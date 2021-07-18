Как коронавирус превратил Олимпиаду-2020 в Токио-2021

Девять самых скандальных моментов предыдущих Игр

Олимпиада-2021, пожалуй, самая многострадальная из всех, которые ранее проводились. Ни две войны в начале XX века, ни два бойкота в конце столетия не могли навредить главному спортивному празднику четырехлетия. Но пандемия коронавируса оказалась страшнее всего.

Логистика

Олимпийские игры 1904 года в Сент-Луисе — это наиболее слабые и несуразные Игры за всю их историю. Все дело в логистике, поскольку в Америку приехали только представители 12 стран, и всего 53 спортсмена не представляли Американский континент. В то же время одну только Канаду представляли 52 человека, а США — аж 530. Впрочем, это не вина американцев, а прокол МОК. Чтобы избежать подобного в будущем, Международный олимпийский комитет принял решение проводить еще внеочередные Олимпийские игры и даже провел пробный вариант в 1906 году в Афинах, поскольку ни чемпионатов мира, ни чемпионатов Европы, не говоря уже о других континентах, на тот момент не проводилось.

В Америку приехали только представители 12 стран, и всего 53 спортсмена не представляли Американский континент. Фото: wikipedia.org

Первая мировая война

Первая и Вторая мировые войны в принципе практически не оказывали на олимпийское движение серьезного воздействия. Первая мировая война (1914—1918 годы) серьезно изменила состав участников. Кризис в Австро-Венгерской и Российской империях привел к тому, что на Олимпиаде-1920 дебютировали такие сборные, как Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, а также Чехословакия, Финляндия и Эстония. Впрочем, не отличавшийся на тот момент принципиальностью МОК ранее позволял участвовать на Олимпиадах и чехам в составе команды Богемии, и Финляндии, входившей в состав Царской России. Хотя, к примеру, Польша дебютировала на Олимпиадах только в 1924 году. Удивительно было отсутствие сборной Латвии, чьи спортсмены составляли большую часть сборной Царской России.

При этом ни Германия, ни распавшиеся Австрия и Венгрия на Олимпиаду допущены не были, будучи наказанными за разжигание войны. Хотя, по идее, это было наказание за поражение в войне, поскольку еще два ее участника — Великобритания и Франция — послали своих спортсменов на Олимпиаду. Кстати, австрийцы и венгры на довоенных Олимпиадах также выступали двумя разными командами. Количество стран увеличилось на одну (29 против 28), как и количество участвующих спортсменов.

На Олимпиаде-1920 дебютировали такие сборные, как Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, а также Чехословакия, Финляндия и Эстония. Фото: olympic-history.ru

Вторая мировая война

После Второй мировой войны отстранение коснулось только Японии. Для понимания: Австрию и Венгрию отстранили на летнюю Олимпиаду 1920 года, Германию — на Игры 1920-го и две Олимпиады 1924 года, как летнюю, так и первую в истории зимнюю. А в 1948 году на Олимпиаде участвовали Италия, Венгрия, Финляндия, представители стран «оси», чьи правительства воевали на стороне Германии. Кстати, она тоже не была отстранена от Олимпиады, не участвуя в ней исключительно из-за организационных проблем.

Бойкот 1956 года

Это был первый полномасштабный бойкот Олимпиады. Именно с этого времени Китай отошел от олимпийского движения, поскольку протестовал против участия спортсменов Тайваня. Также непонятную «щепетильность» проявили Голландия, Испания и Швейцария, которых, видите ли, не устроили осенние события в Будапеште 1956 года.

Это была первая проба на зуб советского режима, частично спровоцированная тогдашним руководителем Никитой Хрущевым, который в мае 1955 года отпустил по амнистии военнопленных из Германии, Венгрии, Румынии и других стран. В итоге в Европе прокатились антисоветские выступления в Польше, Румынии и самое крупное в Венгрии. То, что Испания бойкотировала Олимпиаду, протестуя против вмешательства СССР в венгерские дела, не удивляет — страной руководил диктатор профашистского толка Франсиско Франко. Но что не устроило, казалось бы, нейтральные Голландию и Швейцарию?

