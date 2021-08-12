День в истории: учебный центр ФАС в Казани, гибель подлодки «Курск» и первая модель компьютера

Чем примечательна дата 12 августа

Фото: Wikimedia Commons

Сегодня, 12 августа, международный день молодежи и День Военно-воздушных сил России. В разные годы и столетия в этот день: Великий Новгород и Швеция заключили первый официальный мирный договор; американский портной Зингер запатентовал швейную машинку; хирурги впервые использовали фенол при операции; в США началось производство новой модели автомобиля Форт-Т; компания IBM выпустила первый персональный компьютер; в России затонула подлодка «Курск»; единый номер вызова экстренных служб — 112 — заработал по всей стране. Родились в эту дату русский мореплаватель Витус Беринг, писательница, религиозный философ Елена Блаватская, австрийский физик-теоретик Эрвин Шредингер, дрессировщик, народный артист СССР Валентин Филатов. Скончались царица Египта Клеопатра, русский просветитель Николай Новиков, английский поэт и художник Уильям Блейк, няня Пушкина — Арина Родионовна, английский инженер, изобретатель паровоза Джордж Стефенсон, немецкий писатель Томас Манн, автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг. Подробнее о значимых событиях даты — в материале «Реального времени».

Двухсторонний договор России и Татарстана, Центр ФАС и Универсиада в Шеньчжени



12 августа 1991 года в Москве начались переговоры между делегациями России и Татарстана, которым поручили разработать двусторонний договор. Они были прерваны 19 августа в связи с созданием ГКЧП. Первая встреча президентов Бориса Ельцина и Минтимера Шаймиева была назначена на 10 часов 19 августа, но ее перенесли.

Фото emc-fas.ru

Ровно десять лет назад, в 2011 году, замруководителя ФАС Андрей Цариковский сообщил, что первый в России международный учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы появится в Татарстане. Соглашение о создании первого в России международного учебно-методического центра ФАС было подписано в Казани в сентябре 2010 года. Проект финансировался по линии ФАС и бюджета Татарстана.

12 августа 2011 года делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым приняла участие в торжественной церемонии открытия 26-х летних Всемирных студенческих спортивных игр в городе Шеньчжень (КНР). Церемония открытия Универсиады-2011 прошла на стадионе Shenzhan Bay. Российская делегация насчитывала более 700 человек, из них порядка 480 спортсменов. В составе российской сборной также были представители Татарстана. В частности, флаг российской команды на открытии Универсиады-2011 в Китае было доверено нести тяжелоатлету из Татарстана, чемпиону Европы Андрею Деманову.

Фото tatarstan.ru

12 августа 2016 года в Казани в Центре гребных видов спорта стартовало первенство России по гребле на байдарках и каноэ, а также Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 19 лет. Среди спортсменов Татарстана выступал мастер спорта России Денис Замалеев. Гребцы соревновались в заездах на 200, 500, 1 000 и 5 000 м, а еще в эстафете 4х200 м. Торжественное открытие мероприятия состоялось с участием заместителя генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Николая Мордвина, представителей министерства по делам молодежи и спорту РТ, ректора Поволжской академии Юсупа Якубова и почетных гостей.

Фото: Максим Платонов

Самолеты с ЯСУ, единый номер 112, катастрофа подлодки «Курск»

12 августа 1955 года в СССР вышло постановление о начале работ и исследований в области создания ядерной авиационной силовой установки (ЯСУ). Планировалось через 20-30 лет выйти на постройку полноценных боевых самолетов с ЯСУ различного класса и назначения. В соответствии с постановлением, работы по проектированию ЯСУ выполнялись в КБ Н. Д. Кузнецова и в КБ А. М. Люльки. Самолеты проектировались в КБ А. Н. Туполева и КБ В. М. Мясищева. Работы по авиационному реактору выполнялись в Курчатовском институте под руководством академика Анатолия Александрова. Однако в 1960-х работы по ЯСУ атмосферных летательных аппаратов прекратили. Одна из возможных причин — в случае авиакатастрофы последствия от падения летательного аппарата с ядерным реактором на борту могли стать катастрофичными.

12 августа 2013 года на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб 112. Создание единой системы вызова экстренных служб, которая бы включала в себя службы пожарной, скорой помощи и полиции, началось еще в 2008 году, но из-за бюрократических проволочек к 2012 году система начала функционировать всего в трех регионах — Татарстане, Курской и Архангельской областях. Еще в 22 субъектах осуществлялось техническое проектирование. В большинстве других регионов до августа 2013 года воспользоваться единым номером 112 можно было только с сотового телефона.

