Цитаты недели: Минуллина о замужестве, Кудрин об изжившей себя модели экономики в России, Слуцкий о подмоченных футболках
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О замужестве
Одна из самых завидных невест Татарстана, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на этой неделе раскрыла интригу, кто стал ее избранником. По словам чиновницы, долго утверждавшей, что она «замужем за Татарстаном», с генеральным менеджером хоккейного клуба «Ак Барс» Маратом Валиуллиным она встречается достаточно давно, и пара не скрывает своих отношений.
Молодые не регистрировались в ЗАГСе, а провели мусульманский религиозный обряд — никах, на который пригласили только родителей и самых близких людей. Он состоялся в мечети «Кул-Шариф». Жениху 37 лет, Минуллина младше его на год.
О назначении ректором
1 августа ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил свое 60-летие. В юбилейном интервью «Российской газете» Гафуров вспомнил, как его с чиновничьей работы переориентировали на науку. Там же он рассказал, что начал работать с третьего курса университета. Устроился охранником в детский сад и еще на полставки там же — разнорабочим. А на Новый год подрабатывал Дедом Морозом.
Об изжившей себя модели экономики
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что низкие темпы экономического роста можно ускорить «новым качеством экспорта». Это не нефть и газ, а товары, которые захотели бы купить все страны, — как iPhone. Россия, по его мнению, должна что-то создать, тогда экономический рост может быть 5% и выше.
О высылке российских дипломатов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию National Interest рассказал о потерях, которые испытывает российское дипломатическое присутствие в США. По его словам, американская сторона проявляет «настойчивость и изобретательность в этом вопросе». Высылка дипломатов осуществляется под надуманными предлогами.
О льготной ипотеке на ИЖС
Президент Владимир Путин заявил, что необходимо ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Глава государства подчеркнул, что льготная ипотека распространяется как на постройку, так и на приобретение жилья. Необходимое условие — заключение соответствующего договора подряда с юридическим лицом либо с частным предпринимателем.
О вандалах
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил на критику президента Татарстана Рустама Минниханова о плохом содержании парков и скверов. О ситуации в автограде с фотографиями в руках доложила главе республики Наталия Фишман-Бекмамбетова. При этом в благоустройство челнинских общественных пространств было вложено 1,3 млрд рублей бюджетных средств.
О бойне в гимназии №175
«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев назвал мотивы своего преступления посетившим его в московском СИЗО членам ОНК. Он рассказал, что на данный момент чувствует себя вменяемым, свою вину признает и раскаивается. А еще он пожаловался, что давно не получал писем, и заявил, что хочет вернуться в Казань.
О закрытии «МБХ медиа»
Бывший главный редактор издания Вероника Куцылло сообщила о прекращении работы «МБХ медиа» после блокировки его сайта Роскомнадзором 4 августа. Генпрокуратура признала проект связанным с организациями, признанными нежелательными на территории России. Под это решение попали также «Открытые медиа», сайт «Правозащиты Открытки» и сайт для художников, иллюстраторов и фотографов DeviantArt.
Об экипировке «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над ситуацией с футболками, на которых стали отклеиваться буквы и номера во время матча Лиги конференций против «Ракува». Казанцам даже пришлось выходить во втором тайме с нарисованными маркером номерами, но это не устроило судей. Теперь раритетные футболки распродаются с аукциона. В клубе пообещали, что все вырученные средства направят на благотворительность.
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