В одной руке ребенок, в другой — посылка с шелком, или как совместить декрет и бизнес

Фото: Ринат Назметдинов

Диана Назырова, основательница казанского бренда шелковых изделий свой бизнес ведет со школьной подругой Айсылу Мифтахутдиновой. На момент запуска проекта обе девушки находились в ожидании малышей и прежде никогда бизнесом не занимались — обе работали в найме. Как пришла идея открыть собственное дело, сколько времени ушло, чтобы окупить затраты, и с какими сложностями они столкнулись, импортируя изделия из Китая в разгар пандемии — Диана и Айсылу рассказали «Реальному времени».

Бизнес в декрете

Диана работает в казанском филиале крупного банка — с 2011 года, сделала там карьеру — доросла до замдиректора, а затем была директором по развитию корпоративного бизнеса. Ее подруга Айсылу закончила институт востоковедения, после чего уехала жить в Москву. Айсылу свободно владеет китайским языком, до декрета работала в найме в текстильной отрасли, в ее профессиональные обязанности входило взаимодействие с фабриками Китая.

Диана с Айсылу в Instagram обе подписаны на одного блогера, которая долгое время жила в Азии, в Сингапуре. Однажды автор блога поделилась в сторис наблюдениями о пользе шелка для волос и кожи, рассказала о повсеместном использовании ткани в Азии, и что в России это направление пока не развито. Это и послужило отправной точкой для двух казанских подруг. В 2019-м, как рассказывает Диана, в России было всего 1-2 игрока в этой нише.



Диана поделилась своей бизнес-идеей с подругой, позвонила ей и спросила, сможет ли она найти в Китае хороший шелк. Айсылу легко согласилась.

— На тот момент мы обе были в положении и только собирались в декрет. У меня всегда была мысль что-то попробовать именно в бизнесе, в чем-то другом, кроме банка. Просто возникла идея, которая показалась прикольной, зажгла меня.

Диана начала изучать вопрос, узнала, что на западе философию о пользе шелка продвигают давно, его используют в бьюти-направлении: наволочки, полотенца для лица, маски для сна, чехлы для волос.

Айсылу нашла фабрику, сделали заказ первой партии чехлов для волос. Образец протестировали на себе: проверяли удобно-неудобно, какая должна быть резинка и так далее. Китайцы изделие повторили и выслали партию в Россию. Подруги сразу приняли решение работать с агентством по продвижению: smm, таргет, выделили на это бюджет. Стилистику бренда, название придумали сами.

— Вообще все получилось очень быстро: родилось название, логотип, что там будет, какая коробка. Мы не мучились с выбором. Поставили ТЗ перед дизайнером, а потом с готовым логотипом, изделиями пришли в smm-агентство для продвижения бренда. Там помогли сделать первую съемку и «упаковать» продукт — создать контент в виде фотографий, сторис и прочего.

Перед запуском проекта, вспоминает Диана, конечно, строили и финансовую модель, проводили расчеты, анализ рынка.

— Рынок был понятен: средняя рыночная цена изделия, цена закупа, цена логистики. У меня были отложенные средства, как и у моей подруги, плюс декретные выплаты — все, конечно, ушло туда.

Но, по словам Дианы, изначально больших средств вкладывать не пришлось, а после действовали за счет выручки, оборота. Чистую прибыль не забирали даже тогда, когда можно было это сделать — поставили себе цель достигнуть точки безубыточности за 2 года, при том, что среднее значение по окупаемости, в зависимости от отрасли бизнеса и других показателей — 3 года.

— Мы понимали, что будет какой-то период инвестиций, но точка безубыточности должна быть достигнута, и дальше уже должна пойти прибыль.

Решение открыть бизнес, вложиться в него далось Диане легко — семья ее поддержала, но при этом действовала она за счет собственных средств, занимать не пришлось.

Отправили посылку блогеру, а получили шквал заявок

После того как продукт приобрел определенную форму, концепцию, девушки отправили посылку с изделиями и открыткой блогеру, которая вдохновила на открытие бизнеса. В открытке написали свою историю и поблагодарили.



На тот момент Диана была в роддоме и совершенно не ожидала, что на нее внезапно посыпятся заявки, а страница в Instagram прирастет тысячами новых подписчиков. Оказалось, что блогер просто поделилась историей Дианы и Айсылу на своей странице.

