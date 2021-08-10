Летняя распродажа «Рубина»: казанцы выстроили работающую бизнес-модель, но ждать ли прогресса на поле?

Чем обернутся для казанцев потери Старфельта и Макарова в новом сезоне и не скажется ли бизнес-стратегия на результатах?

Новый сезон РПЛ уже стартовал, но команды продолжают трансферную кампанию, которая в России длится аж до 7 сентября. Казанский «Рубин» этим летом уже продал игроков на кругленькую сумму, расставшись с лидерами команды — шведским защитником Карлом Старфельтом и Денисом Макаровым, главной пушкой российского чемпионата. Ввиду участия казанцев в еврокубках в нынешнем сезоне встает вопрос, как справится команда и тренерский штаб с потерей двух значимых футболистов. Кем заменят Старфельта? Как распорядятся в клубе деньгами, заработанными на продаже лидеров, и сможет ли Слуцкий балансировать между необходимостью зарабатывать клубу и продолжать расти как команда? Ответы на эти и другие вопросы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Старфельт отправился в Шотландию и троекратно окупил затраты «Рубина»

С приходом Леонида Слуцкого и спортивного директора Олега Яровинского казанский «Рубин» взял курс на омоложение состава, а заодно и новую модель трансферной политики. Клуб старается брать недорогих игроков и впоследствии перепродавать их. Рынки для поиска потенциальных новичков выбирались самые разнообразные — от Швеции до США. Казанцы укрепились качественными исполнителями в надежде на то, что через какое-то время их можно будет продать в другие лиги, пополнив клубный бюджет, в идеале еще и получить прибыль.

Стратегия стартовала с 2019 года и в 2021 начала давать первые плоды. Карл Старфельт, шведский защитник, перешедший из «Гетеборга» в 2019 году за миллион евро, летом 2021 был продан шотландскому «Селтику» за 5 миллионов. «Рубин» заплатил шведам еще миллионов бонусом, однако чистая прибыль казанцев составила 3 миллиона. Старфельт показал себя в Казани и отправился покорять Туманный Альбион.

Поисками замены «Рубин» занимался недолго, и очевидно, что это приобретение рассматривалось еще до официального перехода Старфельта в «Селтик» — команду уже пополнил защитник сборной Туниса Монтассар Тальби. Спортивный директор итальянского «Беневенто» Паскуале Фоджа уже подтвердил факт договоренности между командами. Тальби последние три сезона выступал в чемпионате Турции за клуб «Ризерспор» и бесплатно присоединился к «Беневенто» летом 2021 года. Стоимость Тальби оценивается в районе миллиона евро. Нужно отдать должное итальянскому клубу: бесплатно подписать игрока и сразу продать его другой команде — весьма выгодная трансферная политика.

Но станет ли он достойным сменщиком шведского лидера в «Рубине», покажет сезон.

Тальби последние три сезона выступал в чемпионате Турции за клуб «Ризерспор» и бесплатно присоединился к «Беневенто» летом 2021 года. Фото instagram.com/montassartalbi

Путь Макарова. Из ФНЛ — в сборную и «Динамо». Потеря ли это для «Рубина?

Переход Дениса Макарова довольно надежный немецкий портал Transfermarkt оценивает в 7,5 миллиона евро, СМИ же дают цифру в 10 миллионов. Но в любом случае деньги за Дениса заплачены серьезные, и пока это главный трансферный успех казанцев.

Полузащитник пополнил состав «Рубина» зимой 2020 года, перейдя из нижнекамского «Нефтехимика» за 700 тысяч евро. Уже через полтора сезона Денис отправился покорять столицу в строящийся проект «бело-голубых», а два татарстанских клуба выручили хорошие деньги за талантливого игрока. «Нефтехимик» по договоренности между клубами получит 40% от суммы трансфера Макарова, а это, по разным источникам, 4 миллиона евро. Для команды ФНЛ такие цифры — просто космос.

За год с небольшим Денис Макаров дорос от игрока ФНЛ до уровня сборной и трансфера в несколько миллионов евро, а «Рубин» показал, как можно проворачивать внутрироссийские переходы за большие деньги.

Да, не последнюю роль здесь сыграл лимит на легионеров: без него вряд ли такой трансфер обошелся бы в 10 миллионов. Но в любом случае в «Рубине» при новом спортивном директоре демонстрируют другим клубам РПЛ, как можно зарабатывать на перспективных игроках с внутрироссийского рынка.

Купив Старфельта и Макарова на сумму в 1,7 миллиона, «Рубин» окупился в несколько раз. При этом Макаров в нынешнем сезоне не выходил в стартовом составе казанцев, сыграв лишь 8 минут в игре со «Спартаком».



В интервью «Спорт-Экспресс» Олег Яровинский сообщил, что связано это было с функциональной готовностью: «Да, Макаров начал сезон запасным, потому что больше всех отдыхал после сборной. Плюс у него не было отпуска после сезона. Это никого не должно вводить в заблуждение. Он не выходил в старте, потому что не был до конца готов функционально». Но и факт того, что клуб был готов к продаже полузащитника, спортивный директор команды отрицать не стал.



