Парадные дома Чукашева откроют для казанцев и гостей столицы

После реставрации старинный особняк станет штаб-квартирой Госкомитета РТ по туризму, его обещают превратить в объект для посещений

В Казани реставрируют одно из красивейших зданий в исторической части города — дом купца Чукашева на улице Горького, 19. Проект реставрации разработали специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект», которые сейчас ведут авторский надзор за ходом работ на объекте культурного наследия. Как выяснило «Реальное время», в этом году строение перешло на баланс Госкомитета Татарстана по туризму, который ранее занимал лишь половину дома, в другой — был Союз архитекторов РТ. Но зодчие сменили прописку, и теперь ведомство Сергея Иванова получило особняк в полное распоряжение. Правда, как рассказал нашему изданию новый собственник, все площади комитет все равно не займет — часть из них, а именно великолепные парадные на втором этаже, станут доступны для посещений, и дом Чукашева войдет в туристические маршруты Казани. Подробнее о новом назначении, любопытных деталях реставрации и истории самого дома, который возводили купцы-старообрядцы, соперничая с магнатами Ушковыми, — в нашем материале.

«Сможем показывать наши сокровища всем желающим»

Как выяснила газета «Реальное время», скоро на карте туристических маршрутов Казани появится новый объект — дом Чукашева по ул. Горького, 19. Это штаб-квартира Госкомитета РТ по туризму, который недавно получил здание со статусом ОКН в полное распоряжение. Сейчас в старинном особняке идет реставрация, а по окончании работ он станет доступен всем желающим его осмотреть.

— Наша задача сделать второй этаж доступным для посещения казанцами, жителями республики и туристами. Мы счастливы, потому что сможем показывать наши сокровища и достояние всем желающим, — поделился новостью с «Реальным временем» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, на втором этаже дома будут восстановлены парадные комнаты, они будут предназначены для проведения городских и республиканских общественных презентационных мероприятий. И лишь часть помещений технического характера будут переданы под нужды комитета.

Ремонт в здании начинали еще в 2014 году, на площади бывшей старой аптеки. Но само здание целиком долгое время капитально не обновляли. Сейчас реставрируется весь особняк, на эти цели выделено более 83 млн рублей.



— Проектным решением предлагается в полном объеме реставрация интерьеров второго этажа с учетом сохранения подлинных его элементов, восстановлением утраченных и деструктивных элементов на поврежденных участках стен и потолка, подвергшихся замачиванию в результате длительных протечек с кровли. Предполагается произвести реставрацию исторических существующих дверных заполнений, паркетных полов и полов из метлахской плитки, — рассказала «Реальному времени» Гюзель Исхакова, начальник отдела реставрации ГУП «Татинвестгражданпроект», чьи сотрудники разработали проект реставрации и ведут авторский надзор за ходом работ.

В здании общей площадью 718,9 кв. м пройдут строительно-монтажные и прочие работы, проведут и благоустройство прилегающей территории. Заказчиком проекта выступило ГИСУ РТ.



Здание на Горького, 19 (бывшая Большая Лядская) было построено в 1908 году. Фото: pastvu.com

«Дом Чукашева — уникальный памятник архитектуры»

Здание на Горького, 19 (бывшая Большая Лядская) было построено в 1908 году. Его отличают асимметричный фасад, пышные декоративные формы в убранстве с использованием элементов стилей барокко и рококо, характерных для архитектуры Казани начала XX века. «Они придают зданию незабываемый и романтический вид. В оформлении фасадов и интерьеров использованы растительные и зооморфные элементы», — отмечают реставраторы ТИГП.

Возвела дом семья Чукашевых — одна из старейших фамилий в Чистополе. В 1907 году они выкупили у потомственного, почетного гражданина Николая Васильевича Михайлова дом с усадьбой в 1 480 кв. саженей в угловой части квартала на пересечении ул. Большой Лядской и Поперечно–Лядской. На следующий год занялись перестройкой усадьбы на свой лад. Сохранилось прошение А.Н. Чукашева с просьбой разрешить возвести пристрой к существующему каменному двухэтажному флигелю со стороны ул. Поперечно-Лядской, а также каменные двухэтажные службы.

Строили новый двухэтажный каменный особняк по проекту модного по тем временам архитектора К.С. Олешкевича и инженера K.M. Петрова на месте старого одноэтажного жилого дома. Здание очень похоже по архитектуре, планировочному решению и отделке интерьеров на дом Журавлева по ул. Островского, 15 — ныне это музей Ш. Камала.

— Архитектурный декор оформления фасада соответствовал моде начала XX века, когда здания оформлялись в стиле эклектики с некоторыми элементами в стиле модерн. Наиболее выразительное решение получил главный уличный фасад здания. Композиция фасада несимметрична. Два боковых ризалита, выступая из плоскости стены, придавали фасаду пластичность. Северный, большой ризалит, акцентирован входами и большим балконом, опиравшимся на волютообразные кронштейны. Балкон был огражден каменными балясинами. Левый вход, ведущий в парадное, а дальше, по изумительной по красоте и пластичности лестнице, в сами жилые апартаменты Чукашевых. Рядом с ним, справа, был размещен вход с двухстворчатой дубовой резной, лакированной дверью (аналогично исполнена и левая дверь) из которого можно было попасть в занимавшую весь нижний этаж аптеку, принадлежавшую известному казанскому провизору Юлию Шварцу, — рассказывает Гюзель Исхакова.

