собственности. Въезд в гаражный комплекс,через охрану., 3 фото Наземная

13 Гараж Республика Татарстан, Казань, пос. Борисоглебское, улица Шоссейная, 1 А сокол 92 30,0 150 000 5 000 Срочно продается кирпичный гараж, площадью 20 кв.м. в Авиастроительном районе (Борисоглебск) по ул. Шоссейной, в ГК Сокол-92. Железобетонная крыша, смотровая яма, электричество. Постоянно чистятся дороги. Охраняемая территория. В собственности гараж, земля не в собственности. 150 тыс. руб. (торг)., 6 фото Наземная

14 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Литвинова А ГСК "Северный" 29,0 200 000 6 897 Объект 35044 Гараж.Продается хороший, просторный, кирпичный гараж, ГСК "Северный". Общей площадью 28.6 кв.м. Имеется погреб., 5 фото Наземная

15 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Гагарина Н ГСК "Дружба" 18,0 200 000 11 111 Продается гараж 6*3 в ГСК "Дружба".

Сухой, без ямы, свет, охрана.

Строение приватизировано, земля нет. Подскажем, как это сделать быстро.

Звоните!

Возможна рассрочка!



Улицы: Голубятникова, Мусина, Чуйкова,Миля, Амирхана., Казань г, Ново-Савиновский, улица Гагарина , продается Кирпичный гараж, общ. пл. 18 кв.м., 1/1 этаж, 1 фото Наземная

16 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А П Заря 17,0 235 000 13 824 Гараж в ГСК"Заря" на 5 эт. Охрана круглосуточная. Удобный заезд, 2 фото Многоуровневая

17 Гараж Республика Татарстан, Казань, тракт Оренбургский, 207 П Луч-Нур 21,0 200 000 9 524 Продаю гараж, кирпичный. Строился под свои нужды. Установлены полки и дополнительно стеллаж для удобного хранения инструментов, вещей. Пол забетонирован, смотровая яма имеется. Я собственник. Оперативный показ. Документы на право собственности в наличии. Звонить с 6:00 до 20:00. Наземная

18 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, улица Кул Гали, 14Ак1 П отдельно стоящий гараж 20,0 275 000 13 750 Продаю: отдельно стоящий гараж, площадью 20 кв.м.

Располагается в 2-эт. железобетонном здании 1968 г. постройки, в 4 мин. транспортом от м. Проспект Победы, район Приволжский., 2 фото Наземная

19 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Дементьева, 31 А

20,0 260 000 13 000 Объект 66740 Продается хороший гараж с ямой.

Продам утеплённый гараж с ямой в гск Сокол-77

размеры: высота-2.60м

длина-6м

ширина- 3.5м

Покажем для Вас в удобное время. Звоните., 3 фото Наземная

20 Гараж Республика Татарстан, Казань, Ветеран КАПО имени С.П. Горбунова СНТ А гск "Сигнал" 18,0 250 000 13 889 Объект 35022 Гараж в гск "Сигнал" площадью 18,43 кв.м. Авиастроительный район, ул. Центрально-Мариупольская, Гаражно-строительный кооператив СИГНАЛ. Продается гараж в гск "Сигнал" площадью 18,43 кв.м. Бетонный пол, смотровая яма, погреб. Территория охраняется круглосуточно, в зимнее время - уборка снега. Удобное местоположение. Все документы оформлены. Торг, 4 фото Наземная

21 Гараж Республика Татарстан, Казань, Спартаковская улица, 6 В ГСК "Волга" 21,0 250 000 11 905 Продается гараж в центре города. ул Спартаковская рядом Сувар Плаза

Гараж находится на территории ГСК "Волга", Номер лота: 3719247 Наземная

22 Гараж Республика Татарстан, Казань, тракт Оренбургский П ГСК "НИВА" 20,0 250 000 12 500 Объект 50400 Кирпичный гараж под склад в Центре Советского р-на. Выгодное предложение!



Продаём капитальный кирпичный гараж в ГСК "НИВА" в самом Центре Приволжского района Казани (рядом улицы Парина, Мавлютова, Камая). Общая площадь 20 м² плюс есть большой сухой погреб, зарегистрирован в собственность строго по закону вместе с землёй под ним. Идеально подойдёт как для круглогодичного хранения автомашины, так и под склад (для нуждающихся в помещении в данном районе). Есть охрана, круглосуточное видеонаблюдение по всему периметру. Один взрослый собственник, весь комплект документов для сделки на руках.

Наземная

23 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Годовикова, 11 А Автомобилист 82 20,0 280 000 14 000 Продам гараж ГСК Автомобилист 82. Кирпичный, не крайний. Потолок плиты перекрытия, пол бетон. смотровая яма,очень глубокий и сухой погреб. Широкая аллея. Охрана круглосуточно. Электричество., 6 фото Наземная

24 Гараж Республика Татарстан, Казань, Савиново жилмассив, улица 2-я Кадышевская, 60 Н Клуб "НММ" 19,0 299 000 15 737 Предлагаем Вам купить отличный гараж 19 кв.м. в Ново-Савиновском районе по ул. Кадышевская 2-ая, рядом Гаврилова. Гараж кирпичный, прямоугольной формы, электричество проведено, крыша-из профнастила, меняли в 2020 году. Территория гаражного кооператива круглосуточно охраняется. Все(гараж и земельный участок) в собственности. Торг уместен, но без фанатизма. Наземная

25 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица 2-я Заречная А

18,0 250 000 13 889 Продается капитальный кирпичный гараж, с ямой в Авиастроительном районе.

торг на месте Наземная

26 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева П ГСК ГАРАНТ 17,9 330 000 18 436 Объект 67808

кирпичный гараж в ГСК ГАРАНТ рядом с ул.Габишева

рядом находится жилой комплекс "Изумрудный город"

площадь гаража 17,9 кв.м.

имеется погреб и смотровая яма

вентиляция

охрана

хорошие подъездные пути, 5 фото Наземная

27 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Гагарина Н ГСК "Дружба" 16,0 300 000 18 750 Продам гараж в ГСК "Дружба" на ул. Гагарина, бокс 689. На въезде шлагбаум и охранник. Гараж в хорошем состоянии, внутри полки, есть электрический счетчик. Земля под гаражом 19м2 в собственности, гараж 16м2. Кадастровый номер участка 16:50:110203:75

2 взрослых собственника., 5 фото Наземная

28 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Трудящихся, 25 С гск "Дружба" 24,0 300 000 12 500 Продаю капитальный гараж по ул Трудящихся (Дербышки), гск "Дружба"., 1 фото Наземная

29 Гараж Республика Татарстан, Казань, Азино-1 мкр, улица Закиева С

16,0 370 000 23 125 Срочная продажа!

Продаем гараж 16кв.м.,

По локации Закиева, дом 3а

Гараж 14

Сухой, чистый гараж.

Чистая продажа.

Стены - красный кирпич.

На данный момент есть арендатор, он готов остаться с новым собственником. Отличный вариант для инвестиции.

Реальному покупателю торг. Предложение актуально, пока висит объявление.



Помощь в оформлении и подготовке документов, сопровождение. Финансовая и юридическая защита. Гарантия безопасной сделки. ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! . Номер в базе: 6302688., 6 фото Подземная

30 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева П ГК Вакуумщик 20,0 360 000 18 000 Продается , Капитальный , Кирпичный , Гараж ГК Вакуумщик . Находится на втором этаже. Такое предложение эксклюзивное так как 20 квадратов. Круглосуточная Охрана. Шлагбаум . Видеонаблюдение. Электричество 220 В. Удобный заезд , въезд по пропускам. Зимой красота - Снег чистить не надо. Земля в Собственности . Строение в собственности . Поблизости Гипермаркет Лента, Автомойка, Жк Изумрудный Город.

Рядом улицы Кул Гали, Завойского, Салиха Батыева.

Ваш автомобиль всегда будет в тепле. . Номер в базе: 5475935., 6 фото Многоуровневая

31 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева, 36 П ГК Вакуумщик 20,0 365 000 18 250 7709906

В Приволжском районе города Казань по улице

Габишева 26 корпус 1 в гаражном кооперативе

ПГСО Вакуумщик продается гараж.

Общая площадь гаража 20.1 кв.м., расположен

на 2 этаже.

Круглосуточная охрана, видеонаблюдение,

шлагбаум.

Поблизости Гипермаркет Лента, Автомойка,

Жк Изумрудный Город.

Рядом улицы Кул Гали, Завойского, Салиха

Батыева.

Звоните! Ответим на все интересующие вопросы,

показ в удобное для Вас время., 4 фото Многоуровневая

32 Гараж Республика Татарстан, Казань В ГСК Халева-2 16,1 350 000 21 739 Объект 73650 ГАРАЖ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!Продается сухой гараж в ГСК Халева-2 площадью 16.1 кв м.Гараж и земля в собственности. Утеплен со всех сторон. Подннят уровень потолка жб плитами,на сегодняшний день высота 3 метра.Электричество круглый год,есть свой председатель.Очень выгодная цена 21 тыс.за кв м за центр города, 5 фото Наземная

33 Гараж Республика Татарстан, Казань, Музыкальная улица, 7А К

25,0 360 000 14 400 ПРОДАЕТЬСЯ киpпичный гараж, в Киpовcком paйoне, 25 кв.м. Еcть хopoший бoльшoй пoгреб для хpaнeния ОВОЩЕЙ. Аккуpатный, чиcтый, oбуcтрoeнный, есть cтeллaжи. Элeктричecтвo пpoвeдeно. Bcя дорoга вдoль оcвeщена, удобныe подьeздныe пути. Мecто cпoкойное. Документы в порядке,земля, гараж в собственности. Рядом улицы Болотникова, Фрунзе, Краснококшайская., 5 фото Наземная

34 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Ахтямова П Водитель 18,8 390 000 20 745 Хороший гараж 18,8м2, в ГСК Водитель, кирпичный, рядом с выездом на ул.Ахтямова/Нариманова, номер.26, высота въезда 182см (высота по балке внутри) 2,42м, длина 6,2м, ширина 2,94м2, шлагбаум, видеонаблюдение. Стоимость снижена, срочная продажа от собственника. Звоните., 8 фото Наземная

35 Гараж Республика Татарстан, Казань, Хлебозаводская улица М

48,0 350 000 7 292 Возможен обмен на сад, дачу, Зем участок



гараж с боксом на хлебозаводской - сам гараж 18м и к нему примыкает бокс 6*6 м. Их можно объединить. В гараже металлические ворота, в боксе металлическая дверь. Гск охраняемый. Видеонаблюдение. Многие используют под мастерские сервис. Рядом разъезд восстания. Заезд через тэцевскую, хлебозавод. Гараж могу сдать в аренду.

