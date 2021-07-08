В лучших традициях: в оздоровительных лагерях «Нижнекамскнефтехима» стартовала вторая смена

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — яркий пример социально ответственного бизнеса. В компании понимают, как важно создать условия для отдыха не только взрослым, но и детям. Под эгидой «Нижнекамскнефтехима» работают два детских лагеря: спортивно-оздоровительный «Олимпиец» и оздоровительный «Юность». Какие сюрпризы подготовили для отдыхающих в этом году — в репортаже «Реального времени».

«Была бы возможность, осталась бы на все лето»

Лето в самом разгаре, в том числе — в оздоровительных лагерях ПАО «Нижнекамскнефтехим». В «Юность» и «Олимпиец» во вторую смены заехали более 500 детей. Ребята живут весело и интересно, много времени проводят на свежем воздухе в лесном массиве «Корабельная роща», а от зноя спасаются в открытом бассейне.

Ребята живут весело и интересно, много времени проводят на свежем воздухе, а от зноя спасаются в открытом бассейне

Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» раскинулся на 12 гектарах среди вековых сосен. На территории лагеря имеются три футбольных поля и легкоатлетический стадион, три волейбольных площадки, теннисный корт, баскетбольная площадка, тренажеры, павильон с ковром для спортивных единоборств, два бассейна, душевой павильон с сауной и не только.

Такой богатой инфраструктурой может похвастаться далеко не каждый спортивный лагерь.

Во вторую смену в спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» заехали юные баскетболисты, легкоатлеты, футболисты, лыжники, пловцы, боксеры и дзюдоисты. Смены здесь напоминают больше учебно-тренировочные сборы с той лишь разницей, что наряду со спортом каждый день наполнен интересными культурными мероприятиями. Вторая смена называется «ОлимпХаус».

Во вторую смену в спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» заехали юные баскетболисты, легкоатлеты, футболисты, лыжники, пловцы, боксеры и дзюдоисты

— Я занимаюсь легкой атлетикой. В лагерь «Олимпиец» заехала впервые. Мне очень здесь нравится. Кормят — отлично! Вечерние мероприятия тоже на высшем уровне. Была бы возможность, осталась бы здесь на все лето, — делится впечатлениями юная спортсменка Луиза Зарипова.

Отряды уже участвовали в квесте «Родной язык — родные люди», игре «Земля будущего», капустнике, интеллектуальном испытании «Полет фантазии», стратегической игре. Впереди — турниры по стритболу, волейболу, футболу, пионерболу. На днях в «Олимпийце» состоялось открытие смены. Тема — «Мы — поколение Z».

— Мероприятия, которые мы проводим, можно смело назвать продуктивными, познавательными. Здесь я работаю вожатым уже второй раз. Лагерь — очень крутой. Наши ребята самые творческие и спортивные. Нам некогда скучать, впереди нас ждет еще много чего интересного, — говорит вожатый лагеря «Олимпиец» Фагиль Садриев.

На днях в «Олимпийце» состоялось открытие смены. Тема — «Мы — поколение Z»

«Тема дружбы народов всегда актуальна»

Воспитанникам детского оздоровительного лагеря «Юность» повезло не меньше. Лагерь находится в той же Корабельной роще, в соседстве с «Олимпийцем». На 14 гектарах расположились 5 трехэтажных спальных корпусов, столовая, библиотека, комнаты для занятий кружков, автогородок, аттракционы, три спортивные площадки, летняя эстрада, футбольное поле.

Воспитанникам детского оздоровительного лагеря «Юность» повезло не меньше. Лагерь находится в той же Корабельной роще, в соседстве с «Олимпийцем»

У каждой смены в лагере «Юность» своя изюминка. Концепция второй — «Этномикс». Каждый отряд на протяжении трех недель представляет собой определенную страну. Ребята с вожатыми основательно штудируют ее культуру, национальную одежду, обычаи и язык. Все это находит отражение в мероприятиях, элементах костюмов.

— Тема дружбы народов всегда актуальна. В нашем лагере мы стараемся в развлекательной форме донести до детей, насколько важно знать культуру своего народа и уважать обычаи другого. В течении смены каждый отряд совершает виртуальное путешествие по одной из стран: Турция, Великобритания, Мексика, Италия… Отряд изучает ее культуру и на свой лад знакомит с ней остальных. Каждое мероприятие перекликается с тематикой смены и погружает детей в увлекательный творческий процесс, — отмечает Анна Азакиева, вожатый-куратор лагеря «Юность».

У каждой смены в лагере «Юность» своя изюминка. Концепция второй — «Этномикс»

По словам руководства лагеря, воспитательная программа помогает детям узнавать особенности формирования различных этносов, больше понимать и уважать чужую культуру, осознавать необходимость сохранения собственной национальной аутентичности.

— Наш лагерь идет в ногу со временем, поэтому концепции смены, которые мы проводим, всегда имеют свою актуальность. «Этномикс» — это и о дружбе народов, и о толерантности и, конечно же, о культуре разных стран. Такой формат работы помогает нам не только формировать уважительное отношение к различным народам, культурам и религиям, но и значительно расширять детский кругозор, — говорит Рамир Асадуллин, заместитель начальника лагеря «Юность».

«Здесь всегда добрые и веселые вожатые»

Наряду с этим ребята с удовольствием играют в командные спортивные игры, занимаются в кружках настольного тенниса, хореографии, туризма, «Умелые руки». За прошедшую неделю со дня заезда дети «Юности» успели подготовиться к большому концерту.

— В «Юность» я приезжаю каждый год, на протяжении уже 6 лет. Выбираю именно этот лагерь, потому что здесь всегда добрые и веселые вожатые, которые не дают скучать. А еще здесь большая территория, красивая природа и вкусно кормят, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» Алина Шаехова.



Ребята с удовольствием играют в командные спортивные игры, занимаются в кружках настольного тенниса, хореографии, туризма, «Умелые руки»

По словам девочки, в первый же день она поняла — эта смена станет одной из самых запоминающихся.

— За день до открытия мы узнали, чем занимаются ребята из отряда и придумали концепцию номера на основе наших талантов. На следующий день поставили номер, отрепетировали на сцене и были полностью готовы, — добавила она.

Рассказала Алина и распорядке дня в лагере.

— Утром мы убирается в комнатах и идем на зарядку, которая проходит перед столовой, под музыку. Днем ходим в бассейн, готовимся к вечернему мероприятию, отдыхаем. После обеда у нас тихий час, а потом полдник, на который дают что-то молочное и булочку. Дальше мы опять готовимся к мероприятию и проводим время в отряде, или играем в футбол, пионербол. На ужин кормят вкуснее всего! Мы всем отрядом радуемся, когда дают запеканку с картофелем и мясом, или куриную грудку, — говорит девочка.

После ужина в лагере начинается самое интересное — вечернее мероприятие, на котором дети представляют свои номера, или дискотека

После ужина в лагере начинается самое интересное — вечернее мероприятие, на котором дети представляют свои номера, или дискотека. Перед тем, как лечь спать, ребят еще раз кормят. На ночной ужин обычно дают булочку, сок и фрукты. Завершается день вечерней свечкой в корпусе.

Вторая смена еще только началась. Впереди, по словам детей и вожатых, еще две недели насыщенного отдыха, новых впечатлений, моментов самопознания и самореализации.

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