«Спутник V» или «чумаковская» вакцина — что выбрать аллергику?

Безопасна ли прививка от коронавируса, если есть аллергия

Как привиться от коронавируса и не попасть потом на больничную койку, если в анамнезе есть аллергия? Об особенностях вакцинации в прямом эфире аккаунта Оперативного штаба республики по противодействию распространению COVID-19 татарстанцам рассказала руководитель городского центра аллергологии и иммунологии ГАУЗ «ГКБ №7» г. Казани Гузель Закирова. Иммунолог также пояснила, почему пить антигистаминные препараты, чтобы обезопасить себя от реакции на вакцину, — плохая идея. «Реальное время» собрало главные рекомендации врача аллергикам.



Страдающим поллинозом с прививкой лучше не торопиться



Глава городского центра аллергологии и иммунологии 7-й горбольницы Казани Гузель Закирова советует всем аллергикам прививаться только в период ремиссии.



Врач напомнила, что аллергическое заболевание имеет две стадии: стадия ремиссии вне обострения и стадия обострения. Людям с доказанным аллергическим заболеванием, которое проявляет себя в виде реакции на домашнюю пыль, животных, цветение растений: деревья, злаки, сорняки или, например, укусы насекомых, лекарственные препараты, — вакцинация показана и возможна только в период ремиссии.

Гузель Закирова не советует в данный момент прививаться страдающим поллинозом и отложить вакцинацию до начала октября.

— Сейчас наступает третья волна цветения. Люди с поллинозом могут реагировать на цветения сорняков: полынь, лебеду, пырей, амброзию. У больных может быть насморк, слезотечение, зуд глаз, приступы удушья. Эта группа людей сейчас не подлежит вакцинации, потому что идет обострение заболевания. В начале октября примерно, когда обострение прошло, люди восстановились, можно вакцинироваться.

Если есть аллергическая реакция на укусы насекомых, то врач все равно рекомендует вакцинироваться, но стараться избегать укусов и, как следствие, проявлений аллергии: «Нет укуса — нет аллергической реакции. Значит, человека можно привить».

То же правило и для страдающих аллергией на лекарственные препараты: «Если есть лекарственная аллергия, но препарат этот человек не принимает, у него нет жалоб, он также может прививаться».

Гузель Закирова советует всем аллергикам прививаться только в период ремиссии. Фото: inkazan.ru

Постоянный медотвод от вакцинации, по словам медика, имеют люди с иммунодефицитным состоянием, анафилактическим шоком, острыми тяжелыми реакциями на лекарственные препараты в анамнезе — с системным поражением органов.



Также вторую дозу вакцины не получит человек, у которого после первой прививки наблюдалась сильная реакция на первую дозу конкретной вакцины — с высокой температурой 40 °С и судорожным синдромом.



Какие реакции организма при вакцинации могут напугать, но на самом деле не опасны

Гузель Закирова рассказала о частых симптомах, которые возникают у людей при вакцинации, но не являются опасным состоянием.



— Очень много состояний, напоминающих анафилактический шок. Не каждое состояние, которое сопровождается падением давления и головокружением, является шоком. Введение вакцины достаточно болезненное, и некоторые пациенты реагируют в ответ на боль падением артериального давления, это вегетативная реакция организма, это не шок.

Врач объяснила, что настоящий анафилактический шок не развивается мгновенно.

— Чтобы организм отреагировал на лекарственный препарат как на аллерген, он должен быть знаком с ним — иммунная система должна выработать антитела конкретно к этому препарату. А если он никогда не встречался с этим лекарственным препаратом, то антител нет и настоящего аллергического анафилактического шока быть не может.

Тем не менее, если у человека есть повышенная чувствительность к любым химическим препаратам, или он реагирует, например, крапивницей на стресс, холод, перегрев или солнце, то у него может развиться крапивница при вакцинации. Но она появляется не моментально, добавила врач.

Любая вакцина — это стресс для организма, напомнила врач. Фото: mos.ru

Простейшие правила, чтобы легко перенести прививку

Любая вакцина — это стресс для организма, напомнила врач.