Фото: 16.mchs.gov.ru

В 2016 году президент России Владимир Путин отстранил от должности главу своей администрации Сергея Иванова. Вместо него назначили Антона Вайно, который с 2012 года занимал кресло замруковолителя администрации президента. По словам Владимира Путина, глава администрации президента сам попросил об отставке.

В 2000 году во время учений Северного флота ВМФ России в Баренцевом море, на глубине 108 метров затонула АПРК К-141 «Курск» — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами. Во время учений на борту лодки были 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Необходимо было запустить их по учебной цели, но произошла авария. Погибли все 118 человек, находящиеся на борту.

Фото wikipedia.org

Усовершенствованная швейная машинка, фенол в операционной, первая модель ПК

В 1851 году американский портной Исаак Меррит Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку, на создание которой потратил 11 дней. У новой модели машинки были прямая игла с ушком, скользящий челнок-лодочка и прижимная лапка для фиксирования ткани, а еще врезанное в стол зубчатое колесо двигателя ткани. Швейные машинки, существовавшие до этого, были слишком большими и неудобными. В последующем Зингер использовал в машинах ножной привод из качающейся педали и вращающегося колеса, тогда как во всех других машинах применяли ручной рычаг.

12 августа 1865 года во время хирургической операции впервые была использована карболовая кислота — фенол — для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Английский хирург Джозеф Листер работал в Королевском лазарете в городе Глазго. Он хотел понять причину высокого уровня смертности пациентов после проведенных операций. В 1865 году хирург прочитал работу Луи Пастера, в которой описывалась теория о том, что болезнь вызывают микробы. Листер понял, что лучший метод предотвратить послеоперационное заражение — убить всех микробов до того, как они попадут в открытую рану. Впоследствии Листер основал новый набор антисептических процедур. Он тщательно мыл руки перед каждой операцией и подвергал полной санитарной обработке все инструменты и одежду. За последующие четыре года уровень послеоперационной смертности в мужском отделении снизился до 45%. Нововведения Листера стали революционными в хирургии и спасли миллионы жизней.

Фото wikipedia.org

В 1908 году в США начали производство новой модели автомобиля — Форд-Т, или, как называли автомобиль его поклонники, «Жестяная Лиззи». С начала основания компании в 1903 году было выпущено семь моделей: «А», «В», «С», «F», «К», «N», «R». Новая модель «Т» была вместительной и стабильной в движении. Высокий просвет колес и малая масса позволяли ему двигаться по любой местности. В режиме движения на одной передаче машина достигала от 10,8 до 63 км/ч. В год своего выпуска «Форд-Т» стоил 825 долларов, а уже к 1912 году стоимость автомобиля составляла всего 375 долларов, что сделало его самым доступным средством передвижения в Америке.

12 августа 1981 года компания IBM (International Business Machines) представила первую модель персонального компьютера — IBM 5150, положившую начало эпохи современных компьютеров. Первый персональный компьютер стоил 1 565 долларов, был прост в использовании и занимал мало места. IBM 5150 был оснащен процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 мегагерца и предустановленной оперативной памятью размером 16 или 64 килобайт. В первом компьютере не было винчестера, дисковод можно было купить за отдельную плату. За первый год было продано более 130 тысяч ПК, а к 2000 году во всем мире было продано 140 млн.

Фото wikipedia.org

12 августа 2016 года утром в Таиланде произошли шесть взрывов в двух городах. Четыре человека погибли и более 30 получили ранения. Российские туристы в происшествии не пострадали. Атаке подверглись города Хуахин и Сурат Тхани. Взрывные устройства находились в вазонах с растениями. Тем же утром власти Таиланда задержали несколько подозреваемых в причастности к серии взрывов в стране. Полиция исключала причастность международных террористических организаций. Выдвигалась версия, что произошедшее — местный саботаж, рассчитанный на разрушение национальной индустрии туризма. Тогда в стране ввели дополнительные меры безопасности для туристов. 18 августа власти Таиланда сообщили о задержании 15 человек, подозреваемых в организации взрывов. Изначально стражи порядка задержали 17 подозреваемых, однако в итоге двоих из них отпустили на свободу.