Взрыв сверхновой в шокирующих деталях, реабилитация неандертальцев и близнец Солнечной системы

Новости науки за неделю со 2 по 8 августа

Астрономы впервые в истории увидели взрыв сверхновой в деталях

Эта неделя ознаменовалась несколькими важными событиями в астрономии. И одно из главных — астрономы из Австралийского национального университета (ANU) в компании с НАСА запечатлели первые моменты взрыва сверхновой в деталях, которых раньше никогда не видели. Эти данные космический телескоп НАСА «Кеплер» получил еще в 2017 году, перед своим «выходом на пенсию». Ученые из ANU зарегистрировали первоначальную световую вспышку, которая появляется, когда первая ударная волна проходит через звезду, прежде чем она взорвется.

Доктор Патрик Армстронг, возглавлявший исследовательскую группу, сообщил: ученых особенно интересует, как меняется яркость света перед тем, как произойдет взрыв. Этот процесс позволяет определить, какой тип звезды взрывается. И это явление — начальная стадия взрыва сверхновой — происходит так быстро, что до сих пор ни одному телескопу не удавалось зафиксировать его. Яркую вспышку света в начале взрыва ученые еще не наблюдали никогда.

Фото: phys.org

Австралийские астрономы объясняют, что это крупное открытие позволит в будущем идентифицировать и тип других звезд, которые стали сверхновыми, даже после того, как они уже взорвались. Лучше понимая, как звезды превращаются в сверхновые, исследователи смогут ближе подобраться к разгадке происхождения Вселенной и ее объектов. Теперь, когда телескоп «Кеплер» ушел на покой, астрономы надеются на то, что взрывы сверхновых будут наблюдать другие космические телескопы — например, TESS и другие его «коллеги».

Солнечная система №2

А другая система мощных телескопов — Европейская южная обсерватория в Чили (ESO) — нашла в нашей галактике небесные тела, ужасно похожие на планеты Солнечной системы. Причем находятся они всего в 35 световых годах от Земли — буквально рядышком.

Вокруг нашей соседки, звезды L 98-59, вращаются целых пять планет. Причем если две ближайшие из них — сплошной камень, то три остальных располагают даже водой! Самая интересная из них находится практически в «зоне Златовласки» — достаточно близко к звезде, чтобы получать тепло, но и достаточно далеко, чтобы удерживать комфортную температуру и воду в жидком состоянии. Вода, собственно, на ней есть — ученые по спектру подсчитали, что ее там примерно 30% от всей массы планеты. В общем, ученые нашли очередную экзопланету земного типа, на которой чисто теоретически возможно существование жизни.

Сколько живут антитела к коронавирусу и как определить штамм по слюне?

Испанские ученые из Института глобального здоровья Барселоны попытались ответить на вопрос о том, сколько сохраняются в организме человека антитела к коронавирусу. Их исследование показало, что даже через семь месяцев с момента заражения сохраняется стабильный уровень антител IgG. А часто со временем их становится даже больше. Пока непонятно, как объяснить то, что 75% испытуемых продемонстрировали рост количества антител через 5 месяцев после начала болезни — при этом было точно известно, что эти люди в этот момент не заболели повторно. Озадаченные испанцы думают над этой загадкой. А еще они предположили, что антитела к другим коронавирусам, заставлявшим нас чихать и кашлять еще в доковидную эру, дают некоторую защиту и от COVID-19.

Фото: isglobal.org

А пока испанцы мужественно изучают феномены, которые сами же и обнаружили, американцы придумали диагностическую платформу, которая по слюне определяет, каким штаммом нового коронавируса заболел человек. Назвали ее miSHERLOCK. Чтобы использовать платформу, понадобятся определенные реагенты, смартфон с соответствующим приложением, батарейка и пластиковый инкубатор. Тест этот основан на технологии генетического редактирования CRISP, и сейчас умная система уже отличает британский, южноафриканский и бразильский штаммы. Насчет зловредной «дельты» американские биологи пока молчат, но поспешно обнадеживают: платформу несложно запрограммировать и на другие штаммы. Система портативная, простая, ею можно пользоваться в домашних условиях, и ценная информация о штамме коронавируса готова уже через час после взятия теста.

