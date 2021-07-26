Мэрия поставит на парковочный счетчик спальные районы Казани

На эти цели выделено 37 млн рублей бюджетных средств

Фото: Максим Платонов

Зона платного паркинга в столице Татарстана расширяется — в ближайшее время появятся еще 2,4 тыс. новых машино-мест на наиболее оживленных улицах за границами центра Казани. При этом власти города отмечают тенденцию роста платежей за парковку — с начала года в казну поступило 38,3 млн рублей, а также 48 млн рублей штрафов. Попались и 160 водителей, скручивающих или скрывающих госномера, — за ними следят новые комплексы фотофиксации «Sova-m» и «Страж». В мэрии обещают найти законодательное решение для борьбы с такими нарушителями. Из-за них город теряет 20% своих доходов от «коммерческого постоя» автомобилей.

Платный паркинг «пожирает» проезжую часть

Зона платной парковки в Казани неумолимо растет год от года. В скором времени, по словам замруководителя исполкома Ильдара Шакирова, появятся еще 2,4 тыс. новых машино-мест на наиболее оживленных улицах — конечно, по «просьбе их жителей». Это Яруллина, Волгоградская, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольская, С. Хакима, Назарбаева, Газовая, Павлюхина, Агрономическая. Пристанище для автомобилей организуют в существующих карманах и на участках дорожной сети: на улице Чистопольской — вблизи станции метро «Козья Слобода», на Солдатской — у «Банка Казани», на улице Мусина — рядом с жилым комплексом «Магеллан», на Яруллина — у магазина «М.Видео» и офисного центра «Релита» и так далее.

На эти цели из городского бюджета выделено 37 млн рублей. В результате общее количество мест городского парковочного пространства увеличится до 6,7 тысячи. На данный момент согласовывается конкурсная документация, после чего пройдут торги.

В скором времени, по словам замруководителя исполкома Ильдара Шакирова, появятся еще 2,4 тыс. новых машино-мест на наиболее оживленных улицах. Фото kzn.ru

Чиновник напомнил, что введенный в феврале 2015 года платный паркинг позволил ликвидировать пробки в центре города и на основных магистралях.

— Положительные результаты системной работы по улучшению транспортной ситуации подтверждаются данными независимого рейтинга Traffic Index, который ежегодно составляется нидерландской компанией Tom Tom и представляет подробные сведения о загруженности дорог в городах по всему миру. Рейтинг охватывает 416 городов в 57 странах на шести континентах. Наш город два года подряд является лидером среди крупных российских городов по показателю загрузки дорог. В 2019 году мы заняли первое место, в 2020-м — второе, — констатировал Шакиров.

В мэрии гордятся, что платный паркинг увеличил пропускную способность основных улиц на 18%, а среднюю скорость — на 5 км/ч. Также снизилось количество человек, добирающихся в центр на личном транспорте, в 2 раза повысилась оборачиваемость парковочных мест.

Сегодня в Казани действуют 4 311 муниципальных парковок на 134 участках вдоль улично-дорожной сети, а учитывая плоскостную парковку возле Энергоуниверситета, общее количество платных машино-мест превысило 4,4 тысячи.

С 20 апреля прошлого года для поддержки предпринимателей в период пандемии был введен льготный режим работы парковок. Фото kzn.ru

Доход от парковок — 86,3 млн рублей

Замруководителя исполкома отметил, что среди владельцев автомобилей снижается популярность оплаты через паркоматы — они востребованы лишь у 1% пользователей (было 25%), 62% предпочитают мобильное приложение «Казанский паркинг», 37% — платежи через СМС-сообщения. Сумма, напомним, составляет от 30 до 100 рублей в час, в зависимости от месторасположения. С 20 апреля прошлого года для поддержки предпринимателей в период пандемии был введен льготный режим работы парковок: с 18 часов в будни, в выходные и праздничные дни оплата не взимается. Такой порядок продлен до 1 сентября.

Также преференции предоставляются каршеринговым компаниям, чтобы граждане отказались от пользования личным транспортом. Для них плата за парковку составляет 10,9 тыс. рублей в год. На данный момент в реестр внесено 819 каршеринговых автомобилей.

По данным мэрии, сегодня на портале «Казанский паркинг» зарегистрированы более 187 тыс. человек, более 450 тыс. автомобилистов хотя бы раз воспользовались услугами муниципальных парковок. В прошлом году автоматизированная система была обновлена, что позволило сделать ее более удобной и ускорить ее работу.

