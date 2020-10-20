ФГКВОН ВО Казанское высшее танковое командное училище
Общая информация
Казанское высшее танковое командное училище — высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации в Казани.
2009-2017 гг. — училище было филиалом федерального государственного казённого военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».
2017 г. — Казанское высшее танковое командное училище начало существовать как самостоятельное военное учебное заведение.
Датой образования училища считается 22 февраля 1919 года.
Руководитель — Кулаков Кирилл Денисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, ул. Оренбургский тракт, д. 6
- Телефон: (843) 229-85-92
- Email: kvtkku@mil.ru
- Сайт: kvtkku.mil.ru
Дата последнего обновления: 20.10.2020