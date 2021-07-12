Уникальные цифровые сертификаты (NFT): технология, которая поменяет представление о праве собственности
Цифровое свидетельство о собственности имеет ряд преимуществ
В минувшие выходные на улицах городов — хозяев Евро-2020 появились фрагменты арт-инсталляции, ставшей прототипом первого в мире NFT-трофея. Впервые в истории мирового футбола появилась цифровая награда, соединившая в себе физическое восприятие и цифровые технологии, и вручать ее будут за лучший гол на чемпионате Европы. Основой для прототипа послужила арт-инсталляция российского художника-каллиграфутуриста Покраса Лампаса. Мячи появились возле достопримечательностей, популярных мест отдыха и спортивных объектов Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона, Мюнхена, Рима, Санкт-Петербурга и Севильи. Что представляют собой технологии невзаимозаменямого токена (NFT), как они перевернут наше представление о собственности и можно ли на них заработать — в очередной колонке для нашего издания пишет колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.
Заработает ли инвестор на NFT?
Сегодня хотелось бы поговорить о технологии невзаимозаменямого токена (NFT — non fungible token). Возможно, данная аббревиатура вам уже попадалась на глаза в свете новостей из мира искусств, в который стремительно ворвались блокчейн и криптовалюты. В последнее время стало модным трендом создавать NFT на коллажи, проданные за 70 млн долларов на аукционе, здесь имеется в виду работа художника Beeple, проданная на аукционе Christie's. Миллиардер Марк Кьюбан выставил на продажу в формате NFT одну из своих мотивационных цитат по цене 1700 долларов в криптовалюте. Илон Маск в марте опубликовал в «Твиттере» заявление, что создал песню о NFT в формате такого токена, и выставил его на продажу. Ему сразу же сделали предложение — художник Винкельман предложил 69 млн долларов, которые он выручил с продажи коллекции рисунков на аукционе Christie's, причем это был первый в истории лот, проданный за криптовалюту. Завершилась ли сделка, неизвестно, но сам факт, что теперь в новом формате продают песни, видеоклипы, изображения и даже слова, наводит на мысль — что это за технология и зачем это нужно, и нужно ли вообще, и есть ли возможность частному инвестору на этом заработать.
I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021
Итак, невзаимозаменямый токен. Если формулировать проще — это технология, которая позволяет оцифровать взаимодействие с любыми виртуальными и физическими товарами. Ключевым словом в этом названии является «невзаимозаменяемость». То есть токен является уникальным по своим характеристикам и его невозможно заменить точно таким же. А вот классическая валюта — это пример взаимозаменяемого актива: любой рубль равен другому такому же рублю.
Токен, если выражаться проще, это обозначение сущности в системах, работающих на блокчейне. Благодаря блокчейну теперь информация обо всех операциях хранится на тысячах компьютеров, то есть достигнута абсолютная децентрализация — и, как следствие, информацию невозможно уничтожить и подделать. Первыми, кто начал применять блокчейн, стали криптовалюты. Вся информация обо всех операциях с криптовалютой хранится на множестве машин и обновляется, поэтому для такой валюты не нужен никакой банк. Дальше — больше, с появлением Ethereum начали использоваться так называемые смарт-контракты — для контроля исполнения уже не требовался человек, это делает исполняемый машинный код. Таким образом, стали возможны сложные сделки с цифровыми активами. До недавнего времени блокчейн-сервисы использовали взаимозаменяемые токены, такие как биткоин, лайткоин, эфир и прочие. Но пришло понимание, что не все активы равноценны и взаимозаменяемы, а перенести в блокчейн информацию о них и делать сделки с ними при помощи смарт-контрактов было бы высшим пилотажем.
Так и появился формат NFT (невзаимозаменяемый токен) — цифровой сертификат, который представляет некий уникальный объект — изображение, видео, аудио и так далее. В токене представлена вся информация о товаре, и он дает эксклюзивное право на товар. Соответственно, проводя операции с токеном, мы совершаем операции с самим товаром. Так как токены хранятся в открытом и распределенном блокчейне, информация о товаре, владельце и истории операций будет всегда доступна и достоверна. В принципе, технология NFT позволяет токенизировать даже физические товары (тут еще есть сложности, но они уже решаются), а для цифровых товаров она подходит просто идеально. Примеры: цифровое искусство, игровые предметы (оружие, персонажи), предметы в виртуальных вселенных (земля, например). Представьте: вы создали некое изображение в виде gif и оно разлетелось по Сети. Прикрепив к нему токен в формате NFT, вы становитесь владельцем, и все об этом будут знать.
