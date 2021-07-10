Цитаты недели: Чулпан Хаматова — о том, почему представляется Машей, Володин о Путине, Путин — об М-12
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О проблемах в общепите
Известная актриса Чулпан Хаматова в интервью журналистке Галине Юзефович заявила, что не чувствует в себе «элемента инокультурности, чужеродности», а себя «иностранкой» в России из-за своих татарских корней не считает. Однако она нередко сталкивается с тем, что ее необычное имя вызывает у окружающих недоумение — из-за этого и представляется в ресторанах не Чулпан, а Машей.
О дороге на родину
Такой вопрос президент России Владимир Путин на этой неделе задавал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Тот заверил — обязательно доведет. И до Казани, и дальше.
О погоде
Так президент Татарстана Рустам Минниханов защищал главу Гидрометцентра РТ Сергея Захарова от нападок депутатов Госсовета на заседании республиканского парламента. Те были недовольны, что аномальная жара не фигурировала в долгосрочных прогнозах, а также тем, что в пяти районах республики режим ЧС из-за жары не вводили (Захаров отвечал, что решение об этом принимал не он, а руководство уровнем выше).
О потопах...
Так мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал затопление Казани после прошедшего на прошлой неделе ливня. Он отметил, что аномально высокая температура привела к грозам и обильным осадкам — за час выпала двухнедельная норма.
...и о причинах потопов..
Казанские ливневки, которые не справились с очередным дождем, уже стали притчей во языцех. На муниципальном уровне проблему пока решить не удалось, журналисты поинтересовались у руководителя пресс-службы президента Лилии Галимовой: может быть, подключится республика? Выяснилось: городу вроде бы нужно просто попросить, но это, видимо, не так просто.
О «хорошем отдыхе»
Так глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова отвечала журналистке Наиле Аскер-заде на вопрос о том, откуда в России появился штамм коронавируса «дельта», который отличается повышенной заразностью. А есть еще и «дельта плюс» — его случаи зафиксированы в России, но распространения не получили.
О Путине
Россия при президенте Владимире Путине будет еще сильнее, поэтому нужно сделать все, чтобы он как можно дольше оставался главой государства. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также Володин заверил: у него самого амбиций стать главой государства никогда не было.
Об уходе
Спортивная новость недели — уход Станислава Черчесова с поста тренера сборной России после провала на Евро-2020. Причем еще на итоговой пресс-конференции после вылета сборной с чемпионата Черчесов заявлял: уходить и «бросать команду» не планирует. Вопрос по Евро даже поднимался на прямой линии с Путиным — тот отвечал, что не нужно корить наших футболистов за проигрыш, но «кадровые решения» после этого должны быть.
Об отмене ЕГЭ
Отмена ЕГЭ не обсуждается, однако Рособрнадзор готов вносить изменения в порядок проведения экзамена, заявил во вторник глава ведомства Анзор Музаев. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что министерство готово рассмотреть альтернативные ЕГЭ механизмы оценки знаний школьников, однако они должны быть объективными и независимыми.
О плохих сочетаниях
Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что жаркая погода ухудшает течение коронавируса. Жара выше 30 градусов сейчас наблюдается во многих регионах России, в том числе и в Татарстане.
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