Дневник Олимпиады: когда Светлана Ромашина проиграла — это был цирк

Россия в полуфинале мужского волейбола

Российский борец завоевал золото, украинский борец-депутат гарантировал себе серебро. Намибийские спринтерши запускают новый виток олимпийских «скандалов, интриг, расследований». Байлз вернулась за бронзой на бревне. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Российский, украинский и польский праздники на борцовском ковре

Муса Евлоев, по уму, был единственным кандидатом на российское золото вторника. Ему предстояло бороться с армянином Артуром Алексаняном. Они были соперниками по финалу чемпионата мира 2019 года, но тогда Алексанян травмировался по ходу финала и уступил. На олимпийский финал от также выходил с повреждением ноги, но Евлоев рассчитывал не на это, а исключительно на себя, уже в первом периоде набрав пять безответных очков. Есть первое золото вторника! И, увы, последнее для России.

В этой же категории бронзовую медаль завоевал поляк Тадеуш Михалик, повторив такой же успех своей сестры Моники, отличившейся пять лет назад в Токио. У Польши вообще в этот вторник был праздник. Метательница молота Анита Влодарчик в очках, стилизованных под олимпийские кольца, добавила третье олимпийское золото в свою коллекцию, Моника Капрон стала бронзовой. Но это все меркнет перед фактом, что вчерашняя белоруска Кристина Тимановская приехала. Теперь дрожи, Ямайка! Такое усиление, куда там Вильфредо Леон, чья волейбольная дружина сенсационно уступила Франции — 2:3. Может, поляки подсуетятся, успеют заявить девушку на эстафету 4 по 100. Думается, весь Евросоюз будет за.

В категории до 87 кг в финал вышел украинец Жан Беленюк, темнокожий сын уроженца Руанды из племени хуту. Вице-чемпион Олимпиады в Рио, бронзовый призер Универсиады в Казани, сейчас 10-й номер в партии «Слуга народу». На нынешней Олимпиаде выступали аж два действующих депутата Рады от партии «Слуга народу». Участие Ольги Саладухи, члена комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта, осталось практически незамеченным. Она не пробилась в финал, да и там ее бы затмила Юлимар Рохас из Венесуэлы, выигравшая золото с мировым рекордом. Зато выступление Жана Беленюка невозможно было не заметить. Финал сегодня, 4 августа.

Муса Евлоев, по уму, был единственным кандидатом на российское золото вторника. Фото: olympic.ru

Как легкая атлетика «кошмарила» олимпийцев

Соперником волейбольной сборной России в четвертьфинале стала сборная Канады, которой вообще могло не быть в Токио. Дело в том, что они на отборе опередили Кубу, которая достаточно поздно решила простить своих беженцев. Майкл Санчес, Робертланди Симон, Райдел Эрресуэло решили помочь своей родине, но не с самого начала квалификационного отбора. Их не было на турнире в Питере, где свои задачи решила Россия, а на своем континенте сборная уступила как раз таки Канаде. Правда, трое кубинцев выступают на Олимпиаде — Вильфредо Леон за Польшу, Йоандри Леал за Бразилию и Османи Хуанторена за Италию. Ориоль Камехо принял российское гражданство, но не был приглашен в состав сборной.

Раннее начало (в три часа по Москве, в девять по Токио) абсолютно не помешало мужской сборной России. Проблемы возникли только по ходу второго сета, когда со счета — 23:20 наши ушли на — 23:23, после чего «кленовые листья» вцепились зубами в эту партию. Было шесть сетболов, практически сакральное число, после поражения российских теннисисток в борьбе за 3-е место. Но наши выиграли — 30:28, и вышли в полуфинале на Бразилию.



В составе сборной три игрока «Зенит-Казань» Артем Вольвич, Валентин Голубев и Максим Михайлов. Фото: zenit-kazan.com

Может быть то, что не добрали там, татарстанцы возьмут на волейболе (в составе сборной три игрока «Зенит-Казань» Артем Вольвич, Валентин Голубев и Максим Михайлов).

На стадии четвертьфиналов главный сюрприз — это вылет Италии от Аргентины. В укороченном сете Бруно Лима просто разорвал защиту Скуадры Адзурры. Поздравляем Аргентину.

Совет — проверить на адекватность судью по боксу, работавшего на поединке Муслима Гаджимагомедова и новозеландца Давида Ньики. Все телезрители увидели победу россиянина, это зафиксировали четыре боковых судьи, и только аргентинский арбитр наблюдал что-то свое.

Международная федерация легкой атлетики ИААФ в очередной раз доказывает свою полную несостоятельность. При президенте Себастьяне Коу ей успешно удается бороться только с легкой атлетикой России. Огромное количество отмененных стартов на фоне пандемии коронавируса. На дистанции в 200 метров 6-е место заняла Беатрис Масилинги, а 2-е — завоевала Кристин Мбома из Намибии, уровень тестостерона которых не позволяет ей бегать любую другую дистанцию, кроме этой. Слитый в унитаз скандал с тренером Альберто Салазаром, благо его подопечный Мо Фара из Англии не пробился в Токио, зато голландка Сифан Хассан завоевала золото на 5 километров. Она выиграла полуфинал на 1 500 метров, хотя столкнулась с соперницей и упала на дистанции. Сейчас собирается стартовать еще и на 10 километров. На обеих дистанциях она является действующей чемпионкой мира. Единственной за всю историю мировой легкой атлетики, поскольку спортсмены бегают либо 800 и 1 500 метров, либо 5 и 10 километров. А тут такой уникум да еще и у тренера, прославившегося допинговой программой, у которого, поди ж ты, не дисквалифицирован ни один ученик.

