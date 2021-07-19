Хватит изобретать велосипед: Бердыев действительно — самый логичный специалист для сборной России

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что подписать контракт с новым тренером сборной планируется до начала РПЛ

Фото: Максим Платонов

Российскому футбольному союзу в ближайшее время предстоит решить множество больших задач. В первую очередь — не ошибиться с новым главным тренером национальной сборной. И, похоже, там уже сделали первые шаги — по некоторой информации Курбан Бердыев заходил «погостить». Задач у будущего наставника хватает — во-первых пройти квалификацию чемпионата мира и достойно подготовить команду для выступления на мундиале. В дальнейшем — совместно произвести смену поколений в сборной, подняться в рейтинге ФИФА и, возможно, произвести реформу всей структуры отечественного футбола. Для таких задач трудно представить помощника лучше, чем тот, который живет девизом: «Чем сложнее, тем интереснее». Спортивная редакция «Реального времени» приводит доводы, почему Бердыев — лучший выбор для национальной команды России.

Иностранный тренер понимающий российский футбол — это оксюморон

Почему стоит сразу отбросить иностранца? Потому что нет времени на раскачку, на выслушивание длинных речей, обещаний выучить русский язык и прочий топорный пиар. Нет времени на переговоры длиною в Крымский мост и обсуждение зарплаты размером с бюджет провинциального российского города.

Нет времени на задабривание жен, детей и объяснений особенностей русской культуры, как то балалаек и медведей. Иностранный тренер это всегда чисто коммерческая история. Они крайне редко приживаются в нашей стране, абсолютное большинство спустя полгода начинает высказывать свое недовольство и скучать по Родине. Что еще хуже, так это возвращать таких специалистов и давать им второй шанс. Нам сейчас нужна быстрая, четкая и слаженная работа без отвлекающих факторов, поскольку отборочные матчи чемпионата мира стартуют меньше, чем через полтора месяца.

Если вы хоть раз слушали пресс-конференции иностранных тренеров, чьим командам приходилось играть против российских, то, значит, вы в курсе, что те не знают о нашем чемпионате практически ничего. Пресс-служба или кто-то из помощников могут подкинуть им пару фамилий вроде Дзюбы, Миранчука или Головина, и на этом все.

Тренер сборной обязан знать возможности абсолютно всех футболистов с российским паспортом, независимо от того, где эти игроки выступают. Фото rfs.ru

Тренер сборной же обязан знать возможности абсолютно всех футболистов с российским паспортом, независимо от того, где эти игроки выступают: в Премьер-лиге, ФНЛ или за границей. Он должен быть готов круглосуточно изучать отечественный футбол, регулярно наблюдать его воочию и не хвататься за голову, столкнувшись с его реалиями и нюансами.

Даже если попытаться отбросить все вышеназванные сложности, то остается самая главная: их тренеры не лучше наших. Иностранный специалист с приставкой «топ» подпишется под наши проблемы, только если предложить ему зарплату больше, чем у Хосепа Гвардиолы, при этом отписав ещё и контрольный пакет акций «Газпрома». А перспективный и молодой из условной второй лиги Италии, Германии или, не дай Бог Португалии — это всегда кот в мешке, коих в России было достаточно. При этом во втором случае нет вообще никаких гарантий на успех, не говоря уже о помощи в выстраивании вертикали российского футбола. Такому тренеру просто неинтересны проблемные сборные вроде нашей.

Отечественных кандидатов хватает, но пока они берут в основном количеством

С иностранцами разобрались, а кто из российских тренеров мог бы возглавить сборную? Президент РФС Александр Дюков дал понять, что не будет раскрывать фамилий потенциальных специалистов. И этот подход не просто заслуживает уважения, он должен навсегда закрепиться в нашем футболе. Потому что большие дела делаются тихо. Зато в СМИ традиционно звучат пять-семь фамилий, чьи носители, претендуют на место главного тренера национальной сборной. Проанализировав слухи последних двух недель, можно предположить, что речь идет о таких российских специалистах как Леонид Слуцкий, Валерий Карпин, Сергей Семак, Владимир Федотов, Игорь Черевченко и Курбан Бердыев.

Если говорить о Леониде Слуцком, то мы просто не имеем морального права оставлять наш казанский клуб без тренера. Все мы с большим интересом наблюдаем за работой Леонида Викторовича в «Рубине» и с нетерпением ждем возвращения команды в престижные еврокубки и на «медальные» позиции РПЛ. Тем более, мы помним, что Слуцкий уже работал в сборной, правда, не совсем удачно, поэтому нет большого смысла выдергивать его из нового многообещающего проекта.

