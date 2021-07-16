Virgin Galactic Ричарда Брэнсона готовит вторичное размещение акций

Стоит ли покупать их на фоне интереса к полетам на суборбиту?

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона, осуществившего первый суборбитальный полет на своем корабле Unity, разыгрывает два билета на коммерческий рейс. Победители смогут отправиться в космос в начале следующего года, а в космопорту их ждет экскурсия, которую проведет основатель компании. Участие в розыгрыше бесплатное. Кроме того, стало известно, что Илон Маск также забронировал билет на один из рейсов Virgin Galactic. Ее владелец назвал основателя Tesla и SpaceX другом и обещал когда-нибудь полететь в космос и на его корабле. Может ли быть интересной для частного инвестора компания Брэнсона и стоит ли сейчас покупать ее акции — на эти вопросы в очередной статье для нашего издания отвечает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.



Сегодня хотелось бы поговорить о компании Virgin Galactic (тиккер SPCE на бирже NYSE), которая наконец-то осуществила свой первый суборбитальный полет 11 июля на ракетоплане VSS Unity. Компания, рожденная для космического туризма в 2004 году, с большим трудом достигла своей цели. Когда-то казалось, что Ричард Брэнсон будет первым в частной космонавтике, но процесс затянулся настолько, что мы уже начали забывать о существовании такого проекта, особенно на фоне успехов Space X Илона Маска, который уже вовсю зарабатывает на государственных космических контрактах. Давайте посмотрим, как развивался проект Брэнсона и что ожидать в части котировок акций.

Из истории компании

Компания Virgin Galactic берет свое начало в 2004-м. В этом году она получила лицензию на технологию многоразового космического корабля от компании Mojave Aerospac Ventures с целью создания более крупного космического корабля для коммерческого использования — космического туризма. Virgin Galactic сразу начала продавать билеты на рейсы по цене 250 тысяч долларов. К сегодняшнему дню куплено более 600 штук. По первоначальным планам первые рейсы должны были состояться в 2009 году, но этому не суждено было сбыться. Компанию преследовали неудачи — в 2007 году в результате взрыва ракетного двигателя погибли три человека и несколько получили тяжелые травмы; в 2014 году первый корабль VSS Enterprise взорвался во время испытательного полета, унеся жизнь одного пилота. Это не остановило компанию и второй по счету корабль (тот на котором и был совершен полет в июле 2021 года) был построен в 2016 году. Первый полет с двигателем прошел в 2018 году, в конце того же года корабль успешно вышел в космос. Посчитав это успехом, компания слилась с Social Capital Hedosophia, которая стала надежным финансовым партнером проекта. В 2019-м произошло первичное размещение акций Virgin Galactic, и компания является единственной из топ-3 частных космических компаний, чьи акции торгуются на бирже.

Полет 11 июля, по своей сути, является продолжением тестовых полетов, призванных отточить технологии и позволить в итоге начать первые коммерческие полеты в 2022 году, которые так долго ждут купившие билеты люди. В июне 2021 года FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) расширило лицензию Virgin Galactic, чтобы коммерческие перевозки людей на кораблях компании стали возможны с точки зрения закона.

Фондовый рынок и компания

С момента выхода на биржу в октябре 2019 года, по цене 10 долларов за акцию, котировки компании отличались высокой волатильностью, сменяя резкий рост на столь же стремительное и серьезное падение. Например, в мае 2021 года, когда компания не смогла в очередной раз точно назвать дату полета, который ожидался еще в начале текущего года, по утверждениям компании в 2020 году. В итоге акции упали до 16 долларов, торгуясь до этого на уровне 60—62 долларов за акцию. Потом было объявлено о том, что полетит сам Брэнсон и котировки выросли в три раза, где и оставались до последнего времени. В июле была совершена ошибка, на мой взгляд — вместе с новостями о полете 11 июля, компания также сообщила, что планирует вторичное размещение своих акций на 500 млн долларов. Надо заметить, что цифры по прогнозам о будущей выручке компании от космического туризма уже заложены в текущую цену и было бы наивно полагать, что успешный полет сподвигнет инвесторов на приобретение акций компании. Плюс любое дополнительное размещение акций снижает их стоимость за счет того, что увеличивается так называемый float (доля акций, находящихся в свободном обращении). На фоне новости о полете, в понедельник 12 июля, акции изначально выросли до уровня 52—54 долларов. Потом последовало падение и по состоянию на 15 июля акции компании торгуются на уровне 33 доллара за акцию — падение на 35%.

Как видим, котировки акций компании зависят от настроения инвесторов, позитивного новостного фона, а никак не от финансов. Virgin Galactic не генерирует денежный поток, она планово убыточна в процессе «выхода» на коммерческие перевозки — основа бизнес-модели компании. Привлечение дополнительных средств выглядит логичным, так как компании предстоят огромные затраты в свете подготовки и запуска программы космического туризма в 2022 году.

Если говорить с точки зрения будущего бизнеса, то потенциал отрасли космического туризма большой и оценивается экспертами на уровне 1 триллиона долларов к 2040 году. Этот рынок только формируется, Virgin Galactic входит в топ-3 компаний отрасли, наряду с Blue Origin Безоса и Space X Маска. Главное отличие Virgin Galactic — она не собирается конкурировать с двумя другими в части орбитальных полетов (к МКС в частности). Компания создана сугубо для полетов на суборбиту, где уже есть невесомость и видно искривление Земли (до 90 км от поверхности). Blue Origin тоже имеет планы по развитию космического туризма и 20 июля отправит свой корабль на высоту 100—115 километров. Будет интересно, как отреагируют котировки Virgin Galactic. С одной стороны, это, безусловно, повышает интерес к отрасли, и инвесторы увидят, что она успешно формируется, а значит есть потенциал роста. С другой стороны, это запуск прямого конкурента, соответственно кусок пирога компании уменьшается, выражаясь простым языком.

Давайте посмотрим на финансы компании. Согласно отчетности за I квартал 2021 года у компании хорошая подушка наличности на счетах в размере 617 млн долларов. Чистый убыток сократился до 130 млн долларов, годом ранее эта цифра составляла 377 млн долларов. Скорректированный EBITDA (в этот расчет, помимо амортизации, налогов, процентов по кредитам и займам, не включают также убытки от обесценения, курсовые разницы и убытки от связанных компаний) в размере 56 млн долларов, годом ранее этот показатель составлял 53 млн долларов. Операционные расходы выросли до 72 млн долларов, годом ранее на уровне 50 млн долларов. Затраты на R&D составили 68 млн долларов, годом ранее 67 млн долларов.

Фото: instagram.com/virgingalactic

Если брать во внимание все озвученные факторы, единственной правильной стратегией в части акций Virgin Galactic было бы инвестирование вдолгую, невзирая на волатильность. Пионер космического туризма, на мой взгляд, будет расти в любом случае, особенно на фоне запуска своей коммерческой деятельности в 2022 году и успехов конкурентов. По сути, из большой тройки частных космических компаний, только Virgin Galactic торгуется на бирже. Участвовать во вторичном размещении не имеет смысла, так как котировки упадут, скорее всего, и вы потратите свои нервы попусту. Если у вас есть год времени и немного свободных средств, этот эмитент для вас, то есть купил и забыл на время. Если акции упадут ниже 30 долларов в ближайшую неделю — самое время докупить их к себе в портфель. Будет интересно понаблюдать за развитием событий.

Артур Сафиулин