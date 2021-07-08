История с Кристианом Эриксеном ничему не научила ВАДА?

Татарстан лишается шансов на медаль Олимпиады, а спортсмены умирают

Два гребца из состава олимпийской сборной России уличены в приеме запрещенных веществ, из-за чего могут пострадать остальные члены экипажа четверки парной, включая казанского гребца Артема Косова. Причем с ним подобная история перед олимпиадой повторяется уже второй раз подряд. Подробности — в материале «Реального времени».

Откуда мельдоний?

Новость о том, что сразу два российских гребца Никита Моргачев и Павел Сорин отстранены от олимпийского старта из-за наличия в их крови мельдония, взорвала интернет и вызвала бурю возмущения в спортивном сообществе. Их исключение из олимпийского состава может прямым образом сказаться на еще двух членах экипажа, среди которых был казанский гребец Артем Косов.

Наличие мельдония в допинг-пробах 40-летнего Моргачева и 26-летнего Сорина было обнаружено еще в середине июля, когда спортсмены сдавали допинг-тест на тренировочном сборе в Греции. Даже с учетом того, что необходимо проведение повторного теста, назначенный на 8 июля, спортсменов оперативно вывели из состава олимпийской команды, который отправился в начале июля на предстартовый сбор в Японию. Сложность заключалась в том, что олимпийские лицензии изначально завоевали только семь спортсменов, собственно, члены экипажа четверки парной, куда входили Моргачев и Сорин, а также Николай Пименов и гребец из Казани Артем Косов, плюс одиночник Александр Вязовкин, и гребцы экипажа двойки парной Илья Кондратьев и Андрей Потапкин. Но правила разрешают замену до половины членов экипажа, то есть, у тренерского штаба был вариант с заменой на Никиту Еськина и Александра Матвеева. Правда, тут следует учесть, что 21-летний Еськин сейчас на сборах в подмосковной Рузе, а 20-летний Матвеев и вовсе на молодежном чемпионате мира в чешском Рачице, соревнуясь в составе другого экипажа. То есть, о какой-либо слаженности работы созданной наспех четвёрки говорить просто не придётся, хотя синхронность гребли — это одна из фундаментальных частиц успеха.

Наличие мельдония в допинг-пробах 40-летнего Моргачева и 26-летнего Сорина было обнаружено еще в середине июля, когда спортсмены сдавали допинг-тест на тренировочном сборе в Греции. Фото: old.iflscience.com

Косов уже лишался шансов на олимпийскую медаль

Пять лет назад такое уже происходило, причем, всё с теми же Косовым и Моргачевым, которому теперь грозит дисквалификация. Они ранее соревновались в экипаже четвёрки парной, где помимо них был олимпийский чемпион Сергей Федоровцев и Владислав Рябцев. Выиграли этап Кубка мира в апреле 2016-го, будучи кандидатами на медали олимпийского Рио, но Федоровцева до Олимпиады не допустили, поскольку обнаружили у него триметазидин. Для понимания — это препарат для поддержания сердечной мышцы, производимый во Франции. Триметазидин, аналог всем известного мельдония, был внесён в число запрещенных препаратов чуть ранее. За его использование отстраняли знаменитого китайского пловца Сунь Яна, получившего дисквалификацию на три месяца, причем, это был период, когда соревнования вообще не проводились, а Федоровцева наказали на четыре года, по сути, завершив его карьеру. И да, это папа той самой Арины Федоровцевой, экс-волейболистки «Динамо-Казань», которая сейчас едет на Олимпиаду в составе сборной России.

Олимпиада в Рио запомнилась полным отстранением российских тяжелоатлетов, практически полной дисквалификацией легкоатлетов (выступала одна Дарья Клишина), и тем, что в академической гребле были допущены только шесть спортсменов из 28 отобравшихся. В итоге Косов и Моргачев стартовали с Владиславом Рябцевым и Антоном Заруцким в наспех созданном экипаже, ранее гонявшим в четверке парной, а на Олимпиаде пересевшим в четвёрку распашную, по сути, другую спортивную дисциплину. Тем не менее, квартет пробился в полуфинал, заняв десятое итоговое место на Олимпиаде. Понятно, что это не удовлетворило амбиции 30-летнего казанца Косова.

Что надо сделать?

Во-первых, успокоиться и попытаться разобраться. Это, кстати, мало кто хочет делать. Довелось посмотреть сюжет одной из телекомпаний, которые новость о запрещенных веществах в крови Моргачева и Сорина, выступающих в академической гребле, сопровождали кадрами из гребли на байдарках и каноэ, совсем другого, хоть и родственного вида спорта.

