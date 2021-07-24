Татарстан на МАКС-2021: МЧС закупает Ми-38, а Минниханов приценился к уральскому «Байкалу»

На международном авиационно-космическом салоне Татарстану удалось подписать контракты на 43 млрд, показать улучшенный «Ансат» и подружиться с ГК «Волга-Днепр»

В пятницу завершилась деловая часть программы Московского авиакосмического салона (МАКС). Татарстан представил на нем большую экспозицию, где показали достижения 18 предприятий республики, включая Казанский авиазавод им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» и Казанский вертолетный завод. Нынешний авиасалон ознаменовался для республики подписанием каскада контрактов на поставку вертолетной техники почти на 43 млрд рублей, а также подписанием соглашения о стратегическом партнерстве с ГК «Волга-Днепр» — по развитию грузовых авиаперевозок через Казань.

Путину показали Checkmate («Шах и мат»)

XV Международный авиационно-космический салон (МАКС) в подмосковном Жуковском, по традиции, открывал президент Владимир Путин. Выступая на торжественной церемонии, он заявил, что МАКС, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, в полной мере отвечает своему международному статусу.

Страной-партнером МАКС-2021 в этот раз выступил Казахстан (в прошлом году был Китай). Авиакосмические связи с этой страной у нас куда теснее, чем с Поднебесной: российский ОПК осуществляет немало совместных проектов в области космонавтики с космодрома Байконур. Кроме того, несколько лет назад Россия передала Казахстану конструкторскую документацию на сборку вертолетов «Ми», которые строятся на КВЗ и в Улан-Удэ, и помогла соседям создать центр вертолетостроения.

При этом Россия открыта для сотрудничества в области авиации со всеми международными странами.

«Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства — вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов», — заявил в своей речи Путин.

XV Международный авиационно-космический салон( МАКС) в подмосковном Жуковском, по традиции, открывал президент Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

И отправился осматривать перспективную отечественную воздушную технику. Главной новинкой салона стал легкий боевой истребитель пятого поколения Checkmate («Шах и мат»), созданный «Ростехом» на базе Су-57. Тут же была выстроена линейка современных вертолетов — специализированная винтокрылая машина для оффшорных операций Ми-171А3 производства Улан-Удэ, модернизированная версия «Ансат-М» от Казанского вертолетного завода, беспилотный вертолет VRT300... Осматривая летную экспозицию, президент России поднялся на борт самолета Sukhoi Business Jet.

После просмотра демонстрационной программы глава государства провел совещание по вопросам развития гражданского авиастроения. По его итогам Путин потребовал определить перспективные планы производителей по выпуску авиатехники до 2030 года.

Главной новинкой салона стал легкий боевой истребитель пятого поколения Checkmate («Шах и мат»), созданный «Ростехом» на базе Су-57. Фото: tatarstan.ru

SSJ-100 и санитарные «Ансаты»: на кого подписывались авиаперевозчики

Тем временем на площадке МАКС-2021 были подписаны первые контракты по пополнению парка гражданской техники. Флагманом продаж в первый день авиасалона стал самолет Sukhoi Superjet 100, предназначенный для региональных маршрутов. 15 самолетов законтрактовали для авиакомпании «Россия», на 25 самолетов подписали меморандумы с с Red Wings, на 10 — с «Азимутом», на 8 — с ГТЛК и «Авророй».

Что касается наших авиастроителей, то заметным событием первого дня МАКС-2021 стало начало исполнения контракта на поставку 66 вертолетов санавиации, в том числе 28 Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансатов». Их собирают на Казанском вертолетном заводе. Общая стоимость сделки, заключенной между «Национальной службой санитарной авиации» и компанией «ПСБ Лизинг», составляет 28 млрд рублей. Торжественная церемония передачи очередного вертолета состоялась на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России», где был представлен вертолет Ми-8МТВ-1 в ливрее Национальной службы санитарной авиации.

Заметным событием первого дня МАКС-2021 стало начало исполнения контракта на поставку 66 вертолетов санавиации, в том числе 28 Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансатов». Фото: tatarstan.ru

— Развитие санитарной авиации является одним из приоритетов национального проекта «Здравоохранение». «Ростех» реализует комплексный проект, в рамках которого создана служба санитарной авиации, ведется обеспечение ее воздушными судами, создается необходимая наземная инфраструктура, осуществляются сотни вылетов в год, — сообщил на церемонии генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, контракт должен быть исполнен до конца 2022 года.