Фото: olympics.com

Байлз — молодец! А ее дилеры еще лучше

Очередным доказательством бестолковости руководства ИААФ стал соревновательный день, который пришлось проводить под проливным дождем. Падения спортсменок на дистанции (особенно обидно пришлось барьеристкам), черт те что, творившееся в секторах для метания диска и прыжков с шестом среди женщин. В результате пострадали сразу две вице-чемпионки Рио: барьеристка Сара Петерсен из Дании и американская шестовичка Санди Моррис. С одной стороны, Санди с возу, нашей прыгунье Анжелике Сидоровой будет легче в борьбе за золото, но с другой — такой спорт нам не нужен. Легкоатлеты готовились к Олимпиаде даже не привычные четыре года, а пять лет, и ИААФ удалось преступно слить эти годы в унитаз.

Увы, сказать о России что-то наши спортсмены просто не дают. Травма Дарьи Клишиной, сейчас разрыв мышцы у Сергея Шубенкова... Складывается ощущение, что мы повторяем Рио-2016, где у нас ничего не положили в копилку ни легкоатлеты, ни тяжелоатлеты.

Возвращение Симоны Байлз на гимнастический помост порадовало осознанием того, что дилеры олимпийской чемпионки решили свои проблемы с суровыми сотрудниками японской таможни. В итоге Байлз была привычно непоколебима на бревне, где завоевала бронзовую медаль, поскольку сложность программы осталась в недалеком прошлом. Это там она стояла после сложнейших элементов, как памятник, врастая своими конечностями в ковер, либо поверхность бревна. Сейчас тоже стояла, только на третьей ступени пьедестала.

Байлз была привычно непоколебима на бревне, где завоевала бронзовую медаль. Фото: olympics.com

Ромашину и Колесниченко не останавливают даже проблемы с музыкой

Во вторник борьбу за медали продолжили наши синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. В квалификации они, несмотря на проблемы с музыкальным сопровождением, обошли конкуренток из Китая на 1,5 балла. По итогам технической программы прибавили очков в отрыв. Медали будут разыграны по итогам произвольной программы, но уверенность в победе наших велика.

Такая уверенность связана с тем, что та же Ромашина, вернувшаяся в спорт после рождения ребенка, проиграла всего один раз. Да и то киргизам с казахами. Произошло это в декабре 2016 года в финале высшей лиги... КВН. Да-да, не только «рубиновый» Леонид Слуцкий выступал перед Александром Масляковым и жюри. Ромашину с ее напарницей на тот момент Натальей Ищенко пригласили в сборную Большого цирка, и они выступили достойно, успев даже шутку произнести насчет того, что никогда не видели как выглядят серебряные и бронзовые медали. Выступление было оценено на 4,8, поскольку актер Константин Лавроненко поставил 4 балла, хотя нельзя исключать, что так он отреагировал на другого участника команды цирка Бориса Моисеева. Но как ни крути, это был проигрыш, после которого Ромашина ушла в декретный отпуск, а вернувшись, выиграла по три золотые медали чемпионатов мира и Европы уже с Колесниченко.

Кстати, Ромашина и Ищенко, а также саблистка Яна Егорян стали единственными спортсменками из России, которые выиграли по две золотые медали в Рио. А еще их связывает общая победа в Казани, на Универсиаде 2013 года.

Борьбу за медали продолжили наши синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото: olympics.com

Это не злой рок, а слабость нашего футбола

В футбольном турнире Олимпиады в финал мужских соревнований вышли Бразилия и Испания. Бразильцы в серии пенальти оказались сильнее Мексики с великолепным голкипером Гильермо Очоа, взяв реванш за проигранный финал Лондона-2012. Испанцы забили решающий гол за 5 минут до окончания дополнительного времени в матче с Японией. Испания, стоит заметить, буквально отскочила еще в четвертьфинале, когда уступала — 1:2 команде Кот-д`Ивуар. Причем африканцы вышли вперед на первой компенсированной минуте второго тайма, но на 90+3 у испанцев забил Алекс Мир. Произошло это после двух грубейших ошибок сразу двух центральных защитников африканской команды. Итоговый счет — 5:2, когда в овертайме отличился Оярсабаль, ранее забивавший в концовке матча с Австралией на групповом этапе, и дубль сделал герой конкретного противостояния Алекс Мир.

Отметим, что помимо Кот-д`Ивуар до четвертьфинала добрались Египет, Новая Зеландия, Южная Корея. Если смотреть историю Олимпиад за последние 30 лет, то можно обнаружить золотые победы Камеруна, Нигерии и Мексики, призовые места Парагвая и Чили, Ганы и Южной Кореи, четвертые места Австралии, Ирака и Японии, Гондураса и США отчетливо демонстрируют масштабность олимпийских турниров.

Восемь подряд непопаданий различных сборных России на Олимпиады ведет свой отсчет с 1992 года и лишний раз подтверждает убогость нашего национального футбола. Мы уступали в борьбе за участие на Олимпиаде командам Греции, Словакии, которые в итоге стартовали на Играх. Сейчас же нас обошла Австрия, которая в итоге не доехала до Токио. В отличие от нас на Олимпиадах успели сыграть Беларусь, Венгрия, Дания, Румыния, которых нельзя причислить к фаворитам европейского футбола. Среди тех тренеров, кто не справился с задачей попадания на Игры, и нынешний член тренерского штаба сборной России Николай Писарев, и один из бывших — Александр Бородюк.



Джаудат Абдуллин