Собственник, 4 фото Наземная

36 Гараж Республика Татарстан, Казань, Поперечно-Ноксинская улица С

20,0 397 372 19 869 Продаю гараж кирпичный.почти новый.рядом снт.компрессорный.карьер.сибирский тракт Наземная

37 Гараж Республика Татарстан, Казань, Маршрутная улица, 17к1 К Химик-2 25,0 390 000 15 600 Продается капитальный гараж в ГСК "Химик-2". Бетонные полы, крышу менял три года назад. Есть круглосуточная охрана, хорошие подъездные пути, зимой снег чистят регулярно. Имеется хороший сухой погреб, смотровая яма, полки. Гараж и земля в собственности, документы на руках., 7 фото Наземная

38 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Коротченко, 4 В

15,0 350 000 23 333 В самом центре города, за Дворцом Спорта, рядом с ЦУМом по адресу улица Коротченко,4 продаётся кирпичный гараж для лёгкового автомобиля ,размер ворот 1,7 х 2,7 ,длина 5,6 м. Имеется погреб и ящики для хранения. Рядом улицы Ташаяк, Московская,Лево-Булачная, Право-Булачная,Саид-Галеева., 3 фото Наземная

39 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Хади Такташа В

21,0 400 000 19 048 Объект 66032 Гараж в центре города.Продается полноценный кирпичный гараж в центре города со всеми удобными проездными путями. Удобное месторасположение, подойдет под коммерческую недвижимость. Все документы готовы. Наземная

40 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Волкова В

22,2 400 000 18 018 Объект 59071 Гараж в центре Казани!!!Продается гараж в центре города, для парковки авто! Можно использовать под склад!!! Наземная

41 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Шуртыгина, 11А С

19,3 400 000 20 725 Продаётся подземный гараж 19.3 кв.м. Советский район, ул. Шуртыгина 11а. Во дворе дома. Гараж монолитный (перегородки из кирпича). в гараже Свет. Автоматическое освещение. Заезд через шлагбаум и отдельно ворота при въезде в паркинг. Въезд круглый год чистят. Гараж всегда сухой. Рядом ул: Спортивная, Волочаевская, Курская, Гастело



Безопасность сделки обеспечена стандартами работы Гильдии риэлторов Республики Татарстан. Подземная

42 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Родины, 31А С Заря 21,0 430 000 20 476 Гараж ГСК Заря, кирпич, одноэтажный, 21 кв.м, есть погреб, рядом с заездом-выездом. Въезд по пропускам, охрана, шлагбаум. Рядом станция метро ГОРКИ. Торг уместен., 4 фото Наземная

43 Гараж Республика Татарстан, Казань, Горки-2 мкр П Ялкын 21,0 445 000 21 190 Продаётся чистый, сухой капитальный гараж в ГСК "Ялкын" по улице Кул - Гали, 4. Площадь 21 м2 (3,5х6м ), высота 3,3 м.,, стены кирпичные оштукатурены, окрашены, перекрытие железобетонное, установлен натяжной потолок, светодиодные точечные светильники,электричество есть, на полу бетонная стяжка. Имеется смотровая яма, капитальный погреб 2х2,5м с вентиляцией. Установлены два навесных и один внутренний замок. Круглосуточное видеонаблюдение с сохранением записи. Въезд через шлагбаум. В 150 метрах остановка Кул Гали (автобус, троллейбус). В собственности земля и строение, все документы на руках., 8 фото Наземная

44 Гараж Республика Татарстан, Казань, Монтажная улица Н

39,4 450 000 11 421 Срочная продажа замечательного, большого гаража на 2 автомобиля!

Гараж расположен в максимально удобном месте гаражного кооператива, удобный подъезд, перед воротами большая площадка для маневрирования, автономное электричество.

Круглосуточное и круглогодичное видео наблюдение, въезд строго по пропускам.

Реальному покупателю торг!

Площадь 39,4 кв.м, имеется смотровая яма и погреб.

Земля находится в собственности, документы к продаже готовы, быстрый выход на сделку!

Звоните! . Номер в базе: 6227437., 9 фото Наземная

45 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Гаврилова Н

36,0 450 000 12 500 Продается кирпичный гараж 6*6 в ГСК "НМН" по ул. Гаврилова/Кадышевская.

Земля в собственности. Есть возможность постройки 2го этажа. Свет, охрана.

Возможна рассрочка!



Улицы: Чуйкова, Адоратского, Ямашева, Воровского., Казань г, Ново-Савиновский, улица Гаврилова , продается Кирпичный гараж, общ. пл. 36 кв.м., 1/1 этаж, 1 фото Наземная

46 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Островского, 1/6 В

19,0 460 000 24 211 Объект 49997 Лучшая парковка - это свой гараж в центре!Продается кирпичный гараж. Если Вы переживаете за сохранность своего автомобиля и устали искать парковочное место для него? Тогда это предложение для Вас: кирпичный гараж в самом центре города, сохранит Ваш автомобиль от эвакуаторов, хулиганов и других автомобилистов. Вы вложите свои "кровные" в недвижимость, а не в пол и потолок муниципальной парковки. Гараж и земля в собственности. Закрытый не проходной двор. В 2018 году произведен косметический ремонт гаража., 5 фото Наземная

47 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 12 В Эсперантовский 16,0 499 000 31 188 Пpедлагаем Bам пpеобреcти гаpаж в ГCK "Эcпeрантoвcкий" пo aдpecу ул.Назаpбaeвa, 12А, pядoм c гипeрмaркeтoм "Бэxетлe".

В 5 минутаx oт ст.мeтpo "Сукoннaя Слoбoдa ".

Электpичеcкий cчeтчик, розетки, кpуглоcутoчная oxрaна., 1 фото Многоуровневая

48 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева, 10Ак2 П Юлдаш 20,0 499 000 24 950 Продаю гараж в Юлдаш. Площадь более 20 м2, широкие заезды, охрана.

Земля, в собственности!!!

Можно в аренду с правом выкупа., 4 фото Наземная

49 Гараж Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 168 С

13,3 480 000 36 226 Парковочное место 172

Этаж: 5 /8 Многоуровневая

50 Гараж Республика Татарстан, Казань, Минская улица, 11 С Асхар 20,0 490 000 24 500 Продается гараж расположенный в гаражном кооперативе Асхар. 20 кв.м. Располагается на 4 этаже. Многоуровневая

51 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева В ГСК "Эсперантовский" 16,8 545 000 32 440 Продаю гараж в центре города, по ул.Н.Назарбаева д. 12А, ГСК "Эсперантовский".

Гараж находиться на 4 этаже, общая площадь 16,8кв.м. (2,9Х5,8), есть электричество, удобный заезд. Въезд через шлагбаум, круглосуточная охрана.

Документы готовы.

Звоните! . Номер в базе: 6053006., 5 фото Многоуровневая

52 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Николая Ершова, 27Б В ГСК "Вахитовец" 24,0 549 000 22 875 Объект 71088 Выгодное предложение!Предлагаю вашему вниманию гараж в ГСК "Вахитовец" по адресу ул. Н Ершова. Общая площадь помещения 24 2м, имеется смотровая яма, удобные подъездные пути. Вся развернутая информация по телефону.Торг., 3 фото Наземная

53 Гараж Республика Татарстан, Казань, Чистопольская улица, 5А Н Привет 16,7 500 000 29 940 Выставлен на продажу капитальный благоустроенный кирпичный гараж в ГСК Привет по ул. Чистопольская, 5 а в Ново- Савиновском районе.

Удачное месторасположение гаражного кооператива, учитывая загруженность района. Находится на пересечении улиц Чистопольская, Бондаренко, Черноморская, Ибрагимова. У Вас не будет проблем с парковкой, а также переживаний по поводу сохранности вашего автомобиля.

Удобный заезд и выезд, площадь гаража 16,7 кв.м., отштукатурены стены, имеется вместительный погреб. Гараж и земля под ним в собственности. Один собственник.

Ждем Вас на просмотр в удобное для Вас время., 6 фото Наземная

54 Гараж Республика Татарстан, Казань, Танкодром мкр С

21,6 563 000 26 065 Объект 60381 Гараж около станции метро!Продается просторный гараж с погребом для сезонных солений и не только!Лучшее решение как для автомобилистов, так и для хозяйственников.



За 5 минут можно дойти до станции метро.



Быстрая и чистая продажа!



Звоните, договоримся о показе в любое удобное для Вас время!, 2 фото н/д

55 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Серова, 2 М ГСК "Гарант" 19,0 569 000 29 947 7856072

В Кировском районе города Казань по улице Серова 2 в ГСК "Гарант" продается гараж.

Общая площадь гаража 19 кв.м., металлические ворота.

Гараж в собственности.

Ширина ворот - 2.70 м.

Высота потолка - 2.55 м.

Площадь 3.40 м. на 5.95 м.

В гаражном комплексе круглосуточная охрана, видеонаблюдение, доступ в гаражный комплекс 24/7

Удобное месторасположение,гаражный комплекс находится на уровне земли, удобный заезд.

Поблизости улицы Блюхера, Батыршина, Восход, Фрунзе, Краснококшайская. Многоуровневая

56 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Четаева, 16 Н Юлдаш-2 18,0 600 000 33 333 Могу сдать в аренду 3500 в месяц.

ул.Четаева 16, ГСК Юлдаш-2 6/6 этажного, расположен в кармане отдельно на 4 гаража. 653 есть окно смотрит на стадион. Видеокамеры, пожарная сигнализация, охрана. в собственности. Рядом в боксах есть автомойка и шиномонтаж., 8 фото Многоуровневая

57 Гараж Республика Татарстан, Казань В Пилот 17,8 600 000 33 708 Продается кирпичный гараж с глубоким погребом для хранения припасов. Общая площадь гаража 17.8 кв м., 6 фото Наземная

58 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Соловецких Юнг, 1 М Мечта 16,2 650 000 40 123 10944567

В Московском районе города Казань по

улице Соловецких Юнг д.1 в гаражном комплексе "Мечта" продается гараж.