Татарский день на МАКС-2021

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в подмосковный Жуковский на третий день работы авиасалона, 22 июля. Ему представилась возможность оценить достоинства главной авиационной новинки Checkmate, после чего в сопровождении гендиректора «Вертолетов России» он осмотрел вертолетную экспозицию. Татарстанские предприятия выставили экспозицию на площади 170 кв. м. На ней были размещены достижения Казанского авиазавода им. Горбунова — филиал «Туполев», Казанского вертолетного завода и других предприятий-участников — всего их было 18.

Президента Татарстана заинтересовал легкий многоцелевой самолетом ЛМС-901 «Байкал», построенный Уральским заводом гражданской авиации. Фото: tatarstan.ru

По ходу экскурсии по выставке президента Татарстана заинтересовал легкий многоцелевой самолетом ЛМС-901 «Байкал», построенный Уральским заводом гражданской авиации. Он призван заменить кукурузники Ан-2, которые используют аграрии. А вот его предполагаемый коллега, легкий самолет фирмы МВЕН, который тоже претендовал на эту роль, исчез с радаров. По крайней мере, его не выставляли на МАКС-2021. И неудивительно: у этой татарстанской компании еще год назад возникли серьезные проблемы. Что касается «Байкала», то на авиасалоне сообщили, что полет запланирован до конца 2021-го, а серийное производство начнется к 2023 году.

В этот же день «Вертолеты России» заключили крупный госконтракт на поставку девяти тяжелых вертолетов Ми-38ПС стоимостью 14,8 млрд рублей. Заказчиком выступило МЧС РФ. С его подписанием на КВЗ начнется серийное производство самого тяжелого вертолета в России. Поставки должны быть выполнены до конца 2024 года.

Ми-38ПС должен быть построен в арктическом исполнении. Еще 3 года назад Минпромторг РФ выделил 1 млрд рублей по расширению эксплуатационных возможностей для выполнения полетов в условиях высоких и низких температур (от -50°С до +50°С), на высокогорных аэродромах. Кроме того, должны быть проведены работы по увеличению ресурса машины, ее агрегатов и систем (до одной тысячи и более часов).

— С МЧС России нас связывает история долгого и успешного сотрудничества, сегодня российские службы спасения невозможно представить без вертолетной техники — она регулярно используется при тушении пожаров, поисково-спасательных работах и операциях по борьбе с последствиями природных и техногенных катастроф. Для выполнения задач в сложнейших условиях Арктики нашим коллегам требуется самая современная техника, и я уверен, что благодаря повышенным летно-техническим характеристикам Ми-38 станет надежной опорой в расширении деятельности МЧС на Крайнем Севере, — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Благодаря повышенным летно-техническим характеристикам Ми-38 станет надежной опорой в расширении деятельности МЧС на Крайнем Севере», — считает Андрей Богинский. Фото: tatarstan.ru

— С помощью специальных устройств Ми-38ПС сможет тушить пожары и бороться с последствиями аварийного разлива нефтепродуктов. Узлы для жесткой швартовки на стояночной площадке позволят вертолетам садиться на суда ледокольного класса, например, использоваться с ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) типа «Арктика», что расширит возможности для работы Ми-38 в арктических широтах, — сообщила пресс-служба «Вертолетов России».

Грузовой хаб в Казани

В тот же день правительство Татарстана подписало соглашение о стратегическом партнерстве с ГК «Волга-Днепр».

— В соответствии с ним перевозчики, входящие в ее состав — «Волга-Днепр», AirBridgeCargo, «АТРАН» — намерены использовать АО «Международный аэропорт «Казань» в качестве одного из аэропортов на территории РФ для выполнения транзитных и коммерческих рейсов, — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Волга-Днепр».

Самый большой грузовой борт в мире «Руслан» во время пандемии помог «Татнефти» привезти из Китая крупногабаритное оборудование для производства одноразовых масок. Фото: Максим Платонов

Совместные усилия сторон, как следует из того же сообщения, «позволят развивать и укреплять инфраструктуру в аэропорту для стимулирования повышения качества обработки грузов и создания конкурентоспособной структуры для привлечения заказчиков и провайдеров логистических услуг, в том числе для таких специальных грузов, как фармацевтическая продукция и товары электронной коммерции».

Напомним, что именно этому грузовому перевозчику принадлежит самый большой грузовой борт в мире — «Руслан», который во время пандемии помог «Татнефти» привезти из Китая крупногабаритное оборудование для запуска антисептических одноразовых масок и средств защиты.

