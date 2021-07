Уникальные цифровые сертификаты (NFT): технология, которая поменяет представление о праве собственности

Сегодня хотелось бы поговорить о технологии невзаимозаменямого токена (NFT — non fungible token). Возможно, данная аббревиатура вам уже попадалась на глаза в свете новостей из мира искусств, в который стремительно ворвались блокчейн и криптовалюты. В последнее время стало модным трендом создавать NFT на коллажи, проданные за 70 млн долларов на аукционе, здесь имеется в виду работа художника Beeple, проданная на аукционе Christie's. Миллиардер Марк Кьюбан выставил на продажу в формате NFT одну из своих мотивационных цитат по цене 1700 долларов в криптовалюте. Илон Маск в марте опубликовал в «Твиттере» заявление, что создал песню о NFT в формате такого токена, и выставил его на продажу. Ему сразу же сделали предложение — художник Винкельман предложил 69 млн долларов, которые он выручил с продажи коллекции рисунков на аукционе Christie's, причем это был первый в истории лот, проданный за криптовалюту. Завершилась ли сделка, неизвестно, но сам факт, что теперь в новом формате продают песни, видеоклипы, изображения и даже слова, наводит на мысль — что это за технология и зачем это нужно, и нужно ли вообще, и есть ли возможность частному инвестору на этом заработать.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx