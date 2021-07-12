Уникальные цифровые сертификаты (NFT): технология, которая поменяет представление о праве собственности

Цифровое свидетельство о собственности имеет ряд преимуществ

Фото: Управление информации ПАО «Газпром» / gazprom.ru

В минувшие выходные на улицах городов — хозяев Евро-2020 появились фрагменты арт-инсталляции, ставшей прототипом первого в мире NFT-трофея. Впервые в истории мирового футбола появилась цифровая награда, соединившая в себе физическое восприятие и цифровые технологии, и вручать ее будут за лучший гол на чемпионате Европы. Основой для прототипа послужила арт-инсталляция российского художника-каллиграфутуриста Покраса Лампаса. Мячи появились возле достопримечательностей, популярных мест отдыха и спортивных объектов Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона, Мюнхена, Рима, Санкт-Петербурга и Севильи. Что представляют собой технологии невзаимозаменямого токена (NFT), как они перевернут наше представление о собственности и можно ли на них заработать — в очередной колонке для нашего издания пишет колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.

Заработает ли инвестор на NFT?



Сегодня хотелось бы поговорить о технологии невзаимозаменямого токена (NFT — non fungible token). Возможно, данная аббревиатура вам уже попадалась на глаза в свете новостей из мира искусств, в который стремительно ворвались блокчейн и криптовалюты. В последнее время стало модным трендом создавать NFT на коллажи, проданные за 70 млн долларов на аукционе, здесь имеется в виду работа художника Beeple, проданная на аукционе Christie's. Миллиардер Марк Кьюбан выставил на продажу в формате NFT одну из своих мотивационных цитат по цене 1700 долларов в криптовалюте. Илон Маск в марте опубликовал в «Твиттере» заявление, что создал песню о NFT в формате такого токена, и выставил его на продажу. Ему сразу же сделали предложение — художник Винкельман предложил 69 млн долларов, которые он выручил с продажи коллекции рисунков на аукционе Christie's, причем это был первый в истории лот, проданный за криптовалюту. Завершилась ли сделка, неизвестно, но сам факт, что теперь в новом формате продают песни, видеоклипы, изображения и даже слова, наводит на мысль — что это за технология и зачем это нужно, и нужно ли вообще, и есть ли возможность частному инвестору на этом заработать.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Итак, невзаимозаменямый токен. Если формулировать проще — это технология, которая позволяет оцифровать взаимодействие с любыми виртуальными и физическими товарами. Ключевым словом в этом названии является «невзаимозаменяемость». То есть токен является уникальным по своим характеристикам и его невозможно заменить точно таким же. А вот классическая валюта — это пример взаимозаменяемого актива: любой рубль равен другому такому же рублю.

Токен, если выражаться проще, это обозначение сущности в системах, работающих на блокчейне. Благодаря блокчейну теперь информация обо всех операциях хранится на тысячах компьютеров, то есть достигнута абсолютная децентрализация — и, как следствие, информацию невозможно уничтожить и подделать. Первыми, кто начал применять блокчейн, стали криптовалюты. Вся информация обо всех операциях с криптовалютой хранится на множестве машин и обновляется, поэтому для такой валюты не нужен никакой банк. Дальше — больше, с появлением Ethereum начали использоваться так называемые смарт-контракты — для контроля исполнения уже не требовался человек, это делает исполняемый машинный код. Таким образом, стали возможны сложные сделки с цифровыми активами. До недавнего времени блокчейн-сервисы использовали взаимозаменяемые токены, такие как биткоин, лайткоин, эфир и прочие. Но пришло понимание, что не все активы равноценны и взаимозаменяемы, а перенести в блокчейн информацию о них и делать сделки с ними при помощи смарт-контрактов было бы высшим пилотажем.

Так и появился формат NFT (невзаимозаменяемый токен) — цифровой сертификат, который представляет некий уникальный объект — изображение, видео, аудио и так далее. В токене представлена вся информация о товаре, и он дает эксклюзивное право на товар. Соответственно, проводя операции с токеном, мы совершаем операции с самим товаром. Так как токены хранятся в открытом и распределенном блокчейне, информация о товаре, владельце и истории операций будет всегда доступна и достоверна. В принципе, технология NFT позволяет токенизировать даже физические товары (тут еще есть сложности, но они уже решаются), а для цифровых товаров она подходит просто идеально. Примеры: цифровое искусство, игровые предметы (оружие, персонажи), предметы в виртуальных вселенных (земля, например). Представьте: вы создали некое изображение в виде gif и оно разлетелось по Сети. Прикрепив к нему токен в формате NFT, вы становитесь владельцем, и все об этом будут знать.