Общая площадь гаража 16,2 кв.м. Расположен на

1 этаже гаражного комплекса.

Гараж в собственности.

Под гаражом имеется погреб, дополнительное место для хранения продуктов и консервации.

В комплексе круглосуточная охрана, видеонаблюдение,

доступ 24/7

Удобное месторасположение, удобный

заезд. Многоуровневая

59 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Декабристов, 112 М ГСК "ЛУЧ" 22,0 655 000 29 773 9974021



Продаётся гараж в ГСК "ЛУЧ" с индивидуальным въездом с широкими возможностями для манёвра площадью 22 кв.м.

Гараж очень сухой, оштукатурен силовая проводка по всему гаражу, свет, качественные металлические стеллажи, охрана, въезд по через ворота, основной въезд в гаражный комплекс в 20 метрах от улицы Декабристов 112 в любое время года, в шаговой доступности от станций метро Яшьлек.

Гараж может быть использован в качестве надежного, сухого складского помещения. Документы о собственности на руках. Один взрослый собственник.

Звоните, покажем в удобное для вас время!!!, 10 фото Наземная

60 Гараж Республика Татарстан, Казань В ГСК "Автомобилист 1" 27,0 700 000 25 926 Объект 69924 Полноценный гараж для бизнеса Продаю гараж в Советском р-н ул. Олонецкого ГСК "Автомобилист 1"



Общая площадь 26 кВ.м. Есть погреб.



Земля и строение в собственности., 3 фото Подземная

61 Гараж Республика Татарстан, Казань, Тверская улица, 9А М

21,0 760 000 36 190 10828832

В Московском районе города Казань по

улице Тверская 9 А в гаражном комплексе продается гараж.

Общая площадь гаража 19 кв.м. Расположен на

2 этаже гаражного комплекса.

Гараж в собственности.

В комплексе круглосуточная охрана, видеонаблюдение,

доступ 24/7

Поблизости улицы Серова, Ленская, Декабристов,

Шамиля Усманова, Восход, Волгоградская. Многоуровневая

62 Гараж Республика Татарстан, Казань, Калуга жилмассив В

30,0 790 000 26 333 Продам капитальный гараж 30 кв.м. возле дома по адресу Товарищеская 33.

Гараж имеет полный пакет документов на землю строение, всё в собственности.

Гараж построен из силикатного кирпича , есть небольшая отдельная комната, большой сухой погреб.

Гараж имеет сигнализацию, плюс дополнительно его охраняет отдел полиции 2 Вишневский, к территории которого гараж примыкает.

Благодаря местоположению гараж можно использовать под склад или иное коммерческое помещение

Рядом улицы Вишневского Калинино Амирхана Еники Пугачёвская Рабочей молодёжи Заслонова

Звоните., 4 фото Наземная

63 Гараж Республика Татарстан, Казань, Гвардейская улица, 59в С ГСК Яз 68,9 840 000 12 192 Объект 35075 Продается: Отличный кирпичный гараж в ГСК Яз по ул. Гвардейская, 59. Гараж построен в 2008 году: общая площадь 68,9 кв.м(с учетом ямы 27.8 и погреба 13.3) высота заезда в гараж - 294 см, бетонные полы/перекрытия, кирпичные стены, общая вентиляция, распашные металлические ворота, свет и охрана на территории! Очень удобные подъездные пути. Идеально подойдет под СТО, столярную мастерскую. Для продажи готовы все документы!!!, 4 фото Многоуровневая

64 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4А С Нефтяник 20,0 985 000 49 250 Продается капитальный гараж рядом с Советской площадью. Просторный, сухой. Верхнее помещение обшито финской фанерой (высота 3,30), нижнее помещение забетонировано (высота 2,40). Смотровая яма, бытовка, погреб. Удобно для организации автосервиса, мастерской, под склад. Круглосуточная охрана. Расположение - огонь!, 5 фото Наземная

65 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Павлюхина, 91 П

57,0 1 083 000 19 000 Добрый день. Продаю два гаража общей площадью 57 кв метра.

Прошу учесть не только гараж а так же землю в центре города которая оформлена в собственность в надлежашем виде подведено электричество на 15 кВт (380 В) есть возможность увеличить до 30 кВт Гараж находится на ул. Павлюхина недалеко от ТРК Казан молл.

Подробнее расскажу по телефону или при встрече.

Отличное место и решение для бизнеса.

Ещё раз прошу учесть что все в собственности земля, строение. рядом многие гаражи не в собственности. У многих в собственности только строение.

Никакие платежи дополнительные не нужно платить т.е чистка снега членские взносы итд тем самым сокращены расходы на обслуживание. Наземная

66 Гараж Республика Татарстан, Казань, Портовая улица, 1104 В

37,5 1 300 000 34 667 Гараж в ГСК "Якорь" со своим выходом на Волгу, общей площадью 37,5 кв.м., расположенный на земельном участке 45,3 кв.м.

Идеально под хранение водномоторной техники на прицепах, в длину более 10 метров.

Между рядами гаражей широкий проезд, удобно выворачивать с длиномерным прицепом.

Имеются промышленные стеллажи для хранения вещей. Новая электрика.

В собственности более 5 лет, без обременений. Собственник. Звоните!, 5 фото Наземная

67 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Академика Лаврентьева, 3а Н Майдан 28,0 1 700 000 60 714 Продаю гараж на 1 линии, 3 фото Наземная

68 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица 2-я Заречная, 29 А

100,0 5 650 000 56 500 В стратегически удобном месте для развязки с большим двором и парком для парковки фур. Продается готовый бизнес. С офисным и жилым помещением. Есть душевая, смотровая яма. 380 вт., газ, вода.., 9 фото Наземная

69 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, улица Голубятникова, 22 Н Лада 20,0 60 000 3 000 Продаю железный гараж, кооператив Лада, поселок Дружба на квартале. Наземная

70 Гараж Республика Татарстан, Казань, тракт Оренбургский, 211 П нур 24,1 90 000 3 734 продаю гараж ГСК "НУР ". 1991 год постройки,стены бетонные, одноэтажный, высота 2,96 м .Удобный подъезд, рядом с центральным въездом. Можно под склад, лодку, парковку авто. Электричества нет. Документально оформлен. ТОрг Наземная

71 Гараж Республика Татарстан, Казань, Военный городок-2 тер. П Щит 18,0 95 000 5 278 Продаю гараж в ГСК,,Щит,, в хорошем состоянии. Наземная

72 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, пос. Имени Орджоникидзе А

23,0 110 000 4 783 Гараж большой, без места, на вывоз

лист металла 3 мм

7м длина, 3,5м ширина, 2,5м высота, площадь 23 м3

в комплекте стойка для подвода электричества

координаты объекта 5551'08.1"N 4904'45.0"E, 3 фото Наземная

73 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Воровского, 15В Н

20,0 120 000 6 000 Продаю гараж на Короленко, первая линия;

рядом автомастерская, азс. Наземная

74 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева, 40Б П Восток 19,0 100 000 5 263 Продам гараж. Круглосуточная охрана. Въезд на территорию по пропускам. Земельный участок находится в долгосрочной аренде. Сам гараж оформлен в собственность., 1 фото Наземная

75 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, Изумрудный Город ЖК П ГСК Восток 19,0 105 000 5 526 Металлический гараж в ГСК Восток, круглосуточная охрана, вьезд по пропускам. Гараж и земля в собственности (документы на руках). Электричество в самом гараже и в погребе (погреб требуется освободить, восстановить лестницу), 3 фото Наземная

76 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Обнорского А

30,0 120 000 4 000 Продаю кирпичный гараж,крыша из бетонных плит,пол уложен плитами,с смотровой ямой и погребом.Есть возможность приватизации и подведения электричества. Размеры гаража 4,5м*6,1м, находится возле пересечения улиц Обнорского и Тепличнокомбинатской.Подъездные дороги заасфальтированы.Торг уместен, 3 фото Наземная

77 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, Передовая улица, 18 К

17,0 120 000 7 059 Продам, в данный момент арендуют, 1 фото Наземная

78 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Литвинова, 418 А

20,8 100 000 4 808 Гараж кирпичный , на одну машину . Торг уместен при осмотре . Риэлторам и агентам по недвижимости не звонить, 4 фото Наземная

79 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 50Ак5 Н ,, Заречье,, 19,0 120 000 6 316 Продаю металлический гараж в ГСК ..Заречье,, 19.5 кв.м. Смотровая яма (обработанный и забетонированный металлический короб), бетонированные полы, навесные полки (торг уместен) Наземная

80 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А П ГСК «Заря» 18,0 140 000 7 778 Продам гараж в ГСК Заря, по ул. Р. Зорге 31а.

Рядом ст. метро Горки, рынок Родина.

Гараж на 1 этаже 5 этажного комплекса. Площадь 18 м2. Круглосуточная охрана, видео наблюдение, уборка снега, электричество. В собственности земля и гараж. Собственник., 9 фото Подземная

81 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А П Заря 15,0 150 000 10 000 Продаю гараж, ГЗК Заря, остановка Родина, площадь 18 кв м, второй этаж, стоимость 150 тыс. руб., кирпичный, с погребом, около рынка родина. Подземная

82 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Химиков М Энергетик 18,5 185 000 10 000 Продам кирпичный гараж 101 в ГСК "Энергетик". Площадь согласно выписке из ЕГРН - 18,5 кв. м. Кадастровый номер: 16:50:310404:1477.

Небольшой торг.

Собственник, без обременений.

По всем вопросам звонить по номеру телефона, указанному в объявлении., 2 фото Наземная

83 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Лукина, 48Д А Сапсан-2004 21,0 170 000 8 095 Продается капитальный гараж в двухэтажном гаражном комплексе ГСК "Сапсан-2004" , по ул.Лукина 48 д , размером 3.5х6 м. , электричество , охрана , видеонаблюдение , до остановки транспорта 5мин., рядом жилые комплексы Взлетный,Взлетная полоса, Красное Яблоко . Также есть гаражи больших размеров .

