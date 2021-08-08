Цитаты недели: Минуллина о замужестве, Кудрин об изжившей себя модели экономики в России, Слуцкий о подмоченных футболках

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О замужестве

Это мой любимый человек. И, мне кажется, человек, который действительно меня понял и тоже полюбил. Я очень много в своей жизни принимала рациональных решений и в этот раз приняла решение эмоциональное.

Одна из самых завидных невест Татарстана, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на этой неделе раскрыла интригу, кто стал ее избранником. По словам чиновницы, долго утверждавшей, что она «замужем за Татарстаном», с генеральным менеджером хоккейного клуба «Ак Барс» Маратом Валиуллиным она встречается достаточно давно, и пара не скрывает своих отношений.



Молодые не регистрировались в ЗАГСе, а провели мусульманский религиозный обряд — никах, на который пригласили только родителей и самых близких людей. Он состоялся в мечети «Кул-Шариф». Жениху 37 лет, Минуллина младше его на год.

О назначении ректором

Я тогда находился в Москве. И вот мне позвонили и сказали, что президент Татарстана летит в аэропорт «Бегишево» в Набережных Челнах и я должен его встретить. Я ответил, что не могу. И буквально через 15 минут перезванивают: «Минтимер Шарипович ждет вас во Внуково». Я приехал, меня посадили в самолет, и ближе к приземлению он меня спросил, люблю ли я республику и соглашусь ли я на ту должность, которую сейчас мне предложит. Я сказал: «Мы как солдаты, если прикажете — выполним».

1 августа ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил свое 60-летие. В юбилейном интервью «Российской газете» Гафуров вспомнил, как его с чиновничьей работы переориентировали на науку. Там же он рассказал, что начал работать с третьего курса университета. Устроился охранником в детский сад и еще на полставки там же — разнорабочим. А на Новый год подрабатывал Дедом Морозом.



Об изжившей себя модели экономики

После 2000-х годов многие экономисты говорили, что нам нужно перейти от экономики спроса к инвестиционной модели. Этого перехода так и не получилось. Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров.

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что низкие темпы экономического роста можно ускорить «новым качеством экспорта». Это не нефть и газ, а товары, которые захотели бы купить все страны, — как iPhone. Россия, по его мнению, должна что-то создать, тогда экономический рост может быть 5% и выше.



О высылке российских дипломатов

Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз… Широко распространенные задержки в обновлении истекших виз также нацелены на выдавливание российских дипломатических работников из страны. В результате около 60 моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже в случае срочных гуманитарных обстоятельств.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию National Interest рассказал о потерях, которые испытывает российское дипломатическое присутствие в США. По его словам, американская сторона проявляет «настойчивость и изобретательность в этом вопросе». Высылка дипломатов осуществляется под надуманными предлогами.



О льготной ипотеке на ИЖС

Что касается ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение. Можно считать, что решение уже принято.

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Глава государства подчеркнул, что льготная ипотека распространяется как на постройку, так и на приобретение жилья. Необходимое условие — заключение соответствующего договора подряда с юридическим лицом либо с частным предпринимателем.



О вандалах

Понятно, не все люди красоту ценят. Это мы видим и по общественным пространствам, по нашим скверам и паркам. Идут строители, следом очень активно идут вандалы. Приводят в непотребное состояние то, что было сделано и нами, и строителями с любовью. Обидно после этого соответственно на все эти вещи смотреть, получать справедливую критику. Но еще раз говорю: наша с вами задача — наводить порядок там, где до этого не было порядка.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил на критику президента Татарстана Рустама Минниханова о плохом содержании парков и скверов. О ситуации в автограде с фотографиями в руках доложила главе республики Наталия Фишман-Бекмамбетова. При этом в благоустройство челнинских общественных пространств было вложено 1,3 млрд рублей бюджетных средств.



О бойне в гимназии №175

Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел.

«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев назвал мотивы своего преступления посетившим его в московском СИЗО членам ОНК. Он рассказал, что на данный момент чувствует себя вменяемым, свою вину признает и раскаивается. А еще он пожаловался, что давно не получал писем, и заявил, что хочет вернуться в Казань.



О закрытии «МБХ медиа»

Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается. Я отдохну и придумаю что-то еще.

Бывший главный редактор издания Вероника Куцылло сообщила о прекращении работы «МБХ медиа» после блокировки его сайта Роскомнадзором 4 августа. Генпрокуратура признала проект связанным с организациями, признанными нежелательными на территории России. Под это решение попали также «Открытые медиа», сайт «Правозащиты Открытки» и сайт для художников, иллюстраторов и фотографов DeviantArt.



Об экипировке «Рубина»

У вас такой чистый, экологический дождь, что наши номера не выдержали. У вас экология лучше. У нас рассчитано на кислотный дождь, а у вас чистый.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над ситуацией с футболками, на которых стали отклеиваться буквы и номера во время матча Лиги конференций против «Ракува». Казанцам даже пришлось выходить во втором тайме с нарисованными маркером номерами, но это не устроило судей. Теперь раритетные футболки распродаются с аукциона. В клубе пообещали, что все вырученные средства направят на благотворительность.

