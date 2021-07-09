Минтимер Нугманов: «Про нас говорят комитет шариков-фонариков — я не согласен»

Новый рулевой казанской молодежи — о первых буднях на посту, пешей Профсоюзной в выходные и субботниках-вечеринках

Не согласен называть свое новое место работы «комитетом шариков-фонариков» или «агентством праздников» казанский блогер и с недавнего времени чиновник Минтимер Нугманов. Новый шеф Комитета по делам детей и молодежи в прямом эфире аккаунта мэрии рассказал о ближайших планах и задачах, ответил на острые вопросы, волнующие молодых казанцев. В ходе разговора затронули проблемы растущей молодежной преступности, несанкционированных свалок и антиковидных ограничений. «Реальное время» приводит выдержки из большой беседы.

Без мнения молодых казанцев — никак

Куда вообще идет молодежная политика, как она будет развиваться в ближайшие годы — мы здесь для того, чтобы собрать мнения.



Понимание, куда мы должны двигаться уже есть, но без мнения молодых казанцев мы никак не сможем с этим определиться. Самое первое, чем я начал заниматься в должности — я начал знакомиться с работой внутри: с коллегами, с комитетами, с министерствами. Не все оказалось так однозначно, как мне думалось ранее, но тем оно и интересней — это вызов.

Комитет шариков-фонариков — я с этим не согласен

Наша цель — делать крутые проекты, чтобы рассказать жителям Казани, что есть такой Комитет по делам детей и молодежи, чем мы вообще занимаемся, проекты.

Про нас еще говорят, что мы комитет шариков-фонариков, агентство праздников. Я с этим не согласен. Уже несколько дней, например, я занимаюсь не тем, что обсуждаю с коллегами, как можно фестиваль провести, а мы ходим по стройкам — ботинки все в пыли. Это работа, которой тоже нужно заниматься, есть серьезные вещи. Мы встречаемся с подрядчиками, советуемся с ними: как лучше сделать, как безопасно, современно, круто провести ремонт на молодежных объектах.



Уже несколько дней, например, я занимаюсь не тем, что обсуждаю с коллегами, как можно фестиваль провести, а мы ходим по стройкам — ботинки все в пыли

Любой желающий может прийти поговорить

Открытость, принцип инициативности, принцип взаимодействия — это три основных принципа.



Хочется, чтобы комитет был как можно более открытым, доступным для молодежи. Молодежь должна понимать, что любой желающий может записаться на прием, прийти пообщаться, поговорить, чай попить и придумать какой-то новый проект, обсудить проблему, запрос, что можно сделать, чтобы это решить — хоть чуть-чуть изменить в лучшую сторону то, что происходит в жизни молодежи в нашем городе.

О проектах в текущем году



Наследие Комитета по делам детей и молодежи большое — очень много различных праздников, крупных мероприятий, которые стали уже знаковыми, мы не должны их сокращать, закрывать, мы должны их приумножить и предлагать какие-то свои инициативы.



План мероприятий есть, но прежде чем организовывать крупные мероприятия, мы должны понимать, какие инструменты имеем, чтобы сделать все правильно в рамках закона и привлечь молодежь. Подробности — чуть позже.

Портал для поиска работы «без блата»

В ближайших планах — создать совет амбассадоров, обсудить необходимость создания портала поиска вакансий для молодых казанцев, у которых нет опыта, нет, как мы это говорим, «блата». Хочется создать для таких людей площадку, чтобы они могли трудоустроиться, получать опыт, знания, навыки.



Про вакцинацию: лежать под ИВЛ — хорошего мало



Я переболел, лежал в больнице под ИВЛ, поражение легких до 50%. Хорошего мало.



Сейчас, если бы мне врачи разрешили, я бы пошел и привился. Я планирую это сделать, как только позволит здоровье и после консультации с врачами.