Не посредник . Председатель ГСК . Покупка у собственников., 4 фото Многоуровневая

84 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4А С ГСК Нефтяник 18,0 199 999 11 111 Капитальный гараж (кирпич-бетон) в 3х-уровневом ГСК Нефтяник (ул. Бари Галеева, 4а) площадью 18м2 с правом собственности на ЗЕМЛЮ. Отличное месторасположение практически в центре города в 5 минутах от остановки Советская площадь. Круглосуточная охрана, сухой - крыша не протекает. Низкие платежи (в настоящее время платим 4-5 т.р./в ГОД ЗА ВСЁ (членские взносы, охрана, коммуналка). 200 000 руб. БЕЗ ТОРГА! От собственника. Многоуровневая

85 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Химиков, 10 М Энергетик 18,0 150 000 8 333 Кирпичный гараж в ГСК с подвалом, 1 фото Наземная

86 Гараж Республика Татарстан, Казань, Бухарская улица С Автоград 16,0 175 000 10 938 Продаю капитальный гараж в ГСК "Автоград". Право собственности на гараж и земельный участок под ним 19 кв.м. зарегистрировано. Долгов нет. Подъезд к гаражу крытый. Снег чистить не нужно Наземная

87 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Литвинова, 418 А Северный 25,0 170 000 6 800 Продаю кирпичный гараж, с погребом и смотровой ямой, подведено электричество., 5 фото Кооператив Наземная

88 Гараж Республика Татарстан, Казань, Хлебозаводская улица, 1 М Электрон 20,0 170 000 8 500 Гараж 19.5 м, со смотровой ямой и погребом, сухой, крыша новая.В собственности. Кооператив



89 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, Горки-2 мкр П Приволжский-6 16,0 160 000 10 000 Гараж. Полностью оформлены земля и сам гараж . Удобное расположение. Продаём срочно. Торг реальному покупателю. Все подробности по телефону. Размеры 5.47/2.9, 3 фото Наземная

90 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А П Заря 19,0 180 000 9 474 Продаю гараж ГСК Заря по адресу ул.Рихарда Зорге,31а (остановка метро торговый комплекс Родина) Второй этаж пятиэтажного бокса, площадь 18,9, круглосуточная охрана, один собственник. Без риэлтеров., 3 фото Многоуровневая

91 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А П ГСК ЗАРЯ 18,0 150 000 8 333 Продам гараж в ГСК Заря, по ул. Р. Зорге 31а.

Рядом ст. метро Горки, рынок Родина.

Гараж на 2 этаже 5 этажного комплекса. Площадь 17,8 м2. Круглосуточная охрана, видео наблюдение, уборка снега, электричество. Многоуровневая

92 Гараж Республика Татарстан, Казань, Портовая улица, 19Ак1 В "Якорь" 19,4 175 000 9 021 Продам гараж, находится недалеко от речного порта, гараж "якорь " находится под охраной., 2 фото Наземная

93 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А П Заря 18,0 180 000 10 000 Продам гараж в ГСК Заря, по ул. Р. Зорге 31а.

Рядом ст. метро Горки, рынок Родина.

Гараж на 3 этаже 5 этажного комплекса. Площадь 18 м2. Круглосуточная охрана, видео наблюдение, уборка снега, электричество. В собственности земля и гараж, один совершеннолетний собственник., 6 фото Многоуровневая

94 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Восстания, 8Ак1 Н

22,0 210 000 9 545 Продам гараж в собственности за 230000 рублей. Торг уместен., 1 фото Наземная

95 Гараж Республика Татарстан, Казань, Монтажная улица, 15а Н мотор-5 20,0 200 000 10 000 Гараж железобетонный, в ГСК "Мотор - 5" , ул. Гагарина, Ново-Савиновский район. Сухой, на крыше ондулин, Большие ворота. Площадь: 20 м²;

Охрана.

Или продам. Торг возможен., 3 фото Наземная

96 Гараж Республика Татарстан, Казань В Автоград 18,0 230 000 12 778 Продаю гараж в гаражном кооперативе, земля тоже в собственности, изнутри гараж обклеен декоративной пластиковой плиткой. Зимой регулярно чистят снег, свободные подъездные пути Наземная

97 Гараж Республика Татарстан, Казань, Химическая улица, 16 М Йолдыз 24,0 220 000 9 167 продам гараж, в собственности, все документы есть, светлый гараж, подключён свет, есть погреб, торг, 7 фото Кооператив Наземная

98 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Восстания, 100к161 М Южный 19,0 200 000 10 526 Продаётся гараж Гск"Южный в самом начале аллеи около охраны. В гараже имеется свет и погреб. Оформлен в собственность через рег.палату. Документы на руках., 5 фото Наземная

99 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Братьев Касимовых, 47/2 П Приволжский-3 19,0 220 000 11 579 Продажа. Гараж в ГСК ПРИВОЛЖСКИЙ-3 по улице Братьев Касимовых (ориентировочно рынок родина, котельная горки, Горкинско-Ометьевский лес). Гараж в собственности, земля нет (нет желания и времени бегать оформлять). В самом гараже погреб, яма, освещение, гараж не тёплый, охрана круглый год, уборка снега. Интересующие вопросы по телефону., 3 фото Наземная

100 Гараж Республика Татарстан, Казань, Савиново пгт Н ННМ 20,0 220 000 11 000 Продаю гараж в гаражном кооперативе ННМ, съезд с улицы Гаврилова. Гараж кирпичный в стяжке для защиты, имеется глубокая смотровая яма, глубокий погреб, проведено электричество, установлен электросчетчик. На въезде в гаражный комплекс имеется шлагбаум, въезд по пропускам, круглосуточная охрана. В зимнее время года, дороги очищают техникой. В собственности., 8 фото Кооператив Наземная

101 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рахимова М Желатин 17,4 200 000 11 494 Левченко, гск Желатин, гараж 17, 4 кв.м., погреб со стеллажами,

в гараже так же имеются стеллажи для хранения.

Хорошие подъездные пути и зимой и летом. Асфальт до гаража.

Документы на гараж и землю оформлены в собственность., 1 фото Наземная

102 Гараж Республика Татарстан, Казань, Савиново пгт, улица 2-я Кадышевская, 60 Н ГСК "Клуб ННМ" 19,2 230 000 11 979 Кирпичный гараж, 19, 2. кв.м. Гараж охраняется. Документы на гараж и землю под гаражом оформлены в Росреестре РТ. Цена - 230 000, торг возможен. Наземная

103 Гараж Республика Татарстан, Казань, Кировский р-н К ГСК ХИМИК-2 23,2 230 000 9 914 Продается гараж в ГСК Химик-2. Рядом улицы Ново-Светлая, Светлая, в Кировском районе. Имеется погреб. До ворот проложили асфальт. Строится 9-этажный жилой дом по улице Маршрутная. Спешите приобрести сейчас за такую цену. Реальным покупателям торг. Если не отвечаю, пишите, я перезвоню., 10 фото Наземная

104 Гараж Республика Татарстан, Казань, Кировский р-н К Бережок 17,6 220 000 12 500 Продаю кирпичный гараж в ГСК "Бережок",по ул.1мая(Кировский р-он),общ.площадь 17,6кв.м. Имеется свет,погреб,смотровая яма. Крыша не течет,есть винтеляция. Хороший подъездной путь,круглогодичный,зимой снег убирают. Собственник,документы в порядке,без долгов. Цена 220тыс.р,торг уместен,но не большой. Агенствам не обращаться., 5 фото Наземная

105 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Гагарина, 37А Н Дружба 19,6 225 000 11 480 Продается капитальный гараж в ГСК "Дружба", г. Казань, ул. Гагарина, д. 37а. Площадь 19.6 кв. м. Имеется погреб, яма. Южная сторона. 225 т. р. Наземная

106 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 13Бк1 С ГСК-3 24,0 260 000 10 833 Продаю кирпичный гараж в ГСК - 3, 6мХ4м,

Рядом метро Горки, до дороги по ул. Зорге 5метров. Любой транспорт под рукой.

Южная сторона, зимой снег не скапливается.

Смотровая яма, погреб 2Мх2М, полки, электричество, охрана круглосуточно, ворота на ночь закрывают, видеонаблюдение.

Крыша перекрыта Технониколем.

Земля в собственности, всё узаконено, документы на руках., 5 фото Наземная

107 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева, 10Ак2 П Вакуумщик 16,0 270 000 16 875 Продам подземный гараж, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, шлагбаум, рядом с магазином Атак, Лента и изумрудный город. Собеседник.без торга., 5 фото Подземная

108 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Леонида Черкасова А Мотор-4 20,0 250 000 12 500 Продается гараж в Авиастроительном районе, п. Сухая река, ГСК Мотор-4: первая линия, возле поста охраны, 20 кв.м, погреб, смотровая яма. В собственности., 6 фото Наземная

109 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Фатыха Амирхана, 62 Н

18,0 280 000 15 556 Продам гараж , за авторынком на Амирхана . Электричество есть ., 2 фото Наземная

110 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А П Заря 18,0 260 000 14 444 Продам кирпичный гараж на 3 этаже 5 этажного комплекса в ГСК "Заря", по ул. Р.Зорге, д.31А. Не течёт, теплый, широкий. Охрана, электричество, 6 фото Многоуровневая

111 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Братьев Касимовых, 47 П ГСК МЕЧТА 22,0 295 000 13 409 Продаю кирпичный гараж. Земля и строение в собственности, все документы в порядке.

Гараж находится недалеко от дороги, имеется круглосуточная охрана. В гараже есть яма и погреб. Продаю за ненадобностью. Возможен торг, 8 фото Наземная

112 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 63 Н ГСК МИРАС 19,6 290 000 14 796 Продаю кирпичный гараж в ГСК МИРАС на 3 этаже. Площадь 19.6 кв.м. Свидетельство о собственности., 1 фото Многоуровневая

113 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Карима Тинчурина В Спутник 17,0 250 000 14 706 г Казань, , тер ГСК Спутник (К.Тинчурина), 88, 1 фото Наземная

114 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Шуртыгина, 11А С

19,0 290 000 15 263 Сухой гараж 19 м в подземном паркинге дома Шуртыгина 11а. Отдельный независимый въезд с улицы Курская. Шлагбаум и ворота открываются с пульта ДУ. Автоматический свет, электричество. Собственник, документы готовы к продаже. Звоните, чтобы приехать и посмотреть своими глазами, это бесплатно., 1 фото Подземная

115 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Академика Павлова А Сокол 77 20,0 280 000 14 000 Гараж в авиастроительном районе, смотровая яма, глубокий погреб для хранения, большая антрессоль, сделан ремонт, стены отштукатурены, 4 фото Наземная

116 Гараж Республика Татарстан, Казань, Портовая улица, 23А В Якорь 34,0 295 000 8 676 Продам гараж гск якорь на улице портовая, площадь 34,7кв.м, первая линия от воды!!! Рядом лодочная станция! Идеально для рыбаков, хранения лодки, снегохода и т.д! Песчаный берег, охрана!

