«Некоторые отправляются в роддом при параде, наманикюренные, с прической и макияжем»

Колонка челнинки, переехавшей на Кипр и родившей там двоих детей

Айгуль Михневич — уроженка Набережных Челнов. В свое время она вышла замуж за Ивана Михневича, белорусского предпринимателя, работающего в сфере IT. Семья некоторое время жила в Минске, а потом переехала на Кипр. В своей колонке для «Реального времени» Айгуль рассказывает о жизни на Кипре — о быте, менталитете, социальной сфере. Сегодняшняя колонка посвящена родам: Михневич старшего ребенка рожала в Минске, двух младших на Кипре, и ей есть о чем нам рассказать.

Роды в Беларуси: советский минимализм и квалифицированные медики

Да простят меня мои читатели, но говорить о Кипре в нежно-розовой тональности очень трудно. Когда мы с мужем искали страну, куда можно было бы уехать из «специфической» Беларуси, пришли к выводу, что нам нужен другой «шарик». Нет на нашей планете идеальной страны. Потому и о Кипре, где мы остановились на данном этапе жизни, я буду писать так, как вижу и чувствую: с большим уважением, благодарностью и легкой иронией.

Кипр — одно из лучших мест, где хорошо растить детей до определенного возраста. Но я начну рассказ на эту тему с того, как здесь проходят беременность и роды.

Старшую дочь я родила в Минске, а две младшие появились на свет именно на Кипре: в разных клиниках и у разных докторов. Мне есть с чем сравнивать.

Беларусь — страна, которая сильно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. А еще считается, что это социально ориентированное государство, где многое сохранилось со времен Советского Союза. Там очень внимательно относятся к матери и будущему ребенку. Бесконечные анализы, куча разных специалистов и регулярные обследования… Правда, тогда это казалось ужасно утомительным.

Частных роддомов 10 лет назад в Беларуси еще не существовало, поэтому я рожала в государственной больнице, и дух там сохранился соответствующий. Казенный минимализм в родильной палате, тесные многоместные палаты со старой мебелью и несколько одно- и двухместных послеродовых палат… Однако мне повезло с доктором, которого посоветовали друзья. Акушерки были очень добрыми, внимательными, всячески старались облегчить процесс. К сожалению, пришлось сделать экстренное кесарево сечение, благодаря чему я познакомилась еще и с хирургическим отделением. Несколько дней малышка пролежала в кювезе. Уход за ней был хороший. За 8 дней в больнице я не услышала ни одного грубого слова. Все были добры и внимательны. Только неонатолог однажды довела меня до слез и явно наслаждалась этим. Да, такие люди встречаются иногда, к сожалению.

За несколько лет до рождения дочки мне по работе пришлось изучить особенности всех роддомов Минска. Я рожала в одном из лучших, потому и девочка моя была рядом со мной, так как в тот момент там было самое передовое оборудование и собралась лучшая команда.

В Беларуси наблюдение за будущей матерью ведет участковый акушер-гинеколог, роды принимает другой доктор.

Роды на Кипре: минимум обследований и медицинское страхование

На Кипре все иначе. Совсем иначе…

Узнав об «интересном положении», женщина выбирает себе доктора в государственной или частной клинике и регулярно ходит к нему до часа Х. Этот же доктор принимает роды в той клинике, где работает. То есть выбирая доктора, ты выбираешь и место, где будешь рожать.



До недавнего времени прием у врача в частной клинике стоил в среднем 50 евро. За эти деньги доктор осматривал женщину, делал УЗИ и назначал анализы, за которые надо было платить отдельно.

Вот тут у меня был шок после Беларуси. За все время беременности с младшими дочками я сдавала анализ крови всего несколько раз. Во время каждого визита доктор предлагал сделать УЗИ. И никакой беготни по диспансерам и специалистам разных профилей. В капиталистическом мире это дорого и делается за счет клиента или его частной страховки. Да, эти обследования назначают, но только в том случае, если доктор видит проблемы.

Однако недавно власти навязали всему населению Кипра систему медицинского страхования, которая называется «ГЕСИ». Многие частные доктора вступили в нее по желанию. Каждый визит теперь стоит 6 евро, если вы обращаетесь к врачу, который работает в этой системе. За все анализы и дополнительные обследования платишь те же 6 евро. Роды условно бесплатные. Дополнительных денег стоит только отдельная палата. До недавних пор эпидуральная анестезия тоже предоставлялась за отдельную плату (150 евро). Теперь — «бесплатно».

