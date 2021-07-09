Насколько безопасны Олимпийские игры во время новой волны коронавируса в Токио?

Ученые опасаются, что с иностранцами в Японию проникнут опасные штаммы, а домой спортсмены увезут новые инфекции

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Ровно 2 недели остается до начала Олимпийских игр в Токио, а безопасность их проведения в условиях пандемии коронавируса до сих пор под вопросом. В Японии сейчас вновь растет количество заболевших, и страна Восходящего солнца рискует пережить пятую волну ковида. Какую угрозу для самих японцев и других стран с возвращением спортсменов несут в себе ОИ, в своей статье для международного издания The Conversation пишут ученые Университета Виктории: профессор глобального здравоохранения и директор Института Митчелла Максимилиан де Куртен и профессор международного спортивного бизнеса, руководитель группы «Спорт Бизнес Инсайтс» Ганс Вестербик. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Когда иностранцы уезжают, они «забирают» инфекции обратно в свои страны»



До Олимпийских игр в Токио осталось меньше трех недель. И давление на Международный олимпийский комитет (МОК) оказывается весьма сильное.

Япония как раз выходила из своей четвертой волны COVID-19, где ежедневно регистрируется около 1 400 новых случаев, но сейчас количество заболевших снова растет. И это может превратиться в пятую волну.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, игры продолжатся. Ограниченное количество местных зрителей будет допущено к площадкам, заполненным до 50%. Это означает, что 10000 зрителей постоянно сидят в масках, а еще им запрещено кричать и подбадривать спортсменов.

Ожидается, что накануне игр в Японию прибудут около 90 000 мировых спортсменов, фанатов и журналистов. И почти наверняка некоторые из них привезут с собой коронавирус.

Даже полная вакцинация и тестирование на вирусы перед отъездом не предотвратят этого, как показал недавний случай COVID у одного из членов команды из Уганды. Теперь спортсмен из этой команды, который также прошел вакцинацию перед отъездом, заразился очень опасным вариантом «Дельта».

Даже полная вакцинация и тестирование на вирусы перед отъездом не предотвратят завоза коронавируса. Фото: mos.ru

Тогда вопрос заключается в том, как гарантировать, что те, кто заносит вирус в Токио, не распространят его среди других спортсменов и членов вспомогательной бригады и, следовательно, не распространят его среди населения Японии, которое в основном остается не вакцинированным.

В настоящее время только около 23% населения Японии получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. И это несмотря на недавнее увеличение количества вакцин за последние 2 месяца.

Такой низкий охват недостаточен для защиты населения. Это также ниже показателей вакцинации в Азии и Австралии.

Также есть опасения, что, когда иностранцы уезжают, они «забирают» инфекции обратно в свои страны.

Организаторы игр в Токио заинтересованы в распространении вакцины, чтобы оказать влияние на людей, участвующих в играх. Но они не предоставляют подробностей о том, как они могут гарантировать, что две дозы вакцины будут введены с необходимой задержкой между первой и второй дозами.

Также нет подробностей о том, включены ли в планы вакцинации персонал, водители, работники СМИ и более 110 000 волонтеров, которые могут контактировать с прибывающими участниками.

Передача вируса воздушно-капельным путем

Вернемся к основной проблеме: как предотвратить распространение среди участвующих спортсменов.

Один из трудных уроков, который усвоила Австралия, — это распространение вируса через мельчайшие жидкие частицы в карантинных отелях, заражение других людей через коридоры, в ситуации, когда люди даже не вступают в прямой или тесный контакт друг с другом.

Олимпийские жилые и тренировочные объекты в Токио были спроектированы и построены до COVID-19. Фото: wikipedia.org

Эти очень мелкие частицы могут в достаточной степени передавать инфекцию людям, находящимся на расстоянии более 2 метров, а в некоторых случаях людям, которые прошли через это пространство вскоре после того, как заразившийся человек покинул место.

Как и в случае с австралийскими карантинными отелями, которые не предназначены для защиты от распространения заболевания воздушно-капельным путем, олимпийские жилые и тренировочные объекты в Токио были спроектированы и построены до COVID-19. Таким образом, они также не предназначены для предотвращения передачи инфекции.

А еще, презервативы...

Это может показаться дерзкой статистикой, однако планировалось, что на Играх в Токио будут розданы около 160 000 бесплатных презервативов.

Хотя презервативы раздавались на прошлых играх, на этот раз сообщение о «безопасном сексе», казалось, противоречило инструкциям для спортсменов «избегать ненужных форм контактов».

Несмотря на заверения, что эти презервативы предназначались для использования после игр, когда спортсмены возвращаются домой, а не во время самой Олимпиады, попробуйте сказать это спортсменам, находящимся через зал друг от друга в Токио. Олимпийская деревня могла бы стать круглосуточной площадкой сверхраспространения короновируса.

Теперь токийские организаторы заявляют, что будут раздавать презервативы, когда спортсмены покидают игры, а не во время их проведения. Возможно, это реальный способ предотвратить COVID на Олимпийских играх. Однако участники по-прежнему смогут распивать алкоголь в своих комнатах. Посмотрим, как это повлияет на социальное дистанцирование.

Трудно утверждать, что даже третья и самая последняя версия инструкции МОК, которая инструктирует спортсменов и официальных лиц о том, как наслаждаться безопасными играми, не позволит человеческой природе взять верх.

Теперь токийские организаторы заявляют, что будут раздавать презервативы, когда спортсмены покидают игры, а не во время их проведения. Фото: facebook.com

Незавершенная работа

Правила о том, что спортсмены и официальные лица могут и не могут делать на играх, чтобы ограничить распространение COVID-19, постоянно пересматриваются.

Исследователи и ученые резко критиковали предыдущую версию методички МОК как не основанную на строгой с научной точки зрения оценке рисков. Они говорят, что не учли, как происходит заражение коронавирусом, факторы, способствующие заражению, и какие участники могут подвергаться наибольшему риску, включая некоторых участников Паралимпийских игр. Мы пока не знаем, что они думают об обновленной версии.

Токийские игры продолжаются. Бренд Олимпиады не может себе позволить не провести игры. Но сопутствующий ущерб, вероятно, будет значительным.