БЦЖ и черный тмин против COVID-19

А в Индии, где бушует дельта-штамм и пока не хватает вакцин, думают, что с этим всем делать. Индийские эпидемиологи обнаружили: вакцина БЦЖ (да-да, та самая, что мы используем для снижения риска заражения туберкулезом) способна в определенной мере защитить пожилых людей от COVID-19. Так что пока индийские аксакалы ждут свою вакцину, их можно попробовать привить БЦЖ — навредить не навредит, а помочь может.

Исследование проводили так: взяли 82 добровольца (60—80 лет от роду), ввели им БЦЖ, а через месяц изучили их кровь. Оказалось, что в образцах понизилась концентрация цитокинов, связанных с воспалительными реакциями: это интерлейкины 2 и 6 (IL- 2 и IL-6, интерфероны первого типа, TNF-alpha GM-CSF). Причем эти цитокины обычно способствуют тяжелому протеканию COVID-19. Именно по этому косвенному признаку индийские эпидемиологи и сделали такой вывод: от ковида БЦЖ не защитит, а вот осложнения предотвратить может.

А еще ученые не перестают играть в знахарей и ищут растительные методы побороть ковид. Теперь под их прицел попала чернушка посевная (она же черный тмин, она же Nigella sativa). Попала не случайно: это растение издревле используют жители Северной Африки и Западной Азии в качестве лекарственного средства. Оно способно помогать при высоком давлении, имеет выраженный противовоспалительный эффект.

В «противоковидности» чернушку заподозрили, потому что в ней содержится тимохинон — биологически активное вещество. Оказалось, что его молекула способна связываться с S-белком коронавируса и таким образом блокировать возникновение легочной инфекции. Цитокиновый шторм при использовании тимохинона может быть блокирован: это вещество предотвращает высвобождение интерлейкинов. Собственно, благодаря этому ученые надеются, что тимохинон можно будет использовать и при лечении аллергических симптомов (например, астматических приступов), артрита или даже рассеянного склероза.

Фото: medicalxpress.com

Неандертальцы были не чужды прекрасному

В современном мире грубого и некультурного человека часто называют неандертальцем, сравнивая с нашими ближайшими родичами, которые не выдержали конкуренции с Homo Sapiens. Так вот, простите нас, неандертальцы.

Ученые доказали: эти люди были способны на искусство, пусть и примитивное. Еще в 2018 году археологи нашли в пещере Куэва-де-Ардалес (Испания) сталагмиты, на которые был нанесен пигмент красной охры. Казалось бы: ну охра и охра, это, наверное, древние охотники баловались. В той же Испании и у соседей во Франции есть целых две пещеры, в которых этой охрой все стены разрисованы — Альтамира и Ласко. Но когда ученые посмотрели на возраст охряных частиц — они ахнули. Им оказалось 64 800 лет. А в это время Homo Sapiens до Европы еще не добрался. Так что покрасить сталагмиты могли только неандертальцы.

До сих пор археологи осторожничали: оставался еще шанс, что пигмент имел естественное происхождение и попал на сталагмиты как-то сам собой. Но теперь окончательно ясно: пигмент кто-то разбрызгивал и выдувал на каменные столбы.

Фото: Joao Zilhao/ICREA / vokrugsveta.ru

Вы спросите: и что такого? Ну покрасил древний человек каменный столбик краской, тоже мне, искусство. Вот 30 тысяч лет назад Homo Sapiens бизонов рисовал — те как настоящие! Однако новое открытие показывает: и неандертальцы тоже, во-первых, знали технику нанесения красителей на поверхности, а во-вторых, были способны абстрактно мыслить. Конечно, страшно интересно теперь, зачем они красили сталагмиты в красный цвет. Но, видимо, узнать об этом получится, только когда изобретут машину времени.