Кад/номер 16:50:012306:754

Соственник, ТОРГ !!!!, 3 фото Наземная

117 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица 2-я Туринская П ГСК "Каучук", гараж № 241 19,1 260 000 13 613 Кирпичный гараж, внутри полностью отделан вагонкой. Имеется верстак, стеллаж во всю стену, проведен свет, электричество. Гараж находится напротив МКДЦ (18 поликлиники) через дорогу, первая очередь от дороги (адрес, г. Казань, ул. Туринская, 1А) . Продаю срочно без посредников (собственник). Возможен торг. Наземная

118 Гараж Республика Татарстан, Казань, Старые Горки мкр П

18,0 250 000 13 889 погреб счетчик света .могу скидывать цену реальному покупателю Наземная

119 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Заря, 30 С вблизи дома Заря 30 16,9 300 000 17 751 Продается кирпичный гараж в гаражном кооперативе. Въезд на территорию через отгороженные общие ворота.В гараже есть погреб и смотровая яма. Гараж в собственности. Земля в аренде, но можно перенести в собственность. Документы готовы. Чистая сделка. стоимость 300 тыс. Торг., 1 фото Наземная

120 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица 1 Мая, 19Б К ГСК ХИМИК 23,0 320 000 13 913 Продается гараж в хорошем состоянии,имеется смотровая яма,погреб,электричество,двери утеплены,стены дополнительно армированы.В собственности,без обременения., 4 фото Наземная

121 Гараж Республика Татарстан, Казань В СКИФ 19,0 330 000 17 368 продается гараж в ГСК Скиф (ул. Аделя Кутуя, Курская, Седова, 21 век). Площадь 18,5 м. Широкий проезд к гаражу, электричество по счетчику, погреб 5,5 м, Зимой проезды чистятся от снега. Круглосуточная охрана, шлагбаум на пульте. Гараж находится в собственности, готов к продаже, ограничений и обременений нет. Собственник., 7 фото Наземная

122 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Абжалилова В Вахитовец 21,0 300 000 14 286 Продам гараж. Приспособлен для ремонта автомобилей. Центр города., 1 фото Наземная

123 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Академика Лаврентьева, 1А Н спутник 20,0 320 000 16 000 Продаю гараж в гск спутник. Светлый утеплён, не течёт. Пол залит битоном. Планировалось заниматься покраской. Документы в порядке, 4 фото Наземная

124 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Комиссара Габишева П Вакумщик 18,0 310 000 17 222 Продаю кирпичный гараж на ул. Габишева в ГСК Вакуумщик (рядом с магазином Атак, Лента и ЖК Изумрудный город). Гараж находиться на цокольном этаже имеется погреб. Территория круглосуточно охраняется и содержится в чистом виде, свет, въезд по пропускам, управляемый шлагбаум. Зимой очищают подъездные пути. Документы на гараж и землю готовы. Все взносы за 2021 год оплачены., 4 фото Подземная

125 Гараж Республика Татарстан, Казань, Енисейская улица, 7 М Восход/20 21,2 300 000 14 151 Гараж кирпичный ,земля и гараж все в собственности ,Документы готовы .Один взрослый собственник ., 5 фото Наземная

126 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Братьев Касимовых, 47/2 П Приволжский-3 23,0 330 000 14 348 Продам гараж в ГСК Приволжский-3. Площадь: 23 кв.м. Внутренняя площадь: 17,2 кв.м. Имеется смотровая яма, погреб и мини-погреб, электричество. Гараж сухой. Пол заливной. Гараж и земля оформлены, т.е. в собственности. Круглосуточная охрана (охранник, ворота, шлагбаум, камеры). Зимой чистят дорогу от снега. Мусор вывозится своевременно. Торг уместен. Кадастровый номер: 16:50:160102:550, 5 фото Наземная

127 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Николая Ершова, 27Г В Вахитовец 21,7 300 000 13 825 Пола нет. Эстакада есть внутри гаража. Заезд по эстакаде. Кооператив Наземная

128 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Братьев Касимовых, 47/2 П ГСК Приволжский-3 24,1 300 000 12 448 Гараж кирпичный,площадь 24,1кв м, наружная площадь 27,2 кв м, техпаспорт, регистрация права с 2003 г, земля недооформлена 30 кв м, есть кадастровая выписка о земельном участке ,номер 16:50:160102:28 от 2014г, договор об аренде земли номер 6020 от 2002 г, дорога хорошая , гараж на центральной аллее. Наземная

129 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Кул Гали, 6 П Багратионовец 15,0 300 000 20 000 Продаю капитальный гараж в ГСК "Багратионовец-2", ул.Кул Гали д.6,(перекресток ул.Кул Гали и ул.Фучика, рядом Эссен). Площадь 15 кв.м, высота потолков 4,5 м. Гаражный кооператив под общей крышей (не нужно убирать снег), круглосуточная охрана, шлагбаум, электричество, высокие ворота. Удобное месторасположение. Право собственности зарегистрировано. Стоимость 300 000руб. Разумный торг уместен, 4 фото Крытый

130 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Чапаева, 30 А Гск Мирас 16,0 340 000 21 250 Продается гараж,в гаражном комплексе Мирас,на втором этаже.В гараже есть видеонаблюдение, 5 фото Многоуровневая

131 Гараж Республика Татарстан, Казань, Курская улица, 10А С Скиф 20,0 340 000 17 000 Продаю гараж ГСК Скиф по адрес Курская 10а.

Гараж ПОЛНОСТЬЮ отремонтирован, площадь 20 кв.м., новая электрика, новая кровля, на полу бетонная стяжка, большой погреб со стеллажами, есть кладовка. Удобный заезд в гараж, высокие варота. Круглосуточная охрана, на въезде в комплекс установлен шлагбаум.

Гараж и земля в собственности, все документы готовы. Собственник, 3 фото Наземная

132 Гараж Республика Татарстан, Казань, Минская улица, 11 С Асхар 17,0 377 000 22 176 Гараж площадью 17 кв. м на пятом этаже, новая кровля.

Шлагбаум, круглосуточная охрана ГСК, въезд по пропускам.

Проспект Победы, Фучика,, 3 фото Многоуровневая

133 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Восход, 20 М

21,0 370 000 17 619 Гараж теплы и сухой , новая электрика

Имеется яма , крыша без подтеков, 3 фото Наземная

134 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Годовикова, 48 А автомобилист 82 24,2 350 000 14 463 капитальный гараж в хорошем состоянии в Авиастроительном районе на улице Годовикова 48 а хорошие подъездные пути систематическая уборка и вывоз снега круглосуточная охрана электричество в гараже и на аллее вывоз тбо погреб смотровая яма полы деревянные земля и строения в собственности один собственник ширина гаража 4,5 метра гараж 170 Наземная

135 Гараж Республика Татарстан, Казань, Туринская улица П Каучук 20,4 365 000 17 892 Продам гараж в ГСК "Каучук". Общая площадь 20,4 кв.м. Строение и земля в собственности. В гараже имеется погреб (2 этажа). Проведено электричество. Объект находится под охраной, ведётся видеонаблюдение., 6 фото Наземная

136 Гараж Республика Татарстан, Казань, Тушинская улица, 1Б П ПРИБОРИСТ 25,0 350 000 14 000 напротив мкдц срочно торг Наземная

137 Гараж Республика Татарстан, Казань, Большая Красная улица В

24,0 370 000 15 417 Гараж кирпичный. Во дворе жилого дома. Рядом с Сельхозакадемией и Суворовским училищем

Звонить или Вотсап Наземная

138 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Комарова С

24,0 350 000 14 583 продается гараж,свет проведен, есть погреб Наземная

139 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Аделя Кутуя, 68/1 С Салют 22,0 350 000 15 909 Продается капитальный гараж на А.Кутуя/Седова, ГСК "САЛЮТ".

Хорошие подъездные пути (асфальт).

Гараж абсолютно сухой, стены оштукатурены, есть погреб (красный кирпич), новые полы, свет, круглосуточная охрана.

Первый этаж двухэтажного комплекса, поэтому в гараже всегда сухо, сверху ничего не течёт, крышу постоянно ремонтировать не надо., 2 фото Наземная

140 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Восстания, 100к4Б М Южный 25,0 350 000 14 000 Продаётся гараж в ГСК Южный,площадью 25кв. Имеются все необходимые документы, строение и земля под ним в собственности. Свежий ремонт и электрика.

Собственник, не риэлтор, 8 фото Наземная

141 Гараж Республика Татарстан, Казань, пос. Константиновка С

24,0 350 000 14 583 Гараж кирпичный 24 кв.метра. в гараже есть электричество и свет. Гараж новый., 2 фото Наземная

142 Гараж Республика Татарстан, Казань, Кировский р-н К Бережок 22,0 370 000 16 818 Гараж 22 м2 с подвалом 22 м2 Наземная

143 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Айвазовского, 27 В

20,0 350 000 17 500 Продам кирпичный гараж во дворе дома 27 по ул,Айвазовского ,на территории школы Рабочей молодежи.Гараж 18,2 кв.м. с погребом во весь гараж 350 т.р.Земля 20 кв.м. в собственности 350 т.р. Наземная

144 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Циолковского, 41 А

18,0 370 000 20 556 Продается гараж в авиастроительном районе (ул.Годовикова) за ЖК Красное яблоко, 3 фото Наземная

145 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Карла Фукса, 4 В

17,3 400 000 23 121 Расположен во дворе жилого дома. Требует ремонта. Заедают ворота. Замена крыши, 1 фото Наземная

146 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Кул Гали, 6 П Кирпичные боксы 15,3 400 000 26 144 Продаю гараж в кооперативе "Багратионовец-2" по улице Кул Гали д.6.

Гараж охраняемый, кирпичный, двухэтажный, много места для хранения вещей, площадь 15,3 кв.м. по полу.



Отличное месторасположение, рядом остановки общественного транспорта, жилые дома.

