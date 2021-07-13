О чем шутят легионеры, как взять Кубок и где купаются хоккеисты — «Нефтехимик» вышел из отпуска

Нижнекамские хоккеисты прошли медосмотр и начинают подготовку к новому сезону

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

Спустя четыре с половиной месяца хоккеисты «Нефтехимика» наконец собрались на «Нефтехим Арене», чтобы начать подготовку к новому сезону. Все настроены как минимум не повторить результат прошлогоднего регулярного чемпионата, а как максимум — добиться результатов, которых нижнекамская команда в КХЛ еще не достигала. Корреспондент «Реального времени» побывал на медосмотре «волков» в первый день после выхода из отпуска и узнал, какие первые впечатления у иностранных новичков «Нефтехимика» от Нижнекамска, как в команду возвращали Дена Секстона, и что должно произойти, чтобы «волки» добрались до Кубка. Это и многое другое — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».

Волки вышли из отпуска и начали свой сбор с медосмотра

Подойдя к «Нефтехим Арене» еще до 8 утра, корреспондент издания обнаружил, что хоккеисты «Нефтехимика» уже собрались практически в полном составе для сдачи медицинских анализов и тестов, за исключением разве что тройки легионеров. Лукаш Клок, Ден Секстон и Либор Гудачек присоединятся к команде чуть позже. В самом тренировочном зале группа хоккеистов уже разминалась перед сдачей тестов.

Среди молодежи внимание привлек 21-летний нападающий волков Чивилев. Андрей довольно скромный парень, но все же согласился немного побеседовать. Хоккеист рассказал, как провел отпуск, и что думает о прошлом сезоне.

— Летом немного отдохнул, съездил заграницу. Отдохнул недельки 2-3 и приступил к тренировкам. После ходил в зал с Бикмуллиным, Шафигуллиным и Семеновым. Снимали лед, катались. Как оцениваю прошлый сезон? В командном результате не очень получилось. Личные показатели? Для меня был неплохой сезон, а так не попали в плей-офф — не выполнили задачу на сезон, — рассказал Андрей Чивилев «Реальному времени».

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»



Приятно, когда игроки больше думают о командных успехах, нежели о личных достижениях. К слову, Андрей поделился и своими ожиданиями на предстоящий сезон.

— Многие лидеры остались, которые были в прошлом году, плюс ко всему точечно усилили состав. В грядущем сезоне хочется выигрывать с командой, постоянно находиться в составе, как можно больше пользы приносить команде. Хочется прогрессировать, становиться лучше.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Андрей Чивилев провел свой первый полноценный сезон в Континентальной лиге. Хоккеист отыграл 48 матчей и набрал 11(4+7) очков. Для 21-летнего нападающего отличная статистика, будет интересно посмотреть на прогресс талантливого центрфорварда.

«Состав укомплектован на 99%, но у нас есть потребность в одном центральном нападающем»

У раздевалки удалось застать директора «Нефтехимика» Игоря Ларионова. Хорошее расположение духа (начало нового сезона как никак) менеджера было заметно издалека. Функционер остановился, чтобы побеседовать и раскрыть несколько любопытных подробностей о селекционной работе и предстоящему сезону.



— На 99% состав уже сформирован. Понятно, что есть еще возможность для усиления, как раз мы взяли игроков на просмотр. Если говорить о подготовке, то с 12 июля у нас начался медосмотр и за 50 дней до начала чемпионата у нас начинается усиленный тренировочный сбор. Также, 30 июля у нас уже запланирована игра с «Салаватом Юлаевым» на «Нефтехим Арене», — рассказал Игорь Ларионов.

До сих пор среди болельщиков основным вопросом является, как в команде обстоят дела с центральными нападающими. Сегодня наблюдается явный недостаток качественных «центров». Разве что подтягивать молодежь, но это большой риск. Ларионов наконец-то дал ответ на этот вопрос.

— Помимо Гудачека и Шарифьянова в составе есть Андрей Чивилев. Вы видели как он заканчивал прошлый сезон? Я уверен, что Андрей точно пробьется во 2-3 звено. К тому же, на сегодняшний день у нас есть на просмотре Егор Попов — лучший центральный «Рубина» в прошлом сезоне, но у нас все равно есть потребность еще в одном центрфорварде.

