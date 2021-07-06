Денис Бояринцев: «Дания в полуфинале — это не оправдание для России, а посыл, что надо у них учиться»

Экс-футболист «Рубина». «Спартака» и сборной России — о полуфинальных парах Евро и уроке для сборной России

Фото: ФК «Текстильщик»

Бронзовый призер РПЛ в составе «Рубина» и серебряный — в составе «Спартака» Денис Бояринцев так и не поиграл за сборную на крупных турнирах, хотя и выступал за национальную команду на отборочных турнирах и отлично знает, что такое международные матчи. Сегодня «джокер» Бердыева тренирует сам. Уйдя из «КАМАЗа» осенью он возглавил московскую «Родину» и наблюдает за большим футболом с тренерского ракурса. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с Бояринцевым об обеих полуфинальных парах Евро-2020 и выяснила, почему в России не должно быть оправданием успешное выступление соперников по группе — датчан, почему Англия никого не впечатляет, как Италия становится доминирующей командой в мире и почему он не верит, что Манчини приезжал в Россию отбыть номер. Подробности — в колонке Дениса Бояринцева для нашего издания.

«Нет ничего зазорного в том, чтобы нашим тренерам ездить на стажировки и учиться у соперника»

После поражения нашей сборной от датчан свалилось много критики. Сейчас Дания будет играть в полуфинале, добравшись еще выше бельгийцев, и это показывает силу наших бывших соперников по группе. Да, у нас была хорошая группа, понятно, что мы провалились. Но надо не оправдания искать, а понять, к каким сборным нужно стремиться, и смотреть, как мы выглядим на фоне лучших команд.

Это посыл для всех нас — тех, кто занимается футболом, кто тренирует. Вот посмотрите, как мы выглядим на фоне лучших сборных, над чем нам надо работать и к чему надо стремиться.

А ругать — это понятно. И нас ругали, и нынешнее поколение ругают и будут ругать следующее. Но чтобы чего-то достигнуть, нужно стремиться к таким сборным, как Бельгия, Дания или Италия.

Надо посылать нас, тренеров, особенно молодых и перспективных, на какие-то стажировки. По возможности и самим ездить. Знакомиться с системой подготовки этих команд. Не помешает посмотреть и как работают детско-юношеские академии. В этом ничего зазорного нет. Если мы сейчас в чем-то отстаем, то вполне можем поучиться у соперников. Чтобы потом их догнать и обыгрывать.

Фото: uefa.com

Сейчас Дания будет играть в полуфинале, добравшись еще выше бельгийцев, и это показывает силу наших бывших соперников по группе

«Англичане играют в полуфинале второй турнир подряд, а опыт — это великая вещь»

Многие сейчас недолюбливают сборную Англии. Если брать матч с шотландцами, то там англичане совсем не понравились, да и первую игру еле-еле выиграли. Вроде и атака сильная, но проявила себя фактически только в игре со сборной Украины, да и то там со стандартов набили больше. Есть какая-то недосказанность в игре англичан.

Эпизодически они показывают хороший футбол, мощный, но в целом, если игра не идет, то все как-то ломается, не получается. Харри Кейн вроде и лидер, но раз — и не видно его. То есть проблема сборной Англии прежде всего в стабильности. Они выдали игру с украинцами и вполне могут провалиться с датчанами.

Если не пойдет у них игра в атаке, то англичане растворяются. Все зависит и от того, как будут настроены и Харри Кейн, Рэшфорд, Стерлинг. Нападающие то очень сильные и в своих клубах показывают великолепный футбол. Скорость, мощь есть. Но нет такого, кто бы взял на себя лидерские качества если не идет игра у команды. Так что вполне возможно, что если у англичан не пойдет игра, то датчане этим могут воспользоваться.

Датчане серьезно просели во втором тайме с Чехией. Датчане выплеснули много сил и эмоций: и в группе последнюю игру выдали и в 1/8 финала. Но мне кажется, навряд ли они проиграют «физику» в игре со сборной Англии, они хорошо готовы.

С другой стороны, англичане в полуфинале второй крупный турнир подряд. А опыт — это великая вещь. Даже если в прошлый раз Англия проиграла, но они уже были на этой стадии, футболисты сделали выводы.

Фото: uefa.com

Англичане в полуфинале второй крупный турнир подряд. А опыт — это великая вещь

Такой турнир чем интересен. Тут противостояние не только команд и не только тренерских штабов, тут еще противостояние людей, которые готовят команды, фармакология играет важную роль — как команда подготовится, как ее грамотно витаминизируют...

Думаю, сегодня будет равная игрушка, на «перетяг». Возможно даже будет ничья в основное время

«Италия в ближайшее десятилетие будет доминирующей сборной на европейских и мировых турнирах»

Сейчас много разговоров о феномене сборной Италии. Одни утверждают, что дело в Манчини, который сумел поменять менталитет итальянской команды. Вторые говорят, что дело в смене поколений, которую итальянцы прошли.

Я склоняюсь к версии, что это дает результат в совокупности. Во-первых, четко видна работа тренерского штаба по подготовке к соперникам — Бельгию тактически просто разложили. Ну и конечно смена поколений, особенно очень интересная группа атаки у итальянской сборной.

По сравнению с прошлыми крупными турнирами игра в атаке у итальянцев стала намного разнообразнее. Мы уже привыкли, что итальянский футбол схематичный и прагматичный, со строгой игрой в обороне, средним и низким блоком. Сейчас в атаке появилось больше вариативности, появились лидеры и нестандартные ребята. Скорее всего эти метаморфозы сводятся к философии Роберто Манчини.

У итальянцев был затяжной период, когда команда выбивалась из списка топ сборных. На чемпионат мира в России вообще не вышла. У команды был период становления, и команда его прошла, мягко говоря, неудачно. Но сейчас, я думаю, сборная Италии в ближайшее десятилетие будет доминирующей сборной на европейских и мировых турнирах.

Фото: uefa.com

Я думаю, сборная Италии в ближайшее десятилетие будет доминирующей сборной на европейских и мировых турнирах

«Не думаю, что Манчини приезжал работать в Россию, чтобы номер отбывать. Это человек другого формата»

Что касается фигуры Манчини: если брать его историю с «Зенитом», то он скорее отталкивался от подбора игроков. Может где-то он и ошибался, не сильно зная возможности того же Кокорина. Искал какие-то оптимальные варианты, но что-то пошло не так. Хотя быть тренером — это вечный поиск. Ты можешь и ты должен ошибаться. Когда ты ничего не делаешь, ты не ошибаешься. А играть 3-4 года по одной и той же схеме — это преступление. Ты должен быть в постоянном поиске, отталкиваясь от подбора и уровня игроков.

Сейчас у Манчини и состав великолепный, и он уже столько вариантов перепробовал и нашел оптимальные сочетания, отталкиваясь от возможностей своих футболистов.

Я не думаю, что итальянский специалист приезжал в Россию просто за деньгами и отбыть номер. Все-равно это большой профессионал. Люди такого формата у нас работали — и Капелло, и Адвокат, и Лаудруп...



Я думаю, просто эти люди сталкиваются с нашей российской действительностью. Может быть мы менее профессиональны в их понимании. Не соглашусь с таким мнением, что Манчини приезжал отбывать номер.

