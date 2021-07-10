Цитаты недели: Чулпан Хаматова — о том, почему представляется Машей, Володин о Путине, Путин — об М-12

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

О проблемах в общепите

Когда я бронирую столик в ресторане, я никогда не скажу, что Чулпан, потому что это будет 15 минут Султан, еще как угодно, и мы просто потратим много времени, я буду по буквам объяснять. Я говорю всегда, что меня зовут Маша — в «Старбаксе» и ресторанах, — везде, где я что-нибудь резервирую. Не знаю, почему Маша.

Известная актриса Чулпан Хаматова в интервью журналистке Галине Юзефович заявила, что не чувствует в себе «элемента инокультурности, чужеродности», а себя «иностранкой» в России из-за своих татарских корней не считает. Однако она нередко сталкивается с тем, что ее необычное имя вызывает у окружающих недоумение — из-за этого и представляется в ресторанах не Чулпан, а Машей.



О дороге на родину

[Трасса Москва — Казань] — очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что Марат Шакирзянович до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да? Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?

Такой вопрос президент России Владимир Путин на этой неделе задавал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Тот заверил — обязательно доведет. И до Казани, и дальше.



О погоде

Из-за того, что на Захарова будем «наезжать», дождя не будет. В прошлом году урожай был, так про Захарова никто не вспоминал. А сейчас [засуха], так все налетели.

Так президент Татарстана Рустам Минниханов защищал главу Гидрометцентра РТ Сергея Захарова от нападок депутатов Госсовета на заседании республиканского парламента. Те были недовольны, что аномальная жара не фигурировала в долгосрочных прогнозах, а также тем, что в пяти районах республики режим ЧС из-за жары не вводили (Захаров отвечал, что решение об этом принимал не он, а руководство уровнем выше).



О потопах...

Это аномалия, и такие аномалии, к сожалению, мир ни в одном городе еще не придумал, как ликвидировать. Другое дело, некоторые борются с этим неделю и больше, а нам удается восстановить в течение нескольких часов.

Так мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал затопление Казани после прошедшего на прошлой неделе ливня. Он отметил, что аномально высокая температура привела к грозам и обильным осадкам — за час выпала двухнедельная норма.



...и о причинах потопов..

Для того чтобы республиканское правительство включилось в этот процесс, город должен подать соответствующую заявку и пройти процедуру. Ответ «нет денег», который звучит от городских властей, конечно, удобный, но неправильный. Если ссылаться на то, что нет денег, проблема, конечно, не решится.

Казанские ливневки, которые не справились с очередным дождем, уже стали притчей во языцех. На муниципальном уровне проблему пока решить не удалось, журналисты поинтересовались у руководителя пресс-службы президента Лилии Галимовой: может быть, подключится республика? Выяснилось: городу вроде бы нужно просто попросить, но это, видимо, не так просто.



О «хорошем отдыхе»

Штамм «дельта» — это хороший отдых на Мальдивах. Это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70—90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты.

Так глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова отвечала журналистке Наиле Аскер-заде на вопрос о том, откуда в России появился штамм коронавируса «дельта», который отличается повышенной заразностью. А есть еще и «дельта плюс» — его случаи зафиксированы в России, но распространения не получили.



О Путине

Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн.

Россия при президенте Владимире Путине будет еще сильнее, поэтому нужно сделать все, чтобы он как можно дольше оставался главой государства. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также Володин заверил: у него самого амбиций стать главой государства никогда не было.



Об уходе

Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковым о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России. Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира — 2022.

Спортивная новость недели — уход Станислава Черчесова с поста тренера сборной России после провала на Евро-2020. Причем еще на итоговой пресс-конференции после вылета сборной с чемпионата Черчесов заявлял: уходить и «бросать команду» не планирует. Вопрос по Евро даже поднимался на прямой линии с Путиным — тот отвечал, что не нужно корить наших футболистов за проигрыш, но «кадровые решения» после этого должны быть.



Об отмене ЕГЭ

Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять.

Отмена ЕГЭ не обсуждается, однако Рособрнадзор готов вносить изменения в порядок проведения экзамена, заявил во вторник глава ведомства Анзор Музаев. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство готово рассмотреть альтернативные ЕГЭ механизмы оценки знаний школьников, однако они должны быть объективными и независимыми.



О плохих сочетаниях

Жара и COVID — это очень плохое сочетание. Если нетяжелый COVID, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов.

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что жаркая погода ухудшает течение коронавируса. Жара выше 30 градусов сейчас наблюдается во многих регионах России, в том числе и в Татарстане.