Также он привел подробности возвращения одного из лучших легионеров за всю историю «Нефтехимика» Дэна Секстона. Спойлер — он сам захотел вернуться в «Нефтехимик».

— Дэн сам выразил желание вернуться в Нижнекамск, здесь он провел свои лучшие пять сезонов, показал потрясающий результат. Несмотря на его возраст, который может быть выше, чем у остальных (ему 34 года), главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев отслеживал его в «Автомобилисте» и считает, что Секстон в хорошей форме. Мы на него серьезно рассчитываем. Тем более, тут Дэн получит достаточное время, к которому он привык, чтобы реализоваться. К сожалению, там [в «Автомобилисте»] он его не имел. Здесь он точно получит больше игрового времени, — уверен Игорь Ларионов.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Стоит отметить, что состав укомплектован неплохо, в команде есть игроки, способные в одиночку вытаскивать матчи. Плюс ко всему, у клуба есть определенный кредит доверия к главному тренеру.

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Забавная история на таможне: легионеры присоединились к стае

Первыми из легионеров к команде присоединились чешский защитник Рональд Кнот и финский голкипер Франс Туохима. По прибытию в Нижнекамск новичков сразу привезли на «Нефтехим Арену», где им провели экскурсию, а вскоре парни приступили к медосмотру.

Сначала хоккеисты сдали кровь, но, похоже, Рональду это не понравилось, скорчив гримасу, чешский легионер все-таки перетерпел неприятные ощущения. Все это, естественно, в шутку, ведь ему еще предстоит защищать ворота своей новой команды, сдача крови по сравнению с этим — мелочь.

Чуть позже все-таки получилось поговорить с ребятами, и выяснился интересный факт — в чешских и словацких школах до сих пор преподают русский язык, поэтому Кнот, в отличие от Туохимы, отлично понимает, и немного разговаривает на русском. Это безусловно плюс — корреспонденту изданию удалось пообщаться с Рональдом, и получился довольно странный диалог.

— В Нижнекамске очень хорошо, много людей в городе, — привел Кнот неожиданное наблюдение.



— Скорее всего, много людей по сравнению с небольшими европейскими городами, — попытался объяснить слова защитника тренер команды, сидящий рядом.



— Чемпионат мира в Латвии? Сборные Канады, России и Финляндии сыграли хорошо, но чехи не очень хорошо выступили, — добавил чешский легионер.



Защитник подытожил разговор тем, что очень ждет новый сезон в составе «Нефтехимика». «I’m ready», — воскликнул Кнот, и пошел в кабинет к ЛОРу.

К слову, совсем недавно, в России с Рональдом уже приключилась необычная история. На таможне при проверке визы работники не могли понять, почему чех едет в Россию продавать нефть? Удалось разобраться только при звонке в Министерство спорта.

«Если Иванников будет тащить, то думаю, до Кубка дойдем»

Пройдя дальше по узкому коридору медицинского центра, корреспондент издания невольно подслушал диалог вратаря «волков» Евгения Иванникова с нападающими Павлом Порядиным и Ильдаром Шиксатдаровым. Евгений интересовался у партнеров по команде, которые уже не первый год выступают за «Нефтехимик», где можно искупаться в Нижнекамске. Кто-то из ребят предложил вариант с рекой Камой. Автор материала все же посоветовал бы Зай — эта река гораздо чище.

Спустя какое-то время парни ушли по кабинетам сдавать медицинские тесты, остался только Ильдар Шиксатдаров, который положительно оценил селекцию клуба, а также успел накидать пару шуток.

— Рад, что Порядин остался у нас в команде. Будет приятно с ним еще поиграть, также Секстон — настоящая легенда клуба, думаю, что будет тащить клуб. Еще конечно неизвестно, когда проснется Марат Хайруллин, ну и если Жека (Евгений Иванников — прим. ред) будет так же, как и в прошлом сезоне тащить, то думаю, до Кубка дойдем (смеется). Нехватка центральных нападающих? Если надо, я и сам сыграю в центре, не вопрос, — заявил Ильдар Шиксатдаров.

Стоит отметить, что атмосфера внутри команды положительная, все на позитиве. Уже 14 июля команда Олега Леонтьева проведет первую тренировку. «Нефтехимик» начинает свою подготовку к сезону.