В первом матче предсезонки «Нефтехимик» выдал эпичный камбэк, но обыграть молодежку «Салавата» не смог

Итоги остросюжетного контрольного матча на «Нефтехим-Арене»

В первом матче нового хоккейного сезона, а точнее, предсезонки «Нефтехимик» и «Салават Юлаев» выдали настоящий триллер в Нижнекамске. Приехавшие глубоко резервным составом уфимцы лидировали 30 минут игры. Под конец основного времени хоккеисты «Нефтехимика» взяли игру в свои руки, совершили камбэк с 1:4, но все равно уступили по буллитам (4:5). Почему молодежка уфимцев оказалась сильнее основного костяка «волков» и что нужно Родиону Амирову, чтобы стать лидером «Салавата Юлаева» — в репортаже «Реального времени» из Нижнекамска.

Первая контрольная игра команд в этом сезоне

Не так давно все команды Континентальной лиги вышли из отпусков и начали подготовительные сборы к новому сезону. Мы уже писали о самых важных и интересных подробностях первого дня сборов «Нефтехимика», а уже спустя 3 недели тренировок «волки» приняли у себя «Салавата Юлаева». Для обеих команд эта игра была первой после выхода из отпуска.

Стоит отметить, что у уфимцев отсутствовали не только все пять легионеров, но и российские лидеры команды. Ни Кадейкина, ни Григоренко, ни Шмелева — все они остались дома. По сути, в Нижнекамск приехал глубокий резерв, разбавленный парой знакомых нейтральному зрителю фамилий.

Из всего состава уфимцев более или менее интересным для зрителя можно было назвать разве что Родиона Амирова. Форвард, кстати, сумел отличиться во вчерашней встрече после грубейшей ошибки голкипера «Нефтехимика» Евгения Иванникова, который проводил, возможно, худший матч в карьере.

«Нефтехимик», в свою очередь, всех лучших россиян на льду опробовал, оставив в запасе лишь ключевых легионеров Дэна Секстона и Либора Гудачека, а также нового финского голкипера Франса Тиохима.

Очевидно, что команды пока, на старте контрольных игр, решают разные задачи. Для «Салавата» это — скорее, проверка молодых игроков, чем серьезная наработка сочетаний. «Нефтехимик» же как раз ищет наработки и оптимальные сочетания — пока без иностранных лидеров. В итоге нижнекамцам с трудом удалось спастись с 1:4, героически вытянуть проваленный вратарем матч в овертайме, но все равно уступили в серии буллитов — 4:5.

Вот так капитан «волков» Александр Брынцев объяснил корреспонденту «Реального времени», почему против молодежи Уфы оказалось так сложно на льду.

— У соперников приехала молодежь — они хотят попасть в состав и вытеснить других игроков, чтобы играть в КХЛ. Ребята более задиристые, и поэтому чуть тяжелее играть. За счет чего получилось сравнять счет? Продолжали делать то, что нам говорил тренер. Мы видели, что соперник под конец уже подсел и хотел сохранить счет, но продолжали давить и забили свои голы, — сказал Брынцев.

Амиров: «Стараюсь быть лидером команды, все для этого делаю»

В составе обеих команд было несколько сочетаний, за которыми понаблюдать было особенно любопытно. Например, чешская пара обороны «Нефтехимика» Клок — Кнот. Главный тренер «Волков» Олег Леоньев дал оценку игры этих легионеров.

— Мы знаем их примерный уровень, и в целом поначалу были какие-то нервозные действия, но потом ребята освоились. Мы знаем, что и Клок, и Кнот — игроки хорошего уровня, знаем их силу и способности, — добавил тренер.

Стоит отметить, что у «Нефтехимика» выступал уже давно наигранный костяк еще с прошлого сезона.

А вот за уфимцев в основном играли молодые игроки — либо из Высшей лиги, либо из МХЛ, — которые только стремятся попасть в КХЛ. Выделялся здесь, безусловно, проспект «Торонто» Родион Амиров, игравший в связке с восстановившимся Воробьевым. 19-летний форвард старался на протяжении всей встречи брать игру на себя, отличился заброшенной шайбой и успел дать комментарий корреспонденту «Реального времени»:

— Получилась хорошая и боевая игра, летний хоккей. Все команды еще на стадии подготовки — это сказалось на обилии голов. Роль лидера в команде? Я стараюсь быть лидером, все для этого делаю, буду стараться выполнять то, чего от меня ждут. Что ждать от меня в предстоящем сезоне? Мне нужно больше работать, никаких сюрпризов тут нет, — сказал Родион Амиров.