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что не будет раскрывать фамилий потенциальных специалистов. Фото rfs.ru

Хоть Валерия Карпина регулярно и называют претендентом на пост главного тренера национальной сборной, вряд ли на данном этапе РФС рассматривает его всерьез. Валерий Георгиевич пока не может похвастаться решением задач ни на длинной дистанции, ни на короткой. При всем уважении, в прошлом сезоне он в очередной раз провалил весенний отрезок чемпионата и занял место во второй части турнирной таблицы. И это с «Ростовом», который он тренирует уже три с половиной сезона. Наверняка Карпина ждет многообещающее будущее, но это не тот тренер, который сейчас нужен сборной России.

Сергей Семак — еще один не свободный кандидат в главную команду страны. Уже титулованный, но молодой тренер, которому, кажется, еще есть чем заняться и что доказывать в «Зените». Например, на европейской арене. А если учесть, что сезон для петербургского клуба уже стартовал, то размышления о Сергее Богдановиче в сборной становятся бессмысленными. В конце концов, кто-то должен тренировать флагманы отечественного футбола.

Владимир Федотов и Игорь Черевченко, наверное, самые загадочные соискатели на вакантную должность. Безусловно, оба тренера заслуживают уважения, возможно, потенциально, это одни из самых перспективных специалистов страны. Но ведь у них пока нет трофеев, больших достижений и громких побед. А главное, у них нет опыта работы в сборной. Или же это требование распространяется только на одного конкретного кандидата, речь о котором пойдет дальше?

Человек, который изменил все

Но не может же в такой огромной стране не быть подходящего специалиста. Конечно же, он есть. Не будем перечислять все титулы или говорить о клубах, которые он обыгрывал в Европе. Достаточно просто назвать имя — Курбан Бердыев.

Этот тренер умеет решать задачи любой сложности. Не важно, нужно спасти клуб от вылета в низший дивизион, пройти квалификацию в еврокубках или выйти в евровесну. Этот тренер не боится работы. Этот тренер умеет выжимать максимум из любых футболистов. Этот тренер умеет создавать не только команды, но и клубы с нуля. Этот тренер не стесняется учиться у своих коллег. Про этого тренера, в самых безнадежных ситуациях, говорят: «Он обязательно что-нибудь придумает. Ведь это Курбан Бердыев».

В пиджаке или в спортивном костюме. С футболистами за десять миллионов или за сто тысяч. В ледяных «Лужниках», ветреном Ростове-на-Дону или под минаретами «Кул-Шарифа». Неизменно одно — результат, которого всегда добивается Курбан Бердыев.

Неизменно одно — результат, которого всегда добивается Курбан Бердыев. Фото: пресс-служба «Рубина»

Почему аргументы против Бердыева в сборной несостоятельны

Некая прослойка людей годами продвигает одни и те же доводы против назначения Курбана Бердыева. Им уже не важно, в качестве кого и куда его рассматривают. Это никак не отражается на их позиции, они просто выворачивают информацию в удобную для себя сторону. К счастью, их аргументы можно разбить одним щелчком пальца.

Тренерский штаб

Чудовищный по своей абсурдности и лицемерию аргумент — это отсутствие у Курбана Бекиевича тренерского штаба. Напомню, что совсем недавно его наличие было чуть ни главным грехом Бердыева в глазах недоброжелателей. Сейчас они же заявляют, что Курбан Бекиевич якобы несостоятелен без своих помощников. Естественно, тренеры, которые долгие годы сотрудничали с Бердыевым — одни из лучших специалистов в стране, они доказали это своей многолетней работой. Но тренеры покидали Бердыева и раньше, например, Павел Черепанов или Владимир Ежуров. Это нормальный и естественный процесс. Курбан Бекиевич справился с ним и сможет сделать это ещё раз. Свежа в памяти и история с Дмитрием Кириченко, который в свое время прекрасно влился в тренерский коллектив Бердыева. Кстати, сейчас молодой специалист не связан обязательствами ни с одним клубом.

В своем интервью Геннадию Орлову Курбан Бердыев с уважением отзывался и о других молодых коллегах:

«Мы своих талантливых тренеров недооцениваем. Перспективный тренер Калешин в Калининграде, я знаю немного работу. Талалев хороший тренер. Дайте им возможность выстрелить. Дайте им шанс».

Кто знает, возможно, Бердыев держит в уме всех вышеперечисленных специалистов. Не исключено, что как минимум пара тренеров, из того самого штаба Курбана Бекиевича, вернётся к работе с ним. Одно известно точно: немногие откажутся от сотрудничества с фигурой масштаба Курбана Бердыева.

