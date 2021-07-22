День в истории: прощание с Гаязом Исхаки, театр-дворец «Останкино» и двойной теракт в Норвегии

Чем примечательна дата 22 июля

Сегодня, 22 июля, — Всемирный день мозга и Международный день бокса. В разные годы и столетия в этот день: в Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Останкино»; в Париже стартовали первые в мире автомобильные гонки; в Петербурге впервые испытали конку; при пожаре в Ясной Поляне сгорели рукописи Льва Толстого; на Москву совершили первый авианалет немецкие люфтваффе; основали Международный валютный фонд; Куба национализировала сахарные заводы США; в США объявили о самом крупном банкротстве; произошли теракты в Норвегии. В эту дату родились: русский царь первый из династии Романовых Михаил Федерович, русский историк, профессор Казанского университета Дмитрий Корсаков, австрийский биолог, основоположник генетики Грегор Мендель, немецкий физик Густав Герц, советский авиаконструктор, создатель реактивных самолетов Су Павел Сухой. Скончались итальянский художник Франческо Боттичини, архитектор Казанского университета Михаил Коринфский, татарский писатель Гаяз Исхаки, русский писатель Михаил Зощенко. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Родился профессор Казанского университета Дмитрий Корсаков, умер Гаяз Исхаки

22 июля 1843 года в Москве родился русский историк, профессор Казанского университета Дмитрий Корсаков. В Казань он приехал в 1856 году. Окончил историко-филологический факультет Казанского университета с золотой медалью в 1864 году. Служил в канцелярии Казанского губернского дворянского собрания, в учреждениях по крестным делам, был мировым посредником в Казанском и Царевококшайском уездах, состоялся губерным гласным. В 1872 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Меря и Ростовское княжество». В 1880 году Корсаков защитил докторскую диссертацию по теме «Воцарение Анны Иоанновны». С 1881 Дмитрий Корсаков работал профессором истории Казанского университета, где под его редакцией выходили университетские «Записки». В 1900—1905 годах был деканом историко-филологического факультета Казанского университета. В 1912 вышел в отставку. 26 мая 1919 года Дмитрий Александрович умер в Казани.

Фото wikipedia.org

170 лет назад, 22 июля 1851 года в Казани ушел из жизни архитектор, представитель позднего классицизма, зодчий, построивший комплекс зданий Казанского Университета, Михаил Коринфский. Родился в 1788 году в Арзамасе. В 1808 году Коринфский поступил в Петербургскую академию художеств, в архитектурный класс А. Н. Воронихина, окончив которую, получил звание художника 14-го класса. Практику проходил на строительстве Санкт-Петербургского Казанского собора, дома графа А. С. Строганова, дачи Зиновьева. В 1833 году Михаил Петрович возглавил Особый строительный комитет в Казани. Он возводил по своим проектам здания обсерватории, анатомического театра для учебного комплекса Казанского университета, разрабатывал планы фасада Арзамасского уездного училища.

22 июля 1954 года умер деятель татарского национального движения, писатель, издатель и политик Гаяз Исхаки. Известный публицист родился в 1878 году в д. Яуширма Чистопольского уезда (совр. с. Кутлушкино-Яуширма Чистопольского района РТ), был третьим ребенком в семье сельского муллы. Во время революции 1905-1907 годов Гаяз Исхаки возглавил татарское социалистическое движение «Таңчылар», получившее свое неформальное название от названия газеты «Таң йолдызы» («Утренняя звезда»). Она была крайне критична не только к царскому правительству, но и по отношению к умеренной либеральной татарской буржуазии и духовенству. В 1908 году Исхаки эмигрирует в Турцию, откуда ведет переписку с русским писателем Максимом Горьким, которая продолжалась вплоть до 1914 года. В 1903 году он написал свое нашумевшее произведение-антиутопию "200 елдан соң Инкыйраз» («Исчезновение через 200 лет»), где описывается гибель последнего татарина, умершего в Казани в 2103 году. Главной причиной конца татарской нации Исхаки считает нежелание татар идти в ногу со временем, крайний консерватизм, нежелание приобщаться к культуре русского народа. В 1919 году он окончательно уходит в политическую эмиграцию — уезжает из России и больше не возвращается. 22 июля 1954 года в возрасте 76-ти лет Гаяз Исхаки скончался в Турции, в Анкаре, а похоронен был на кладбище Эдернекапы (Стамбул).

