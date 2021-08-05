Дневник Олимпиады: золотые пауки, платиновая Светлана Ромашина

Наша синхронистка завоевала с подругой свое шестое олимпийское золото

Российские борцы греко-римского стиля пока не радуют, ограничиваясь одной золотой медалью. Гандболистки идут за повторением победного финиша в Рио, а волейболистки уже повторили свой вылет в четвертьфинале. Подробности очередного дня соревнований на Олимпийских играх — в репортаже «Реального времени».

Спасибо, Америка, за то, что придумала синхронное плавание

Перед финальной частью соревнований в синхронном плавании среди дуэтов было волнующе в России, тревожно на Украине. Первые опасались за то, что надо сохранить золото в конкуренции с китайским дуэтом, а украинцы переживали, что судьи поменяют местами их команду с хозяйками Олимпиады. Но надо отдать должное Японии, там судейский фактор отходит на второй план даже на самых принципиальных стартах. Помните, как на мировом чемпионате 2019 года по фигурному катанию победила Алина Загитова, а третьей была Евгения Медведева, оставив японок за пьедесталом почета. В этом году повторилось тоже самое, и вот и Токио-2020 японцы не стали омрачать подковерными интригами. Посчитали судьи, что их программа «Роботы» слабее украинской, и отдали жовто-блакитным бронзу.

А за золото вцепились восемью конечностями россиянки, вышедшие на воду токийского бассейна с программой «Пауки». Человечество по-разному относится к этим насекомым, Самуил Маршак, к примеру, был более лоялен к мухам и комарам. Но «Пауки» Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной, которые временами напоминали одно единое живое существо, были придуманы не для того, чтобы вызвать симпатию. Наши синхронные пауки были спущены на воду за 14-й золотой наградой для России и шестой личной золотой олимпийской медалью для Светланы Ромашиной. Подумать только, первую свою победу она одержала еще в Пекине-2008, где выступала в группе с Эльвирой Хасяновой, представлявшей Татарстан в параллельном зачете. 13 лет в большом спорте, от Пекина до Токио, невероятная карьера. И, сенкью, Америка, за то, что ты придумала синхронное плавание, а также вольную борьбу и художественную гимнастику, которые помогут России пополнить медальную копилку в заключительные дни Олимпиады.

Наши синхронные пауки были спущены на воду за 14-й золотой наградой для России и шестой личной золотой олимпийской медалью для Светланы Ромашиной. Фото: olympic.ru

«И прекрасный миг победы»

Первый сет матча женских команд России и Бразилии по волейболу настроил на оптимистичный лад. Серьезное преимущество — 19:15, 23:19, дал возможность войти без нервов в финальную фазу партии. Бразильянки затем приблизились, мы понервничали, как без того, но в итоге оказались сильнее — 25:23. Во втором сете мы тоже рванули с места в карьер — 14:8, но бразильянки совершили рывок, завершившийся тем, что они вначале сравняли счет — 16:16, а затем и вышли вперед на три очка. Правда, одно из них было подарено арбитрами в достаточно спорной ситуации, когда мы считали, что мяч в площадке, а бразильянки с арбитрами были уверены, что он в ауте. У России с разладился прием, и, что обиднее, мы проигрывали практически все затяжные розыгрыши — 21:25, все приходилось начинать с начала.

В четвертьфинале уже случилась одна сенсация, когда Южная Корея обыграла Турцию. Мы претендовали на вторую, но для этого необходимо было, чтобы выкладывалась вся команда. У нас тащили лидеры Гончарова, Воронкова, Подкопаева, Федоровцева, кстати, перенос Олимпиады на год позволил сборной получить твердого игрока стартовой шестерки в лице Арины. А вот что делала в игре с бразильянками Ксения Смирнова? Выходила на подачу, и била в сетку. Во втором сете, после чего начался рывок соперниц, в третьем. Ну, поправь ты прицел, сетка же находится на одном месте, что в нее молотить, даря очки соперницам. Или же Анна Лазарева вышла, и с двух ударов — ноль очков, то в блок, то мимо площадки — 19:25. В итоге мы уступили и в четвертой решающей партии, и в матче, в целом, — 1:3. Когда скамейка заметно ослабляет игру команды, обыгрывать можно только аутсайдеров, к каковым Бразилия никак не относится.

Стартовые минуты четвертьфинального поединка российских и черногорских гандболисток напоминали встречу двух команд совершенно разного класса. Максимальным разрывом были шесть голов, поскольку россиянки вели — 8:2. С другой стороны, соперницы уже самим попаданием на Олимпиаду прыгнули выше головы. Нет Сербии и Хорватии, Македонии и Словении, а участвует 600-тысячная страна, чья сборная подпитывается игроками одного суперклуба «Будучность» и двумя командами «на подхвате» «Бисери» и «Даниловград». Поэтому весь предыдущий олимпийский цикл черногорки стабильно используют 12 основных игроков, и только трех новичков, что дает просто блестящее взаимодействие. Хотя пример ватерполистов, которые при подобном количестве населения и мужских команд, предполагал, что и такая сборная может добиваться успеха.

В итоге весь первый тайм наши игроки вели, правда, в концовке это преимущество сократилось до двух мячей — 17:15. Черногорки два гола забили в пустые ворота, еще один с пенальти, в тот момент, когда вратаря не было на месте. Все просто, во время удалений россиянки меняли вратаря на шестого полевого игрока, теряли мяч, а вместе с этим голы в свои ворота, пенальти, удаления.

К середине второго тайма россиянки снова достигли комфортного преимущества — 28:22, и оно сохранялось до конца поединка — 32:26. Фото: olympic.ru

Во втором тайме количество удалений у нас сократилось, и к середине второго тайма россиянки снова достигли комфортного преимущества — 28:22, и оно сохранялось до конца поединка — 32:26. В полуфинале россиянкам предстоит сыграть с действующим чемпионом Европы Норвегией, обыгравшей в четвертьфинале Венгрию. Если кто-то забыл, то таким образом пока повторяется сценарий золотого Рио-2016.

Кстати, мало кто знает, но в СССР был кинофильм, посвященный женскому гандболу «И прекрасный миг победы», в котором сыграли Регимантас Адомайтис, Петр Вельяминов, Котэ Махарадзе, а в персонаже главного тренера угадывался великий наставник Игорь Турчин. Так вот, олимпийская победа мужчин в 2000-м, женская виктория в 2016-м и текущее «движение вверх» наших гандболисток, наверное, тоже заслуживает экранизации.

«Золотой экспресс»: Казань-2013 — Токио-2020

Рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и итальянки Аличе Вольпи и Мартина Батини дружно дошли от пьедестала почета Казань-2013 до Токио-2021. В финале смешанного разряда у теннисистов друг против друга соревновались Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова, выигравшие нашу Универсиаду в парном разряде. В самой престижной категории дзюдоистов победил чех Лукаш Крпалек, и это в какой-то мере тоже приятная новость для казанских болельщиков. Помнится, критики Универсиады 2013 года доказывали, что в столицу Татарстана приехали слабые, малоизвестные спортсмены. Так вот, Крпалек — один из победителей той Универсиады, а сейчас уже двукратный олимпийский чемпион. И таких чемпионов — несколько десятков.

В прыжках с шестом у мужчин победу одержал блистательный Арман Дюплантис из Швеции. Единственный, кто мог оказать ему конкуренцию, это двукратный чемпион мира Сэм Кендрикс из США, который дебютировал на международной арене своей победой в Казани-2013. Но он был отстранен от Токио-2020 из-за положительного теста на ковид. С утра среды о казанской Универсиаде напомнила его соотечественница Эшли Твичел, возглавившая гонку пловчих на открытой воде.