Впрочем, их бойкот нельзя назвать полным, поскольку олимпийские старты 1956 года включали в себя и турнир по конному спорту, который проходил... в Швеции. Дело в том, что законы Австралии тех лет предусматривали полугодовой карантин для всех прибывающих на Зеленый континент лошадей.

В Швеции успели стартовать все отказники, кроме Китая. Швейцария даже завоевала бронзовую медаль, а от Голландии на соревнованиях по конному спорту выступал Алексей Панчулидзев, 67-летний наездник родом из Пятигорска.

После Второй мировой войны многие враги Советского Союза разбежались по Европе. Украинец Иван Лукьянчук обосновался в Италии (сын Пьетро Верховод — чемпион мира 1982 года по футболу), эстонец Эвальд Миксон в Исландии (сыновья Йоуханнес и Атли Эдвальдссоны — лидеры сборной Исландии 1970—1990 годов), но они были замешаны в нацистских преступлениях и затаились, а вот Панчулидзев и ему подобные беженцы послереволюционной России уже могли воздействовать на политику стран, где осели.

Любопытно, что они не протестовали, например, против того, что Олимпийский комитет ФРГ возглавлял Карл Риттер фон Хальт, видный нацист, руководитель оргкомитета зимней Олимпиады 1936 года и один из руководителей наряду с Йозефом Геббельсом. Сохранилась историческая фотография, где фон Хальт находится на олимпийской трибуне вместе с Генрихом Гиммлером и между ними только обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих. Но как можно сетовать на нацистскую Олимпиаду, по итогам которой Голландия и Швейцария заняли высокие девятое и десятое места в медальном зачете?

Олимпиада-1956. Мельбурн. Фото: olympic-history.ru

Теракт

Летняя Олимпиада 1972 года в Мюнхене была и остается самой кровавой в истории олимпийского движения. Убийство 12 спортсменов Израиля (двое из них — Марк Славин и Элиезер Халфин — были репатриантами из СССР) произошло на территории ФРГ. И в этом нет ничего удивительного. Первый рейхсканцлер ФРГ Конрад Аденауэр как раз и добился у Хрущева амнистии. В мае 1951 года в ФРГ вступил в силу закон, возвращавший 150 тысячам бывшим нацистам все имущественные права, а сам Аденауэр на претензии, что в его правительстве полно «коричневых», ответил: «Хватит вынюхивать нацистов». Через год в своем выступлении в Бундестаге Аденауэр сказал: «Мы признаем всех носителей оружия нашего народа, достойно боровшихся под знаком высоких солдатских традиций на земле, на воде и в воздухе. Мы убеждены, что хорошая репутация и большие достижения немецкого солдата живут в нашем народе и сохранятся впредь, несмотря на все оскорбления прошлых лет».

Прекратив «вынюхивать нацистов», в ФРГ пришли к тому, что Олимпийским комитетом руководил Вилли Дауме, который с 1943 года был информатором службы безопасности рейхсфюрера СС, на его сталелитейном заводе работали военнопленные. Он же и руководил организационным комитетом Олимпиады-1972 в Мюнхене.

Летняя Олимпиада 1972 года в Мюнхене была и остается самой кровавой в истории олимпийского движения. Фото: olimp-history.ru

Жизнь в тюрьме

Зимняя Олимпиада 1980 года в Лэйк-Плэсиде проходила в разгар холодной войны, через два месяца после вступления советских войск в Афганистан. Но обошлась без эксцессов, за исключением того, что во время церемонии торжественного открытия Игр кто-то с ближайшего холма орал в рупор: «Русские свиньи, вам место на помойке!»

Инцидентов не могло быть по причине того, что Олимпийскую деревню устроили в будущей тюрьме для малолетних преступников, подходы к которой охраняли автоматчики на вышках.