Как самому создать токен
Создать уникальный токен и связать с ним ваш актив (предметы искусства, коллекционирования, вещи, контент) можно самостоятельно и бесплатно на специализированных криптовалютных сервисах. По сути, вы получите на руки цифровой аналог свидетельства о собственности, подтверждающий уникальность ваших авторских прав.
По прогнозам специалистов, в будущем мы увидим токенизацию в формате NFT и других уникальных объектов: недвижимость, транспортные средства, вплоть до идентификации личности. То есть токен будет привязан к человеку, чтобы идентифицировать юридические документы, персональные данные и прочее. Отпадет надобность посредников в сделках, которые являются гарантами для обеих сторон. Теперь подлинность документов и личности можно будет проверить с помощью токена NFT. Это, конечно, пока сложно укладывается в голове, но для наших детей и внуков это будет в порядке вещей. Цифровизация идет полным ходом.
Финансовая сфера с большим удовольствием примет этот формат, например, для пометки акций на предъявителя, которые не имеют имени и фамилии владельца, их легко украсть и присвоить. Помимо этого, внедрение NFT позволит резко сократить расходы национальных депозитариев на ведение реестров.
Надо отметить, что технология только начинает свое шествие и мир искусства, как наиболее лояльная сфера к новым методам самовыражения, с удовольствием принял ее. Эксперты полагают, что проникновение технологии в другие сферы произойдет в ближайшие 10—15 лет.
Индексные платформы и токенизированные доли наборов
Что касается частного инвестора, то тут есть возможность немного заработать на арбитраже — приобретать объекты цифрового искусства и перепродавать позднее с прибылью. Также можно рассмотреть покупку общего индекса NFT для получения прибыли на разнице курсов. Давайте посмотрим, где и что можно сделать. Есть два вида проектов: индексные платформы NFT и токенизированные доли наборов NFT.
Индексные проекты:
- NFTX — платформа для создания индексных фондов, обеспеченных NFT. Предлагаются к покупке токены одного вида активов и токены комбинированного фонда;
- NFT20 — децентрализованная биржа для NFT, созданная студией NFT разработчиков Very Nifty. На платформе коллекционеры могут без согласований вносить депозит в определенный пул NFT, получая взамен другой NFT, либо токены ERC-20, подтверждающие доли в данном пуле.
- B20 — токен от команды Metapurse, представляет собой корзину токенов NFT, посвященную творчеству художника Beeple, о котором говорилось в самом начале. B20 дает возможность стать совладельцем этой корзины, в которую входят более 20 NFT Beeple 1 к 1, а также другие ценные NFT;
- Whale — проект Whal Shark, преуспевающего коллекционера NFT, социальная валюта, в основе которой лежит ряд редких и ценных NFT, хранящихся в The Vault;
- NIFTEX — это не сами разделенные на доли NFT наборы/коллекции, а протокол для разделения на доли единичных особо ценных NFT или более крупных NFT наборов/коллекций. На этой бирже есть много чего интересного.
Токенизированные доли набора NFT.
Оба вида проектов можно купить на платформах Uniswap и SushiSwap.
В заключение хотелось бы отметить, что данная технология открывает новые горизонты в цифровом мире, добавляя уникальности любым цифровым произведениям, придавая им рыночную стоимость. Мы живем в момент зарождения полноценного цифрового мира, и даже сложно представить, каким будет мир будущего наших, к примеру, правнуков. Интересно будет понаблюдать за дальнейшим распространением формата NFT.
Справка
Материал не является рекламой. Приобретение объектов цифрового искусства, созданных по технологии NFT, не может гарантировать доходности, вся ответственность лежит на частном инвесторе. Мнение автора может не совпадать с позицией «Реального времени».
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