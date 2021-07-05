Флик вместо Лёва или Есть ли жизнь, после Евро?

Казань может стать одной из участниц футбольного праздника

Завершающийся чемпионат Европы высветил проблемы и пути развития всех его участников, с которыми команды столкнутся перед оставшейся частью отбора на чемпионат мира. «Реальное время» прогнозирует будущее 24 сборных, стартовавших на чемпионате континента.

Криштиану Роналду уже в пути для покорения новой вершины

В группе А европейского отбора из участниц Евро выступает только Португалия, которая вылетела с осознанием того, что ей не повезло в игре с Бельгией. Главному тренеру предстоит решить — нужны ли ему возрастные Жоау Моутинью, Пепе, Жозе Фонте, или уже сейчас начать процесс омоложения, благо молодежная сборная завоевала «серебро» своего чемпионата Европы. В способности Криштиану Роналду пройти отбор ЧМ-2022 можно даже не сомневаться. Путь у португальцев представляется предельно легким, поскольку Сербия как раз таки не может разобраться со своим молодым поколением, которое выиграло чемпионат мира среди молодежи 2017 года, а Ирландия, похоже, не порадует своих сограждан к 100-летней дате обретения независимости.

В группе Б Испания и Швеция также вышли на лидирующие позиции, опередив Грецию, которая не может отобраться на крупный международный форум, после поражения в одной восьмой ЧМ-2014. Испанцы привезли на Евро достаточно спорный состав, но он уже выполнил задачу, выйдя в полуфинал, и никто не поручится за то, что команда способна на большее. В ближайшем резерве сборной Ансу Фати и Марк Кукурелья, а также давние знакомые казанских любителей футбола — Оскар Мингеса и Рики Пуч, дважды игравшие в нашем городе на «Мемориале Гильмуллина». Кстати, негативно проявивший себя в дни Евро игрок «Алании» Владимир Хубулов, оскорбивший теннисистку Дарью Касаткину и привлекший к себе внимание чиновников РФС, также играл на том турнире за «Краснодар».

Шведы разочарованы вылетом с Евро, после поражения от Украины, но в целом дальнейшее развитие сборной выглядит достаточно безоблачным. Еще на Евро они сыграли вничью с Испанией, выстроив оборонительные редуты и жаля контратаками с Александером Исаком на острие. Сейчас под вопросом продолжение карьеры в сборной у Андреаса Гранквиста, Маркуса Берга, Себастиана Ларссона, Микаэля Лустига, возможно, у возрастного у Маркуса Даниельссона, того, что удалился в игре с Украиной. Он играет в Китае, а это и далековато, и проблемы с логистикой в нынешних реалиях. Тоже можно сказать о Густаве Свенссоне, но он и сейчас не входил в число основных.

В способности Криштиану Роналду пройти отбор ЧМ-2022 можно даже не сомневаться. Фото: Максим Платонов

Зато ветераны Классон, Форсберг и Экдаль уже сыгрались с Квайсоном, Кулушевски, названным Исаком. Стоит отметить, что основа сборной Швеции прямо сейчас — это победители молодежного чемпионата Европы 2013 года упомянутый Квайсон, а также Аугустинссон, Линделеф, Олссон, Хеландер, и не попавшие в нынешний состав Гвидетти, Левицки, Кисе Телин, бывший динамовец Хольмен. Кстати, из той же сборной Зенели сейчас играет за Косово, Конате за Гвинею, а игравший вместе с ними на Олимпиаде-2016 Айдаревич привлекался в сборную Албании. Швеция уже давно комплектует другие сборные своими воспитанниками, и в этом отношении новичок «Рубина» Саед Хакшабанович, который решил выступать за Черногорию, не одинок в своем выборе.

Лауреаты Евро

Группа С — это Италия и Швейцария, две сборные, которые уже сейчас могут записать итоги Евро как положительные. Главная проблема итальянцев это возраст их ведущих защитников Леонадро Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Но в молодежке есть Рауль Белланова из «Пескары», которую часто упоминали во время хода Евро, в связи с тем, что там прокачивали свои карьеру Вератти, Иммобиле и Инсинье. Кстати, сейчас в «Пескаре» он играл рядом с многоопытным Сальваторе Бокетти. Экс-футболист «Рубина» и «Спартака» буквально только что, конкретно 30 июня, заявил о завершении своей спортивной карьеры, став тренером юношеской школы «Вероны», а ведь он моложе Кьеллини.

Швейцарии вообще не грозит смена поколений, со всеми своими ветеранами — Бехрами, Джемайли, Джуру, Желсоном, Лихштайнером, Фраем, наставник сборной Владимир Петкович распрощался сразу после ЧМ-2018.

Любопытно, что и Италия со Швейцарией, как и Испания со Швецией, сыграли на Евро, а теперь продолжат свое соперничество в отборе чемпионата мира.

