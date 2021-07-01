Бастрыкин провел онлайн-встречу с родственниками погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел онлайн-встречу с родственниками погибших и пострадавших в результате трагедии в казанской гимназии № 175, которая произошла 11 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин еще раз выразил соболезнования родителям и родственникам в связи с трагедией. Он заверил их, что следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего тщательным образом. По поручению председателя СК руководитель следственной группы рассказал родственникам о промежуточных результатах расследования.

В докладе были обозначены факты, связанные с самим преступлением и обстоятельствами, которые предшествовали трагедии. Также следователь озвучил объем следственных и процессуальных действий. В ходе расследования были опрошены 1,5 тыс. человек, был проведен комплекс обысковых мероприятий и выемок по различным адресам. Сейчас следователи изучают изъятую документацию, имеющую значение для следствия, в том числе из образовательного учреждения, тщательно изучает видеозаписи с камер видеонаблюдения. По делу назначены и проводятся 232 судебные экспертизы, из них 131 уже выполнена, и получены заключения.

Фото: sledcom.ru

Бастрыкин указал на необходимость детальной проработки причин, способствовавших совершению преступления, на целесообразность глобального исследования мотиваций и возможных идеологических составляющих. Следователям совместно с Судебно-экспертным центром поручили разобраться в причинах изменения сознания Галиявиева в рамках отдельной комплексной судебной экспертизы.



В ходе онлайн-встречи родители и родственники пострадавших задали вопросы, касающиеся уже установленных расследованием деталей, дальнейшего хода следствия. Также им дополнительно разъяснили их права, в том числе право заявлять требования о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.

Бастрыкин поинтересовался ходом лечения пострадавших детей и предложил при необходимости оказать содействие в его проведении. Он рассказал о возможности получить помощь от специалистов Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, с которым следственный комитет работает в подобных случаях.

Также главе ведомства рассказали о проблемах оформления различной документации, следственному управлению поручили совместно с республиканскими властями оказать содействие родителям пострадавших в получении социальных и медицинских услуг. Отдельно обсуждались меры возможной поддержки самих детей, серьезно травмированных в результате трагедии. Председатель СК России ориентировал подчиненных сотрудников в регионе оказать всемерную поддержку и помощь в решении возникающих у потерпевших вопросов социально-бытового характера. Подобные встречи с потерпевшими будут проходить и в дальнейшем.



1 июня руководитель СУ СК России по РТ Валерий Липский наградил учащихся гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба.



Татьяна Леухина