До недавнего времени блокчейн-сервисы использовали взаимозаменяемые токены, такие как биткоин, лайткоин, эфир и прочие. Фото flickr.com

Как самому создать токен

Создать уникальный токен и связать с ним ваш актив (предметы искусства, коллекционирования, вещи, контент) можно самостоятельно и бесплатно на специализированных криптовалютных сервисах. По сути, вы получите на руки цифровой аналог свидетельства о собственности, подтверждающий уникальность ваших авторских прав.

По прогнозам специалистов, в будущем мы увидим токенизацию в формате NFT и других уникальных объектов: недвижимость, транспортные средства, вплоть до идентификации личности. То есть токен будет привязан к человеку, чтобы идентифицировать юридические документы, персональные данные и прочее. Отпадет надобность посредников в сделках, которые являются гарантами для обеих сторон. Теперь подлинность документов и личности можно будет проверить с помощью токена NFT. Это, конечно, пока сложно укладывается в голове, но для наших детей и внуков это будет в порядке вещей. Цифровизация идет полным ходом.

Финансовая сфера с большим удовольствием примет этот формат, например, для пометки акций на предъявителя, которые не имеют имени и фамилии владельца, их легко украсть и присвоить. Помимо этого, внедрение NFT позволит резко сократить расходы национальных депозитариев на ведение реестров.

Надо отметить, что технология только начинает свое шествие и мир искусства, как наиболее лояльная сфера к новым методам самовыражения, с удовольствием принял ее. Эксперты полагают, что проникновение технологии в другие сферы произойдет в ближайшие 10—15 лет.

Технология только начинает свое шествие, и мир искусства, как наиболее лояльная сфера к новым методам самовыражения, с удовольствием принял ее. Фото: Управление информации ПАО «Газпром» / gazprom.ru

Индексные платформы и токенизированные доли наборов

Что касается частного инвестора, то тут есть возможность немного заработать на арбитраже — приобретать объекты цифрового искусства и перепродавать позднее с прибылью. Также можно рассмотреть покупку общего индекса NFT для получения прибыли на разнице курсов. Давайте посмотрим, где и что можно сделать. Есть два вида проектов: индексные платформы NFT и токенизированные доли наборов NFT.

Индексные проекты:

NFTX — платформа для создания индексных фондов, обеспеченных NFT. Предлагаются к покупке токены одного вида активов и токены комбинированного фонда; NFT20 — децентрализованная биржа для NFT, созданная студией NFT разработчиков Very Nifty. На платформе коллекционеры могут без согласований вносить депозит в определенный пул NFT, получая взамен другой NFT, либо токены ERC-20, подтверждающие доли в данном пуле. B20 — токен от команды Metapurse, представляет собой корзину токенов NFT, посвященную творчеству художника Beeple, о котором говорилось в самом начале. B20 дает возможность стать совладельцем этой корзины, в которую входят более 20 NFT Beeple 1 к 1, а также другие ценные NFT; Whale — проект Whal Shark, преуспевающего коллекционера NFT, социальная валюта, в основе которой лежит ряд редких и ценных NFT, хранящихся в The Vault; NIFTEX — это не сами разделенные на доли NFT наборы/коллекции, а протокол для разделения на доли единичных особо ценных NFT или более крупных NFT наборов/коллекций. На этой бирже есть много чего интересного.

Токенизированные доли набора NFT.

В последнее время стало модным трендом создавать NFT на коллажи, проданные за 70 млн долларов на аукционе, здесь имеется в виду работа художника Beeple, проданная на аукционе Christie's. Фото cnbc.com

Оба вида проектов можно купить на платформах Uniswap и SushiSwap.

В заключение хотелось бы отметить, что данная технология открывает новые горизонты в цифровом мире, добавляя уникальности любым цифровым произведениям, придавая им рыночную стоимость. Мы живем в момент зарождения полноценного цифрового мира, и даже сложно представить, каким будет мир будущего наших, к примеру, правнуков. Интересно будет понаблюдать за дальнейшим распространением формата NFT.

Артур Сафиулин