Продолжит ли «Зенит» доминирование, «Спартак» — падение и восстановится ли «Рубин» после Польши?

Прогноз на 3 тур РПЛ

Еврокубки уже в самом разгаре, и это обязательно должно сказаться на ходе внутреннего футбольного первенства. Участники Лиги чемпионов и Лиги конференций уже вынуждены распределять свои силы на два фронта и чем-то жертвовать. Вот и посмотрим в этот уик-энд, как справится с турбулентностью внутри клуба «Спартак» и хватит ли сил у «Рубина» на «Ахмат». А еще понаблюдаем за московским дерби и первым домашним матчем «Зенита» в сезоне. Спортивная редакция «Реального времени» приводит традиционный прогноз на новый тур в РПЛ.

«Зенит» — ФК «Краснодар»: южане попытаются заявить о возврате в статус топов

Еще пару лет назад подобную афишу можно было продавать как самый остросюжетный и захватывающий бестселлер в российском футболе. Петербургский клуб-олигарх, который на вершине всех порядком утомил, — и симпатичный частный «Краснодар», рвущийся в Лигу чемпионов, исповедуя интересный атакующий футбол.

Можно ли представлять это противостояние таковым сегодня? Большой вопрос. «Зенит» без усилений и с уходом пары игроков уже не вызывает острого интереса. А ежегодное доминирование в России обязательно контрастирует с провалами в Европе и неприятными историями с его лидерами в личной жизни.

«Краснодар» и вовсе угас за последний год. Попав, наконец, в заветную Лигу чемпионов, южане показали, что вся «симпатичность» этой команды куда-то улетучивается сразу же после пересечения границы. И от общей серой массы российского представительства в Европе клуб ничем особо не отличается, показывая те же безнадежные результаты.

От общей серой массы российского представительства в Европе «Краснодар» ничем особо не отличается. Фото: fckrasnodar.ru

Десятое место прошлого сезона лишь подтверждает, что краснодарцы еще далеки от своего былого статуса команды, близкой к «топам». Хотя Виктор Гончаренко старается выстроить сбалансированную атакующую модель игры и даже получил серьезное усиление из Германии в лице колумбийского нападающего Джона Кордобы. Но до большого результата еще далековато.

Прогноз «Реального времени»:



В нынешнем сезоне «Зенит» пока не проводил домашних матчей, но, судя по последним результатам, с играми на выезде у команды Семака все в порядке, в отличие от прошлого сезона. Питерцы легко разгромили «Локомотив» в Суперкубке — 3:0. В первом туре с таким же результатом разобрались с «Химками», а потом и дали Карпину повод окончательно расстаться с «Ростовом» в пользу сборной, обыграв его теперь уже бывшую команду 4:2.



В первом домашнем матче, думается, «Зенит» тоже не упустит возможность порадовать соскучившихся болельщиков. Слишком сырым пока выглядит «Краснодар» в его нынешнем виде.



2:1 — победа «Зенита»

«Спартак» — ФК «Нижний Новгород»: справятся ли игроки «красно-белых» с тряской из-за разборок в клубе

Каким мощным и безупречным выглядел московский «Спартак» еще 3 недели назад, во время и после Кубка «Париматч Премьер», насколько его тогда восхваляли эксперты и комментаторы — настолько же безнадежными и тотально опозорившимися «красно-белые» выглядят после старта чемпионата РПЛ и квалификации в Лигу чемпионов.

Насквозь погрязший во внутренних разборках, заявлениях об уходе и войнах телеграм-каналов экс-спортивного директора клуба Дмитрия Попова и супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой «Спартак» продолжает свой путь в Премьер-лиге. Думается, это не лучший информационный и эмоциональный фон для игроков, которые готовятся к матчу с «Нижним Новгородом». К тому же в предстоящем матче не сыграют Промес и Маслов, под вопросом и участие Мелкадзе.

Безнадежными и тотально опозорившимися «красно-белые» выглядят после старта чемпионата РПЛ и квалификации в Лиге чемпионов. Фото: spartak.com

Волжане, между тем, начали свой первый сезон в РПЛ далеко не статистами. Победа над «Сочи» (1:0) и ничья с «Уралом» (1:1) в активе команды Александра Кержакова — и это позволяет нижегородцам даже опережать команду Витории здесь и сейчас.

Прогноз «Реального времени»:



«Спартаку» на Волге не везет. Он намучился в Самаре с «Крыльями Советов», и увезти оттуда три очка удалось лишь благодаря реализованному пенальти. В Казани забить с игры тоже не получилось, не говоря уже о матче с «Бенфикой». Прорвет ли на этот раз? Пожалуй, что да, «красно-белые» точно забьют с игры. Злость на самих себя и желание хоть как-то компенсироваться должно помочь одержать первую победу.



2:1 — победа «Спартака».

«Динамо» — ЦСКА: Березуцкий еще не выстроил команду для медалей

В Москве состоится уже второе московское дерби в нынешнем сезоне, где встретятся неудачники сезона прошлого. Ни «Динамо», ни ЦСКА в еврокубки попасть не сумели, но это им должно только помочь.

В своем предыдущем дерби с «Локомотивом» команда Березуцкого уступила — и по рисунку игры ничего серьезного не противопоставила. Разве что был красивый гол в исполнении Бистровича. Да и в первом туре против «Уфы» в «армейцах» было сложно разглядеть фаворита и претендента на медали нынешнего чемпионата. Пока у Березуцкого не получается сделать команду интереснее, чем она была при Ивице Оличе.

Пока у Березуцкого не получается сделать команду интереснее, чем она была при Ивице Оличе. Фото: pfc-cska.com

Зато «Динамо» одержало две победы и набрало максимально возможное количество очков. Сначала команда Сандро Шварца обыграла «Ростов» 2:0, а на прошлых выходных и «Уфу» 3:2. Но дело в том, что оценить этих соперников на первых порах пока сложно, и объективным мерилом силы «Динамо» назвать их тоже тяжело.

Прогноз «Реального времени»:



Но по игре «бело-голубые» однозначно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. У «Динамо» уже нет тех проблем с реализацией. Команда Шварца не тыкается у пределов штрафной в попытках забить дальними ударами. Классно раскрывается Константин Тюкавин, а Заболотный и Юсупов вновь забивают. На «бело-голубых» приятно смотреть, чего не скажешь об игре «армейцев».



2:1 — победа «Динамо»

«Рубин» — «Ахмат»: будет скучно, но Казань свое взять должна

Если в РПЛ играют «Рубин» и «Ахмат», то, как правило, в этот вечер можно смело включать телевизор в качестве снотворного. Впрочем, так можно было бы сказать о большинстве игр грозненской команды.

Вязкий, цепкий, мало играющий в футбол и редко дающий играть сопернику «Ахмат» — это привычная картина при любом наставнике этой команды. И Андрей Талалаев, который заявляет о свое приверженности красивой игры — не исключение. В двух турах его команда обыграла «Крылышки» (2:1) и проиграла «Сочи» (1:2).

Вязкий, цепкий, мало играющий в футбол и редко дающий играть сопернику «Ахмат» — это привычная картина при любом наставнике этой команды. Фото: fc-akhmat.ru

«Рубин» серьезно повозился в Польше, где отдал много сил против очень наглой команды, практикующей высокий прессинг. Свою лепту внес и дождь, из-за которого микротравмы получили Зуев и Шатов. Непонятно, в каком состоянии сегодня Хван Ин Бом и Илья Самошников, пропустившие матч с «Ракувом». Очень многое будет зависеть от их присутствия или отсутствия в составе. Не забудем и потерю Дениса Макарова, перешедшего в «Динамо».

Прогноз «Реального времени»:



Счет 1:1 и 0:0 — самый распространенный и любимый этими командами. Больше забивали аж в апреле 2018 года. На этот раз вряд ли забитых мячей будет сильно больше, хотя «Рубин» обязан забирать свои очки дома. Особенно учитывая, что казанцы могут недосчитаться ряда ключевых игроков.



2:1 — победа «Рубина»