Рост цен на металлы срывает долгосрочные инвестпроекты и госконтракты в стройкомплексе Татарстана

Рост цен на стройматериалы, Курбан-байрам с ковид-ограничениями и возрожденный собор Казанской иконы Божией Матери — итоги недели в программе «7 дней»

Лето 2021 года ознаменовалось небывалым ростом цен на строительные материалы. По данным Росстата, в июне цена на них подскочила на 7%, с начала года — на 20%. Наибольший рост с января показал металлопрокат (80-100%), древесина (40-70%), утеплители (20-40%), битум дорожный (40-60%). О том, почему застройщики обеспокоены стремительным ростом цен на стройматериалы, а также о других ключевых событиях недели — в еженедельном обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Побиты все рекорды

Резкий скачок цен в этом году ощутили строители. За полгода цены на строительные материалы выросли больше, чем за предыдущие несколько лет. По данным одного из крупных застройщиков республики — компании G-group, арматура с 2015 по 2020 год подрожала на 30%. А с начала 2021 года стоимость стальных прутков, обеспечивающих прочность монолитных конструкций и фундаментов, взлетела на 122%.

И такое подорожание — почти по всем позициям. Так, кирпич одинарный керамический вырос в цене на 48%, кирпич силикатный полнотелый — на 19%, утеплитель базальтовый — на 82%, окна ПВХ 5-камерные подорожали на 60%.

Само собой, это отразится и на конечном продукте. По признанию застройщиков, индивидуальные жилые дома еще в декабре продавали по 4-5 млн рублей, а сейчас вынуждены выставлять их за 7 млн рублей.

Особенно болезненно такой скачок цен отразился на тех, кто подписывал долгосрочные договоры, заключал госконтракты. Фото: Максим Платонов

При этом, появился еще и дефицит материалов. Железобетонные изделия на местных заводах обещают доставить только к осени, а за кирпичом уже выстроилась очередь.

Однако, как отмечают корреспонденты программы «7 дней», особенно болезненно такой скачок цен отразился на тех, кто подписывал долгосрочные договоры, заключал госконтракты. И теперь выполнение обязательств стоит под угрозой.

Праздник жертвоприношения — с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора

Мусульмане всего мира на прошлой неделе отметили один из главных праздников ислама — Курбан-байрам. Гает-намаз в Московской соборной мечете прошел в онлайн-формате.

В столице Татарстана празднование Курбан-байрама прошло с ограничениями: мусульмане молились в мечетях, соблюдая социальную дистанцию и в масках. Например, в Казанской мечете «Ярдэм» каждому прихожанину измеряли температуру, а молитву провели на улице.

А в Галеевской мечети, где по традиции прошло главное богослужение, с участием президента республики Рустама Минниханова и муфтия Камиля хазрата Самигуллина, предусмотрели индивидуальные молитвенные коврики. С соблюдением всех требований Роспотребнадзора прошел и традиционный семейный фестиваль «Курбан-фест» в Парке имени Горького в Казани.

Мусульмане всего мира на прошлой неделе отметили один из главных праздников ислама — Курбан-байрам. Фото: Радиф Кашапов

Также волонтеры фонда «Закят» в течение трех дней праздника раздавали жертвенное мясо тем, кто в нем особенно нуждался: многодетным семьям, сиротам, одиноким пожилым людям, семьям с детьми-инвалидами.

Как известно, «Курбан» в переводе с арабского означает — приближение, возвышение к Всевышнему, и что очень важно, символизирует отказ от любых форм проявления насилия к ближнему. Верующий может пожертвовать всем во имя Аллаха, но только не жизнью другого человека. Этот посыл Курбан-байрама отметили и руководители.

Владимир Путин, поздравляя мусульман с праздником, сказал: «Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа». А президент Татарстана Рустам Минниханов отметил: «В современном Татарстане, являющем собой пример мирного сосуществования и плодотворного взаимодействия представителей разных национальностей и вероисповеданий, тесно переплетаются значимые события религиозной жизни мусульман, христиан и иудеев. Празднование Курбан-байрама в нашей республике традиционно проходит в атмосфере духовного единения, благожелательности и взаимопонимания».

Казанская икона Божией Матери обрела свой исконный дом

С одним из главных мусульманских праздников в этом году совпали и день Обретения иконы Казанской Божией Матери, и торжества, посвященные открытию и освящению воссозданного одноименного Собора. Это символично для многонационального Татарстана, России, где веками разные народы живут в мире и согласии.

Восстановление православной святыни — событие действительно историческое. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая прибыла в Казань на освящение собора, назвала храм «величайшей общероссийской святыней», которую удалось восстановить совместными усилиями руководства республики, Русской православной церкви и многих тысяч верующих.

Восстановление православной святыни — событие действительно историческое. Фото: Василий Иванов

Храм, который когда-то был построен на месте обретения иконы Казанской Божией Матери, восстанавливали 5 лет. Но идея жила в народе с момента утраты священной обители. Собор был варварски уничтожен в 30-е годы прошлого столетия, а на его руинах долгие годы работала табачная фабрика. О восстановлении храма впервые заговорили еще в начале 2000-х годов. Эта мечта начала обретать реальные очертания, когда список иконы Казанской Божией Матери передали из Ватикана в Казань. В 2015 году президент Татарстана Рустам Минниханов издал указ о восстановлении Собора на прежнем историческом месте, доверив эту сложнейшую работу республиканскому фонду «Возрождение» под руководством первого президента республики, Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. И вот спустя 5 лет, возрожденный храм торжественно принял гостей.

Подробнее обо всех этих событиях, а также о самых разных схемах мошенничества в сфере финансовых пирамид и о том, как в трудный ковидный год кратно выросли обороты онлайн-площадок в Татарстане, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 26 июля, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.