Цена 400 000р., 4 фото Многоуровневая

147 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Гаврилова, 44а Н Старт 18,0 420 000 23 333 Бокс на 4-ом этаже 5-ти этажного ГСК Старт на ул. Гаврилова . 44А. Подсобка 4 кв.м. в подвале. Гараж не угловой с окном. Охрана, пожаротушение, видеонаблюдение.. Возможен кредит или ипотека., 5 фото Многоуровневая

148 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге П Заря 18,0 430 000 23 889 Продаю кирпичный гараж 18 кв.м. , со смотровой ямой и погребом. Цена 430000р, 1 фото Многоуровневая

149 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, улица Волкова, 79 В

20,0 400 000 20 000 Продаётся гараж в центре города Казани, во дворе дома по ул. Волкова, 79. Подъездные пути с двух сторон. Гараж и земля зарегистрированы в собственности. Подключено электричество по договору с Татэнергосбытом. Цена 400 000 руб. Земельный участок - кадастровый номер 16:50:011110:25. Кадастровый номер гаража 16:50:011110:250, 2 фото Наземная

150 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31Ак1 С ГСК Барс 28,0 410 000 14 643 Пpодам Гаpaж в ГCK Барс.

площaдь 28кв.м., такой же площадью имеется подвальное посещение.

Стены -кирпич, пoтoлoк и пол плиты, . Имеется видeонаблюдeниe, на данный момент имеется 220в, при возможности можно организовать 3 фазы.

Гарaж и земля офopмлeна в cобствeнноcть. Pядoм с гаражом имеется сервис и авторазбор, а также pынoк "Poдинa", ул. Pиxaрда Зорге, ул. Братьев Касимовых. Наземная

151 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Патриса Лумумбы С Аэропорт 20,0 400 000 20 000 Качественный ремонт гаража(проводка, кровля, пол) и погреба. Земля в собственности. Охрана, видеонаблюдение, шлагбаум., 10 фото Наземная

152 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 63 Н Мирас 22,1 400 000 18 141 Продаю гараж по ул.Адортского63 /Воровского ГСК Мирас, рядом с АВТОРЫНКОМ,за рынком "Привоз", гараж кирпичный, ПЕРВЫЙ этаж в 3-х этажном комплексе, 22 кв.м. Подвал под всем гаражом.Высота подвала 180. Удобное, расположение,в первом ряду; круглосут.охрана, электричество. Торг возможен Многоуровневая

153 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4А С "НЕФТЯННИК" 17,0 400 000 23 529 продаю гараж, на первом этаже,имеется смотровая яма, отличный погреб,электричество,вытяжка Многоуровневая

154 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Можайского, 19 К Новая Заря 27,0 450 000 16 667 Продаю кирпичный капитальный гараж в ГСК "Новая Заря" площадью 27 кв.м за домом Можайского 19. Хорошие подъездные пути, зимой дорога чистится регулярно. Есть хороший, сухой погреб, крыша новая, пол бетонный. Гараж никаких вложений не требует.

Гараж и земля в собственности., 7 фото Наземная

155 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Восход, 5 М

30,0 450 000 15 000 Продаю кирпичный 2-х этажный гараж с двумя отдельными входами во дворе дома. Есть смотровая яма и свет, рядом Московский рынок. Гараж и земля в собственности. Торг. Наземная

156 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Юлиуса Фучика, 87А П КВАРТ 16,0 450 000 28 125 ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ, в ГСК "КВАРТ", по ул. Ю.Фучика, 87А. 3-й этаж, удобный въезд и выезд. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, гараж сухой, в собственности (документы готовы). Торг уместен!!!, 4 фото Многоуровневая

157 Гараж Республика Татарстан, Казань, Ботаническая улица, 23/31к2 П

18,3 490 000 26 776 Гараж в центре города, с ямой и погребом, есть электричество, земля и строение в собственности, 3 фото Наземная

158 Гараж Республика Татарстан, Казань, Курская улица, 10А С "СКИФ" 22,0 450 000 20 455 Продается капитальный гараж на охраняемой территории ГСК. Смотровая яма- есть, погреб - есть, электричество - есть., 1 фото Наземная

159 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Халева, 2 П ГСК Халева 2 22,0 490 000 22 273 Продаю гараж с смотровой ямой и подвалом ГСК Халева-2 площадью 22,5 кв м, земля и гараж в собственности (два свидетельства о регистрации права). Перед гаражом залита бетонная площадка под одно машино-место. Электрика разведена, свой электрощит, счетчик, оборудована принудительная приточно-вытяжная вентиляция, освещение рабочих зон, есть верстак с полками для инструментов, крепления для велосипедов, площадка для хранения уборочного инвентаря, печка-буржуйка на дровах. В подвале оборудованы стеллажи. Идеальное помещение для небольшого автосервиса, мастерской, склада или ремонта собственного авто. Удобное расположение в центре города, в непосредственной близости с ЖК Сокольники. Торг., 7 фото Наземная

160 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Латышских Стрелков, 14А С ГАИ-1 18,0 490 000 27 222 Продается гараж в гаражном кооперативе ГАИ-1, по адресу Латышских Стрелков 14А, бокс 27. В отличном состояние., 4 фото Подземная

161 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 2А Н Юлдаш-2 18,0 470 000 26 111 Гараж на 5 этаже в ГСК Юлдаш-2 Многоуровневая

162 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Мулланура Вахитова, 10 К

17,5 495 000 28 286 Гараж находится на 3 этаже пятиэтажного гаражного комплекса. Срочно. Торг уместен, 1 фото Многоуровневая

163 Гараж Республика Татарстан, Казань, Проточная улица, 10к1 К Автодом 17,0 450 000 26 471 Продается гараж в гаражном комплексе. На 4 этаже. В собственности. Долгов по оплате нет. Сухой, светлый гараж. В гараже установлены полки для хранения.С охраной, под видеонаблюдением.Реальному покупателю возможен ТОРГ. Многоуровневая

164 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Николая Ершова, 27Г В Вахитовец 22,2 500 000 22 523 Продаю неспеша гараж в центре площадью 22 кв. метра с подвалом площадью 4 кв. Метра.

РЕМОНТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ (купил и заехал)



- Утеплён экструдированным пенополистиролом толщиной 5 см.

- стены пропитаны Гидроизоляцией фирмы пенетрон

- имеется конвектор отопления с дистанционным управлением от телефона (находясь за пределами гаража вы можете выставить необходимую температуру. Автоматика будет поддерживать ее). На телефоне будет отображаться сведения о температуре и влажности воздуха

- Вайфай с роутером (абон. плата в месяц 300 рублей)

- Камера видеонаблюдения с записью звука и датчиками движения с возможностью просмотра через телефон

- свежая стяжка пола бетона марки м300 (с армированием и набором марки водой в течении двух недель)

- в стенах подготовлены 3 отверстия для монтажа вентиляции верхнего и нижнего посещения

- внутренние стены обшиты ОСБ плитами на 9мм

- перед гаражом залита бетонная площадка

- стены вокруг гаража прокрашены фасадной крачкой, 8 фото Наземная

165 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 2А Н

18,3 530 000 28 962 Продается гараж на 6 этаже охраняемого гаражного комплекса. Гараж светлый (с окном, окно заменено на пластиковое). Очень удобный этаж, зимой всегда сухо, на этаж заезжает мало машин. Зимой самый теплый этаж - шестой.

На 1 этаже автомойка и шиномонтаж, заезд через шлагбаум.

За срочность хороший торг., 1 фото Многоуровневая

166 Гараж Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 206 С Надежда 18,0 500 000 27 778 ГСК Надежда.Не утеплённый гараж., 3 фото Подземная

167 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Гагарина, 35а Н отдельно стоящий гараж 26,0 520 000 20 000 Продаю кирпичный гараж на улице Гагарина во дворе (отдельно стоящий), идеально подходит для склада или мастерской (стены кирпич, потолок ж/б плиты, полы бетонные).Гараж в собственности, земля в аренда(есть возможность оформить в собственность, имеется Постановление ИКМО г.Казани)Торг., 1 фото Наземная

168 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Академика Лаврентьева, 1А Н Спутник 22,0 500 000 22 727 Ново-Савиновский район, гаражный кооператив Спутник, кирпичный с погребом, 2 фото Наземная

169 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Космонавтов С Вперед 2 33,8 500 000 14 793 Продаю гараж капитальный кирпичный площадью 33,8 квадратных метра на 2 машины, прицеп, гидроцикл и т.д. в ГСК "Вперед" на ул. Космонавтов, 5 минут пешком от магазина "Эрком". В гараже есть большой подвал площадью более 30 метров, который можно использовать как мастерскую или склад. Высота подвала более двух метров. В погреб проведено электричество для освещения. Часть подвала оборудована подиумом и является смотровой ямой гаража. Также в гараже есть большой глубокий погреб шириной во весь гараж. Заезд в гараж широкий, удобный в любое время года. Территория ГСК круглосуточно охраняется, въезд строго по пропускам. Документы готовы для продажи. Торг., 16 фото Наземная

170 Гараж Республика Татарстан, Казань, Манго ЖК М веста 22,0 590 000 26 818 Продается кирпичный гараж в ГСК "Веста" Строение капитальное с погребом на весь рост и размером гаража,электричество, сигнализация в рабочем сосотоянии.Удобное расположение позволяет добраться в любое время года т.к. кругом жилые дома и асфальт прям до гаража.Рядом улицы Окольная,Бакалейная. Все в собственности и готово для продажи. Причина в ненадобности. Торг по факту., 2 фото Наземная

171 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Ахтямова П ГСК "Водитель" 20,7 550 000 26 570 Продам железобетонный гараж в ГК "Водитель" по ул.Ахтямова. На въезде в гаражный кооператив - автоматические ворота. Гараж сухой, есть смотровая яма, электричество, пустой без хлама. Сам гараж расположен на въезде - второй от ворот, удобно чистить снег и выкидывать за ворота. Рядом с гаражом камеры видеонаблюдения и фонари освещения.

Документы все в порядке, гараж и земля в собственности, один взрослый собственник.

Причина продажи - покупка квартиры., 5 фото Наземная

172 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4 С Нефтяник 26,0 550 000 21 154 Продаю теплый, уютный гараж с удобным въездом в ГСК Нефтяник . Документы готовы, долгов нет.