Павел Черепанов, он же заслуженный тренер Казахстана, назвал эту победу «Рукой Бердыева». Фото vk.com/fckairat

Пауза в карьере

Бердыев не тренировал всего два года. Даже с домашнего чемпионата мира прошло больше времени. Нет никаких сомнений, что Курбан Бекиевич ни на секунду не переставал интересоваться футболом. Пауза для Бердыева не недостаток, а преимущество. Об этом он сам говорил в том же самом интервью Геннадию Орлову:

«Когда отстраняют от работы, то переживаешь. Проходит время, и ты понимаешь, что это во благо тебе же, потому что есть перерыв, есть пауза, во время которой ты работаешь, совершенствуешься. В первый раз мы проехали четырнадцать клубов (в период 2014-2015 гг. — прим. ред.), во второй раз из-за коронавируса не получилось, но в прошлом году я успел съездить в «Манчестер Сити».

Сейчас же Бердыев сотрудничает с футбольным клубом «Кайрат» в качестве советника председателя наблюдательного совета. К слову, казахстанский клуб на днях обыграл «Маккаби» из Хайфы (тот самый, который в прошлом сезоне не покорился «Ростову» Валерия Карпина) и прошел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Упоминаемый ранее Павел Черепанов, он же заслуженный тренер Казахстана, назвал эту победу «Рукой Бердыева», рассказав, что ассистент главного тренера «Кайрата» во время матча был на связи с Курбаном Бекиевичем. Ничего не напоминает?

Игра в оборонительный футбол

Дело в том, что Бердыев может ставить разный футбол. В зависимости от игроков, которыми он располагает, и задач, которые перед ним стоят. Бывают вынужденные ситуации, когда ты играешь против «Барселоны», а иногда можно покуражиться как с «Аяксом». Однозначно нельзя поставить под сомнение, что футбол Курбана Бекиевича умный и приносящий результат. Так играют победители. Например, сборная Италии, которая на чемпионате Европы, отсиживалась в обороне в матче с Испанией, но играла в свой футбол против Англии.

Кстати, высокого мнения Бердыев и об игроках молодежной сборной России. Вот что он говорил о них в своем последнем большом интервью:

«У нас очень хорошая молодежная сборная. Надеюсь, со временем у нас будет очень хорошая взрослая сборная основаная на молодежной. Года через три первая сборная будет очень сильной».

Правда, молодежной сборной под руководством Михаила Галактионова не удалось выйти из группы на чемпионате Европы U-21. Возможно, не хватило советов как раз такого опытного наставника как Курбан Бердыев. Наверняка, Михаил Михайлович был бы не против поучиться у такого мастера. А талантливые игроки вроде Александра Максименко, Наира Тикнизяна, Арсена Захаряна, Даниила Лесового, Наиля Умярова, Константина Тюкавина, Даниила Уткина и других, быстрее бы подтянулись к основной команде, если бы руку к их тренировкам приложил еще и Бердыев. Ведь футболистов, прошедших школу Курбана Бекиевича, ведущие клубы России разбирают как горячие пирожки.

Высокого мнения Бердыев и об игроках молодежной сборной России. Фото rfs.ru

Миф о неограниченных полномочиях

Еще одна небылица, которая не выдерживает никакой критики. У Бердыева одно главное требование. Он, как и любой состоятельный тренер, просит, чтобы далекие от футбола люди не вмешивались в тренировочный процесс. Потому что за результат всегда отвечает главный тренер и во всех неудачах всегда винят человека, который занимает эту должность.

Логично, что Курбан Бекиевич хочет сделать все от себя зависящее, чтобы в случае чего понимать, что он сделал максимум. Что касается его других высоких должностей, то если взять последнюю ситуацию с «Ростовом», где Бердыев якобы был вице-президентом клуба, то это не более чем городская легенда. Потому что в клубе на тот момент даже не было подобной должности в штатном расписании. Да, приходилось контролировать какие-то вещи, но хочется верить, что в национальной сборной есть достаточное количество компетентных людей, благодаря которым главному тренеру не придется самостоятельно закрывать хозяйственные вопросы.

Опыт в сборной

Оказывается, в случае с Бердыевым имеет значение любой нюанс, за который можно зацепиться. Никогда опыт работы в сборной не был решающим аргументом. Это понятно хотя бы потому, что последнего тренера с релевантным опытом работы, назначали в российскую сборную почти десять лет назад. Это был Фабио Капелло, который возглавил нашу команду в 2012 году. Ни Станислав Черчесов, ни Леонид Слуцкий, ни даже Олег Романцев и Валерий Газзаев не имели подобного опыта. С чего его отсутствие должно помешать Бердыеву не совсем понятно. Ведь мы знаем Курбана Бекиевича как раз как опытного, авторитетного и успешного тренера. И пока не доказано обратное, можем утверждать, что в сборной его ждет не меньший успех, чем на клубном уровне.

Только руководству сборной решать какой выбор сделать. Правда у каждого своя, но истина всего одна.