В клинике, где я рожала в последний раз, отдельная палата стоит от 120 до 250 евро в сутки. И жить в ней можно вместе с отцом ребенка (от 180 евро в сутки). Однако тут стараются не слишком задерживать клиентов. Даже после кесарева сечения через 3-4 дня предлагают отправиться домой, если все в порядке.

Одна моя подруга рассказывала, что в Англии ей предложили поехать домой уже через несколько часов после родов. Но там в течение какого-то времени каждый день приходит акушерка на дом.

«По сравнению с роддомом в Беларуси, здесь был пятизвездочный отель»

В государственных клиниках я никогда не была, поэтому ничего сказать о них не могу. Однако подруги говорили, что остались довольны. Медперсонал вежливый, в палатах чисто, уход хороший.

Расскажу про частные клиники.

Среднюю дочь я рожала по рекомендации.

— Самые крутые ходят к этому доктору, — сказала мне подруга.

Шикарная клиника, в которой работают 3 специалиста. Все местные, прекрасно говорят по-английски, имеют хорошие дипломы и прочие сертификаты на стенах.

Врач мне очень понравился. Добрый, вежливый, обходительный, «любой каприз за ваши деньги». Правда, придя вовремя на первый визит, я была вынуждена ждать аудиенции больше часа, по старинной кипрской традиции. Тут никогда ничего не бывает вовремя, все подчинено философии «аврио» (завтра) и «сига-сига» (тихо-тихо, не торопясь). Однажды пришлось ждать почти два часа после назначенного времени. Девушки-секретари пропускали и пропускали киприотов, приходивших после меня. Я чуть было не устроила скандал, после чего извинялись все. А впоследствии я перед каждым визитом звонила в клинику и спрашивала, когда лучше подъехать, чтобы не ждать, несмотря на наличие записи.

Незадолго до родов меня провели в родильное отделение, показали, как там все устроено, предложили выбрать палату. По сравнению с государственным учреждением в Беларуси, здесь, конечно, был просто пятизвездочный отель со всеми удобствами.

На Кипре у гинекологов и неонатологов выходных не бывает. Да, они знают, когда примерно пациенты будут вызывать их, но если женщина за естественные роды, то случаются и сюрпризы.

Вторые роды у меня начались в субботу вечером. Доктор приехал, осмотрел, позвал анестезиолога, отдал распоряжения акушеркам и уехал. Звонил и спрашивал о моем состоянии каждые несколько часов. Около 4 утра он, заспанный, появился в клинике. До полного раскрытия шейки матки оставалось еще несколько часов. Наш семейный доктор приехала примерно в то же время, просидела со мной больше часа, потом ненадолго уехала и вернулась, когда раскрытие было почти полным.

На Кипре очень маленькие расстояния. В любую точку столицы в отсутствие пробок можно добраться максимум за 15 минут. Поэтому в ночь с субботы на воскресенье оба доктора были в состоянии «будь готов — всегда готов».

«Как в кино про доктора Хауса»

Однако «самый крутой» специалист долго церемониться не стал. Не чувствуя боли, под его чутким руководством, я родила малышку всего за 3 потуги, после чего еще минут 40 он зашивал родовые пути, что не обошлось без последствий в дальнейшем.

Простите меня, дорогие читатели, за эти подробности. Скоро вы поймете, зачем я об этом рассказываю.

Сама родильная палата — это небольшая комната примерно в 20 метров. Комфортная кровать-трансформер, как в кино про доктора Хауса. Да, там все именно так. Даже какие-то украшения на стенах висят. А какие добрые, отзывчивые акушерки! С меня сдували пылинки, разговаривали ласково, были готовы выполнить любой каприз, только попроси!

Кстати, в обеих клиниках, где я рожала, был русскоговорящий персонал.