Фото isxaki.com

22 июля 2011 года состоялась торжественная церемония закладки корпуса малого ракетного корабля проекта 21631 на Зеленодольском заводе им. Горького. Малый ракетный корабль проекта 21631 — второй серийный корабль, который построили на татарстанском предприятии. Головной корабль был заложен 27 августа 2010 года. Проект разработан специалистами Зеленодольского проектно-конструкторского бюро для Военно-Морского Флота России. Назначение таких кораблей — охрана и защита экономической зоны государства. Малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса «река-море».

22 июля 2011 года на острове-граде Свияжск открылось здание Речного вокзала. Его построили в Свияжске всего за год. Инвестором строительства выступало ООО ПСО «Казань». В этот же день к вокзалу причалил первый теплоход, на борту которого были ветераны предприятий, сдающих объекты на острове Свияжск — КАПО им.С.П.Горбунова, КМПО. Планировочное решение здания соответствует стилистике окружающей архитектуры, это достигается использованием характерных пропорций и элементов архитектуры XIX века.

Фото wikipedia.org

Испытание конно-железной дороги, день рождения авиаконструктора Павла Сухого

22 июля 1795 года в Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Останкино». В тот день там показали оперу И.Козловского на слова А.Потемкина «Взятие Измаила или Зельмира и Смелон». Театральная труппа состояла из крепостных графа и насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов. Ее репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов, в том числе произведения французских и итальянских композиторов — Гретри, Монсиньи, Паизиелло, Пиччини. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, которая впоследствии стала женой Шереметева. Сейчас Останкино — единственный в России театр XVIII века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения. Театр дошел до нас в виде бального зала «воксала» и до сих пор используется для постановки старинных опер и проведения камерных концертов.

22 июля в 1863 году на Невском проспекте состоялось первое испытание пассажирской конно-железной дороги. Эксперимент оказался удачным, и уже 27 августа «конка» перевезла первых пассажиров. Был создан маршрут «6-я линия — Конногвардейский бульвар — Адмиралтейская площадь». Новый вид транспорта стал настолько популярен, что за первый год «конка» перевезла около миллиона пассажиров. Вагон тянула одна или две лошади под управлением кучера, здесь были устроены деревянные скамьи для пассажиров, он двигался со скоростью 8-12 километров в час и вмещал около 40 человек. «Конка» была покрашена в синий цвет и имела один или два этажа. Второй этаж представлял собой открытую площадку со скамейкой. Проезд на нем стоил дешевле (две копейки вместо пяти).

Фото wikipedia.org

22 июля 1895 года родился авиаконструктор, создатель реактивных самолетов, сверхзвуковых истребителей Павел Сухой. Он появился на свет в селе Глубокое Виленской губернии (ныне город Глубокое Витебской области, Белоруссия) в семье сельского учителя. В 1916 году во время Первой мировой войны Павел Сухой был призван в армию. С 1925 года работал инженером-конструктором в отделе АГОС (авиации, гидроавиации и опытного строительства) в составе ЦАГИ, который в будущем стал основой конструкторского бюро Андрея Туполева. Участвовал в разработке самолетов Туполева И-4 (АНТ-5), И-14 (АНТ-31) и других. С апреля 1940-го по 1949 год был главным конструктором авиазавода №289, на базе конструкторского бюро которого выросло Конструкторское бюро П.О. Сухого (ныне — «ОКБ Сухого», филиал Публичного акционерного общества «Компания «Сухой»), одновременно с ноября 1940 года — директор этого завода. В 1942-1943 годах под его руководством был создан бронированный штурмовик Су-6. С 1949 года после того, как было расформировано его конструкторское бюро, Павел Сухой занимал должность заместителя главного конструктора в конструкторском бюро Андрея Туполева. В послевоенные годы под его руководством был разработан ряд серийных боевых машин, в числе которых истребитель Су-7 (со скоростью полета, вдвое превысившей скорость звука), истребители-перехватчики Су-9, Су-11 и Су-15, истребители-бомбардировщики Су-7Б (с лыжным и колесно-лыжным шасси для базирования на грунтовых аэродромах) и Су-17 (с изменяемой в полёте стреловидностью крыла), фронтовой бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, истребитель Су-27 (с успехом демонстрировавшийся на многих международных авиационных выставках) и другие.