На эту Олимпиаду вернулся Китай, что составило дополнительные трудности. Китай 80-х был достаточно слаб в развитии спорта, особенно зимних дисциплин. Олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев вспоминает, как травмировался, упав на землю, после того как пытался обогнать китайца. Да, на землю, поскольку снег в февральском Лейк-Плэсиде лежал только на трассе. А тот китаец либо не знал правил, либо попросту не мог маневрировать. Кстати, его потом дисквалифицировали.

Зимняя Олимпиада 1980 года в Лэйк-Плэсиде проходила в разгар холодной войны. Фото: olympichistory.info

Бойкот Москвы

Бойкот летней Олимпиады в Москве — это показательный пример того, как статистика и время искажают реальность. По сухим цифрам Москву-1980 бойкотировали 65 стран. По сути, их было гораздо меньше, поскольку спортсмены Англии, Бельгии, Ирландии, Франции завоевывали медали под олимпийским флагом, а Австралия, Голландия, Дания, Италия и Швейцария приехали целыми командами. Итальянцы вообще выставили четыре сборные: две по баскетболу, по одной в мужском волейболе и водном поло. Англичане умудрились даже привезти лодки для участия в соревнованиях по академической гребле, а австрийке Элизабет Тойрер доставили ее коня Мон Шери, чтобы она выиграла старт в выездке (конный спорт). При этом Австрия официально не бойкотировала Олимпиаду, просто федерация конного спорта не «рекомендовала» Тойрер участвовать на Играх и лишила финансирования.

Более того, преимущество социалистических стран в развитии спорта на тот момент было очень велико, а потому можно было переживать только за неприезд спортсменов США, ФРГ, Японии и, скорее всего, Китая. Китайцы после смерти Мао Цзедуна готовы были прервать свой 24-летний бойкот Олимпиад, начавшийся аж с 1956 года, но сменивший его на посту председателя КПК Хуа Гофен не проявил должной политической мудрости.

По сухим цифрам Москву-1980 бойкотировали 65 стран. Фото: wikipedia.org

Бойкот Лос-Анджелеса

Летние Олимпийские игры в США бойкотировало гораздо меньше стран, чем Москву-1980, — всего 16. Но урон по спортивной составляющей был нанесен гораздо более серьезный, поскольку спортсмены СССР и ГДР входили в тройку стран, доминирующих на летних Олимпиадах. Польша, Болгария, Куба и Венгрия были в десятке лучших по итогам 1976 года. Болгария доминировала в тяжелой атлетике, Куба — в боксе, серьезно пострадали борьба, классическая и вольная, гребля.

В отличие от США и ее сателлитов, которые бойкотировали летнюю Олимпиаду и ничего не провели взамен (были только старты по легкой атлетике), социалистические страны провели полномасштабные старты «Дружба-1984», куда, помимо видов спорта из олимпийской программы, были включены самбо, а также теннис и настольный теннис, на тот момент не входивший в олимпийскую программу. Причем премии за медали были точно такими же, как платили в то время за Олимпиады.

Летние Олимпийские игры в США бойкотировало гораздо меньше стран, чем Москву-1980, — всего 16. Фото: olympichistory.info

Вирус Зика

Птичий и свиной гриппы уже начали пугать человечество с начала XXI века, но первым, кто не просто напугал, а внес определенные коррективы в Олимпийские игры, стал вирус Зика. Мощнейшая информационная компания привела к тому, что на Олимпиаду в Бразилии не поехали большинство ведущих гольфистов, а этот вид спорта вернулся на Игры спустя много-много лет. Не было многих ведущих теннисистов (Бердых и Плишкова, Долгополов и Изнер, Раонич и Халеп) и части американских баскетболистов из НБА (Игуодала, Карри, Хейворд). В итоге ни одного случая вируса Зика не было зафиксировано...

Эта Олимпиада начала череду допинг-сканадалов, когда массово отстранялись целые команд. Россия — по гребле, легкой и тяжелой атлетике, Азербайджан, Болгария и Казахстан — по тяжелой атлетике, Беларусь — по гребле.