В прыжках с шестом у мужчин победу одержал блистательный Арман Дюплантис из Швеции. Фото: olympics.com

Вчера отличилась Айсулуу Тыныбекова, борец из Кыргыстана, ставшая вице-чемпионкой, польский метатель молота Павел Файдек и португальский байдарочник Фернанду Пимента, финишировавшие на третьих местах по итогам своих стартов. По уму, нашему спортивному руководству надо озаботиться выпуском некоего издания, где бы вспоминали о той студенческой Олимпиаде с рассказом о дальнейшем пути ее лауреатов и участников, том числе ставшим звездой «Голоса» Александре Градском, ушедшим из жизни Дмитрии Хворостовском, сбежавшей на Украину и вернувшейся затем Марии Максаковой...

Первое олимпийское золото Украины

Кстати, призеры Универсиады-2013 украинцы Денис Беринчик и Александр Гвоздик сейчас звезды профессионального бокса. А их коллега из греко-римской борьбы Жан Беленюк — депутат Рады. В олимпийском финале против Беленюка вышел Виктор Леринц, чей младший брат Тамаш выиграл ранее золото в категории до 77 кг. Перед главным стартом Беленюк передал привет президенту Украины Владимиру Зеленскому, а после финальной схватки присовокупил к приветам еще и презент в виде золотой медали.

В Незалежной никого не смущает такая ситуация, поскольку еще на Олимпиаде в Лондоне от нее выступал Александр Онищенко, который на тот момент был депутатом Киевского областного совета от Партии регионов, а уже после Олимпиады стал депутатом Рады, поскольку решение Конституционного суда Украины разрешило чиновникам и народным депутатам владеть корпоративными правами и фактически заниматься бизнесом. Решение было принято 24 декабря 2012 года.

Перед главным стартом Беленюк передал привет президенту Украины Владимиру Зеленскому, а после финальной схватки присовокупил к приветам еще и презент в виде золотой медали. Фото: vk.com/vladimir_zelenskiy95

Как проиграл главный фаворит волейбольного турнира

Олимпиады — это масса соревнований, которые болельщики вряд ли смотрели бы в обычное время. И оказывается, что зачастую именно в таких видах спорта и остались настоящие «красные машины» в России: тхэквондо и фехтование, синхронное плавание и художественная гимнастика, это если говорить о летних дисциплинах.



К одним из таких матчей, которые автор вряд ли смотрел бы в обычное время, относится волейбольный четвертьфинал между Польшей и Францией. Уж во всяком случае не стал бы искать эту трансляцию в интернете да еще и на испанском языке. По итогам соревнований считавшиеся фаворитами поляки уступили — 2:3, и вылетели из борьбы. С одной стороны можно подумать об олимпийском проклятии, поскольку поляки только раз поднимались на олимпийский пьедестал почета, выиграв со счетом 3:2, у сборной СССР в Монреале-1976. С той поры как отрезало несмотря на то, что они двукратные чемпионы мира, причем выигрывали это звание в 2014-м и 2018 годах, да еще без участия знаменитого Вильфредо Леона. Бывший волейболист «Зенит-Казань» был однозначно лучшим в команде, добивая мяч до пола с такой силой, что это могло вызвать очередное землетрясение в Японии. Но его партнеры дружно провалили четвертьфинал, все эти разрекламированные Джизги, Кубяки, Куреки, либеро Заторский, который был ужасен на приеме, по сравнению с французскими оппонентами, Новаковский в кульминационный момент встречи вышел на подачу и направил обычный планер в сетку. Возможно потому, что поляки ощутили себя чем-то более важным, чем они являются на самом деле. Вот, когда они выходят на матч, как на последнее сражение — «еще Польска не сгинела», то тогда и берут свое как на двух последних чемпионата мира, где на них никто не ставил. Как шахматист Ян-Кшиштоф Дуда, который в эти дни обыграл в полуфинале Кубка мира Магнуса Карлсена. А роль фаворита полякам категорически не подходит. А вот для России — вполне, и ее полуфинал с Бразилией уже сегодня.

Джаудат Абдуллин