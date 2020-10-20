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ФГКВОН ВО Казанское высшее танковое командное училище

Образование и наука

Общая информация

Казанское высшее танковое командное училище — высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации в Казани.

2009-2017 гг. — училище было филиалом федерального государственного казённого военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

2017 г. — Казанское высшее танковое командное училище начало существовать как самостоятельное военное учебное заведение.

Датой образования училища считается 22 февраля 1919 года.

Руководитель — Кулаков Кирилл Денисович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, ул. Оренбургский тракт, д. 6
  • Телефон: (843) 229-85-92
  • Email: kvtkku@mil.ru
  • Сайт: kvtkku.mil.ru

Дата последнего обновления: 20.10.2020

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