Далее необходимо понять, откуда взялось в допинг-пробах наличие мельдония? Если удастся доказать попадание мельдония в организм через пищевые добавки, то еще остаётся шанс, чтобы оспорить решение о временном отстранении спортсменов.

«Прямо сейчас» весь мир ужаснулся, едва не став свидетелем смерти в прямом эфире, от которой спасли лидера футбольной сборной Дании Кристиана Эриксена. Фото Reuters

Хотя одна только история с футболистом сборной Дании Кристианом Эриксеном ставит под сомнение обоснованность внесения сердечных препаратов в число запрещенных веществ. Надо понимать, что ни триметазидин, ни мельдоний изначально не являются допингом, и были введены в число запрещенных веществ в начале и середине нулевых. А также понимать и помнить, что в период подготовки к олимпийским стартам умирает уже третий спортсмен высокого класса. В 2008 году умер четырехкратный олимпийский чемпион Дьердь Колонич из Венгрии, гребцу на момент смерти было всего 36 лет. В 2012 году скончался чемпион мира и двукратный чемпион Европы Александер Дале Оен, и норвежскому пловцу тогда было 26. В этом году ушел из жизни 26-летний гребец Филиппо Монделли, чемпион мира и двукратный чемпион Европы из Италии. В той же гребле прямо на этапе Кубка мира в Польше умер греческий спортсмен Андреас Килигкардис. Все достаточно логично, поскольку в подготовительный период интенсивность тренировочного процесса возрастает, спортсмены получает нагрузку в несколько раз превышающую ту, с которой им предстоит встретиться во время стартов.

«Прямо сейчас» весь мир ужаснулся, едва не став свидетелем смерти в прямом эфире, от которой спасли лидера футбольной сборной Дании Кристиана Эриксена. Ранее сердечная недостаточность уже унесла жизни футболиста Шалвы Апхазаву, хоккеистов Сергея Жолтока и Игоря Мисько, Жертвами смертельных сердечных приступов во время игр и тренировок футболисты стали Антонио Пуэрта, Миклош Фехер, Марк-Вивьен Фоэ, Кэтэлин Хэлдан. Хоккеисты Игорь Антосик, Вячеслав Безукладников, Александр Кревсун, Алексей Черепанов. После инсульта скончался ватерполист «Синтеза» Денис Живчиков, а от инфаркта миокарда ушел из жизни его партнёр по команде Владислав Тимаков, Это далеко не полный список, и решение ВАДА о внесении сердечных препаратов в список запрещенных веществ только увеличивает число жертв.

«Тяжкий крест» Косова

Спортивное сообщество знает о «семейном проклятии» легкоатлета Сергея Шубенкова, который пропустил Олимпиаду в Рио, в то время, как его мама — Наталья Шубенкова — не смогла выступить на Олимпиаде 1984, пропускаемой нашей страной из-за бойкота. Так вот, Косов сейчас находится примерно в той же ситуации, только переживая её на собственном опыте. Быть в числе экипажа, претендующего на медаль, который уже второй раз переформировывается за считанные дни до олимпийского старта, это, конечно, врагу не пожелаешь. Притом, что Артём плоть от плоти спортсмен. Его мама занималась легкой атлетикой, бегая 800 и 1500 метров, причем, один из её рекордов республики смогла побить только вице-чемпионка Олимпиады Елена Мигунова. Отец — Вячеслав Косов — долгое время тренировал и руководил успешной спортшколой «Авиатор».

Быть в числе экипажа, претендующего на медаль, который уже второй раз переформировывается за считанные дни до олимпийского старта, это, конечно, врагу не пожелаешь. Фото rowingrussia.ru

Сам Артем занимался баскетболом у семейного тандема тренеров Натальи и Юрия Второвых, Получив травму, методом проб и ошибок, он нашел себя в гребле, где начал достигать результатов спустя долгое время, прошедшее, после славных времен татарстанских «академиков»: Лидии Аверьяновой и Инги Шамрай, Александра Плюшкина и Александра Устинова, Из-за спортивных и семейных проблем не смог стать участником домашней Универсиады в 2013 году, но пробился в состав национальной сборной. Серебро и бронза чемпионатов Европы в восьмёрке, бронза чемпионата континента в четвёрке парной, бронза в экипаже двойки, выдвинули его в число сильнейших гребцов страны. Но очередной предолимпийский инцидент может перевести в число наиболее невезучих в мире. А мы будем продолжать жить в новых реалиях мирового спорта, когда за сердечный препарат мельдоний российский керлингист Александр Крушельницкий был дисквалифицирован на четыре года, а американскую спринтершу Ша Керри Ричардсон в начале июля за употребление марихуаны отстранили всего лишь на месяц.