— Я всю ночь в роддоме отвечала на сообщения, потому что мы не справлялись. У этого блогера очень много подписчиков — это теплая лояльная аудитория, она не дает рекламу, она просто рассказала, что после ее сторис о пользе шелка мы взяли и сделали — открыли бизнес. Мы стартанули с небольшой партией, а получили сразу такую огласку и неожиданно высокий спрос.

В итоге девушкам пришлось работать по предзаказу: брали предоплату и когда товар приходил, его отправляли клиенту. Люди были готовы ждать шелк 1,5 месяца.

— Один из ключей, который помогает в любых вещах — это искренность. Невозможно все время все просчитывать, пытаться все купить, решить. Это не всегда работает. Мы просто отправили посылку, поблагодарили, поделились радостью, что у нас получился бренд, а в ответ блогер уже своей чистой искренней эмоцией поделилась с подписчиками.

Вместе с малышом родился «третий ребенок» — бизнес

Агентство по продвижению, с которым работали Диана и Айсылу, предлагало услуги таргетолога и менеджера, но буквально сразу возникла ситуация, которая показала, что без дополнительного сотрудника с потоком клиентов будет не справиться.



— Тот поток, который пришел от блогера — агентство сразу же на нем сломалось. Они не захотели отрабатывать клиентов — это же не просто поговорить с клиентом, это же какую-то отчетность нужно вести по ним. Они позиционировали себя как эсэмэмщики, таргетологи, но не как операционные менеджеры. И после у нас уже пошли разногласия.

Договор с агентством решили расторгнуть. Так в команде появилась помощница Алина, которая сейчас занимается smm и общается с клиентами.



Свои изделия Диана и Айсылу отправляют по всей России и за пределы. Таргет сразу настроили на крупные города, ближнее зарубежье. Посылки отправляют в Казахстан, Беларусь — каждый регион дает около 30% выручки. Есть заказы из Америки и Европы, но, по словам Дианы, пока не так много, как хотелось бы.

А вот в Казани, как рассказывает основательница, объем заказов не более 1% от общего, но это ее не расстраивает, так как цели продавать именно в своем городе не было — была цель просто продавать.

Первый год проекта совпал с первым годом жизни детей, которые родились в семьях Айсылу и Дианы.



— Когда маленький ребенок на руках, это сложно, мозг по-другому даже работает. В конце 2019 года родились трое детей, как мы говорим, — улыбается Диана, говоря о бизнесе233333333333 как о третьем ребенке.

Более серьезно, с аналитическим подходом за проект взялись уже в текущем году: под конец 2020-го заказали полный финансовый анализ, диагностику проделанной работы, приняли ряд решений, в том числе сделали распаковку личности бренда — рассказали своей аудитории в Instagram, кто создал бренд, в чем его философия.

Няня и маркетплейсы в помощь

Весной этого года компания начала продажи через маркетплейсы, они оказались эффективными каналами продаж.



— Мне кажется, мы должны были сделать это раньше, но опять-таки нас держал страх. Не хватало времени на все — совмещать бизнес и родительство — очень непростая задача.

Когда сыну Дианы исполнился год, она наняла няню, потому что понимала, что нужно усиливаться в бизнесе: «С моим характером я все делаю как положено, качественно. Тяжело совмещать и ребенка, и работу. Несколько часов в день мне помогает няня, мои родители». В наше время к женщине предъявляют высокие требования: она должна успеть и здесь, и там, говорит Диана. Многие, по этой причине, начинают испытывать чувство вины, если просто хотят побыть в декрете.



— Я призываю женщин к тому, что ничего страшного, если ты хочешь быть с ребенком и петь ему песенки 3 года — пой. Никуда не уйдет эта жизнь. Если посмотреть этот отрезок времени, который ты тратишь на ребенка до садика по сравнению со всей жизнью, это всего лишь мгновение. Не нужно себя мучить.

Но если такой характер, что не можешь усидеть дома, окружив себя только бытовыми задачами, и есть возможность совмещать заботу о ребенке с другим занятием, то надо обязательно развиваться, говорит девушка. Бизнес в декрете — не для каждого, убеждена она, но на ее памяти множество примеров, когда женщины «бомбанули» именно в этот период.

