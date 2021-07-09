Бизнес-аккаунт дня: челнинские производители кухонной мебели

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 105-я

Согласно статистике, россияне стараются обновить кухонную мебель раз в 5—10 лет. Среди мебельных фирм высокая конкуренция, тем не менее бизнес считается доходным. Более 10 лет на рынке работает челнинская компания «Комфорт на кухне». Год назад фирма завела бизнес-аккаунт в «Инстаграме». Советы по его ведению и продвижению в соцсети в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

От кухни до детской комнаты

Заказы на изготовление кухни от жителей Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги сотрудники фирмы «Комфорт на кухне» принимают с 2010 года. Сегодня на ее счету сотни обустроенных кухонь и гостиных. Расширились и ассортимент мебели, и география клиентов — компания работает с заказчиками со всего Татарстана.

Помимо кухонной мебели, выполненной в различном стиле, цвете и функциональном наполнении, мастера изготавливают различную корпусную мебель для коридоров, спален, шкафы-купе, гардеробные, мебель для детских комнат. Определиться с различными параметрами при выборе модели или дизайна, а также материала, из которого будет выполнен тот ли иной предмет, заказчикам помогает дизайнер.

Сегодня аналитический разбор бизнес-профиля выполнила команда SMM-агентства из Ульяновска Social lift, которое уже 8 лет работает на рынке digital-услуг, а в списке его проектов бренды с мировым именем, крупные предприятия и финансовые компании.



Хороший тон бизнес-аккаунта — минимальное количество подписок

Название аккаунта comfort_na_kuhne не транслирует то, что вы производите и где, а это важно. Ваше название аккаунта, скорее, подходит для тематического паблика про уют в доме. Рекомендуем заменить название.

Имя аккаунта. В целом оно соответствует тематике и отражает ключевые запросы. С таким именем ваш профиль достаточно просто можно найти по целевому запросу.

Аватарка. По той, что у вас имеется, понятно, чем вы занимаетесь. Но если вы захотите развиваться как бренд, то рекомендуем сделать собственный логотип, название, слоган и так далее.

Био. Хорошее описание, правильно расставлены акценты, ничего лишнего.

Ссылка в описании. Хорошо, что есть подводящий текст к переходу по ссылке WhatsApp. Но мы рекомендуем использовать Taplink, где можно дать пользователям, например, ссылку на сайт, другие соцсети. Также в Taplink стоит добавить ваши акции и преимущества, возможные способы связи с вами и другие полезные для ваших клиентов материалы.

Архивы сторис. В них указана основная информация, и это хорошо. Ниже можете ознакомиться с примерами архивов сторис.

Подписчики/подписки. Для бизнес-аккаунта компании хорошим тоном считается минимальное количество подписок — 20% от общего числа подписчиков. В данном случае соотношение составляет 19%. Это хорошо, рекомендуем следить за процентным соотношением и не превышать его.

Раздел «Отметки». Сейчас у вас отсутствуют отметки. Данный раздел доступен всем пользователям, поэтому за ним нужно следить — построить план по увеличению количества отметок и рекомендаций от реальных пользователей. Это можно сделать самому, отметив рабочий аккаунт в посте на личном профиле, а также привлечь к процессу ваших сотрудников, клиентов и партнеров. В дальнейшем нужно уделять внимание этому разделу и удалять спам.

IGTV несет в себе пользу для бизнеса

Новый раздел в Instagram «Путеводители или гайды». Этот раздел у вас вообще отсутствует. Гайд — это подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Объединяйте между собой публикации, посвященные одной теме. Можете объединить, например, публикации «Подборка фото». Другие примеры:

IG TV. На данный момент этот раздел тоже отсутствует. Необходимо поставить себе в задачи его создание и оформление. Используйте его с большей пользой для вашего бизнеса: показывайте видео процесса, проводите прямые эфиры, транслируйте свою экспертность. Пример:

Контент. Содержательное наполнение профиля у вас выполнено прекрасно — аудитории предоставляется нужная и интересная информация. Тексты оформлены хорошо. Видна ваша работа и над визуальной составляющей профиля, но все еще есть над чем работать. Визуально профиль пока еще выглядит не очень гармонично, старайтесь делать светлые фотографии хорошего качества, которые выгодно продемонстрируют ваши кухни. Примеры оформления:

Контент не ради контента, а для решения конкретной задачи

Стоит отметить, что у вас очень низкий процент вовлеченности. Для такого количества подписчиков активность в профиле довольно низкая. Для увеличения вовлеченности рекомендуем использовать следующие инструменты:

Лидеры мнений или блогеры (тематические и те, аудитория которых схожа с вашей) — это важный инструмент продвижения. Огромное количество подписчиков следит за тем, что покупает значимое для них лицо, его мнение по многим вопросам является решающим. Таргетированная реклама. Конкурсы.

Для более точной стратегии продвижения вашего аккаунта проанализируйте конкурентов как прямых, так и косвенных. Например: вот, вот и вот.



Рынок производства кухонь Татарстана достаточно крупный, конкурентов много. Выделите ваши сильные и слабые стороны (со стороны производства и не только), ваши возможности и угрозы. Поставьте перед собой четкие задачи, например:

повысить узнаваемость вашего бренда.

показать преимущества заказа именно у вас.

увеличить количество обращений на замер кухни/консультации за счет подключения таргетированной рекламы.

Вы должны делать контент не ради контента, а для решения конкретной задачи.

Обратная связь. Когда процент реальных комментариев станет выше, мы рекомендуем отвечать на положительные отзывы, не оставлять вопросы о цене открытыми (как это делают ваши конкуренты). Старайтесь содержательно отвечать на комментарии, не ограничиваясь «спасибо», лайком или эмодзи, важно вывести клиента на диалог. Если вдруг когда-нибудь будет негатив, то старайтесь работать с ним, а не удалять такие комментарии.