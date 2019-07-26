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В Казань пришел смог от сибирских пожаров

05:46, 26.07.2019
В Казань пришел смог от сибирских пожаров
Фото: скриншот - sakhagis.ru

Дымный туман окутал Казань в ночь на пятницу, 26 июля.

Причиной смога являются лесные пожары в Сибири. Так, в настоящее время стихийное бедствие бушует в Иркутской области, Красноярском крае, на Алтае, Ямале, в ХМАО и Якутии.

Смог пришел в Татарстане через Башкирию, он двигался со скоростью порядка 40 км/ч. Ранее туман окутал Набережные Челны. Местные жители жаловались на затрудненное дыхание и резь в глазах. При этом превышения ПДК в атмосфере не было.

Напомним, подробнее о том, что представляет собой смог — читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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