Власти Казани отмечают тенденцию роста платежей за парковку при одновременном снижении количества штрафов. Похоже, казанцы уже свыклись с мыслью, что бесплатно стоять на оживленных городских участках не получится, или научились грамотно пользоваться бесплатным 15-минутным периодом. Шакиров отметил, что количество паркующихся машин в 10 раз превышает количество оплаты, на одного плательщика приходится 12 автомобилистов, воспользовавшихся льготным временем. Ежедневно свой «постой» оплачивают порядка 7,6 тыс. водителей, паркингом пользуются около 90 тыс. человек.

Замруководителя исполкома отметил, что среди владельцев автомобилей снижается популярность оплаты через паркоматы — они востребованы лишь у 1% пользователей. Фото: Максим Платонов

С начала года казанцы и гости города выложили за парковку 38,3 млн рублей, за весь период их эксплуатации — 307,2 млн рублей. От оплаты штрафов казна получила дополнительные 48 млн за первое полугодие и 433,5 млн рублей начиная с 2015 года. Итого совокупные доходы от оплаты парковок и административных штрафов составили более 86,3 млн рублей в 2021 году и порядка 740,7 млн рублей за весь период нововведения.

Чиновник подчеркнул, что средства город направляет на обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение транспортного обслуживания населения.

160 «скручивателей» получили штрафы

Тем не менее добросовестная оплата стоянки «железных коней» продолжает быть проблемой №1. Анализ показывает, что в среднем на 18 добросовестных граждан, оплачивающих «постой», приходится один неплательщик. Это без учета автовладельцев, свинчивающих свои госномера.

— Проблема сокрытия государственных регистрационных номеров транспортных средств на сегодня, к сожалению, не утратила своей актуальности. За 6 месяцев текущего года контрольной службой организатора городского парковочного пространства устранено порядка 11 тыс. подобных случаев. Вместе с тем за последний год загруженность улиц увеличилась в том числе за счет стоянки со снятыми номерами на муниципальных парковках, — отметил замруководителя исполкома.

Потери доходов от оставления на паркинге автомобиля со снятыми номерами составляют порядка 20%, или примерно 13 млн рублей, от общего количества поступлений за оплату парковок. Для борьбы с нарушителями в конце декабря 2020 года в качестве эксперимента в Казани были опробованы стационарные комплексы «Sova-m» и «Страж». Они позволяют фиксировать момент парковки до снятия госномеров и после их откручивания. Штрафы по почте уже получили 160 автовладельцев, и ежедневно количество фотофиксаций таких нарушений растет.

Потери доходов от оставления на паркинге автомобиля со снятыми номерами составляют порядка 20%, или примерно 13 млн рублей, от общего количества поступлений за оплату парковок. Фото: Тимур Рахматуллин

В мэрии пообещали продолжить эту работу, отметив, что без принятия жестких мер ситуация может вернуться к той, что была накануне введения платного паркинга. Городские власти направили в курирующую вопрос Антитеррористическую комиссию РТ обращение с просьбой ускорить принятие закона о введении ответственности для водителей, прячущих госномера на парковках.

— Приведенные цифры показывают, ради чего были введены платные муниципальные парковки. Это скорость транспортного потока — на тех улицах, где они появились, скорость увеличилась на 18%, оборачиваемость мест увеличилась в 2 раза. Оставлять личные машины на 8 часов рабочего времени или даже на несколько дней на загруженных городских улицах — это непозволительная роскошь, — резюмировал глава исполкома Рустем Гафаров.

Он подчеркнул, что пока правовые коллизии затрудняют решение вопроса с нарушителями, скручивающими номера, но пообещал, что оно будет найдено.

«Ак Барс Банк» разорвал отношения с партнерами



На «деловом понедельнике» был обсужден еще один транспортный вопрос — жалобы казанцев на неработающие пункты пополнения транспортных карт. И.о. председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов пояснил, что с 15 июля «Ак Барс Банк», являющийся учредителем АО «Транспортная карта», за долги разорвал контракты с двумя своими агентами — ООО «Лидер-плат» и «Орион». На двоих у них было 46 пунктов приема платежей из 620 действующих в Казани. В основном они находились на станциях метро, поэтому их закрытие вызвало недовольство жителей.



Марат Хисамутдинов пояснил, что с 15 июля «Ак Барс Банк», являющийся учредителем АО «Транспортная карта», за долги разорвал контракты с двумя своими агентами — ООО «Лидер-плат» и «Орион». Фото kzn.ru

«Для замещения закрытых пунктов на всех станциях метро установлено 13 терминалов оплаты «Ак Барс Банка». Согласно проведенному анализу, отключение пунктов ООО «Лидер-плат» и ООО «Орион» существенно не повлияло на структуру оплаты проезда в пассажирском транспорте», — отметил чиновник.

Пополнить транспортную карту, по его словам, можно во всех банкоматах и инфоматах «Ак Барс Банка», на почте, портале госуслуг РТ и сайте транспортной карты.