— Я не знаю, что декрет делает с женщинами, что-то меняет в голове. Беременность — это безумный внутренний рост, меняется сознание и какое-то даже благословение. В этот момент не нужно упускать те мысли, которые тебе приходят в голову. Декрет — это прекрасная возможность попробовать что-то новое, как я это сделала. Многие люди боятся уйти из найма в бизнес, потому что придется распрощаться с хорошей работой, а получится-не получится с бизнесом — неизвестно. В декрете ситуация другая: ты не ушел с работы, в случае чего можно вернуться.

Диана рассказала, что никогда не знала, что у нее есть бизнес-хватка, но ей помогло то, что она сделала карьеру в банке.

— Моя сфера работы в банке — это работа с малым, средним и крупным бизнесом. Я знаю все сегменты — как и чем они живут — от микро до крупного (выручка свыше миллиарда).

Диана много лет проработала с малым бизнесом, смотрела, кто как его ведет — кто в тетрадке, кто как: «Малый бизнес у нас обширный — это и компании, которые зарабатывают 400 млн рублей в год, и те, кто делают 500 тысяч в год, где-нибудь на рынке продавая валенки. Он очень разнообразный и многогранный».

Найм или бизнес

— Не надо бояться! Бессмысленно сидеть на диване и бояться что-либо делать. Ты начни делать! — только так можно открыть бизнес и преуспеть, — напутствует Диана начинающих предпринимателей.



Также советует новичкам пойти учиться и перенимать чужой опыт. Любую информацию — по сертификации продукции, по маркировке, по аналитике бизнеса — Диана рекомендует сначала искать в гугле, а потом, если не удалось найти, обращаться за консультациями к специалистам — по ее опыту они бывают и бесплатные.

— Тебя могут научить, как прощупать какие-то ниши. Можно выйти на Wildberries хоть завтра, потратив 30 тыс. рублей. И люди это делают, а потом на «оборотку» увеличивают прибыль, растут. Это все реально, — считает она.



Для Дианы работа в найме легкой не была: большая ответственность, серьезные клиенты, огромный штат сотрудников — порядка 90 менеджеров под ее началом, ненормированный рабочий день.



— Везде есть свои нюансы, но я не акцентируюсь на плохом. Бывает и трудно, и тяжело что-то преодолевать, и в какой-то момент на что-то могу жаловаться, но если в целом посмотреть, то все замечательно, и я очень благодарна этому опыту в жизни. Теперь, когда у меня самой есть бизнес, я больше понимаю своего клиента. Но бизнес, в отличие от найма, — это совсем другая история, за него болит душа, эмоциональная составляющая зашкаливает. Можно все просчитать, исходя из общерыночных показателей отрасли, провести анализ конкурентов, создать финансовую модель, но как все пойдет — неизвестно.

Как пережили пандемию

На бизнес Дианы пандемия повлияла незначительно, только в первый месяц — в апреле — все притаились, а потом объемы заказов восстановились до прежних показателей. Однако локдаун все же внес коррективы, возникали проблемы с поставками из-за закрытых границ.

— До сих пор уже год у нас есть товар, который застрял на таможне в Беларуси. Это как-то связано со сложностями в логистике. Партнеры по логистике обещают решить ситуацию, но пока вот так.

Чтобы получить нужный товар, Диане и Айсылу пришлось вложить оборотные деньги, добавить из личных сбережений и закупить партию повторно. Как и в любом деле, недовольные клиенты были и здесь:

— У нас была клиентка, которая нас матом крыла, а потом стала нашей любимой клиенткой. Были накладки с транспортной компанией, они не видели, что мы проплатили и не выдавали посылки.

Чтобы сгладить негатив от проблемы, Диана считает важным извиниться перед клиентом, независимо от того, по чьей вине произошло недоразумение, предложить скидку или подарок.

Совмещать работу в банке и бизнес, конечно, не получится, призналась Диана: «Придется выбирать, но я пока еще в декрете и решу это ближе к выходу из него — 1,5 года еще есть. Если поставить бизнес на хорошие рельсы, всегда можно нанять управленца и курировать только изредка какие-то ключевые задачи». Цель амбициозная — масштабировать бизнес в десятки раз. «Пока за полтора года кратного увеличения оборота не произошло, но с выходом на маркетплейсы идет планомерный рост, плюс мы учимся, расширяем линейку продукции», заключила предприниматель.