Я читал независимое исследование, и в 99,9% случаев вакцина спасает. Есть примеры, что люди все равно заболевают, но заболевают они с гораздо меньшими последствиями, чем если бы прививки не было. Есть вариант: уехать жить на острове. Но кому это подойдет? Мне не подходит.

«Яңа Сабантуй-2» и другие праздники

Недавно проходил молодежный фестиваль «Яңа Сабантуй» при поддержке КДДМ, мэрии — невероятно крутой формат, вечерний сабантуй для молодежи.



Много народу не получилось собрать из за ковида. В следующем году мы также очень хотим повторить — сделать «Яңа Сабантуй». Если есть желание участвовать в организации — с удовольствием с вами поработаем.

Музыка — дело вкуса

Niletto пригласили в Казань, но он поет под фанеру, — пожаловалась зритель эфира. Зачем вы его приглашаете?

Говорить о том, что какой-то музыкальный исполнитель хорош, а какой-то плох, не приходится — это дело вкуса.

На каждого исполнителя найдется свой слушатель. Творчество оно или нравится, или нет.

Молодежные субботники-вечеринки

Зритель обратил внимание на мусор около бывшего ресторана «Парус»

— Что тут можно сделать? Нужно думать: больше урн? больше контроля? больше пропаганды?

Один из зрителей предложил организовывать больше субботников.

— Мне ваша инициатива нравится. Субботники. Есть идея, почему бы их не сделать более молодежными, более современными — поставить колонки, диджея, сделать мини-фестиваль, мини-вечеринку в хорошем смысле этого слова. Чтобы было так: ты пришел, у себя «на районе» убрался и после этого все отпраздновали и классно провели время. Это неплохая история, мне кажется.

Это моя боль. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы на массовых мероприятиях перестали мусорить? Я убежден, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят.

Зрители предложили также вводить штрафы за разбрасывание мусора.

— Думаю, это хорошая идея. К сожалению, только когда дело доходит до штрафов, до ответственности, люди начинают больше думать.

Об инициативе запретить кальян

Кальян — это вредная привычка, от которой нужно избавляться. Но запрещать — это не очень эффективно. Круто показать альтернативы: спорт, музыка, творчество, шахматы, наука — вовлечь людей именно в эти занятия. Тогда люди поймут, что действительно, кальян можно отложить, а всем остальным заниматься — тем, что будет не вредить здоровью, а его укреплять: ментальное, духовное, физическое развитие.

А вообще вредных привычек много: какие-то создавать сплетни, писать гадости в интернете, алкоголь. Это все вредно и разрушает.



К сожалению, только когда дело доходит до штрафов, до ответственности, люди начинают больше думать.



«Раздражаюсь, когда едут пацаны на «тазах»



Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Мы должны друг друга уважать. Всегда.



Я очень сильно раздражаюсь, когда едут пацаны, как это говорится, на «тазах» и слушают громкий рэп. Рэп — это хорошо, но когда его слушают и это никому не мешает. Можно и Чайковского слушать очень громко — это тоже может кого-то беспокоить. Было бы здорово, если бы это можно было как-то ограничить.

Мероприятия для особенной молодежи



Вы считаете, что таких мероприятий нужно больше?

Нужно подумать над тем, нужно ли это детям — не будет ли это их смущать, беспокоить.

Нужно понимать, что тут есть тонкости и особенности, обсудить это с психологами: можно ли и нужно ли это делать. Если есть такая потребность, то, конечно, нужно делать.

Рэп — это хорошо, но когда его слушают и это никому не мешает. Можно и Чайковского слушать очень громко — это тоже может кого-то беспокоить. Было бы здорово, если бы это можно было как-то ограничить

Закрыть клубы?

Большая часть молодежи будет не рада такому решению. С другой стороны, в клубах можно и нужно соблюдать все предписания Роспотребнадзора, врачей: ходить в масках, соблюдать дистанцию. Это все очень сильно нас бы спасло от заболеваний.