Группа D — это неудачник Евро Франция и его триумфаторы Украина с Финляндией. Понятно, что Франция не просто выиграет свою группу, а порвет всех на британский флаг. Первыми на ее пути окажутся Босния, Украина и Финляндия, и в эту игровую неделю, с 1 по 7 сентября, можно ожидать целую россыпь разгромов соперников трехцветных. Даже с учетом того, что Эммануэль Макрон уже выразил свою личную поддержку Килиану Мбаппе, поскольку сейчас в моде толерантность, но болельщики не простят своих любимцев, если они продолжат «фестивалить». По принципу, запоминается последнее, у них в памяти остались не мастерство Мбаппе, а его решающий промах с пенальти, не красивый гол Поля Погба, а его ошибка в центре поля, после которой Швейцария сравняла счет. Если недавно французы сыграли с Украиной вничью — 1:1, то сейчас можно прогнозировать повторение прошлогодних — 7:1.

Сейчас украинские болельщики полощут Шевченко за то, что он не дал сыграть в последнем матче с Англией ни Довбику, ни готовящимся дебютировать Судакову и Тымчику. Фото: uaf.ua

Главному тренеру Украины Андрею Шевченко тоже есть о чем задуматься. Возвращать в команду ее лидеров Коваленко, Коноплянку, или продолжить делать ставку на ноунеймов, которые вывели в четвертьфинал Евро Довбика, Забарного, Беседина, после его восстановления? Любопытно, что сейчас украинские болельщики полощут Шевченко за то, что он не дал сыграть в последнем матче с Англией ни Довбику, ни готовящимся дебютировать Судакову и Тымчику, поскольку судья игры дал свисток о ее окончании. Вот такие на Украине проблемы оказывается. В таких случаях принято говорить, нам бы их проблемы, но конкретно здесь: да не дай бог!

Мы спрогнозируем Украине большие сложности с выходом на чемпионат мира, поскольку рядом Финляндия, почувствовавшая вкус больших турниров, и Босния, и Герцеговина не забывшая этот же самый вкус, после ЧМ-2014. Борьба в группе предстоит захватывающая. Кстати, Роман Шаронов, работавший в кипрском «Пафосе» с игроками финской сборной Паулюсом Арауюри и Онни Валакари только что покинул эту команду.

Казань снова примет матчи ЧМ?

Три участника группы Е Бельгия, Чехия и Уэльс не только привлекут внимание казанского болельщика, но и есть вероятность, что мы увидим их матчи воочию. Политические проблемы Беларуси привели к тому, что она может провести свои ближайшие матчи с Уэльсом и Бельгией на Центральном стадионе Казани.

Бельгийцы свою группу выиграют, поскольку они уже победили Уэльс, и разошлись с миром в гостевом матче с Чехией. Даже возможный уход из сборной Яна Вертонгена и Дриса Мертенса не помешает «красным дьяволам», тем более что в отборе они активно задействуют игроков ротации — Ванакена, Прата, Троссарда. А вот Чехии, одной из героинь Евро, можно предсказать сложную жизнь. Собственно, как и обычно на ЧМ, куда она в первый раз выходила в 2006 году, выступив бесславно. Собственно, это был и первый выход на турнир команды, которая при этом ни разу не пропустила участие в чемпионатах Европы. Парадоксально, но факт.

Полуфиналист Евро Дания определила себя как фаворит в отборе группы F с Шотландией и Австрией. «Реальное время» уже не раз писало о мощном поколении датчан, и даже смена поколений, которую легко можно отложить на окончание чемпионата мира, не помешает датчанам оставаться близко к топ-сборным Европы. Примерно также, как Швейцария.

Австрийцев, весьма солидно смотревшихся на Евро, Дания уже вынесла со счетом — 4:0, Молдавию уничтожила — 8:0, и не обещает спокойной жизни Шотландии в их очной встрече 1 сентября.

Голландия исторически добивалась успеха только тогда, когда преодолевала и себя, и соперника. Фото: facebook.com/onsoranje

Теперь следим за Хакшабановичем

Пожалуй, самая ровная группа G с неудачницами Евро Турцией и Нидерландами, прогрессирующей Норвегией и Черногорией, за которой поклонники «Рубина» будут следить с особым вниманием, после перехода к нам Сеада Хакшабановича. Как говорится, не Кварацхелией единым.

Турция лидирует в группе, но в отношении ее вообще ничего не понятно. С одной стороны первым на выход в отношении возраста является Бурак Йылмаз, но прямо сейчас он лучший бомбардир сборной, второй по результативности во всем отборе.