Особого внимания заслуживает лепная отделка интерьеров. Лепные украшения стен, карнизов и потолков выполнены с преобладанием форм рококо, отмечает реставратор. Наиболее пышно отделаны залы верхнего этажа, и помещения в которой располагается спиралеобразная лестница, с каменными ступенями и ажурной металлической решеткой. Полы в большинстве помещений выполнены из наборного дубового паркета, а в вестибюле из керамической трехцветной плитки. В залах второго этажа сохранились две изразцовые печи, представляющие особый интерес.

После революции дом национализировали, в нем были коммунальные квартиры и помещения Совета военных комиссаров. Аптека Шварца сохранилась и в советские времена. В доме также проживали врач Котелов с семейством, дочь которого Юлия была ученицей частной женской гимназии Л.П.Шумковой. Аптека №14 на Большой Лядской улице в советское время некоторое время заведовал тот же Юлий Шварц. Утверждается, что в этой аптеке в советское время «можно было найти те лекарства, которые нельзя было найти во всем городе».

В 1970 годах большую часть помещений передали «Союзу архитекторов РТ», однако недавно он переехал на Кремлевскую,13.



Фасад здания и интерьеры первого этажа реставрировали в 2014-2015 годах, приспосабливая их под административные помещения. Это была первая очередь реставрации объекта.

— Дом Чукашева, несомненно, является уникальным памятником архитектуры и представляет большую ценность для нашего региона и страны в целом. Особый интерес представляют также богато декорированные интерьеры здания, которые в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии (интерьеры второго этажа), — рассказали в ТИГП о том, что планируется обновить в рамках второй очереди.

1 / 21 ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

ТИГП

Дом на месте Пушечного двора занял генерал из Петербурга

Что особенно отмечают эксперты в Доме Чукашева, он не выглядит новоделом, «как после глобальной реконструкции это получилось с самым известным домом Кекина на той же улице». Краевед Алексей Клочков рассказал «Реальному времени», что в XVIII веке на этом месте был «фактически конец города», на месте Лядского сада был Пушечный двор, артиллерийский Цейхгауз. Будущая улица Горького еще только-только начинала формироваться, так называемая тогда Вторая улица Красной слободы.

До начала XIX века и до того, как здесь построил два своих дома купец Чукашев, здесь проживал генерал Алексей Лецкой. После выхода в отставку жил в Казани. В его доме (маленьком — одноэтажном, на 5 окон) в мае 1798 останавливался и жил в течение недели император Павел I. По его повелению улица была названа в честь Лецкого. (Большая и Малая Лецкая или Лядская улицы, назывались так до 1924 года, сейчас — это улица Горького). Сохранился сад генерала — он и сегодня называется Лядским садом. До появления сада — на его месте был пустырь, здесь начиналось Арское поле. Именно на Арском поле состоялся смотр войск, который принимал генерал, приехав в Казань, да так тут и остался.

Старообрядцы Чукашевы построили дом, соперничая с Ушковыми

Чукашевы были из старообрядцев, рассказывает Клочков, и приехали в Казань из Чистополя. Когда купец начал стройку, его современники шептались, что Чукашев решил возвести красивый дом, чтобы превзойти дома известного казанского «химического короля» Петра Ушкова. Последний считается пионером русской химической промышленности, он возвел завод, который сейчас считается одним из старейших химических предприятий России — сейчас это ОАО «Химический завод им. Л. Я. Карпова», отметивший недавно свое 150-летие.

В Казани известен впечатляющей красоты особняк на улице Кремлевской — Дом Ушковой (здесь ранее располагалась Национальная библиотека РТ), построенный одним из сыновей владельца предприятий «Товарищества химических заводов П. К. Ушкова и К°» Константина Ушкова, брата Петра Ушкова. Здание было построено в качестве свадебного подарка для жены по проекту архитектора Карла Мюффке. Перещеголять «химического короля» у Чукашева не получилось, считает краевед Алексей Клочков:

— Чукашевы соперничали с Ушковыми — кто круче, как бы мы сегодня сказали. Конкуренция такая была между ними. Но перебить миллионы химического короля Казани они не смогли. Построили — то, что построили.

И тогда, и сегодня дом был известен своей масонской символикой, что довольно странно, учитывая старообрядчество купеческой семьи. Так, в оформлении фасадов и интерьеров использованы «различные стили с преобладанием мотивов барокко и рококо, сдобренных масонской символикой, что было достаточно характерно для подобной претенциозной архитектуры начала ХХ века». Эксперты отмечают, что в начале XX века среди творческой богемы была «особенная тяга к мистическим знакам и тайнам сообществам, поэтому на фасадах здания можно заметить масонскую символику — циркуль и наугольник, лучезарную дельту». Причина «масонского декора», впрочем, как писали еще современники строительства, не взгляды самого купца, это архитектор «щедро снабдил объект близкой ему символикой, и внушил не очень грамотному, но богатому заказчику, что такие украшения модны и дороги». По данным краеведов, не прошло и десяти лет с постройки дома, как купец Чукашев лишился всего имущества во время революции и вскоре погиб. Архитектор же в 1930 году был репрессирован и умер в заключении в 1937 году.

Восточной стороной дом выходит на сад, примыкающий к фасаду. В советское время первый этаж дома Чукашева занимала аптека, второй этаж был отведен под «Дом архитектора». Аптека, размещённая в здании, интересна была и экспозицией «музея» аптечного дела. Парадный входы на первый и второй этаж дома Чукашева независимы. Главный вход на второй этаж с парадной лестницей, соседствует с самостоятельным входом в торговый зал аптеки. Раньше с западной стороны, где располагается парадный вход, к дому примыкали кирпичные ворота с ажурной металлической решеткой, ныне замененные современными металлическими воротами. Сегодня дом Чукашева находится под охраной государства, как памятник истории и культуры.

Сергей Афанасьев