В стартовом звене «Нефтехимика», кстати, тоже появились молодые хоккеисты с претензиями на прорыв в новом сезоне. Это связка прошлого сезона Шафигуллин — Чивилев, которая обычно выступала в четвертой тройке нападения, но при этом набравшая приличные 25 очков за сезон.

Безусловно, главный тренер «Волков» Олег Леонтьев будет делать упор на молодых игроков, и эти ребята точно получат шанс показать себя на лидирующих позициях в регулярном чемпионате.

— Первая игра в предсезонке, все вышли заряженные на победу. Понятно, что с первых смен что-то не получалось, но потом вроде вкатились и перевернули игру, отыгравшись с 1:4. Наверное, просто шайба не шла в ворота, в третьем периоде забили одну — и наконец-то пошла игра, — сказал Андрей Чивилев «Реальному времени».

Вчерашний товарищеский матч доказал, что у обеих команд есть талантливые молодые игроки, которые будут бороться за место в основном составе.

«В третьем периоде нас прорвало»

Со старта начала встречи обе команды пытались играть первым номером. Игра шла на встречных курсах, но никто не мог открыть счет в матче. Первыми это сделали уфимцы, за две минуты до конца первого отрезка игроки четвертого звена «Салавата Юлаева» организовали отличную комбинацию, которую завершил Глеб Кузьмин точным броском в девятку ворот. Стоит отметить, что в прошедшем сезоне за «Салават Юлаев» Кузьмин провел 14 матчей, отличившись только двумя результативными передачами.

Второй период прошел в таком же ключе — «Нефтехимик» пытался атаковать, но у него ничего не получалось, а уфимские хоккеисты реализовали практически все свои моменты. Хоккеисты «Салавата» воспользовались ошибкой соперника и снова организовали красивую комбинацию. На этот раз отличился 20-летний нападающий Данил Башкиров. Уже в середине второго периода голкипер «Нефтехимика» сам привез шайбу в свои ворота. По итогу второго периода счет был 3:0 в пользу уфимцев.

К третьему отрезку «Нефтехимик» активизировался и стал оказывать больше давления на ворота Александра Скрынника. Уже спустя пять минут после начала третьего периода лидер «волков» Павел Порядин забил шайбу в своем стиле, убежав на рандеву с голкипером.

Классику Павла и остальные нижнекамские шайбы можно посмотреть здесь:

Казалось, сейчас «Нефтехимик» изо всех сил побежит отыгрываться, но совершенно ненужное удаление Марата Хайруллина привело к заброшенной шайбе защитника «Салавата Юлаева» Евгения Лисовца, который, к слову, был самым опытным в защитной линии уфимцев. В прошлом сезоне 26-летний игрок обороны провел 45 матчей и отметился 9 (2+7) очками.

Счет 1:4 — и это за пять минут до конца основного времени. «Нефтехимик» бросил все свои силы на штурм ворот соперников. Сначала Марат Хайруллин оказался самым расторопным на пятаке, а потом Ильдар Шиксатдаров забросил похожий гол с неудобной руки.

За минуту до конца основного времени матча «Нефтехимик» снял вратаря и выпустил шестого полевого. И за 11 секунд до сирены Булату Шафигуллину все-таки удалось забросить шайбу, совершив камбэк с 1:4. Стоит отметить, что три шайбы команда Олега Леонтьева забила с пятака.

Команды дошли до послематчевой буллитной серии, где удачливее оказались уфимцы.

— С самого начала игры был жесткий хоккей, обе команды пытались навязать свою игру, и поэтому были какие-то детские ошибки, над которыми мы, естественно, будем работать. По игре, по моментам получился очень приличного уровня хоккей. В третьем периоде нас прорвало, реализовали свои моменты. В овертайме был шанс забить, но в целом матч для нас удался. Когда появятся Секстон и Гудачек в составе? Оба появятся уже на турнире «Мемориала Ромазана» в Магнитогорске, — сказал Олег Леонтьев.

Сергей Писцов