Купив Старфельта и Макарова на сумму в 1,7 миллиона, «Рубин» окупился в несколько раз. Фото rubin-kazan.ru

Новая экономическая модель команды работает. Но болельщики ждут прогресса в игре, а не на счетах

Оформив две сделки в летнее трансферное окно, «Рубин» заработал около 9 миллионов евро. Если смотреть траты на покупку игроков за последние три трансферных окна, то купили игроков на сумму в 13 миллионов, то есть Старфельт и Макаров почти окупили затраты своего уже бывшего клуба за целый год.



В «Рубине» готовы к продаже любого из лидеров команды, ведь если игрок успешно выступает и прогрессирует, то его переход в более сильный чемпионат выглядит логичным исходом. А если клуб еще и зарабатывает на этом, то в плюсе оказываются все стороны, как и произошло в ситуации со Старфельтом и Макаровым.

Другой вопрос: это ли самоцель? Для поклонников казанской команды выгодные сделки — вещь второстепенная. Болельщику важен результат и еврокубки куда выше новой, но мало кому интересной Лиги конференций. Макаров сыграл важную роль в прошлом сезоне, вытянул победу над «Зенитом», которая стала ключевой в итоговом четвертом месте. Отсутствие такой «палочки-выручалочки», игрока, который может оттянуть внимание с Хвичи на другой фланг, накрутить защитников и забить с острого угла, может сыграть важнейшую роль в наборе очков.

В «Рубине» заявляют о том, что хотят двигаться дальше и замахнуться на нечто большее, чем попадание в четверку. На трансферном рынке мы пока видим шаг вперед и два назад. Не стоит забывать, что «Рубин» — это не только бизнес, это еще и команда, за которую болеют и хотят от нее прогресса на поле, а не на счетах клуба.

Разговоров велось много, но на деле Хвича по-прежнему в команде. Фото rubin-kazan.ru

Эпопея с уходом Хвичи затягивается. Но трансфер неизбежен, это лишь вопрос времени

Продажа игроков — неотъемлемая часть футбольного бизнеса, но в Казани летом 2021-го ожидали ухода другого игрока, а именно — Хвичи Кварацхелии. Грузинский футболист — главный актив «Рубина», и интерес к нему имеют многие европейские клубы, да и сам игрок не скрывает, что РПЛ для него лишь переходный этап перед топ-чемпионатом.

Разговоров велось много, но на деле Хвича по-прежнему в команде, а о переезде в другой чемпионат говорится все меньше и меньше. Новости о заинтересованности в грузине появляются, но до деталей дело так и не доходит.

Из последнего, что появлялось в СМИ: менхенгладбахская «Боруссия» готова заплатить 18 миллионов евро за Кварацхелию. Также «Лидс» продолжает проявлять заинтересованность в грузинском полузащитнике. Олег Яровинский в том же интервью СЭ заявил, что ожидать перехода Кварацхелии в ближайшее время вряд ли стоит:

«Во-первых, клуб должен принять такое решение. Во-вторых, клубов, которые его могут подписать, гораздо меньше, чем кажется широкой общественности. Уже много раз говорил, что ситуация с Хвичей очень сильно взбудоражена общественностью. Все ждут, что же будет. Это очень большой и дорогой трансфер. Такие переходы занимают больше времени, чем людям кажется. Есть много сопутствующих факторов»

Наблюдается тенденция, что уровень команд, желающих приобрести Хвичу, снижается. Начиналось все с разговоров о «Боруссии» из Дортмунда и о «Ювентусе».

Понятно, что топ-клубы ведут десятки игроков для потенциального трансфера и Хвича входит в шорт-листы ведущих европейских клубов. Но игровое время Кварацхелии там обещать не могут, а в клубах ниже рангом он сможет заиграть на постоянной основе, главное, что ценник за Хвичу не падает и колеблется на уровне 18—20 миллионов евро. И если этот переход состоится, то в финансовом плане «Рубин» сможет покрыть все свои предыдущие затраты, еще и прикупить игрока на замену грузину.

Но и здесь мы возвращаемся к вопросу, а как это скажется на командном прогрессе?



Новичок казанцев Сеяд Хакшабанович уже вовсю вливается в состав команды. Фото rubin-kazan.ru

Тренерскому штабу вряд ли придется ломать голову над тем, как заменить ушедших лидеров

«Нам хватает игроков, у нас серьезная конкуренция внутри команды» — еще одна цитата Олега Яровинского, которая говорит о том, что активную трансферную кампанию клуб вести не будет.

Судя по всему, переход Монтассара Тальби стал финальным штрихом в комплектовании команды. Сейчас у «Рубина» сильная конкуренция внутри команды: новичок казанцев Сеяд Хакшабанович уже вовсю вливается в состав команды, а ушедшего Старфельта пока неплохо заменяет Сильвие Бегич. А вот Солтмурад Бакаев и Зуев пока не выглядят той заменой, которая достойно может восполнить Макарова.

Результат на короткой дистанции пока не страдает. Но сможет ли «Рубин» продолжать набирать очки на внутренней арене и держать уровень, совмещая с играми в Европе? Пока казанцы уверенно идут в РПЛ, продолжают борьбу в Лиге конференций и явно рассчитывают на успешное выступление на всех фронтах в этом сезоне.

Сегодня мы видим, что в Казани выстраивается хорошая команда, которая дает результат на поле и при этом справляется с реалиями современной бизнес-стратегии в футболе. Как долго может работать и давать плоды такая стратегия на два фронта (бизнес и качественный футбол)? Покажет сезон.