видеонаблюдение, охрана, есть отдельная комната- мастерская, 2 фото Многоуровневая

173 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Академика Завойского, 3Г С

28,0 550 000 19 643 Гараж на 2 машины. Имеется яма. Охраняемый. По всем вопросам звоните., 4 фото Подземная

174 Гараж Республика Татарстан, Казань, Волгоградская улица, 5 М ГСК "Луч" 22,0 610 000 27 727 Гараж в ГСК "Луч" (ул. Волгоградская, Декабристов, Московский рынок) до метро Яшьлек 200 метров.



Удобный подъезд и заезд к гаражу.

Смотровая яма, погреба, пол бетонный, электричество, новая проводка, огороженная территория, видео наблюдение.

Гараж не затапливает, крыша не течёт, хороший ГСК (взнос всего 3000 в год на налоги по общей земле ГСК)



Собственник.

Незначительный торг уместен., 5 фото Наземная

175 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Соловецких Юнг, 1 М Мечта 18,0 600 000 33 333 Сухой и чистый гараж на 1 место. Счетчики поменяны. 1й этаж., 1 фото Многоуровневая

176 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Патриса Лумумбы С Электрон 2 18,0 650 000 36 111 Капитальный гараж, с погребом(смотровая яма), пол из асфальта, 2 фото Наземная

177 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 41 П

17,5 700 000 40 000 Гараж 17,4 кв.м (4 м Х 6,5 м), кирпичный. Площадь земельного участка в собственности 36 кв.м. Находится в центре города по адресу г.Казань, ул. Эсперанто, 41.

Сухой, теплый, асфальтированный подъезд. Свидетельства на Землю и гараж оформлены.

Удобная транспортная развязка, хорошие подъездные пути.

Полное юридическое сопровождение сделки, ипотека возможна., 4 фото Наземная

178 Гараж Республика Татарстан, Казань, Меридианная улица, 6 Н

23,7 700 000 29 536 Гараж - машино-место 23.7 м2 (3.3х6.8, высота 3 м) в подземной отапливаемой парковке жилого дома. Стены парковки кирпичные, пол бетонный. Собственник 1. Подземная

179 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Габдуллы Кариева, 3 С ГК Престиж 21,0 750 000 35 714 Продаю гараж 20,5кв/м на 4 этаже в ГК "Престиж" на Г. Кариева 3, мкр 21 век. Круглосуточная Охрана +шлагбаум, зимой достаточно тепло. На территории ГК имеется шиномонтаж, автомойка, автосервис., 2 фото Многоуровневая

180 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица 1-я Зеленая, 1 П Архитектор II 25,0 750 000 30 000 капитальный гараж, личная собственность, размер 6.2 х 4.0 высота внутри 2,5. погреб, индив.электричество, дорога асфальтирована, выезд на ул.Зеленая.Торг. Наземная

181 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Академика Сахарова, 19А С РАДАР-2 21,0 800 000 38 095 Продается охраняемый гараж .Размеры (заезд ширина 2.5м) 2.9м х 6м ул. Сахарова 19а . ГСК Радар-2 21м2. Свет , кронштейны под полки ,смотровая яма , погреб 1.5м х 2.25м x 1,9м. Собственник . Реальному покупателю Торг., 1 фото Наземная

182 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Декабристов, 2к2 М Родничок 22,0 850 000 38 636 Погреб (величина такая же как гараж 22 кв. метра) фото прилагается

Электричество исправное (свет и розетка наверху и свет внизу в погребе)

ГСК Родничок. Охраняемая территория, есть шлагбаум, своя бухгалтерия.

Рядом находится издательство Татмедиа, ЗАГС Казан (Чаша), Набережная, напротив полилингвальная школа Адымнар.

Станция метро Козья слобода в 250 метрах

Зарегистрированы права собственности на земельный участок. Я собственник., 3 фото Наземная

183 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 2А Н ГСК Юлдаш 2 27,0 990 000 36 667 Продаётся гараж в ГСК Юлдаш на два автомобиля. Площадью 27кв. Находится на третьем этаже кооператива, на въезде шлагбаум с охранником. Сам гараж с электрическими воротами на брелке.

Чистый, светлый гараж со свежим ремонтом и электрикой, 9 фото Многоуровневая

184 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Восстания, 41 М

27,0 950 000 35 185 Продаются 2 теплых соседних гаража с центральным отоплением (24 и 27 м2) во дворе д. 41 ул. Восстания. Земля в собственности, имеются договоры на электро- и теплоснабжение. Автоматические ворота, смотровые ямы, погреб. Подходят для складских и производственных нужд. 950 т. руб. каждый., 2 фото Наземная

185 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Космонавтов, 61А С ПОЛЕТ 60,0 980 000 16 333 Продаем ГАРАЖ, ГСК "ПОЛЕТ", 60 кв.м., по соседству с ЖК "ЗВЕЗДНЫЙ", в собственности. Гараж утепленный,вмещаются две машины, имеется: смотровая яма, цокольный этаж (состоит из 3-х комнат). По желанию можно построить 2 этаж. Идеальное место под автосервис и для своего личного пользования. Через дорогу автовокзал "Восточный". Хорошая инфраструктура. ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ.., 18 фото Наземная

186 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Нестеровский Овраг, 50 В ГСК "Радар-2" 52,0 980 000 18 846 Продается гараж общая площадь 52 кв.м. находящий по адресу РТ, Казань, улица Нестеровский Овраг 50, ГСК "Радар-2" с ремонтом, под охраной, видео наблюдение на каждом этаже и по периметру!!! Свидетельство о праве собственности зарегистрировано.

Общая площадь 52 кв.м. состоит из двух гаражей, 11 фото Многоуровневая

187 Гараж Республика Татарстан, Казань, Гвардейская улица, 54А С

27,0 1 000 000 37 037 Продам гараж на два автомобиля. Дорого. Многоэтажный гаражный комплекс. Гвардейская 54а. 2 этаж. Бокс 11. С окном, вид на улицу Гвардейскую. Удобный въезд в бокс за счет примыкающего холла. Многоуровневая

188 Гараж Республика Татарстан, Казань, Большая Красная улица, 22а В отдельно стоящий гараж 24,0 1 350 000 56 250 кирпичный гараж во дворе дома. земля в собственности. Наземная

189 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Можайского, 16 К новая заря 80,0 1 400 000 17 500 Продаю из блоков капитальный гараж в ГСК "Новая Заря" за домом Можайского 19. Хорошие подъездные пути, зимой дорога чистится регулярно., 1 фото Наземная

190 Гараж Республика Татарстан, Казань, тракт Оренбургский, 21 П Идель 23,7 350 000 14 768 Продается кирпичный гараж в ГСК Идель есть охрана, свет подъездные пути зимой чистят. В гараже есть два погреба в два кольца., 4 фото Наземная

191 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева, 4А С Нефтяник 32,9 780 000 23 708 Продам двухкомнатный гараж (32.9 м²) в ГСК "Нефтяник".

Гараж находится рядом с Советской площадью, ЖК Грин Сити, ЖК Скайлайн, ЖК Арт Сити.

Территория гаражей под видеонаблюдением, охраняемая, въезд по пропускам.

Обшитые стены, качественное освещение. Перебоев с электричеством нет.

Основное помещение 17.2 м², дополнительное под хранение вещей - 11.8 м². Высота потолков - 2.5 м², 5 фото Подземная

192 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Нестеровский Овраг, 50 В ГСК "Радар-2" 18,7 1 000 000 53 476 Продается гараж в многоэтажном подземном гаражном кооперативе рядом с новостройками (ГСК "Радар-2").

Кооператив охраняется, свет в гараже есть, без отопления.

Торг Подземная

193 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица 3-я Кленовая С ГСК Киндерка - 2 25,2 185 000 7 341 Арт. 48713098 Продается гараж в Дербышках, ГСК Киндерка - 2. Гараж в хорошем состоянии. Есть погреб и смотровая яма, свет проведен. Крыша перекрыта. Удобные подъездные пути.

Рядом улицы: Халезова Липатова Мира Правды

Торг, 4 фото Наземная

194 Гараж Республика Татарстан, Казань В ГСК Заря 18,2 200 000 10 989 Продаётся хороший кирпичный гараж 18,2 м2 в отличном месте

ГСК Заря по адресу ул Р.Зорге 31а!

Имеется погреб и смотровая яма.

Удобное расположение - недалеко новые ЖК Родина и Новые Горки, метро Горки, отличные подъездные пути.

1 собственник, без обременений

Номер объекта: #1/610389/10756, 3 фото Подземная

195 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Бари Галеева С ГСК Нефтяник 20,0 350 000 17 500 Компания "Недвижимость и Закон" предлагает лучшие условия для покупки гаража площадью 20 кв.м. расположенного в ГСК Нефтяник в Советском районе г. Казань по ул. Галеева.

Гаражное место сухое, чистое. Защищено навесом от снега и дождя.

Удобный заезд. Подъездные пути асфальтированы.

Электричество круглосуточное, есть смотровая яма.

Рядом остановка Советская площадь. Подземная

196 Гараж, Кирпичный, отдельностоящий Республика Татарстан, Казань, улица Масгута Латыпова В

20,0 500 000 25 000 Продаётся гараж в Вахитовском районе г. Казани ул. Масгута Латыпова д. 62. Гараж кирпичный со смотровой ямой ,также имеется приличный погреб ,всё в собственности.



Номер объекта: #1/544478/133, 7 фото Наземная

197 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань В ГСК "Восток" 20,0 170 000 8 500 Продаю гараж в ГСК Восток. Гараж металлический 20 кв.метров. Под всем гаражом погреб, перекрытия бетонные. Строение и земельный участок в собственности. Членские взносы 6 т.р. в год. Круглосуточная охрана, заезд через шлагбаум., 6 фото Наземная

198 Гараж Республика Татарстан, Казань, Портовая улица В гск "Якорь" 22,0 250 000 11 364 Продаю гараж гск "Якорь" рядом с новым ЖК "Живи на Портовой". 22 кв.м. Есть свет, смотровая яма и погреб. Земля в собственности., 6 фото Наземная

199 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Юлиуса Фучика П ГСК "Юлдаш" 19,3 360 000 18 653 Арт. 49537967 Гаражный бокс с погребом в поисках своего владельца с автомобилем!

Адрес: г. Казань, ул. Фучика

ГСК "Юлдаш"

Характеристики объекта:

Площадь гаража: 19,3 кв.м

Высота гаража: 2,97 м.

Погреб: 8 кв.м

Электричество +

Фундамент: бетонно-ленточный

Ворота: металлические

Гаражный комплекс находится под круглосуточной охраной.