А мешать людям отдыхать в установленном законом порядке, на мой взгляд, не стоит, потому что люди сами должны выбирать, как они отдыхают, но, конечно, не мешая другим. Это очень важно.

Пешеходная Профсоюзная

Также поступило предложение сделать ул. Профсоюзную в выходные пешеходной.

Вопрос неоднозначный. В режиме дискуссии нельзя поставить печать и решение опубликовать. Нужно разговаривать, обсуждать как плюсы, так и минусы.

Подросткам нечем заняться после школы, залипают в интернете



У нас есть подведомственная организация — клуб «Подросток» — сеть из 64 заведений во всем городе. Там можно много чему научиться, и это можно сделать бесплатно.



То, что молодежь сидит постоянно в телефонах — это проблема не только Казани, но и всего современного мира.

С 1 сентября 2021 года в клубе «Подросток» планируется открытие новых направлений для подростков и молодежи, в том числе smm, блогинг, копирайтинг, сторимейкинг. Можно сидеть в телефоне просто залипать, а можно сидеть в телефоне и осваивать новую профессию. Есть направление ивент — организация, координация мероприятий, радиоведущий, ведущий стримов. Молодежное объединение по мастерству публичных выступлений — подготовят спикеров профи. Продолжится развитие технических направлений: робототехника, авиамоделирование, радиоэлектроника, ремесленные направления: столярное, кожевенное, гончарное, швейное дело. Ребенок может там получать новые навыки, знания и знакомства, что немаловажно.

Что делать с социально-неблагополучной молодежью



Это самый сложный пласт молодежи, которая не идет на контакт, не хочет ничего менять в своей жизни, но это не значит, что это с нас какую-то ответственность снимает. Мы должны думать, как с ними выходить на связь, как разговаривать, чтобы друг друга слышать. Есть идея создать много информационного фона, чтобы узнали, что за комитет такой — по делам детей и молодежи, заинтересовать.

Сейчас мы активно занимаемся знакомством, пиаром — рассказываем, что мы делаем, это очень важно, чтобы вовлечь как можно больше людей.



Молодежные ОПГ

Проблема группировок состоит в том, что детям, которым не хватает внимания от родителей, любви, тепла, внимания, они теряют ориентиры, а им нужны сильные ориентиры, они находят их в лице старших товарищей. К сожалению, они часто попадают под влияние людей, которые ведут свою деятельность вне рамок закона. Нужно, чтобы на детей оказывали влияние мощные тренеры, сильные педагоги, вожатые в лагерях.



Можно сидеть в телефоне просто залипать, а можно сидеть в телефоне и осваивать новую профессию

Мероприятия с иностранными студентами



Мы не делим людей на казанцев и неказанцев — не важно, где вы родились. Если вы в Казани и вы — молодежь, мы с вами должны работать при условии, что вы этого хотите.

Если у вас есть инициатива по работе с иностранными студентами — предлагайте. Недавно в Комитете по делам детей и молодежи была встреча с представителями союза иностранных студентов, задавали вопросы. Мы их зафиксировали и ведем работу в этом направлении.



Бесплатные кружки и секции по плаванию в Казани

Кружки по плаванию в бассейнах есть в «Триумфе», «Ватане», «Акчарлаке», «Акбуре». В сентябре будет отбор. Советуют приводить детей до 7 лет.



Разведенные супруги с детьми



Это сложная болезненная тема. У нас есть подведомственная организация в центре доверия, где оказывается психологическая помощь, действует служба медиации, служба восстановления детско-родительских отношений. Это бесплатно. Можно звонить по телефону 277-00-00 — если вас что-то беспокоит, вы хотите выговориться, получить совет.

Чем помочь молодежи Казани



Вы можете помочь в любой форме, в которой удобно: это может быть устройство в Комитет по делам детей и молодежи — нам всегда нужна свежая кровь, либо вы можете приходить с инициативами.

Главный критерий соискателей на вакансии КДДМ — большое желание работать.