А вот с голландцами ясно практически все. Во-первых, им необходимо дождаться Силлесена, ван Дейка, ван де Бека и найти лидера внутри себя, эдакого Япа Стама-2021. Матч с Чехией на Евро убедительно доказал, что ставка на атакующий футбол играет только тогда, когда не нужно преодолевать какие-либо проблемы. А ведь Голландия исторически добивалась успеха только тогда, когда преодолевала и себя, и соперника. И в чемпионский Евро 1988 года, и в бронзовый чемпионат мира 2014-го «оранжевые» стояли на краю пропасти, рискуя вылететь, но забивали только в концовках решающих матчей. Сейчас к преодолению себя не оказался готов никто, с чем и связан столь ранний вылет.

Норвегия вырастила поколение Эдегора и сыновей бывших игроков сборной Серлота, Торстведта, Холлана и готова громко заявить о себе уже в Катаре.

Наша группа это отдельная история, а потому и обратим внимание на команды группы I. Там лидирует Англия, которая надеется на завершающемся Евро показать свой лучший результат в истории. Полуфиналы 1968-го и 1996 годов у сборной были, сейчас они хотят «золота». Также вместе с ними в отборе Венгрия и Польша уже сыгравшие друг с другом сверхрезультативную ничью — 3:3. Думается, что львиная доля нейтральных болельщиков будет в этом противостоянии болеть за Венгрию. Хотя, как болеть, выступление на Евро-2016 у мадьяр также выдалось вполне успешным, но, признаться, все о них забыли буквально сразу же, после вылета с чемпионата, когда Бельгия проехалась по Венгрии катком — 4:0 в одной восьмой. С того времени она растеряла самых ярких своих игроков того поколения — Кирая, Геру, Джуджака, Приштина, Штибера, Юхаса. После чего Венгрия сыграла с нами в Лиге Наций, выиграв группу, но не перестав быть загадочной. В команде нет ярких игроков, перед Евро она потеряла своего лидера Собослаи, ее ведет вперед Адам Салаи, который в этой сборной уже больше 10 лет. Мы же помним прощальный матч Гуса Хиддинка в 2011-м с его участием. Но как-то так получается, что собравшись вместе эта сборная сербов Ловренчича и Николича, француза Него, венгров Гулачи, Кляйнхайслера, Ланга, Фиолы, эта сборная наливается непонятной силой и влюбляет в себя свой страстью и желанием бороться до финального свистка. Ну, и не прогибается ни под БЛМ, ни под ЛГБТ.

Тони Кроос объявил о завершении карьеры в сборной. Фото: dfb.de

Что изменит Флик после Лёва?

Главные их соперники в отборе — это Польша, но про нее «Реальное время» уже писало в контексте неудач Роберта Левандовского при наступлении поры решающих матчей. Польша времен Левандовского — это как цыганская армия, много грохота, шума, скандирование «Еще Польска не згинела», горящие глаза во время исполнения гимна. А как только начинается решающая игра, то поляки пропускают прямо на старте, валясь на пути соперника, как кегли в боулинге. Так это было в игре со Швецией, аналогии можно поискать в каждой решающей встрече ЧЕ-2008 с Хорватией, ЧЕ-2012 с Чехией, ЧМ-2018 с Сенегалом и Колумбией. Если Польша не преодолеет нынешний отбор, и останется дома, чтобы еще больше гордиться свой великопольскостью, то никто от этого не пострадает.

Наконец, самая большая загадка — это группа J, с ее лидером Арменией. Любопытно, что в этой группе играют также Румыния и Исландия, синхронно обыгранные Арменией. Футбольная история подсказывает, что в последние турниры обязательно находилась одна команда, которая дебютировала в финальной части: Албания и Исландия на Евро-2016, Северная Македония и Финляндия на Евро-2020. Сейчас к своему историческому дебюту как никогда близка Армения.

Следом за ней идут Северная Македония, чей лидер Горан Пандев попрощался со сборной, и Германия, чей главный тренер Йоахим Лёв также покинул свое место, а Тони Кроос объявил о завершении карьеры в сборной. Оставит ли Ханс-Дитер Флик в команде Хуммельса и Мюллера, один из которых забил в свои ворота, а второй не забил в чужие, не реализовав выход один на один в решающем матче с Англией? Продолжит ли играть Нойер, последний из чемпионов мира в составе Евро-2020? Германия уже при Лёве поменялась практически полностью, поскольку даже из молодого состава бронзовых призеров чемпионата Европы 2016 года остались только Киммих, Джан, и, как это ни странно сейчас, Лерой Сане. Сейчас настало время очередных перемен, благо молодежная сборная только-только выиграла свой чемпиона, а обкатать новичков можно на ближайшем старте Олимпиады в Токио. Собственно, там же будет играть Франция у которой к критической отметке приближается пара голкиперов Льорис и Манданда, и тандем форвардов Бензема и Жиру.