Заезд и выезд производится через пульт управление.

Приобретая эту недвижимость, Вы получите не только надежное и комфортное хранилище для Вашего коня, но и складское помещение для хранения автозапчастей и прочего имущества.

удобный асфальтированный подъезд со стороны улицы.

Можно сдавать в аренду. Наземная

200 Гараж Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 161 С ГСК Элемте-1 23,3 350 000 15 021 Продается гараж из кирпича площадью 23,3 кв.м в ГСК Элемте-1 в Советском районе Казани. Удобное расположение ГСК за магазинами Мегастрой и Агава с выездом на проспект Победы (на южную трассу). Гараж в хорошем состоянии, пол деревянный, есть электричество, погреб, ворота металлические. Высота потолка 2,5 метра. Отличные подъездные пути, круглосуточная охрана. Дорога зимой чистится. Гараж и земельный участок в собственности, документы готовы., 2 фото Наземная

201 Гараж Республика Татарстан, Казань, Хлебозаводская улица М

19,7 400 000 20 305 Арт. 49077559 Продается гараж на земельном участке площадью 22 кв.м.

Площадь гаража 19,7 кв.м. Ворота утепленные, гараж утепленный, отапливаемый, есть стеллажи. Охранная сигнализация пультовая вневедомственная. Стены, потолок и пол армированные, гараж специально для стоянки автомобиля. ГСК оборудовано видеонаблюдением, огорожен.

Близлежащие улицы Тэцевская Васильченко Восстания Кулахметова, 2 фото Наземная

202 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Бондаренко, 1 Н ГСК "Авангард" 17,0 480 000 28 235 Продается гараж в ГСК "Авангард" на 5 этаже.

Удобные подъездные пути. Круглосуточная охрана. Сухой, теплый (с отоплением), отдельно сделана гидро- и теплоизоляция. Есть пожарная сигнализация и охранная сигнализация., 4 фото Многоуровневая

203 Гараж Республика Татарстан, Казань, проспект Победы, 206 С

18,0 500 000 27 778 Гаражный бокс не утеплённый, 4 фото Многоуровневая

204 Гараж Республика Татарстан, Казань, Хлебозаводская улица М

24,4 650 000 26 639 Арт. 49078226 Продается гараж на участке 29 кв.м.

Площадь гаража 24,4 кв.м. Ворота утепленные , внутренние рольставни утепленные (из полипропилена). Гараж утепленный, отделанный деревом, отапливаемый, есть стеллажи, видеонаблюдение внутреннее и наружное. Охранная сигнализация пультовая вневедомственная. Стены, потолок и пол армированные, гараж специально для стоянки автомобиля. ГСК оборудовано видеонаблюдением, огороженный.

Близлежащие улицы Тэцевская Васильченко Восстания Кулахметова, 2 фото Наземная

205 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Юлиуса Фучика, 59 П Приборист-2 38,0 690 000 18 158 Двойной гараж в ГСК Приборист-2 на 3 этаже по адресу г. Казань, ул. Фучика 59.

Рядом станции метро: Дубравная и проспект Победы. Возможно переоборудование под два гаража, вставлена готовая металлическая рама под вторые ворота. Гараж построен в 2002 году. Единственный собственник, общая площадь 38,50 кв.м , бетонные полы, общая вентиляция, усиленная электропроводка. Гараж чистый, сухой, кирпичные побеленные стены, по стенам удобные металлические стеллажи, распашные металлические ворота, свет и круглосуточная охрана с видеонаблюдением на въезде и на территории.

Въезд по электронным карточкам через шлагбаум.

Полный порядок в гаражах и на территории. Очень удобные подъездные пути. Для продажи готовы все документы, включая землю. торг на месте, 1 фото Многоуровневая

206 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Соловецких Юнг, 1к1 М МЕЧТА 18,5 650 000 35 135 Продаю кирпичный гараж в ГСК Мечта в 3-х этажном гаражном комплексе

3 этаж. На этаж отдельный заезд.

Имеется круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Гараж: отдельный бокс c воротами, c электричеством и отоплением.

Вентиляция, система пожаротушения

В шаговой доступности улицы Серова, Блюхера, Ленская, Тверская и станция метро Яшьлек., 6 фото Многоуровневая

207 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Айвазовского, 28 В архитектор 25,0 310 000 12 400 Продаю гараж в кооперативе архитектор. С местом для авто и подсобным помещением. Торг уместен, 7 фото Подземная

208 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Юлиуса Фучика, 88А С Парковка ЖК Вербный 18,0 390 000 21 667 "Продаю охраняемый гаражный бокс 18 кв.м. на многоуровневой парковке ЖК Вербный около ТЦ Франт на ул. Юлиуса Фучика, д.88А. Круглосуточная охрана - контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде, видеокамеры.

Право собственности зарегистрировано в регпалате, единственный собственник, документы готовы, долгов нет.

Чистая продажа от единственного собственника." Многоуровневая

209 Гараж Республика Татарстан, Казань, Горки-3 мкр П ГСК "Дубрава" 17,2 420 000 24 419 Продам подземный гараж(бокс) в гаражном кооперативе "Дубрава". Свет, яма, погреб, центральные автоматические ворота, собственник, без обременений., 5 фото Подземная

210 Гараж Республика Татарстан, Казань, Азино-2 мкр С АСХАР 18,0 420 000 23 333 Продаю гаражный бокс в ГСК Асхар на 3 этаже с окном 18 кв.м., 1 фото Многоуровневая

211 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Гаврилова, 44а Н Старт 18,0 Comp: НДС не включен 425 000 23 611 Практичный и вместительный гараж, второй этаж, стеллаж стол в подарок. Окно, система пожаротушения. Дополнительно: холодное кладовое помещение в подвале 2Х2 с недавно обновленной проводкой, удобно хранить соления., 14 фото Многоуровневая

212 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Кул Гали, 6 П Баргатионовец-2 16,0 450 000 28 125 Продаю гараж в ГСК "Багратионовец-2 (ул.Кул Гали / Фучика). Площадь 16 кв.м. Круглосуточная охрана, автоматический шлагбаум, свет, электричество, высокие ворота. ГСК находится под общей крышей (не нужно убирать снег). Комплекс одноэтажный. Строение и земельный участок(!) в собственности., 2 фото Крытый

213 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Нестеровский Овраг, 50 В Радар-2 19,0 450 000 23 684 Продается бокс в гаражном кооперативе "Радар-2" площадью 19м2.

На въезде стоит шлагбаум, кооператив под охраной.

Бокс находится на -1 этаже от въезда, окно выходит на улицу., 6 фото Многоуровневая

214 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 12А В Эсперантовский 17,0 550 000 32 353 Продам гаражный бокс на 4 этаже 4-хэтажного ГСК "Эсперантовский". Охрана. Электричество. Реальному покупателю торг. В собственности более 6 лет. Собственник. В 10 минутах пешком м.Суконная слобода, Бэхетле, Макдоналдс. Крыша не течет. Ежеквартальная оплата - 2100 рублей. Продажа в связи с ипотекой. Цена нижней планке рынка., 4 фото Многоуровневая

215 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Хусаина Мавлютова, 48Б П Волга 20,0 570 000 28 500 Продаю гаражный бокс 506 2 этаж (верхний), тупиковая сторона.

Пол керамогранит, стена силикатный кирпич, освещение по периметру бокса, розетки, счётчик, полки.

Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, пропускной режим через шлагбаум. Без долгов и обременений. Собственник.

Торг при осмотре., 5 фото Многоуровневая

216 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Гаврилова, 44а Н ГСК Старт 26,0 650 000 25 000 Продаю гараж 4,5 *6 м2 в пяти этажном гаражном кооперативе ГСК "Старт". Гараж находится на 4 этаже.

Удобная планировка на две легковые машины.

Документы оформлены., 1 фото Многоуровневая

217 Гараж Республика Татарстан, Казань, пос. Борисоглебское, улица Шоссейная А Сокол-92 340,0 5 200 000 15 294 Продаётся помещение в гаражном кооперативе ГСК Сокол-92

Помещение и земля в собственности

Размеры 12*14м. в 2этажа

Общая площадь 340кв.м.

Электричество 380/220Вт.(15кВт)

Удобные подъездные пути

Высота первого этажа 4.5м.

Размеры ворот 3.2/4 выс./шир. сквозные.

До трассы М7 10 мин. езды, до авторынка 13мин.

Утепленный первый этаж.

На втором этаже подъемный электротельфер на 500кг.

Также на втором, две утеплённые комнаты, одна под офис, во второй душевая кабина, водонагреватель, стиральная машина, газовый котел для обогревания всего помещения газгольдером.

Возможность пробурить скважину под воду и сделать канализацию.

Хорошие дороги из крошки асфальта, всегда сухо и чисто.

Круглосуточная охрана. Зимой постоянно чистят дороги.

Один собственник. Все документы на руках., 30 фото Наземная

218 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Рихарда Зорге, 31А П ГСК "Заря" 18,0 400 000 22 222 Продам гараж в 5 этажном гаражном комплексе ГСК "Заря" рядом с Торговым комплексом "Родина" по ул.Зорге, д.31а. Гараж находится на 5-ом этаже (наземный этаж, все остальные этажи ниже), сразу при въезде. Не требуется очистка от снега. Гараж сухой. Охрана, въезд по пропускам, видеонаблюдение.

Личные вещи будут вывезены. Риелторов просьба не беспокоить.

На данный момент гараж сдается в аренду за 3500 месяц., 8 фото Многоуровневая

219 Гараж металл. Республика Татарстан, Казань, улица Павлюхина, 106А П ГСК Салют 18,0 200 000 11 111 Предлагаем Вам приобрести гараж. ГСК Салют. Гараж металлический. В собственности. Земля под гаражом тоже в собственности. Удобное месторасположение. Широкие подъездные пути. Отличные вариант для использования под склад!, 3 фото Наземная

220 Гараж Республика Татарстан, Казань, улица Соловецких Юнг, 1 М

18,0 850 000 47 222 Продаю машино-место площадью 18.6 кв.м.

Имеется круглосуточная охрана.

В шаговой доступности улицы Серова, Блюхера, Энергетиков, Соловецких Юнг, Ленская, Тверская и станция метро Яшьлек.

Пожарная сигнализация имеется.

Гараж находится на 3 этаже.

Торг уместен., 4 фото Многоуровневая