В связи с этим Гузель Закирова дала несложные рекомендации, выполняя которые, можно минимизировать возможные неприятные последствия вакцинации:

— Человек должен быть сытый, пить достаточное количество жидкости, особенно в жару, перед прививкой не стоит находиться долгое время на солнце, в помещении не должно быть душно, жарко. После прививки полчаса нужно побыть в медицинском учреждении, не подвергать себя физическим нагрузкам, инсоляции.

Прививаться или нет людям с аутоиммунными заболеваниями



В случае тяжелого некомпенсированного заболевания, когда пациент находится под наблюдением ревматологов, эндокринологов, невропатологов, других врачей, принимает препараты, есть риск развития обострения основного заболевания на фоне вакцинации, считает врач.



— Нужно осторожно подходить к вакцинации в этом случае, может быть, сделать медотвод. Но если аутоиммунное заболевание — тот же аутоимунный териодит, который очень распространен — находится в стадии компенсации и в коррекции, то нет никаких противопоказаний против вакцинации.

Гузель Закирова, считает, что аллергикам безопаснее всего привиться «Спутником V» («Гам-КОВИД-Вак»), так как там, по словам врача, нет пептидов, нет белковых включений, вакцина малокомпонентная. Фото: mos.ru

Какая вакцина лучше «зайдет» аллергикам

Гузель Закирова, считает, что аллергикам безопаснее всего привиться «Спутником V» («Гам-КОВИД-Вак»), так как там, по словам врача, нет пептидов, нет белковых включений, вакцина малокомпонентная.

— Для аллергиков, чем проще состав, чем меньше компонентов, тем лучше.

У вакцины «КовиВак» более жесткие противопоказания для людей, у которых был в анамнезе анафилактический шок на любые лекарственные препараты, осложненный аллергологический анамнез на прививки, считает медик.

У всех трех вакцин: «КовиВак», «Спутник V», «ЭпиВакКорона» есть противопоказания для введения второй дозы — это реакция на первую дозу в виде гипертермии: температура до 40 градусов, судорожный синдрома, местная реакция в виде покраснения больше 8 см в диаметре.

Врач в этом случае рекомендует обратиться к аллергологу, и уже с ним решать вопрос о переходе на другую вакцину через временной интервал. Гузель Закирова акцентировала внимание на том, что в этом случае сразу вакцинироваться другой вакциной — через 3 недели — не нужно.

— Врач должен выяснить, была ли у пациента истинная реакция на вакцину, потому что много ложноположительных.

Гузель Закирова акцентировала внимание на том, что в этом случае сразу вакцинироваться другой вакциной — через 3 недели — не нужно. Фото: mos.ru

В качестве примера Гузель Закирова привела трех пациентов аллергологического отделения, которые поступили с диагнозом «поствакцинальная реакция».

У первого пациента в анамнезе поллиноз сорных трав — стадия обострения, и его в это время не нужно было вакцинировать. После вакцинации у него возникла крапивница. У второго пациента обострение герпетической инфекции, и в острый период он опять же не должен был вакцинироваться. А третий пациент накануне долго был на солнце и также дал реакцию при вакцинации.

Почему таблетки от аллергии не помогут легче перенести прививку



Антигистаминные препараты заранее принимать не нужно, убеждена врач.

— Считается, что антигистаминные препараты уменьшают иммунный ответ. Кроме того, они действуют на определенный тип иммунного ответа, на определенную аллергическую реакцию, и это может совершенно не совпасть с тем, что происходит в организме человека при вакцинации, и ожидаемого эффекта от приема не будет.

Однако, по словам медика, если человек страдает аллергическим заболеванием, и ему расписана базисная терапия с применением антигистаминных препаратов, то он должен продолжать их принимать.

— Но если человек принимает антигистаминные, значит он находится в стадии обострения, и его прививать нельзя. Нужно добиться отмены этих препаратов, стадии ремиссии, а потом прививаться.

