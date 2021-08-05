40 лет телеканалу MTV и культуре, которую он сформировал

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Американский музыкально-развлекательный телеканал MTV, мировой коммерческий гигант в области телеиндустрии, в эти дни празднует свое 40-летие. С 1998 года у канала в нашей стране с согласия правообладателя бренда Viacom International Media Networks (VIMN) появилась своя версия MTV Россия. Старший преподаватель популярной и современной музыки из Университета Ньюкасла Адам Бер в своей статье для международного издания «The Conversation» рассказывает об истории становления канала MTV и той музыкальной культуре, которую он сформировал в мире за эти десятилетия. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«А люди даже не знали, что такое видео»

Первая передача MTV 1 августа 1981 года началась с записи запуска шаттла и слов «дамы и господа, рок-н-ролл». Первой песней, однако, был очень попсовый сингл The Buggles — Video Killed the Radio Star(Видео убило радио-звезду — прим. Переводчика).

Учитывая то, каким коммерческим и культурным гигантом стал канал, запуск MTV был неблагоприятным. Он был создан с целью заработать на растущем рынке кабельного телевидения, но материнская компания Warner Amex была настроена скептически. Первоначальные трансляции проводились только в районе Нью-Джерси, и руководители-основатели вспоминают тяжелую битву за одобрение руководства и ресурсы. Роберт Питтман, первый генеральный директор MTV, отмечает, что Warner Amex изначально отказалась от идеи канала.

Такой скептицизм не был полностью беспочвенным. Хотя специально созданные рекламные клипы для поп- и рок-песен имели историю, уходящую корнями, по крайней мере, в 1960-е годы, а первое «музыкальное видео» для группы Queen — Bohemian Rhapsody — было выпущено в 1975 году, формат все еще оставался относительно маргинальным. Как сказал продюсер студии MTV Роберт Мортон: «Мы объяснили, что запускаем музыкальный канал и собираемся показывать видео, а люди даже не знали, что такое видео».

Первая передача MTV 1 августа 1981 года началась с записи запуска шаттла и слов «дамы и господа, рок-н-ролл». Фото wikipedia.org

За прошедшие 40 лет MTV, возможно, и не «убило» радиозвезду, а значимость его бренда может быть несколько ослаблена в эпоху YouTube, TikTok и других социальных сетей. Но от такого сравнительно скудного начала — во всяком случае с корпоративной точки зрения — трудно переоценить его влияние на массовую культуру в целом.

Усиление визуального образа в поп-музыке

Влияние MTV на рекордные продажи было быстро замечено. Во время первоначального подъема канала и его расцвета в 1980-е годы он помог начать карьеру таких звезд, как Синди Лаупер, и запустил других, таких как Мадонна и Майкл Джексон, в стратосферу поп-культуры.

Однако первые дни существования канала его также преследовали обвинения в «цветовом барьере», который отдавал предпочтение белым артистам. Это перекликалось с тем, что происходило на радио США в 50-х и 60-х годах, когда существовала сегрегированная система, и теперь широко известно, что некоторые станции отказывались транслировать чернокожих артистов. Версии их песен часто переделывались, освобождая место для белых артистов, на которых они повлияли, таких, например, как Элвис Пресли.

Отчасти значение таких артистов, как Принц и Майкл Джексон, заключается в том, как они протолкнулись к широкой белой аудитории, используя MTV в качестве важной платформы, тем более что он расширился за пределы своей первоначальной, в основном ориентированной на рок-музыку, основы.

Отчасти значение таких артистов, как Принц и Майкл Джексон, заключается в том, как они протолкнулись к широкой белой аудитории, используя MTV в качестве важной платформы. Фото wikipedia.org

Музыкальные видеоклипы и фильмы были естественными партнерами в продаже такого контента, как песни, саундтреки и музыкальные блокбастеры. От «Охотников за привидениями» и «Flashdance» до «Top Gun» и «Beverley Hills Cop» — хит-сингл стал неотъемлемой частью рекламной стратегии Голливуда. Эстетический переход работал в обоих направлениях. Путь от создания музыкальных клипов к фильмам был протоптан именами, ранние работы которых нашли свое отражение на MTV (например, Дэвид Финчер, Мишель Гондри и Спайк Джонc).

Новые форматы

MTV также предсказывал и поощрял глобализацию медиа-контента и форматов. Он породил множество родственных каналов в США и за рубежом, таких как MTV Europe и MTV Brasil.

Помимо самих музыкальных клипов, внедрение стиля гранж и, в последнее время, рэпа в 1990-х годах также повлияло на рост жанров, а также отдельных исполнителей. Позже награда MTV Video Music Awards стала важным показателем успеха в индустрии и долгожданным ежегодным мероприятием. Концертные серии, такие как Unplugged, породили целые хиты с живых выступлений.

По мере того как медиа-среда становилась более фрагментированной, MTV также популяризировал форматы реалити-шоу и телевидения знаменитостей. Предшественниками современного реалити-шоу стал «Реальный мир», в котором незнакомцы выживали вместе. Дебютировавший в 1992 году, за восемь лет до Большого Брата, он работает до сих пор. Другие шоу MTV, такие как «Чудаки», «Осборны» и «Джерси-Шор», были прорывом, последнее привело к появлению международных побочных эффектов, таких как Джорди Шор в Великобритании.

Взяв сатирические аспекты более ориентированных на семью шоу, таких как «Симпсоны», и добавив остроты, мультфильм раздвинул границы вкуса. Фото : MTV

MTV также приложило руку к созданию современного мультфильма для взрослых, когда заказало «Бивис и Батт-Хед» Майка Джаджа в начале 90-х. Взяв сатирические аспекты более ориентированных на семью шоу, таких как «Симпсоны», и добавив остроты, мультфильм раздвинул границы вкуса.

Бивис и Батт-Хед склонились в сторону ориентированной на грандж аудитории, что дало начало все еще культовым побочным продуктам «Дарья и Царь горы» (также спродюсированных Джаджем). Создатели Южного парка Трей Паркер и Мэтт Стоун засвидетельствовали влияние Бивиса и Батт-хеда и его нигилистическую эстетику поколения X, которая проложила путь для таких современных хитов, как «Конь Боджек» и «Рик и Морти».

MTV прокладывали новые пути в сфере развлечений, предлагая широкой аудитории контент сторонних производителей, например музыкальные видеоклипы, открывая путь для таких платформ, как Netflix, продвигая такие форматы, как реалити-шоу, и сближая популярную музыку и фильмы. Помимо просто введения некоторых теперь уже ключевых моментов поп-музыки последних 40 лет, он оказал огромное влияние на формирование современного культурного ландшафта.