Фото rostec.ru

Всемирный день мозга, двойной теракт в Норвегии

Всемирный день мозга отмечают ежегодно 22 июля. Он был учрежден Всемирной федерацией неврологии для повышения осведомленности широкой публики о важности здоровья мозга. Несмотря на многовековую историю исследования человеческого мозга, он по-прежнему таит в себе много загадок. Мы до сих пор не знаем всего потенциала, заложенного в нем. Ежегодно Федерация определяет тематику следующего года, которая будет преобладать на всех мероприятиях. Так, темой дня мозга в прошлом году была — мигрень, а в этом — болезнь Паркинсона.

Фото: Максим Платонов

22 июля также отмечают Международный день бокса. Праздник был торжественно учрежден в 2018 году Международной ассоциацией бокса. Считается, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н.э., когда кулачные бои впервые были включены в программу античных Олимпийских игр. В современном виде бокс зародился в Англии в начале XVIII века, а в с списке олимпийских видов спорта бокс с 1920 года. Причем в некоторых странах существуют собственные разновидности бокса — французский бокс во Франции, летхвей в Мьянме, Муай Тай в Таиланде.

127 лет назад, 22 июля 1894 года, в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования. Инициатором соревнований был главный редактор парижской газеты «La Petite Journal» Пьер Жиффар. Автомобильный пробег провели для демонстрации возможностей нового вида транспорта — самодвижущихся экипажей. Участникам предстояло пройти на своих машинах заданный маршрут — Париж-Руан — за 12 часов. В состязаниях принимали участие 46 участков: 29 были на автоомобилях с бензиновыми двигателями, 15 — с паровыми, а двое — с электрическими. Победителем состязаний стал Эмиль Левассор. Он без сменщика преодолел дистанцию пробега на своей 2-местной машине Panhard-Levassor («Панар-Левассор») за 48 часов 47 минут, со средней скоростью — 24,4 км/час.

Фото wikipedia.org

22 июля 2011 года в Норвегии произошел двойной теракт. Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий в центре норвежской столицы Осло, где находится канцелярия премьер‑министра. Мощность взрывного устройства, по оценкам специалистов, составила от 400 до 700 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатку заложили в автомобиль Volkswagen Crafter, припаркованный в нескольких метрах от входа в канцелярию премьер‑министра.



Через несколько часов мужчина в полицейской форме — этнический норвежец Андерс Брейвик — открыл стрельбу в молодежном лагере. В нем он собирался выстрелами напугать как можно больше людей и загнать их в воду, чтобы они утонули. Он стал убивать всех, кто встречался ему на пути, а раненых добивал контрольным выстрелом. Пытавшиеся спастись молодые люди в панике прятались под кроватями, выскакивали из окон и прыгали в озеро. Преступник расстреливал людей в течение полутора часов. При этом он с первых минут начала своей бойни ждал полицейских и бойцов отряда специального назначения «Дельта». Тогда террорист взял первый попавшийся мобильный телефон и сам позвонил в полицию, рассказав, кто он такой и что происходит на острове.



77 человек погибли и 151 были ранены. Брейвик сознался в убийствах, но отказался признать их преступлением. В суде он заявил, что его поступок был «вынужденной мерой», направленной на спасение Норвегии «от либеральных политиков, которые проповедуют мультикультурализм и привели Европу к засилью мусульман». Суд признал Брейвика вменяемым и виновным в совершении двух терактов и приговорил к максимальной в Норвегии мере наказания — 21 году заключения (срок может быть продлен, если власти решат, что Брейвик продолжает представлять опасность для общества). Он содержится в одиночной камере в тюрьме Ила. В его распоряжении печатная машинка, спортивные тренажеры, телевизор с DVD-проигрывателем и игровая приставка. В 2015 году его зачислили в университет Осло, где он в онлайн-режиме изучает политологию. Он может совершать ежедневные прогулки в тюремном дворе. При этом Брейвик неоднократно подавал жалобы на условия содержания в тюрьме.