После 12 часов, проведенных в родах, меня посадили в коляску и отвезли в комфортабельную палату. Кровать удобная. Ее можно было сделать выше или ниже, выставить спинку в любое положение, приподнять или опустить ноги… В общем, настоящий космос после лучшего роддома Минска. Тут же под рукой — кнопка вызова помощи, которой я старалась лишний раз не пользоваться. Девушки иногда сами заходили, чтобы убедиться, что у меня все хорошо, и просили обращаться к ним, если что-то понадобится.

Все это удовольствие обошлось тогда примерно в 5 500 евро.

Роды у русскоговорящего доктора

Третьего ребенка я рожала в клинике попроще у русскоговорящего доктора «советского» происхождения. Она одна из самых уважаемых женщин на Кипре среди «наших».

Не буду подробно описывать все, как сделала это выше. Расскажу лишь о нескольких важных моментах.

Марианна никогда не заставляла меня ждать больше 10 минут. А если задержка ожидалась больше 15-20 минут, звонила ее секретарь и либо переносила встречу, либо просила приехать позже. Приезжая в клинику вовремя, я была спокойна, зная, что меня примут в назначенный час. Иногда бывает, что доктора отменяют визиты пациентов или переносят их на несколько часов, если случаются неожиданные роды или какие-то иные форс-мажоры. Примерно за неделю до предварительной даты родов доктор каждый день интересовалась моим состоянием в ходе переписки, иногда звонила лично. И после родов еще несколько недель мы были на связи. Когда наступило полное раскрытие шейки матки, она не торопилась. Использовала специальное масло и приняла роды максимально аккуратно, сделав в конце лишь пару мелких швов за несколько минут. Она собрала прекрасную команду. Сработали четко, профессионально, когда случился эпизод, напугавший поначалу всех. Срочно готовили операционную (которая в итоге не понадобилась), пока анестезиолог успокаивала меня, как самая добрая любящая мать. И про эту женщину я хочу сказать отдельно.

Ее зовут Анна. Хорошо знает русский язык. Готовя меня к анестезии, ласково, спокойно рассказывала о том, что меня ждет, что я буду чувствовать, чего не надо бояться и т.д. Надо слышать ее голос и тембр… Ее доброта и мягкость обволакивают. Кажется, что, если просто слушать ее, можно обойтись без медикаментов.

Когда Марианна на секунду запаниковала, Анна оставалась спокойной и доброжелательной. Заговаривая трясущуюся меня, она параллельно успокаивала Марианну.

— Через полчаса все закончится, — сказала она в какой-то момент, оценив обстановку.

Так и случилось. Я смотрела на часы, которые висели прямо передо мной. Ровно через полчаса после этих слов моя младшая дочь заполнила комнату требовательными криками.

Роды при параде и болельщики под дверью

А теперь хочу рассказать об интересных особенностях, с которыми столкнулись мои подруги.

На Кипре в родильное отделение к родственнице может прийти любой желающий.

Когда женщина начинает рожать, иногда набегает толпа «болельщиков» и ждет у дверей. Некоторые могут даже просунуть руку в дверной проем и попытаться сфотографировать процесс. Поэтому некоторые дамы отправляются в роддом при параде, наманикюренные, с прической и макияжем. В перерывах между схватками они делают селфи или позируют мужу, который держит телефон…

Сразу после часа икс эта же толпа перемещается в послеродовое отделение. Они собираются в комнате, приветствуют малыша, а потом начинают болтать между собой, обмениваясь сплетнями о жизни дальних родственников или соседей, совершенно забыв о том, где находятся.

Когда рождается ребенок, никто не ждет 40 дней, чтоб на него посмотреть, как принято у нас. Все идут прямиком в роддом, куда они попадают, даже не надев бахилы. Очень часто в коридорах можно увидеть шарики, цветы и прочие украшения, принесенные очередной счастливой женщине от многочисленной родни.

Мамочке надо дать отдохнуть? Никто об этом не думает. Люди, которые на днях виделись на свадьбе или крестинах, сегодня с радостью встретились в другой обстановке. «Сестра, принесите кофе, пожалуйста!»

Помните, я как-то писала, что Кипр — самая курящая страна Евросоюза?

Одна моя подруга лежала в палате, окна которой выходили во дворик, где за столиками сидели посетители роддома и беспощадно курили. Окно открыть было невозможно. Делать замечания бессмысленно. С таким же успехом вы можете запретить людям чистить зубы по утрам. Вас просто не поймут...