В Самаре смягчили приговор полковнику из Казанского танкового училища

Фото: "Реальное время" (на снимке - осужденный Минибаев)

Центральный окружной военный суд смягчил приговор по делу об аферах с «выкупом» мест будущей службы выпускников Казанского танкового училища. Срок наказания бывшего замначальника училища, полковника Азата Минибаева сокращен с 2,5 до 2 лет колонии общего режима, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Николай Иванов.



Полгода скостили и бывшему кадровику училища Рустему Хайбуллину. В колонии-поселении ему предстоит провести 1 год.

Наказания в виде штрафов 120 и 100 тысяч рублей апелляционная инстанция оставила в силе.

Жалобы на приговор Казанского гарнизонного военного суда рассматривались в Самаре, в постоянном представительстве Центрального окружного военного суда. Сам окружной суд находится в Екатеринбурге.

Напомним, на старте процесса полковнику Минибаеву и капитану Хайбуллину вменяли три мошенничества и одну взятку. Первый, по версии Следкома, общался с родными курсантов и обещал нескольким помощь с «решением вопроса в Москве», второй пользовался связями в Главном кадровом управлении Минобороны РФ, чтобы выяснить, какие места службы казанским выпускникам-танкистам «забронированы» проектом приказа министра Сергея Шойгу.

В деле фигурировали суммы от 70 до 170 тысяч рублей. В прениях гособвитель просил квалифицировать все четыре эпизода как мошенничество, установив, что подсудимые не обладали полномочиями для решения вопроса распределения, будь то Кавказ или Алтайский край. Суд с такой квалификацией согласился, назначил офицерам реальные сроки, но не стал лишать их воинских званий и наград.